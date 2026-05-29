Andrew Korybko

Es bleiben im Grunde nur noch drei Szenarien: Die NATO stimmt endlich irgendeiner Form von Russlands Vorschlägen zu; Russland startet einen Präventivkrieg gegen das europäische NATO-Bündnis in der Annahme, dass die USA nicht direkt eingreifen werden; oder Russland unterwirft sich friedlich dem Westen.

Der überraschende Telefonanruf zwischen Präsident Emmanuel Macron und Alexander Lukaschenko am vergangenen Wochenende erfolgte kurz nachdem der stellvertretende Vorsitzende des russischen Sicherheitsrates, Dmitri Medwedew, vor einer Bedrohung wie 1941 gewarnt hatte, die durch die Wiederaufrüstung Deutschlands und den Aufbau einer multinationalen Marine durch Großbritannien zur Eindämmung Russlands entstehe. Diese drei Entwicklungen lenken gemeinsam die Aufmerksamkeit darauf, dass die Briten, Franzosen und Deutschen – Russlands traditionelle europäische Rivalen – nun direkt vor seiner Haustür stehen. Die sicherheitspolitischen Auswirkungen sind enorm.

Die Briten richten sich in Estland ein, von wo aus sie die Eindämmung Russlands entlang der arktisch-baltischen Front anführen wollen, während Deutschland einen Stützpunkt in Litauen eröffnet hat und Frankreich gerade regelmäßige Atomübungen mit Polen angekündigt hat. Zur Erinnerung: Estland grenzt an das „Kernrussland“, während Litauen und Polen an die russische Exklave Kaliningrad sowie an Russlands Verteidigungsverbündeten Belarus grenzen. Das „militärische Schengen“ zwischen den Niederlanden, Deutschland und Polen könnte daher bald auf Frankreich und die baltischen Staaten ausgeweitet werden.

Das würde den Fluss von Truppen und Ausrüstung aus Westeuropa an Russlands Grenzen maximal optimieren und damit die Befürchtungen russischer Entscheidungsträger bestätigen, dass sich die EU auf eine mögliche Invasion ihres Landes in der Zukunft vorbereitet. Angesichts von Frankreichs Basis in Rumänien und seines Militärpakts mit dem benachbarten Moldawien, die aufgrund ihrer Rolle für mögliche französische Unterstützung Odessas im Falle einer konventionellen Intervention eine kritische Flanke im Ukraine-Konflikt darstellen, könnten sich auch andere Staaten anschließen.

Noch besorgniserregender aus Sicht der russischen nationalen Sicherheitsinteressen ist, dass Deutschland kürzlich ein Abkommen zur gemeinsamen Produktion von Tiefenschlagwaffen mit der Ukraine abgeschlossen hat und damit seinen militärischen Einfluss noch tiefer in das ausdehnt, was Russland als seine „Einflusssphäre“ betrachtet. Das Ergebnis ist, dass Großbritannien seinen Einfluss entlang der arktisch-baltischen Front festigt, Deutschland dies im Baltikum (Litauen) und in der Ukraine tut, während Frankreich bereits in Polen, Rumänien und Moldawien fest verankert ist.

Deutschland strebt den Aufbau der größten Armee innerhalb des europäischen NATO-Bündnisses an. Dafür müsste es Polen überholen und aus deutscher Sicht idealerweise als Vasallenstaat unterordnen, während Frankreich und Großbritannien Atommächte sind. Die Bedrohung, die aus ihrer militärisch-strategischen Annäherung direkt vor Russlands Haustür entsteht, kann daher kaum überschätzt werden. Zumindest könnte sie ihre Partner dazu ermutigen, sich aggressiv gegenüber Russland zu verhalten – in der Annahme, dass diese Großmächte russische Vergeltung abschrecken würden.

Das wäre ein Fehler von historischen Ausmaßen, denn Russland kann ein solches Szenario nicht zulassen, geschweige denn akzeptieren, dass es zur „neuen Normalität“ wird. Denn dies käme einer Instrumentalisierung gleich, um Russland zu endlosen Zugeständnissen zu zwingen, die letztlich in einer Unterordnung und schließlich in einer „Balkanisierung“ Russlands enden würden. Mit anderen Worten: Ein heißer NATO-Russland-Krieg wäre wahrscheinlich unvermeidlich, auch wenn niemand mit Sicherheit sagen kann, ob die USA ihren europäischen Verbündeten helfen würden, in welchem Ausmaß dies geschehen würde oder ob Washington sie im Ernstfall im Stich ließe.

Deshalb ist es dringender denn je, die europäische Sicherheitsarchitektur zu reformieren – so wie Russland dies vor der Spezialoperation auf diplomatischem Wege erreichen wollte. Deren Scheitern war laut dieser Sichtweise der Grund, weshalb Putin versuchte, dies mit militärischen Mitteln durchzusetzen. Es bleiben im Grunde nur noch drei Szenarien: Die NATO stimmt schließlich irgendeiner Form von Russlands Vorschlägen zu; Russland beginnt einen Präventivkrieg gegen die europäische NATO in der Hoffnung, dass die USA nicht direkt eingreifen; oder Russland unterwirft sich friedlich dem Westen.