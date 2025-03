Die „BRICS-Staaten“ gegen die „globalistische Oligarchie“

Von Rising Tide Foundation

Von Nicholas Jones [Ursprünglich veröffentlicht auf Nkrumah’s Africa]

Der aktuelle Zustand der Welt gibt Anlass zu ernsthaftem Optimismus, da wir Zeugen des Auftritts und der Vergeltung neuer und alter Akteure auf der globalen Bühne sind; Akteure, die in der Lage sind, die gegenwärtige, etwas drastische Realität in eine gemeinsame Zukunft für die Menschheit zu verwandeln, die mehr wirtschaftlichen Wohlstand bringt und die sehr reale Chance bietet, große Konflikte und Armut auf dem Planeten Erde für alle Bürger zu beseitigen.

Offene vs. geschlossene Systeme

Die oben genannten Namen sind in ihrem Kontext ziemlich offensichtlich, aber wir müssen die Hauptunterschiede aufzeigen, die die wirklich „souveränen“ Nationen vom NATO-Hegemon und seinen Vasallenstaaten trennen. Die ersten Faktoren, die diese beiden Mächte voneinander trennen, sind leicht hervorzuheben: Die eine strebt nach Entwicklung, während die andere nach Herrschaft strebt, die eine zielt darauf ab, andere zu versklaven und in ihr Wirtschaftssystem zu verstricken, während die andere darauf abzielt, zusammenzuarbeiten und sich gegenseitig bei Wirtschaftsprojekten zu ermutigen, die auf Win-Win-Ergebnisse abzielen. Wir machen weiter – Das eine nutzt seine militärische Macht, um schwächere Akteure auf der Weltbühne in die Enge zu treiben und zu bedrohen, während das andere sein Militär für Verteidigungsaufgaben, wissenschaftliche Forschung und zivile technologische Entwicklungen einsetzt. Dies erhöht seine Fähigkeit, sich gegen den Hegemon zu verteidigen, indem es eine Politik der Zurückhaltung praktiziert, während Konflikte, die von diesen externen Akteuren verursacht werden, an seinen Grenzen entstehen.

Inzwischen sollten wir eine Vorstellung davon haben, welche Nationen welches System repräsentieren – China, Russland und der Iran repräsentieren die Souveräne, während die USA und ihre NATO-Vasallen die engstirnige Oligarchie repräsentieren, die ihre Wurzeln fest in der Mentalität des dunklen Zeitalters der Kreuzzüge verankert hat – ein Weltkrieg, in dem das Recht des Stärkeren gilt – nicht zu vergessen, dass glaubensbasierte Mythologie als Literatur für den Schlachtruf verwendet wird. Das entspricht wohl kaum dem Menschenbild, das Jesus Christus oder Platon vor Augen hatten.

Der Weg ist versperrt für die Hegemonie

der NATO oder des angloamerikanischen Überwachungsstaates Five Eyes, der anscheinend nach dem Vorbild Saurons – dem allsehenden Auge von Mordor – geschaffen wurde und nun oben auf dem Weltenalter steht, von dem aus er nun schon seit so vielen Jahren andere belehrt. Seit 1991, als dieser Beobachter geboren wurde, hat der anglo-amerikanisch-zionistische Hydra-Staat über 20 große Konflikte initiiert und damit den Grundstein für den Wandel gelegt, den wir heute erleben. Ein Wandel, der, wenn man wirklich glaubt, dass sein Mitbürger mit dem gleichen Bildnis ausgestattet ist, das sein Schöpfer sich selbst verliehen hat, früher oder später unvermeidlich eintreten würde. Der Globale Süden (Afrika, ASEAN + Südamerika) war nie wirklich im Gleichschritt mit dem Hegemon, erkannte aber nach vielen Attentaten, Regimewechseln und regelrechten Invasionen, dass es zwecklos war, sich den Versuchen der Angloamerikaner zu widersetzen, ihre Nationen finanziell zu rekolonialisieren, bis ein Akteur auf den Plan trat, der in der Lage war, dieses geschlossene Systemdenken von Kolonisierung und Erpressung in Frage zu stellen.

China kam mit großer Geschwindigkeit und Erhabenheit dank seiner enormen Bevölkerung, die in der konfuzianischen Philosophie verwurzelt ist, während Maos KPCh die Symbolik des Sozialismus einbezog und nicht zu vergessen eine von Deng Xiaoping inspirierte wirtschaftliche Renaissance, um eine steigende Flut zu erzeugen, die alle Boote anheben würde. Dies stand nicht im Widerspruch zur wahren westlichen Kultur, die in der platonischen Philosophie verwurzelt ist, sondern sicherlich im Gegensatz zu dem übermäßig individualistischen aristotelischen Bild, das von der westlichen Oligarchie präsentiert wird, wo die Demokratie die offen oligarchischen Absichten unserer Elite verschleiert und alle in Parteien aufgeteilt sind, die im Bereich der physischen Entwicklung nur sehr wenig erreichen. Man muss nur die fast sowjetisch anmutende Bürokratie der EU, die grüne Politik einsetzt, um jeden wirtschaftlichen Durchbruch zu verhindern, mit der sich ständig ausdehnenden und wissenschaftlich entwickelten Wirtschaft Chinas vergleichen, die seit der Jahrtausendwende für den größten Teil der realen Wertschöpfung in der Welt verantwortlich ist. Dies gilt sicherlich auch für Afrika, weshalb der Weg der Kolonisierung und Ausbeutung für wirtschaftliche Gewinne für das angloamerikanische Imperium nun fast versperrt ist.

(Unten sehen Sie ein Bild der Zerstörung Libyens, als Hillary Clinton in Bezug auf Muammar al-Gaddafi, den Panafrikanisten, den berüchtigten Spruch „Wir kamen, wir sahen, er starb“ von sich gab. Diese Frau wäre beinahe Präsidentin des Landes der Freien geworden.)

Ein Paradigma aus Lügen, Erpressung und Terror

Das obige Bild zeichnet ein außergewöhnliches Bild von Chaos, Betrug und Angst; alles mit dem Ziel, den größten eigenständigen Kontinent mit der wohl wertvollsten Ressourcenbasis der Welt zu kontrollieren. Die NATO hat mit den oben genannten Methoden auf dem ganzen Planeten gewütet, um kleinere Nationen dazu zu zwingen, sich so zu verhalten, wie es der Hegemon wünscht. Libyen war das tragische Ende des zweiten Aktes, in dem die meisten dachten, alles sei dem Untergang geweiht und kein Akteur (Gaddafi) würde jemals in der Lage sein, die Denkweise des Hegemon in Frage zu stellen, selbst wenn er anfangs Hand in Hand mit ihm zusammenarbeitete. Selbst wenn ihr uns geholfen habt, sind wir immer noch die Herren und ihr immer noch die Untergebenen. Keine andere Zivilisation oder Kultur darf mit am Tisch sitzen.

Obwohl die Gräueltaten, die China und Russland unter dem Deckmantel zweier Weltkriege und früherer Kriege wie der Opiumkriege im Falle Chinas und der Napoleonischen Kriege im Falle Russlands angetan wurden, unermesslich tragisch waren, ist es ihnen dennoch gelungen, ihre jeweiligen Bevölkerungen zu Höhen zu führen, die in ihrer Geschichte beispiellos sind. Das jährliche BIP-Wachstum in China liegt heute bei 4–6 %, und das Land hat in den letzten 40 Jahren über 800 Millionen Menschen aus der Armut befreit. Russland hingegen verzeichnet in diesem Jahr aufgrund der selbstschädigenden Sanktionspolitik des Westens ein BIP-Wachstum von 3–4 %, während die regionalen Nachbarn der Eurasischen Wirtschaftsunion eine Wachstumsrate von 4–6 % verzeichnen. Es ist also ein guter Zeitpunkt, um mit solchen Mächten befreundet zu sein.

Bei aller Macht und Stärke des anglo-amerikanisch-zionistischen NATO-Militärstaates reicht es nicht aus, die Rauch- und Spiegel-Erzählung aufrechtzuerhalten, die sich in der Informationssphäre verbiegt. Jetzt ändert sich die physische Realität, da die Illusion von Macht schnell schwindet.

Bemerkenswerte Randbemerkung: Die „Pflaster“-Bilder, die der Westen in den letzten Jahrzehnten auf Afrika gemalt hat, waren dafür verantwortlich, Afrika als risikoreichen Investitionsraum zu gestalten. Während die Hilfe und Wohltätigkeit seit 2010 jährlich etwa 120 bis 150 Milliarden US-Dollar betragen haben, werden jährlich Ressourcen im Wert von über 200 Milliarden US-Dollar vom Kontinent erpresst, oft ohne Steuern oder Zölle zu zahlen, was zu einem Nettoverlust von 80 Milliarden US-Dollar pro Jahr führt. Man könnte fragen, ob der Westen Afrika unterstützt oder Afrika den Westen?

Die Sahara-G5 endet damit, dass die AES die Zügel in die Hand nimmt

Die Politik der NATO in der Sahara hat tatsächlich dazu geführt, dass sie aus der Region vertrieben wurde. Die Situation in Bezug auf den Terrorismus ist weitaus schlimmer als vor der Gründung der G5 im Jahr 2014, um genau diese Bedrohung zu bekämpfen. Wir werden einige Schlussfolgerungen auflisten, zu denen auch die neu ernannten AES-Führungskräfte von Mali, Burkina Faso und Niger aufgrund der jahrelangen Stagnation bei der Befreiung ihrer Gebiete vom Extremismus gelangt sind.

Mali, Burkina Faso, Niger, Tschad und Mauretanien bildeten die G5 unter der Führung/Besetzung der US-amerikanischen und französischen Streitkräfte.

Von 2014 bis 2016 ging die Zahl der Terroranschläge zurück und bewies, dass die amerikanischen und französischen Streitkräfte durchaus in der Lage waren, den Terrorismus in der Region zu besiegen und einzudämmen.

Liste der terroristischen und separatistischen Gruppen in der Region: Islamischer Staat in der Großen Sahara, Jama’at Nasr al Islam und die Azawad-Bewegung (Tuareg-Rebellen – eine komplexere Situation aufgrund echter Unabhängigkeitsziele).

Im Jahr 2014 lag die Zahl der jährlichen Todesopfer durch Terrorismus bei etwa 500 pro Jahr. Bis 2018 war die Zahl der Todesopfer auf über 3000 pro Jahr und bis 2020 auf über 6000 pro Jahr gestiegen.

Im Jahr 2014 befand sich keine der G5-Nationen unter den Top 20 des Weltterrorismusindex (ein von westlichen Think Tanks erstellter Index). Bis 2023 war Burkina Faso die Nummer 1 der Welt, während Mali und Niger auf Platz 3 bzw. 10 rangierten.

Schlussfolgerung: Die G5-Staaten verzeichneten unter der Besatzung durch amerikanische und französische Streitkräfte einen zehnfachen Anstieg terroristischer Aktivitäten, nachdem die Rate zunächst gesunken war. Dies lässt darauf schließen, dass es die Absicht dieser Streitkräfte war, die Ausbreitung und Verbreitung des Terrorismus in der Sahelzone zu überwachen.

In den Jahren 2020–23, nach einem Jahrzehnt der Stagnation im Kampf gegen den Terrorismus, der durch diesen verursachten wirtschaftlichen Verwüstung und der zunehmenden politischen Instabilität in den drei Nationen Mali, Burkina Faso und Niger, kam es zu einem raschen Übergang zur Militärherrschaft, und die Anführer General Assimi Goita, Hauptmann Ibrahim Traore und Brigadegeneral Abdourahamane Tchiani traten in den Vordergrund und begannen mit der Reorganisation der Staaten ihrer Nationen. Mali führte 2021 als erstes Land eine Militärregierung ein, während die anderen 2022 und 2023 folgten. Man könnte meinen, dass diese Staatsstreiche in gewisser Weise koordiniert waren, aber das ist vorerst bestenfalls Spekulation. Was sicherlich koordiniert war, war die Ankunft der AES – der Allianz der Sahelstaaten. Diese Allianz wurde 2023 gegründet, in erster Linie, um die Rebellen- und Terroristenkräfte zu bekämpfen, die diese einst fragilen Staaten spalten und erobern wollen, und um eine stabile Grundlage für eine verstärkte Wirtschaftstätigkeit zu schaffen und gleichzeitig die gesellschaftliche Stabilität zu erhöhen. Wie Sie auf der Karte unten sehen können, haben alle drei Nationen gemeinsame Grenzen und durch die Gründung dieser Union sicherlich eine größere Chance, die Geißel des Terrorismus zu besiegen.

Aktuelle militärische Stärke – Burkina Faso verfügt über eine 11.000 Mann starke Armee und zusätzlich wurden 50.000 zivile Hilfskräfte eingezogen, um diese hochqualifizierte Truppe zu verstärken. Mali verfügt über 5000 paramilitärische Kräfte und 40.000 aktive Kräfte, während Niger 5000 paramilitärische und 25.000 aktive Kräfte zählt. Die AES verfügt über eine 136.000 Mann starke Armee, die gewerkschaftlich organisiert ist, und in den kommenden Monaten werden weitere Rekruten erwartet.

Russland verdient besondere Erwähnung für seine Unterstützung der AES. Es wurde technische Hilfe geleistet und sogar die physische Präsenz der Wagner-Truppen hat dazu beigetragen, den Kampf gegen den Extremismus zu stärken. Kürzlich geriet ein Konvoi russischer und malischer Truppen in einen Hinterhalt und wurde von CSP (Azawad-Separatisten) getötet. 20 bis 30 Wagner-Soldaten starben, während etwa 40 malische Soldaten getötet wurden. Dies wurde als Schlacht von Tinzaouaten bezeichnet. Später wurde bekannt, dass ukrainische Streitkräfte an der Unterstützung der Separatisten beteiligt waren. Siehe meinen vorherigen Artikel zu diesem Thema, der unten auf dieser Seite veröffentlicht wurde.

Bemerkenswert ist, dass Niger mit 10,4 % das höchste BIP-Wachstum im Jahr 2024 verzeichnen wird. Gründe dafür sind unter anderem die kürzlich fertiggestellte Ölpipeline Niger-Benin (gebaut von der chinesischen CNPC), die Niger Zugang zu internationalen Rohstoffmärkten verschafft. Nachdem die Uranminen, die zuvor von dem französischen Unternehmen Orano genutzt wurden, unter die Kontrolle des Landes gebracht wurden, wurden die Uranverkäufe offenbar verstaatlicht, und der Iran und Niger haben den Verkauf von 300 Tonnen Uran an den Iran für 56 Millionen Dollar heimlich organisiert. Unterdessen unterstützt Niamey weiterhin das kanadische Unternehmen Global Atomic bei seinem Uranminenprojekt Dasa. Im Gegensatz zu GoviEx, einem anderen kanadischen Unternehmen, das trotz des Interesses von Investoren in Höhe von über 200 Millionen US-Dollar keine wesentlichen Fortschritte bei seinem Uranprojekt Madaouela erzielt hat, hat Global Atomic bereits mit dem Bau der Dasa-Mine begonnen.

Die BRICS-Staaten betreten die Bühne – von einem „Great Game“ zu einer großen Vision für den globalen Süden

Seit der Jahrtausendwende hat die Welt einige schnelle und wirklich fortschrittliche Veränderungen erlebt. Obwohl die westliche Bevölkerung noch immer der Illusion verfallen war, dass alles gut und in Ordnung sei, obwohl sich Kriege, Hungersnöte und Armut immer noch wie ein Lauffeuer über den Planeten ausbreiteten, bereiteten die BRICS-Staaten und insbesondere China und Russland eine neue Vision für die Zukunft vor. Im Jahr 2000 wurde das FOCAC gegründet – ein Forum für die Beziehungen zwischen China und Afrika, in dem alle Themen von der wirtschaftlichen Entwicklung über kulturelle Beziehungen bis hin zur sozialen Entwicklung diskutiert werden. Dieses Forum findet alle drei Jahre statt und wir haben gerade den 9. Gipfel in diesem Jahr in Peking abgeschlossen. Im Jahr 2009 wurde dann die BRIC gegründet und die Teilnahme Südafrikas wurde 2010 besiegelt, wodurch sie zu BRICS wurde. Diese Nationen repräsentieren die führenden Nationen des globalen Südens und antikoloniale Nationen, da sie alle während der Kolonialzeit erhebliche Umwälzungen erlebt haben. Sie sind sich in dieser Erfahrung einig, aber das reicht nicht aus, um die hegemonialen Ambitionen der Angloamerikaner zu überwinden. Im Jahr 2019 wurde dann unter der Führung Chinas der Russland-Afrika-Gipfel gegründet und 2023 fand ein weiterer Gipfel mit großem Erfolg statt.

Diese Gipfeltreffen bilden den organisatorischen Rahmen, der unerlässlich ist, um den globalen Süden von den kolonialen Strukturen zu befreien, die den Boden für die anhaltende wirtschaftliche Ausbeutung im 21. Jahrhundert bereitet haben. Nach Jahrzehnten gebrochener Versprechen westlicher Staats- und Regierungschefs findet der globale Süden in China und Russland Partner, die nach Win-win-Wirtschaftsbeziehungen streben und ihre Koordination bei der Förderung einer gerechten Weltordnung verstärken wollen, die den Wohlstand auch kleiner Nationen wie beispielsweise Burundi und Malawi fördert. Niemand wird ausgelassen und allen wird ein roter Teppich zum Tisch der zivilisierten Nationalstaaten ausgerollt. Souveräne streben nach der Verjüngung und Wiedergeburt ihrer Nachbarn, während Empiriker die Kapitulation ihrer Untergebenen anstreben. Wir treten in den dritten und letzten Akt ein, der wiederum zu einem völlig neuen Stück führen wird.

Wirtschaftlicher Fortschritt seit 2000

Den meisten, die eine klare Definition der Volkswirtschaft nach den Lehren von Alexander Hamilton und Lyndon Larouche haben, ist klar, dass China seit der Jahrtausendwende den entscheidenden Anreiz für die wirtschaftliche Verjüngung des globalen Südens gegeben hat. Wir listen einige der Errungenschaften auf:

Von 2000 bis 2022 hat FOCAC Hilfe in Form von Schuldenerlass, Hilfszuschüssen, vergünstigten Darlehen und zinslosen Darlehen geleistet. Zusammen belaufen sich diese auf schätzungsweise 170,08 Milliarden US-Dollar, von denen 134,01 Milliarden US-Dollar von Chinas Entwicklungsfinanzierungsinstitutionen, der China Development Bank (CDB) und der Export-Import Bank of China (CHEXIM), kamen.

Der Handel zwischen Afrika und China (Importe und Exporte von Waren) ist von 11,67 Milliarden US-Dollar im Jahr 2000 auf einen Spitzenwert von 257,67 Milliarden US-Dollar im Jahr 2022 gestiegen und hat damit sowohl das Vereinigte Königreich als auch die USA übertroffen.

Von 2000 bis 2022 kündigten chinesische Unternehmen ausländische Direktinvestitionen in Höhe von 112,34 Milliarden US-Dollar an und schlossen Fusionen und Übernahmen (M&A) im Wert von 24,60 Milliarden US-Dollar ab.

Das reale BIP in Afrika stieg von 2000 bis 2008 um durchschnittlich 4,9 Prozent pro Jahr, mehr als doppelt so schnell wie in den 1980er und 90er Jahren. Die Bereiche Telekommunikation, Bankwesen und Einzelhandel florieren. Der Bau im Immobiliensektor boomt, während auch die Zuflüsse privater Investitionen steigen. Da China zu diesem Zeitpunkt auf den Plan trat, ist es offensichtlich, woher der wirtschaftliche Anreiz kam.

(Chinas ausländische Direktinvestitionen in Afrika)

Während China aufgrund des Mangels an Rohstoffen innerhalb seiner Grenzen einen außerordentlichen Bedarf an Energieressourcen hat, kann Afrika die Lücke für Chinas schnell wachsende Wirtschaft schließen, während China langfristige Darlehen mit niedrigen Zinsen für die Entwicklung der kontinentalen Infrastruktur in Form von Transport, Energie, Häfen, Sonderwirtschaftszonen, Telekommunikation, Wohnungsbau usw. bereitstellt. Im Bereich Handel versorgt China Afrika mit kostengünstiger, aber hochwertiger Technologie, Stoffen, Autos und anderen Konsumgütern und hilft so den afrikanischen Bürgern, ihren Lebensstandard zu verbessern, während sie gleichzeitig eine neue Infrastruktur erhalten, die bereits das eigene Exportpotenzial Afrikas erhöht hat.

Russland hingegen ist zwar ein neuerer Partner für Afrikas zukünftigen Wohlstand, aber ebenso wichtig. Technische Hilfe im Bereich Sicherheit und Militär ist für afrikanische Nationen unerlässlich, wenn sie sich von ihren ehemaligen Kolonialherren befreien wollen. Afrikanische Militärs, die seit langem ernsthafte Investitionen, Ausbildung und Organisation benötigen, haben jetzt einen Partner, der seine Wirksamkeit im Widerstand gegen die globalistischen Absichten der Hegemonen unter Beweis gestellt hat. Was die Energiehilfe betrifft, so steht Russland bereits an vorderster Front, da es derzeit das Kernkraftwerk El-Dabaa in Ägypten baut, das nach seiner Fertigstellung etwa 4,8 GW Strom für den Kontinent liefern wird. Auch mit anderen Ländern wie Südafrika, Ghana, Burkina Faso und der Republik Guinea wird weiterhin nukleare Hilfe geleistet, während insgesamt 21 Länder Nuklearabkommen mit Russland geschlossen haben.

65 Jahre Panafrikanismus wenden sich den BRICS zu

Die von John F. Kennedy unterstützte panafrikanische Renaissance in den 1960er Jahren war die letzte Chance für den Westen, die Fackel des Prometheus zu halten und den Quantensprung nach vorne zu schaffen, nach dem sich Afrika so sehr sehnte. Doch wie die Geschichte zeigt, haben wir diesen Moment verpasst und die Angst hat gesiegt. Martin Luther King und andere Märtyrer wie Malcolm X, Kwame Nkrumah und Paul Robeson setzten sich erfolgreich für das zukünftige Bild eines freien Afrikas ein, und wir sind heute Zeugen ihres Traums. Die Gedenktafel für John F. Kennedy am Akosombo-Staudamm in Ghana (ein Projekt, das er im Alleingang auf den Weg brachte) muss sich fragen, was um alles in der Welt mit seiner Zivilisation geschehen ist. Ein solches Versprechen wurde auf den Kopf gestellt und bot einer anderen Nation die Möglichkeit, diese prometheische Fackel aufzugreifen, und diese Nation war China. Obwohl China eine moderne Geschichte hat, die die meisten Westler als rein rot und kommunistisch wahrnehmen, verstehen nur wenige die Rolle, die Sun Yat Sen und Deng Xiaoping dabei spielten, das Beste der westlichen zivilisatorischen Wurzeln, basierend auf den Philosophien von Platon, Leibniz und Hamilton, in das chinesische Wirtschaftssystem zu integrieren, das wir heute sehen.

Ein großer Kampfkünstler sagte einmal: „Sei wie Wasser“ – „Wasser kann fließen oder es kann krachen. Sei Wasser, mein Freund“. Die Chinesen haben diese Fluidität zweifellos gemeistert.