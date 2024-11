Die letzten Tage der Lügenmaschine

Paul Craig Roberts

Eines der schlimmsten Merkmale der Demokratie sind die eigennützigen Lobbygruppen. Die israelischen Lobbygruppen, AIPAC und ADL, haben wegen des zionistischen Völkermords an den Palästinensern eine harte Zeit hinter sich. Die Menschen beginnen sich zu fragen, wie Israel ein Opfer sein kann, wenn es nicht nur in Gaza, sondern auch im Südlibanon Frauen und Kinder abschlachtet.

Jetzt, da das Biden-Harris-Regime den Amerikanern in der Ukraine einen weiteren verlorenen Krieg beschert hat, der weitere Zweifel an der amerikanischen Allmacht aufkommen lässt, erleben die Lobbys des Militär- und Sicherheitskomplexes, dass die Öffentlichkeit ihren Erzählungen keinen Glauben schenkt.

Der Atlantic Council ist eine Lobbygruppe für den militärisch-sicherheitspolitischen Komplex und die Hegemonie Washingtons über Europa. In dem Versuch, Erklärungen zu kontrollieren, die für die Kriegsgewinne wichtig sind, hat die Gruppe die Lügenmaschine DFR Lab gegründet. Am 30. Oktober drang eine Mitarbeiterin der Lügenmaschine, Meredith Furbish, in andere Bereiche vor und bezeichnete diejenigen von uns, die die Legalisierung des Wahldiebstahls in den Swing States dokumentiert haben, als „mit Russland verknüpfte Medien“. Furbish sagt nicht, warum sich nur die Russen und nicht auch die Amerikaner mit den Mechanismen beschäftigen, mit denen amerikanische Wahlen gestohlen werden.

Furbish zitiert einen Narrativkontrolleur namens Alliance for Securing Democracy und beschreibt mich als „einen RT-Stammgast und bekannten Verschwörungstheoretiker“. Ich glaube, es ist Jahre her, dass ich von RT interviewt wurde, und ein Interview macht einen nicht zu einem „Stammgast“. Furbish ist so inkompetent, dass sie nicht weiß, dass die russische Journalistin Ekaterina Blinova für Sputnik schreibt, nicht für RT. Furbish versucht, den Eindruck zu erwecken, dass diejenigen, die Unregelmäßigkeiten bei den Wahlen feststellen, russische Agenten sind, die Desinformationen verbreiten. Russland muss hinter allem stecken, damit wir im Krieg mit Russland bleiben können. Die selbstsüchtigen Interessengruppen erklären alle, die die Wahrheit sagen, zu Verschwörungstheoretikern. Jede Erklärung, egal wie wahrheitsgetreu sie ist, die nicht den offiziellen Erzählungen entspricht, ist eine Verschwörungstheorie. Das sagt uns, dass die Verschwörungstheorien richtig sind, nicht die offiziellen Erzählungen.

Die Unterdrückung der Wahrheit ist seit vielen Jahren die Aufgabe der Print- und TV-Medien und des NPR. Die Redakteure und Journalisten der etablierten Medien sind nicht unabhängig. Darüber hinaus wurden die meisten von ihnen in Journalistenschulen indoktriniert, dass ihre Aufgabe darin besteht, die Berichterstattung für die herrschende Elite zu kontrollieren. Lobbygruppen wie der Atlantic Council schaffen ihre eigenen Lügenmaschinen, um ihre Agenda vor der Entdeckung zu schützen.

Aber es hat nicht funktioniert. Die Lügenmaschine hat versagt. Das haben uns nicht weniger als zwei große Betreiber der Lügenmaschine bestätigt. Die Chefredakteurin des Wall Street Journal, einst eine angesehene Zeitung, die es heute nicht mehr gibt, sagte kürzlich, dass die Medien ihre Leserschaft verloren haben, weil die Zeitungen nicht mehr berichten, sondern zu Beschützern offizieller Narrative geworden sind und das Vertrauen der Öffentlichkeit verloren haben. Die Worte, die sie benutzte, lauteten: „Den Medien fehlt es an Transparenz“.

Jeff Bezos, Eigentümer der Washington Post, die nie eine angesehene Zeitung war, schrieb am 28. Oktober einen Leitartikel der Washington Post, in dem er sagte, dass das Ansehen der amerikanischen Print- und TV-Medien unter das des Kongresses gefallen sei. „Unserem Berufsstand wird jetzt am wenigsten vertraut.“ Die Realität, so Bezos, habe über die Lügenmaschine gesiegt: „Die Realität ist ein ungeschlagener Sieger.“

Um Glaubwürdigkeit zurückzugewinnen, so Bezos, müssten die Medien zur Genauigkeit zurückkehren und aufhören, die Wahrheit der Förderung ideologischer Ziele zu opfern. „Die Washington Post und die New York Times gewinnen Preise, aber wir sprechen zunehmend nur noch mit einer bestimmten Elite. Mehr und mehr sprechen wir mit uns selbst.“

Mit wem spricht Meredith Furbish? Mit ihren diskreditierten Chefs der Lügenpresse. Keiner liest sie. Niemanden interessiert, was sie sagt.

Die morgige Wahl wird uns zeigen, ob genug Amerikaner ihrer indoktrinierten Existenz entkommen sind, um unser Land zu retten.