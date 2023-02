Die Bundesregierung verfolgt die Ungeimpften

Sie wird viele überraschen und aktiv sein, bevor die meisten wissen, was ihnen angetan wird.

GESCHICHTE AUF EINEN BLICK

Die US-Regierung hat im Rahmen eines bisher unbekannten Überwachungsprogramms, das vom Nationalen Zentrum für Gesundheitsstatistiken (NCHS), einer Abteilung der Zentren für Krankheitskontrolle und -prävention, entwickelt wurde, heimlich diejenigen erfasst, die die COVID-Impfung nicht oder nur teilweise erhalten haben.

Das Programm wurde am 1. April 2022 eingeführt und von den meisten medizinischen Kliniken und Krankenhäusern in den USA bis Januar 2023 übernommen.

Im Rahmen dieses Programms wurden die Ärzte in Kliniken und Krankenhäusern angewiesen, die Patienten nach ihrem Impfstatus zu fragen, der dann als diagnostischer Code, bekannt als ICD-10-Code, in ihre elektronischen Krankenakten aufgenommen wird, damit sie innerhalb und außerhalb des medizinischen Systems nachverfolgt werden können

Diese neuen ICD-10-Codes sind Teil des Plans der Regierung, mit Hilfe von Impfpässen und digitalen IDs eine medizinische Tyrannei einzuführen

Mit den neuen ICD-10-Codes wird auch die Nichteinhaltung aller anderen empfohlenen Impfungen erfasst, und es wurden Codes eingeführt, die beschreiben, WARUM Sie einen empfohlenen Impfstoff nicht erhalten haben. Sie haben auch einen abrechenbaren ICD-Code für „Impfstoffsicherheitsberatung“ eingeführt.

Wie kürzlich von Dr. Robert Malone entdeckt und berichtet wurde, hat die US-Regierung im Rahmen eines bisher unbekannten Überwachungsprogramms, das vom Nationalen Zentrum für Gesundheitsstatistiken (NCHS), einer Abteilung der Zentren für Krankheitskontrolle und -prävention, entwickelt wurde, heimlich alle Personen erfasst, die nicht oder nur teilweise gegen COVID geimpft wurden.

Das Programm wurde am 1. April 2022 eingeführt, wurde aber erst im Januar 2023 von den meisten Kliniken und Krankenhäusern in den USA allgemein eingeführt.

Im Rahmen dieses Programms wurden Ärzte in Kliniken und Krankenhäusern angewiesen, Patienten nach ihrem Impfstatus zu fragen, der dann ohne ihr Wissen oder ihre Zustimmung als Diagnoseschlüssel, bekannt als ICD-10-Code, in ihre elektronischen Krankenakten aufgenommen wird, damit sie verfolgt werden können – nicht nur innerhalb des Gesundheitssystems, sondern auch außerhalb davon.

Geheimes Tracking-Programm enthüllt

Die neuen Codes der Internationalen Klassifikation der Krankheiten (ICD) wurden auf der Sitzung des ICD-10-Koordinierungs- und Pflegeausschusses am 14. und 15. September 2021 vorgestellt. Dem ICD-Ausschuss gehören Vertreter der Centers for Medicare and Medicaid Services (CMS) und des NCHS an.

Unten finden Sie einen Screenshot von Seite 194 der Tagesordnung die während dieser Sitzung verteilt wurde. Nach Angaben des NCHS besteht ein Interesse daran, Personen zu erfassen, die nicht oder nur teilweise geimpft sind,“ und man hat einen Weg gefunden, genau das zu tun, indem neue ICD-10-Codes hinzugefügt wurden.

Wie Sie unten sehen können, identifiziert der ICD-10-Code Z28.310 Personen, die keine COVID-Impfung erhalten haben, und Z28.311 Personen, die nicht auf dem neuesten Stand ihrer Impfungen sind.

Rückverfolgung von ungeimpften ist Teil der Biosicherheitsagenda

Warum wollen sie die Ungeimpften verfolgen? Zu welchem Zweck? Die kurze Antwort: um die Einführung von Impfpässen zu erleichtern. Wie von Malone angemerkt:

„Die oben aufgeführte Codenummer Z28.310 ist kein Code für eine Krankheit oder Diagnose, sondern für die Nichteinhaltung eines medizinischen Verfahrens … Sobald der Impfstatus einer Person codiert und in eine große Datenbank hochgeladen ist, können sowohl staatliche als auch private Krankenversicherungen darauf zugreifen. Die staatlichen Verwaltungsbeamten der CDC haben den Impfstatus (noch) nicht zu einer meldepflichtigen Krankheit gemacht, aber der Impfstatus ist als einer der Gründe für die Meldepflicht aufgeführt. Sie sind nur noch einen Schritt davon entfernt, diese Informationen ohne Ihre Zustimmung zu sammeln. Ergo: Impfpässe leicht gemacht. In diesem Land kann es bedeuten, dass Ihre Impfunterlagen nicht auf dem neuesten Stand sind: Die Regierung wird Ihre Reise nicht einschränken, die Fluggesellschaften schon.

Die Regierung wird Ihre Reisen nicht einschränken, andere Nationen schon.

Die Regierung wird Ihre Reisen nicht einschränken, Autovermietungen schon.

Die Regierung wird Ihre Reisen nicht einschränken, der öffentliche Verkehr schon.

Die Regierung wird Ihre Reisen nicht einschränken, private Unternehmen schon.“

Die Weltgesundheitsorganisation hat die Tracking-Codes abgesegnet

Die ICD-Codes wurden von der Weltgesundheitsorganisation entwickelt, und Ärzte – mit Ausnahme von niedergelassenen Ärzten, die keine Versicherungen akzeptieren – sind verpflichtet, diese Codes zu verwenden, um den Zustand eines Patienten und die Behandlung, die er bei seinem Besuch erhalten hat, zu beschreiben.

Wie von Malone angemerkt, ist die Tatsache, dass das ICD-System von der WHO betrieben wird, ein wichtiges Detail, da dies bedeutet, dass die WHO die CDC ermächtigen musste, diese neuen Codes hinzuzufügen. Das bedeutet, dass diese Codes möglicherweise international verwendet werden und wir es nur noch nicht wissen.

Die Codes werden in Ihre elektronische Gesundheitsakte eingegeben und von den Versicherungsgesellschaften für die Rechnungsstellung verwendet. Sie werden auch von Statistikern verwendet, die nationale und globale Krankheitstrends wie Krebs- und Herzkrankheitsraten im Laufe der Zeit verfolgen und analysieren.

In den letzten zehn Jahren sind diese statistischen Analysen dank der Umstellung auf elektronische Aufzeichnungen immer einfacher geworden. In den USA ist das ICD-Kodierungssystem seit 2012 vollständig in das elektronische Krankenaktensystem integriert.

Innerhalb der ICD-10-Codes gibt es eine Kategorie namens ICD-10-CM, und dies ist die Kategorie, die die CDC jetzt verwendet, um die Ungeimpften mit spezifischen Codes für „Ungeimpft für COVID-19 und „Teilweise geimpft für COVID-19“.

Grobe Verletzung der medizinischen Datenschutzrechte

Da die Verweigerung einer Impfung nicht in Rechnung gestellt oder bezahlt wird und die Verweigerung einer Impfung höchstwahrscheinlich nicht zu Ihrem Krankheitsprofil gehört, gibt es keinen triftigen Grund, die Verweigerung einer Impfung aufzuzeichnen. Es ist auch ein Verstoß gegen die medizinische Privatsphäre, da die Aufzeichnungen von einer Vielzahl von Personen eingesehen werden können und nicht nur von Ihren persönlichen Ärzten.

Wie Malone feststellte, ist die Entscheidung einer Person, sich impfen zu lassen oder nicht, eine private Angelegenheit, und ihre Rechte auf Privatsphäre sind im Privacy Act von 1974 verankert. Während der COVID-Pandemie wurden die Rechte der medizinischen Privatsphäre jedoch wiederholt verletzt und gebrochen.

Der Impfstatus von Kindern wurde an Schulen weitergegeben, und Arbeitgebern wurde das „Recht“ zugestanden, den Impfstatus ihrer Angestellten zu erfahren. Private Einrichtungen durften sogar einen Nachweis über den Impfstatus verlangen – und das alles, ohne dass ein einziges Wort des Gesetzes aufgehoben oder geändert worden wäre.

Sie verfolgen auch die Gründe für die Ablehnung von Impfungen

Wenn Sie einen Beweis dafür brauchen, dass diese Codes aus Gründen verwendet werden, die nichts mit Ihrer Gesundheit zu tun haben, bedenken Sie dies: Es werden auch Codes verwendet, um zu beschreiben, WARUM Sie die Grundimmunisierung nicht erhalten haben oder keine Auffrischungsimpfungen mehr bekommen. Diese Codes sind im Screenshot unten unter Z28.3 Underimmunization Status aufgeführt.

Die Verwendung des Begriffs „straffälliger Impfstatus“ unter Code Z28.39 gibt ebenfalls Aufschluss darüber, worauf das Ganze hinausläuft. „Delinquent“ bedeutet, dass man „eine Pflicht vernachlässigt“ oder sich „einer Straftat schuldig gemacht“ hat. Ist die Verweigerung von Booster eine Straftat? Vielleicht nicht heute, aber eines Tages wird es wahrscheinlich so sein.

Alle versäumten Impfungen werden nachverfolgt

Ein weiterer Hinweis darauf, dass diese Codes Teil des Biosicherheitskontrollnetzes sind, ist die Tatsache, dass der Code Z28.39 – „Anderer Unterimmunisierungsstatus“ – zu verwenden ist, „wenn ein Patient keine anderen, nicht-COVID-Impfstoffe erhalten hat“. Wie auf der Website der American Academy of Family Physicians beschrieben:

„Die Centers for Disease Control and Prevention (CDC) und die Centers for Medicare & Medicaid Services haben drei neue Diagnosecodes angekündigt, darunter zwei für den COVID-19-Immunisierungsstatus …

Gemäß den ICD-10-CM-Richtlinien können Kliniker den Code Z28.310 „Ungeimpft gegen COVID-19“ vergeben, wenn der Patient keine Dosis eines COVID-19-Impfstoffs erhalten hat. Kliniker können den Kode Z28.311 „Teilweise gegen COVID-19 geimpft“ zuweisen, wenn der Patient mindestens eine Dosis eines COVID-19-Mehrfachimpfstoffs erhalten hat, aber nicht die Dosen erhalten hat, die erforderlich sind, um die CDC-Definition von „vollständig geimpft“ zum Zeitpunkt der Begegnung zu erfüllen … Der neue Kode Z28.39 dient zur Meldung, wenn ein Patient keine anderen, nicht COVID-haltigen Impfstoffe erhalten hat.“

Mit anderen Worten, sie haben bereits damit begonnen, ALLE Ihre Impfungen zu erfassen, nicht nur die COVID-Spritze, und sie können die Z28.3-Untercodes verwenden, um festzustellen, warum Sie einen bestimmten Impfstoff abgelehnt haben.

Impfpässe sind vollendete Tatsachen – es sei denn, wir handeln jetzt

Wie von Malone angemerkt:

„Der Verwaltungsstaat ist damit beschäftigt, ein Impfpass-System aufzubauen, das aktiv sein wird, bevor die meisten Amerikaner wissen, was mit ihnen gemacht wird. Niemand wird an Ihre Tür klopfen und nach Ihrem Impfstatus fragen, weil sie ihn bereits kennen … Sie brauchen keine Genehmigung des Kongresses oder der Gerichte, weil wir ihnen die Informationen über unsere Gesundheitsdienstleister gegeben haben. Die CDC ist die staatliche Organisation, die den Impfstatus von Personen erfasst. Sie verfügen bereits über die Aufzeichnungen und die aktualisierten Informationen über Auffrischungsimpfungen. Sie müssen nur hier und da eine Definition ändern oder Präsident Biden dazu bringen, den COVID-19-Notstand für die öffentliche Gesundheit auf unbestimmte Zeit aufrechtzuerhalten, und die Impfpässe werden eine vollendete Tatsache sein.“

Impfberatungen können jetzt in Rechnung gestellt werden

Als ob das alles nicht schon tyrannisch genug wäre, gibt es jetzt auch noch einen abrechenbaren ICD-10-Code für die „Impfberatung“. Das ist richtig. Wenn Sie sich entschlossen haben, nicht am mRNA-Experiment teilzunehmen, oder wenn Sie einfach nicht glauben, dass Sie einen anderen empfohlenen Impfstoff brauchen, kann Ihr Arzt Ihrer Versicherung das Wiederkäuen der WHO-Impfpropaganda in Rechnung stellen.

„Sie haben Codes, die angeben, ob Sie die COVID-Impfung und/oder einen anderen Impfstoff abgelehnt haben, und für jede Impfstoffverweigerung gibt es einen Code, der angibt, warum Sie sie abgelehnt haben. Überzeugung oder Gruppendruck‘ ist einer davon, und Sie können darauf wetten, dass dieser Code Sie automatisch für eine Impfberatung qualifiziert, ob Sie das wollen oder nicht.“

Das kann mehr oder weniger automatisch geschehen, denn auch hier gibt es Codes, die angeben, ob Sie die COVID-Impfung und/oder einen anderen Impfstoff abgelehnt haben, und für jede Impfstoffverweigerung gibt es einen Code, der angibt, warum Sie sie abgelehnt haben. „Überzeugung oder Gruppendruck“ ist einer davon, und Sie können darauf wetten, dass dieser Code, Z.28.1, Sie automatisch für eine Impfberatung qualifiziert, ob Sie das wollen oder nicht.

Sie haben auch die Absicht, Ihre Kinder zu indoktrinieren und Sie dafür bezahlen zu lassen. Der Kode für die Impfschutzberatung, Z71.85, wurde in der Septemberausgabe 2021 des pädiatrischen Kodierungs-Newsletters der American Academy of Pediatrics (AAP) beschrieben. Sie müssen Mitglied sein, um den gesamten Artikel zu lesen, aber hier ist die öffentlich zugängliche Vorschau:

„Meldung von Begegnungen zur Impfberatung. Da Ärzte und andere qualifizierte Fachkräfte des Gesundheitswesens immer häufiger mit Fragen zur Impfsicherheit konfrontiert werden, bietet die Internationale Klassifikation der Krankheiten, 10. Revision, klinische Modifikation (ICD-10-CM) einen neuen Code, Z71.85, zur Identifizierung der Impfberatung als Grund für eine Begegnung, die am oder nach dem 1. Oktober 2021 stattfindet. Verwenden Sie diesen Code, wenn Sie eine Beratung für Patienten und Betreuer melden, die Impfungen zögern, einen alternativen Impfplan einhalten möchten oder anderweitig eine Beratungszeit benötigen, die über die für eine routinemäßige Impfberatung typische Dauer hinausgeht. Der Code Z71.85 kann als Haupt- oder erstgenannter Grund für eine Beratung oder als Nebengrund angegeben werden. Die Dokumentation der Zeit, die für die präventivmedizinische Beratung aufgewendet wurde, und der separaten Zeit, die für die Beratung zur Verabreichung von Impfungen aufgewendet wurde, sollte explizit in der Behandlungsnotiz erfolgen, um zu belegen, dass die präventivmedizinische Beratung signifikant und separat identifizierbar war.“

Ungeimpfte Lehrer markiert

In diesem Zusammenhang wurde Anfang Februar 2023 aufgedeckt, dass Lehrer der Stadt New York, die sich nicht impfen ließen, in ihren Personalakten mit einem „Problemcode“ „markiert“ wurden, was dazu führte, dass ihre Fingerabdrücke an das FBI und die New Yorker Strafjustizbehörde geschickt wurden.

Der Zweck dieser Maßnahme ist unklar, aber der ehemalige Lehrer an einer öffentlichen Schule Michael Kane, Gründer von Teachers for Choice, ist der Meinung, „dass nicht geimpfte Lehrer in New York als ‚Rechtsextremisten‘ oder sogar ‚Terroristen‘ angesehen werden sollten.“

Kane gehörte zu denjenigen, die gefeuert wurden, weil sie die COVID-Impfung verweigerten. Die Enthüllung, dass die Fingerabdrücke von Lehrern nicht nur in einer, sondern in zwei strafrechtlichen Datenbanken illegal gespeichert wurden, „wird mit Sicherheit eine neue Runde von Gerichtsverfahren einleiten“, schreibt Kane.

Aufruf zum Handeln

Was können Sie in Anbetracht all dessen tun? Wie können wir diesen Wahnsinn stoppen? Hier sind ein paar Vorschläge:

1: Fordern Sie den Kongress auf, das zu Ende zu bringen, was der Senat begonnen hat, indem er den öffentlichen Gesundheitsnotstand für beendet erklärt. Am 17. Januar 2023 wurde HR 382, ein Gesetzentwurf „zur Beendigung des in Bezug auf COVID-19 erklärten Notstands der öffentlichen Gesundheit“ an den Energie- und Handelsausschuss des Repräsentantenhauses verwiesen. Dieser Gesetzentwurf muss verabschiedet werden.

2: Wenden Sie sich an Ihren Kongressabgeordneten und teilen Sie ihm Ihre Meinung mit:

Unterstützen Sie die Untersuchung des Select Subcommittee on the Weaponization of the Federal Government.

Wollen Sie, dass der Kongress alle Versuche des Verwaltungsstaates, der Vereinten Nationen, der WHO, des Gesundheitswesens (HHS) und der Biden-Administration zurückweist, einen Impfpass oder eine digitale ID zu verlangen.

Erwarten Sie, dass sie sich dafür einsetzen, die Reisefreiheit aller Bürger zu gewährleisten.

Erwarten Sie von ihnen, dass sie die verfassungsmäßigen Rechte schützen.

Erwarten Sie von ihnen, dass sie alle Rechte auf Privatsphäre schützen, einschließlich und insbesondere die medizinische Privatsphäre, und da diese neuen ICD-10-Codes Ihr Recht auf Privatsphäre verletzen, wollen Sie, dass sie sofort Maßnahmen ergreifen, um sicherzustellen, dass die Codes zurückgenommen werden.

Was Sie tun können, um Ihre persönliche medizinische Privatsphäre zu schützen, ist, dass unabhängige Ärzte nicht verpflichtet sind, ICD-Codes zu verwenden, es sei denn, sie akzeptieren Versicherungen. Wenn Sie sich also für einen niedergelassenen Arzt entscheiden, können Sie vermeiden, dass Sie in dem System gefangen sind.

