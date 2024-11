Der BRICS-Gipfel hat erst kürzlich in Kasan geendet. Verschiedene unabhängige Medien schreiben, dass BRICS den Globalisten einen doppelten Schlag versetzt hat. Das sind hervorragende Nachrichten. Aber nicht wirklich.

Werfen wir einen Blick auf die in Kasan abgegebene Erklärung. Lesen Sie diese Erklärung und teilen Sie sie mit all Ihren Freunden.

Einige wichtige Punkte aus diesem „historischen“ Dokument. BRICS unterstützt „Global Governance“ und die „zentrale Rolle der UNO im internationalen System“.

BRICS unterstützt auch die führende Rolle des IWF im Finanzsektor.

BRICS unterstützt die Ziele für nachhaltige Entwicklung (SDGs), die Teil der Agenda 2030 sind.

BRICS unterstützt öffentlich-private Partnerschaften, um Ländern bei der Erreichung der SDGs zu helfen.

Die BRICS unterstützen die Reduzierung der Treibhausgasemissionen zur Bekämpfung des Klimawandels.

BRICS unterstützt die WHO und ihre „zentrale Koordinierungsrolle“ bei der Prävention und Vorbereitung auf Pandemien.

BRICS unterstützt die Entwicklung „sicherer und wirksamer“ Impfstoffe.

BRICS unterstützt die „digitale Transformation“ durch 5G und andere „neue Technologien“.

Und so weiter.

Katyusha.org hat sich die so genannte Kasaner Erklärung genauer angesehen und ist zu dem Schluss gekommen, dass sie praktisch identisch ist mit dem kürzlich in New York verabschiedeten „Pakt für die Zukunft“. Beide sind voll globalistischem Neusprech.

Die neun BRICS-Staaten sind Russland, Brasilien, Indien, China, Südafrika, Ägypten, Äthiopien, Iran und die Vereinigten Arabischen Emirate.