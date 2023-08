Die CBDCs kommen und die Elite plant, diese „digitalen Währungen“ zu nutzen, um die Menschheit zu versklaven

Michael Snyder

Überall auf der Welt werden fieberhaft digitale Zentralbankwährungen entwickelt, und das sollte uns alle zutiefst beunruhigen. Ich möchte, dass Sie sich für einen Moment eine Welt vorstellen, in der die Regierung sofort weiß, wenn Sie etwas kaufen oder verkaufen. Keine Transaktion wäre jemals wirklich privat, nicht einmal Ihre persönlichste oder peinlichste. Außerdem wäre Ihr Geld in einem solchen System nicht wirklich Ihr Eigentum. Ihr Zugang zum digitalen Währungssystem wäre ein Privileg, das mit einem Mausklick ausgesetzt oder entzogen werden könnte. Plötzlich wären Sie nicht mehr in der Lage, etwas zu kaufen oder zu verkaufen, und würden zu einem Ausgestoßenen der Gesellschaft. Eine solche Macht sollte niemals einer Regierung übertragen werden.

Leider kommen die CBDCs und sie werden die Art und Weise, wie Handel betrieben wird, radikal verändern.

Hier in den USA hat die Federal Reserve Bank von San Francisco eine Stelle für einen „Senior Crypto Architect“ ausgeschrieben, der an der Entwicklung eines digitalen Dollars arbeiten soll.

Der US-Kongressabgeordnete Warren Davidson ist darüber sehr verärgert, denn er glaubt, dass ein von der Federal Reserve herausgegebener CBDC das „finanzielle Äquivalent des Todessterns“ wäre …

In der Stellenbeschreibung heißt es, dass die Federal Reserve einen Technologen sucht, der „Forschung und Entwicklung im Bereich der digitalen Zentralbankwährungen (CBDC)“ betreibt.

Der Experte wird daran arbeiten, „sicherzustellen, dass die Federal Reserve gut positioniert ist, um Technologien zu entwerfen, zu entwickeln und zu implementieren, die eine CBDC unterstützen, wie sie möglicherweise vom Board of Governors gefordert wird“.

Obwohl aus der Stellenausschreibung hervorgeht, dass die Federal Reserve nur an der CBDC-Forschung arbeitet, glaubt der Abgeordnete Davidson, dass dies ein Zeichen für das ist, was noch kommen wird, und nannte es das „finanzielle Äquivalent des Todessterns“.

Davidson fügte hinzu, dass CBDC Geld in ein Zwangs- und Kontrollinstrument verwandeln würde.

Leider hat er Recht.

Sobald die von der Federal Reserve ausgegebenen „digitalen Dollars“ die vorherrschende Form des Geldes in unserem Land werden, wird jeder, der die Macht über dieses System hat, über ein beispielloses „Zwangs- und Kontrollinstrument“ verfügen.

Das dürfen wir nicht zulassen.

Leider sind CBDCs derzeit überall auf der Welt in der Entwicklung.

Zum Beispiel hat Großbritannien die Entwicklung eines eigenen CBDC vorangetrieben…

Der De-facto-Chef des Finanzministeriums, Seine Majestät Gordon Brown, gab diese Woche bekannt, dass die Bank of England Beratungen über die Einführung einer digitalen Zentralbankwährung (CBDC) aufgenommen habe, die die globalistische Vision einer bargeldlosen Gesellschaft einleiten könnte, in der alle Transaktionen von der Regierung zurückverfolgt werden können.

Schatzkanzler Jeremy Hunt kündigte an, dass die Bank of England im Rahmen ihrer „Edinburgh-Reform“ der britischen Finanzdienstleistungen Konsultationen über die Gestaltung einer digitalen Zentralbankwährung (CBDC) einleiten wird, die als digitale Version des britischen Pfunds fungieren soll.

Unterdessen erwägt die EU die Schaffung einer digitalen Version des Euro. Das Folgende stammt von der offiziellen Website der Europäischen Zentralbank …

Gemeinsam mit den nationalen Zentralbanken des Euroraums prüfen wir die Einführung eines digitalen Euro. Das wäre eine digitale Zentralbankwährung, ein elektronisches Äquivalent zu Bargeld. Sie würde Banknoten und Münzen ergänzen und den Menschen eine zusätzliche Zahlungsalternative bieten.

Ein CBDC wird derzeit in Brasilien getestet, und es stellt sich heraus, dass es versteckte Hintertürfunktionen hat, die es der Regierung tatsächlich ermöglichen würden, „die Gelder der Menschen einzufrieren und ihre Guthaben nach Belieben anzupassen“…

Brasilien versucht, wie die meisten anderen Herrscher, die Bevölkerung mit einer digitalen Zentralbankwährung (CBDC) zu kontrollieren. Sein Pilotprogramm hat es der herrschenden Klasse ermöglicht, die vollständige Kontrolle über das Geld der Sklaven zu erlangen.

Das neue System enthält versteckte Hintertürfunktionen, die es der brasilianischen Regierung ermöglichen, die Gelder der Menschen einzufrieren und ihre Guthaben nach Belieben anzupassen. Obwohl diese Funktionen „versteckt“ sind, gibt es kein Geheimnis, warum all diese Soziopathen so sehr darauf angewiesen sind, dass die Menschen ihre Versklavung durch ein CBDC-System akzeptieren.

Laut einem Blockchain-Entwickler namens Pedro Magalhaes, Gründer der Web3-Beratungsfirma Iora Labs, wird die herrschende Klasse Zugang zum Bankkonto jedes Sklaven haben, sobald sie das CBDC-System einführt.

Magalhaes behauptet, den Code hinter dem brasilianischen CBDC-Programm zurückentwickelt zu haben, was zu dieser schockierenden Entdeckung führte.

Und in Russland gibt es den „digitalen Rubel“ bereits.

Erst vor wenigen Tagen hat Wladimir Putin das „Gesetz über den digitalen Rubel“ in Kraft gesetzt …

Der russische Präsident Wladimir Putin hat heute das Gesetz über den digitalen Rubel unterzeichnet, das es der Zentralbank des Landes erlaubt, eine eigene digitale Währung herauszugeben.

Der digitale Rubel, über den die Bank von Russland seit Langem nachdenkt, wird gemäß den neuen Änderungen des russischen Zivilgesetzbuches neben anderen Zahlungsmitteln für Zahlungen verwendet. Die digitalen Rubelkonten werden von der Zentralbank verwaltet, heißt es in dem Gesetz. Der Gesetzentwurf wurde am 11. Juli zum dritten und letzten Mal beraten und wartet auf die Unterzeichnung durch den Präsidenten.

Der digitale Rubel ist ein CBDC-Projekt, an dem die Bank von Russland seit 2020 arbeitet, als sie ihren ersten Analysebericht zu diesem Thema veröffentlichte. Später aktualisierte die Regulierungsbehörde den Bericht unter Berücksichtigung der Rückmeldungen russischer Banken und anderer Finanzmarktteilnehmer. Die Regulierungsbehörde gab bekannt, dass sie im Februar 2022 mit der Pilotierung des Systems bei einer Reihe russischer Banken begonnen hatte, kurz bevor das Land in den Krieg in der Ukraine eintrat.

Das war ein historisches Ereignis.

Warum haben wir in den Nachrichten kaum etwas darüber gehört?

Insgesamt wird berichtet, dass jetzt 130 verschiedene Länder daran interessiert sind, möglicherweise ihre eigenen CBDCs zu entwickeln …

Von 195 Ländern auf der Welt sind 130 dabei, ihre eigene digitale Zentralbankwährung (CBDC) zu entwickeln.

Wow.

Unsere Welt verändert sich so schnell.

Wie schützen Sie Ihr „digitales Portemonnaie“, wenn an Ihrem Wohnort eine „digitale Währung“ eingeführt wird?

Schließlich könnte jemand einfach Ihre „digitale Brieftasche“ stehlen und die gesamte „digitale Währung“, die Sie angespart haben, ausgeben.

Nun, ein deutscher Ökonom warnt davor, dass „digitale Geldbörsen“ eines Tages tatsächlich unter die Haut implantiert werden könnten …

Ein bekannter deutscher Ökonom hat enthüllt, dass Zentralbanken auf der ganzen Welt die Einführung digitaler Zentralbankwährungen (CBDCs) in Form von Mikrochips planen, die unter die Haut implantiert werden. Diese Technologie ermöglicht es den Regierungen, die persönlichen Finanzen ihrer Bürger vollständig zu kontrollieren.

„Ein Zentralbanker hat mir beigebracht, dass CBDCs wie ein kleines Reiskorn aussehen, das sie unter die Haut implantieren wollen“, sagte Richard Werner in einem Interview mit dem Podcaster Ivor Cummins. Werner ist dafür bekannt, dass er die Praxis der quantitativen Lockerung entwickelt hat, die heute bei Banken weitverbreitet ist.

Hoffen wir, dass so etwas nicht so bald passiert.

Aber wir leben wirklich in noch nie dagewesenen Zeiten, und sie werden von Jahr zu Jahr verrückter.

Wenn wir uns der Einführung von CBDCs widersetzen wollen, ist jetzt der richtige Zeitpunkt.

Hoffentlich können wir noch viel mehr Menschen zum Aufwachen bringen, denn die Uhr tickt.