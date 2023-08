Bericht sagt voraus, dass die nächste Pandemie von Fleisch ausgehen wird

Die Geschichte auf einen Blick

Die Vorstellung, dass Krankheitserreger auf andere Arten übergreifen und Menschen töten können, ist eine nützliche Panikmache, die jetzt im Rahmen von One Health wie nie zuvor vorangetrieben wird – einer globalen Agenda, die es nicht gewählten Bürokraten der Weltgesundheitsorganisation ermöglicht, die Macht zu zentralisieren und Entscheidungen über Ernährung, Landwirtschaft und Viehzucht, Umweltverschmutzung, Bevölkerungsbewegungen, Gesundheitsversorgung und vieles mehr für die ganze Welt zu treffen

In einem Bericht der Harvard Law School und der New York University wird vorausgesagt, dass die nächste Pandemie wahrscheinlich durch die Fleischversorgung in den USA ausgelöst wird – oder durch den Pelzhandel, durch einen Streichelzoo oder durch Haustiere. In der Studie werden alle Lebens- und Handelsbereiche untersucht, in denen es zu Kontakten zwischen Tier und Mensch kommt, und die daraus resultierenden hypothetischen zoonotischen Übertragungsketten. In diesem Bericht wird wiederholt auf One Health-Dokumente verwiesen

Es sind unwiderlegbare Beweise aufgetaucht, die zeigen, dass die Wissenschaftler, die „Proximal Origin of SARS-CoV-2“ geschrieben haben, die Öffentlichkeit absichtlich in die Irre geführt haben. In „Proximal Origin“ beharrten die Autoren darauf, dass die natürliche Evolution das wahrscheinlichste Szenario sei, aber unter vier Augen hielten sie ein Leck im Labor für den wahrscheinlichsten Ursprung

Die Korrespondenz zeigt, dass die Verschwörung zur Irreführung der Öffentlichkeit aus Gehorsam gegenüber höheren Stellen in den Regierungen der USA und Großbritanniens, einschließlich möglicherweise der Geheimdienste, betrieben wurde

Auf der Grundlage der nun öffentlich zugänglichen Beweise, die zeigen, dass die Autoren von „Proximal Origin“ nicht an ihre veröffentlichten Schlussfolgerungen glaubten, hat Biosafety Now! eine Petition gestartet, in der Nature Medicine aufgefordert wird, die Veröffentlichung zurückzuziehen

Dieselben Leute, die uns davon überzeugen wollten, dass SARS-CoV-2 durch natürliche Evolution in freier Wildbahn entstanden ist, sagten insgeheim, dass sie davon überzeugt sind, dass es aus einem Labor stammt.

Wenn nun öffentlich bekannt würde, dass SARS-CoV-2 aus einem gentechnisch veränderten Labor stammt, wäre die offensichtliche Schlussfolgerung, dass wir einen Großteil der Funktionsgewinnungsforschung, die zu seiner Entstehung geführt hat, einstellen müssten. Das wäre natürlich ein erheblicher Rückschlag für die Biosicherheitsagenda, die Pandemien braucht, um die Zentralisierung von Macht und Entscheidungen zu rechtfertigen.

Die zoonotische Übertragung ist nicht die Bedrohung, für die sie gehalten wird

Tatsache ist, dass eine zoonotische Übertragung extrem selten ist und die meisten, wenn nicht sogar alle globalen Pandemien mit tödlichem Ausgang auf Laborexperimente zurückgehen. So wiederholte USA Today kürzlich die entlarvte Behauptung, dass der Ebola-Ausbruch 2013 in Westafrika durch infiziertes Buschfleisch verursacht wurde (eine andere weit verbreitete Hypothese lautet, dass die Krankheit durch infizierte Fledermäuse übertragen wurde).

Wie in „Turns Out, Ebola Likely Leaked From a Lab as Well“ beschrieben, gibt es jedoch zwingende Beweise, die diesen Ausbruch mit einem von den USA betriebenen Forschungslabor in Kenema, Sierra Leone, in Verbindung bringen. Und seltsamerweise werden viele der gleichen Personen, Unternehmen und Organisationen, die an der Ebola-Epidemie beteiligt waren, auch mit der angeblichen Entstehung von SARS-CoV-2 in Verbindung gebracht.

Die Vorstellung, dass Krankheitserreger die Spezies wechseln und Menschen töten können, ist jedoch eine nützliche Panikmache, die jetzt im Rahmen von One Health wie nie zuvor vorangetrieben wird – einer globalen Agenda, die es nicht gewählten Bürokraten bei der Weltgesundheitsorganisation ermöglicht, die Macht zu zentralisieren und Entscheidungen in Bezug auf Ernährung, Landwirtschaft und Viehzucht, Umweltverschmutzung, Bevölkerungsbewegungen, Gesundheitsversorgung und vieles mehr für die ganze Welt zu treffen.

Bericht sagt voraus, dass die nächste Pandemie vom Fleisch ausgehen könnte

Ein Bericht des Brooks McCormick Jr. Animal Law & Policy Program an der Harvard Law School und des Center for Environmental & Animal Protection an der New York University prognostiziert nun, dass die nächste Pandemie wahrscheinlich von der Fleischversorgung in den USA ausgehen wird – oder vom Pelzhandel, von einem Streichelzoo oder von Haustieren.

Im Grunde werden alle Lebens- und Wirtschaftsbereiche, in denen es zu einem – wenn auch nur kurzen oder seltenen – Kontakt zwischen Tier und Mensch kommt, und die daraus resultierenden hypothetischen zoonotischen Übertragungsketten untersucht. Es überrascht nicht, dass in diesem Bericht wiederholt auf One Health-Dokumente verwiesen wird.

Insgesamt fordert die One-Health-Agenda, bestimmte Tier-Mensch-Kontakte zu minimieren oder zu unterbinden, Bereiche, in denen Tiere gehalten oder geschlachtet werden, zu sterilisieren und/oder den Einsatz von Antibiotika und Impfstoffen bei Tieren generell zu erhöhen. Außerdem wird eine massive Ausweitung der biologischen Überwachung und der Tests gefordert.

Im Gegensatz dazu konzentriert sich der fragliche Bericht in erster Linie auf gesetzgeberische und regulatorische Maßnahmen zur Eindämmung von Zoonosen, einschließlich des möglichen Verbots bestimmter Tierhaltungspraktiken, die „ein großes Risiko, aber einen relativ geringen wirtschaftlichen oder sonstigen Wert darstellen“.

Werden die Warnungen in diesem Bericht dazu dienen, den Übergang zu künstlichem Fleisch zu rechtfertigen? Es würde mich sicherlich nicht überraschen. Die Fleischimitate-Industrie will Ihnen weismachen, dass ihre zellbasierten Laborkonstruktionen die Antwort auf die heutigen Umweltprobleme sind, und dazu gehört auch die Gefahr der Übertragung von Zoonosen, da im Labor gezüchtetes Fleisch unter hochhygienischen und (angeblich) sterilen Bedingungen gezüchtet wird.

Im Grunde besagt das One Health Narrativ, dass die natürliche Umwelt zahllose Risiken für die menschliche Gesundheit birgt und daher kontrolliert werden muss. Dabei sind es gerade die Bemühungen des Menschen, die Natur zu kontrollieren und zu ersetzen, die die meisten Probleme verursachen.

Der ‚Proximal Origin‘-Skandal

Während das One-Health-Narrativ besagt, dass Pandemien durch Tiere verursacht werden, gibt es kaum Zweifel daran, dass die nächste Pandemie aus einem Labor kommen wird, genau wie die meisten früheren Pandemien, einschließlich COVID-19. In den letzten Monaten sind immer mehr Beweise aufgetaucht, die zeigen, dass die Wissenschaftler, die „Proximal Origin of SARS-CoV-2“ verfasst haben, die Öffentlichkeit absichtlich in die Irre geführt haben.

„Proximal Origin“, das zur meistzitierten Veröffentlichung wurde (ein Leserbrief, der überall als seriöse wissenschaftliche Untersuchung missverstanden wurde), behauptete, SARS-CoV-2 sei durch natürliche Evolution entstanden und habe sich über einen Nassmarkt in Wuhan, China, verbreitet, und es gebe keine Beweise für eine gentechnische Veränderung oder einen Ursprung im Labor.

Aus privaten Mitteilungen geht jedoch hervor, dass sie vermuteten, das Virus sei vom Wuhan Institute of Virology (WIV) ausgetreten und gentechnisch verändert worden, um Menschen zu infizieren.

Immer mehr Beweise deuten auch darauf hin, dass dieser Akt der Irreführung (um es diplomatisch auszudrücken) auf Geheiß von Dr. Anthony Fauci (damaliger Direktor der National Institutes of Allergy and Infectious Diseases, NIAID), Dr. Francis Collins (damaliger Direktor der National Institutes of Health, NIH) und Sir. Jeremy Farrar (damaliger Leiter des Wellcome Trust).

„Die Korrespondenz zeigt, dass die Verschwörung zur Irreführung der Öffentlichkeit aus Gehorsam gegenüber höheren Stellen in den Regierungen der USA und Großbritanniens, einschließlich möglicherweise der Geheimdienste, betrieben wurde.“

Dies geht aus einem Artikel der unabhängigen Journalisten Alex Gutentag, Leighton Woodhouse und Michael Shellenberger in Public Substack vom 20. Juli 2023 hervor:

„Die Dokumente … zeigen, dass [Kristian] Andersen und seine Mitautoren, Andrew Rambaut, Edward C. Holmes und Robert F. Garry, sich verschworen haben – womit wir meinen, dass sie geheime Pläne schmiedeten, um betrügerisches und unethisches Verhalten an den Tag zu legen und – um Desinformationen zu verbreiten. Zu ihrer Verschwörung gehörte die Abstimmung mit ihren ‚Höheren‘ in den Regierungen der USA und Großbritanniens, um Journalisten zu täuschen … Wir … veröffentlichen heute … den vollständigen Cache von Slack-Nachrichten und E-Mails, die die Diskussionen zwischen Andersen et al. abdecken, als sie ihr einflussreiches ‚Proximal Origin‘-Papier schrieben, das Anthony Fauci und andere in der US-Regierung benutzten, um die Lab-Leak-Hypothese zu verwerfen.“

Während Faucis Rolle bei der Erstellung dieses Papiers die meiste Aufmerksamkeit auf sich gezogen hat, könnte ein zentraler Schuldiger in dieser Vertuschung tatsächlich Farrar sein – und er ist jetzt der leitende Wissenschaftler der WHO, eine Tatsache, die kaum Vertrauen in die zukünftige Einhaltung wissenschaftlicher Wahrheiten und Fakten durch die WHO erweckt. Der unten stehende E-Mail-Austausch zwischen Andersen und Farrar (mit anderen Autoren als Absender) lässt vermuten, dass Farrar ein wichtiger Entscheidungsträger war.

Beweise für eine Verschwörung

Ein 140-seitiges PDF mit den Slack-Nachrichten der „Proximal Origin“-Autoren und ein 163-seitiges PDF mit E-Mails können von dem Public-Artikel heruntergeladen werden, in dem Gutentag, Woodhouse und Shellenberger einige der Erkenntnisse aus dieser Korrespondenz hervorheben.

Zunächst einmal bestanden die Autoren in „Proximal Origin“ darauf, dass die natürliche Evolution das wahrscheinlichste Szenario sei, doch privat hielten sie ein Laborleck für den wahrscheinlichsten Ursprung.

In „Proximal Origin“ behaupteten sie, dass „die Beweise zeigen, dass SARS-CoV-2 kein absichtlich manipuliertes Virus ist“ und dass „wir nicht glauben, dass irgendeine Art von laborbasiertem Szenario plausibel ist“. Hinter den Kulissen schrieb Andersen jedoch:

„Ich denke, das Wichtigste ist, dass die Version der Laborflüchtlinge so verdammt wahrscheinlich ist, weil sie diese Art von Arbeit bereits gemacht haben und die molekularen Daten mit diesem Szenario völlig übereinstimmen.“

Andersen erklärte außerdem: „Das Hauptproblem ist, dass ein versehentliches Entweichen in der Tat sehr wahrscheinlich ist – es handelt sich nicht um eine Randtheorie.“ Farrar und die anderen Autoren äußerten sich ähnlich:

Am 2. Februar 2020 schrieb Dr. Robert Garry: „Ich kann mir wirklich kein plausibles natürliches Szenario vorstellen … Ich kann mir einfach nicht vorstellen, wie das in der Natur zustande kommt … Im Labor wäre es natürlich ein Leichtes …“

Am 2. Februar 2020 schrieb Dr. Michael Farzan, er sei „beunruhigt über die Furin-Seite“ und habe „Schwierigkeiten, das als Ereignis außerhalb des Labors zu erklären … Ich bin 70:30 oder 60:40 [Labor]“.

Am 2. Februar 2020 schrieb Dr. Andrew Rambaut: „Aus Sicht der (natürlichen) Evolution ist das Einzige, was mir hier ungewöhnlich vorkommt, die Furin-Spaltstelle“.

Am 4. Februar 2020 gab Dr. Edward Holmes an, er sei „60-40 Labor“, und Farrar schrieb: „Ich bin 50-50 [Labor]“.

Holmes kommentierte auch: „Auf dem Markt kann es keine Selektion geben. Die Dichte der Säugetiere ist zu gering: nur kleine Gruppen von 3-4 Tieren“, und Garry schrieb:

„Wenn man ein Fledermausvirus-ähnliches RatG13 in HeLa-Zellen überträgt und dann seinen Doktoranden bittet, eine Furin-Stelle einzufügen … könnte man das erreichen. Es ist nicht verrückt zu behaupten, dass dies angesichts der Funktionsforschung, von der wir wissen, dass sie stattfindet, geschehen sein könnte … Ich denke dabei vor allem an die PRRA zur Erzeugung der Furin-Stelle. Es ist relativ einfach, 12 Basen einzubauen. Das Prolin ist der Knackpunkt – warum sollte man das hinzufügen? Ich halte das Szenario mit der Zellkulturpassage für möglich/wahrscheinlich, wenn man davon ausgeht, dass Farzan und Fouchier dies tatsächlich schon einmal beobachtet haben.“

Die folgende Grafik, die von @RAEMKA1 erstellt und von KanekoaTheGreat auf Twitter gepostet wurde, fasst den wissenschaftlichen Konsens der „Proximal Origin“-Autoren zusammen:

Die Wahrheit wurde dem Selbsterhalt untergeordnet

Tatsächlich rief Andersen Fauci am 1. Februar 2020 an, weil er besorgt war, dass das Virus Anzeichen einer Manipulation aufwies. Unmittelbar nach diesem Telefonat setzte sich Fauci mit Farrar in Verbindung und sprach die Möglichkeit an, die Besorgnis an das FBI in den USA und den MI5 in Großbritannien heranzutragen.

Stattdessen organisierte Farrar eine Telefonkonferenz, die zur Gründung von „Proximal Origin“ führte. Aus den E-Mails wissen wir, dass der gentechnische Aspekt von SARS-CoV-2 diskutiert wurde. Doch die Bedenken über die Schädigung der Wissenschaft wogen offenbar schwerer. Nach der Telefonkonferenz schrieb Ron Fouchier:

„Eine Anschuldigung, dass nCoV-2019 vom Menschen (versehentlich oder absichtlich) manipuliert und in die Umwelt freigesetzt worden sein könnte, müsste durch aussagekräftige Daten untermauert werden, an denen kein Zweifel besteht. Es ist gut, dass diese Möglichkeit mit einem Expertenteam eingehend erörtert wurde. Eine weitere Debatte über solche Anschuldigungen würde jedoch Spitzenforscher unnötig von ihren aktiven Aufgaben ablenken und der Wissenschaft im Allgemeinen und der Wissenschaft in China im Besonderen unnötigen Schaden zufügen.“

In einer E-Mail vom 9. Februar 2020 bestätigte Christian Drosten außerdem, dass die Gruppe „einberufen wurde, um eine bestimmte Theorie in Frage zu stellen“ und, wenn möglich, diese Theorie (d.h. die Laborleck-Theorie) aus der öffentlichen und wissenschaftlichen Diskussion „fallen zu lassen“ oder zu eliminieren. Noch am Vortag, dem 8. Februar, hatte Andersen dafür plädiert, die Möglichkeit eines Lecks im Labor offen zu halten, indem er erklärte:

„Wir haben uns in den letzten Wochen vor allem darauf konzentriert, jede Art von Labortheorie zu widerlegen, aber wir stehen an einem Scheideweg, an dem die wissenschaftlichen Beweise nicht schlüssig genug sind, um sagen zu können, dass wir großes Vertrauen in eine der drei in Betracht gezogenen Haupttheorien haben“.

Die Autoren glaubten nie an die Schuppentier-Theorie

In „Proximal Origin“ machten die Autoren das Schuppentier als Zwischenwirt zwischen Fledermäusen und Menschen verantwortlich, doch unter vier Augen waren sie nicht überzeugt. Die Schlussfolgerung in „Proximal Origin“ lautet:

„Das Vorhandensein einer RBD [Rezeptorbindungsdomäne] in Schuppentieren, die der von SARS-CoV-2 sehr ähnlich ist, bedeutet, dass wir daraus schließen können, dass diese Domäne wahrscheinlich auch in dem Virus enthalten war, das auf den Menschen übergesprungen ist.“

Kurz vor der Veröffentlichung der Vorabveröffentlichung „Proximal Origin“ schrieb Andersen jedoch: „Soweit ich weiß, könnte der Mensch das Schuppentier infiziert haben, nicht umgekehrt“, und am Tag nach der Vorabveröffentlichung kommentierte er: „Allerdings war eindeutig keine dieser Schuppentiersequenzen die Quelle“.

Autoren hielten Laborleck Monate nach der Veröffentlichung für wahrscheinlich

Die Autoren hielten auch Monate nach der Veröffentlichung der „Proximal Origin“-Veröffentlichung ein Leck im Labor für möglich. Mitte April 2020, einen Monat nach der offiziellen Veröffentlichung der Arbeit und zwei Monate nach der Veröffentlichung des Preprints, schrieb Andersen an seine Mitautoren:

„Ich bin immer noch nicht ganz davon überzeugt, dass keine Kultur beteiligt war … sind wir absolut sicher, dass keine Kultur beteiligt gewesen sein kann? Was mich hier beunruhigt, sind einige der Kommentare von Shi in dem SciAm-Artikel („Ich musste das Labor überprüfen“ usw.) und die Tatsache, dass an der Furin-Stelle in vitro herumgepfuscht wird … Und schließlich beunruhigt mich das Papier, das uns zur Verfügung gestellt wurde und das ein sehr ähnliches Phänomen (genau 12 bp Insertion) bei anderen CoVs zeigt … Wir können auch ein Engineering (für die Grundlagenforschung) nicht völlig ausschließen.“

Tatsächlich vermuteten die Autoren – wie viele andere unabhängige Wissenschaftler, Forscher und Journalisten -, dass die Arbeit von Shi Zhengli an der WIV SARS-CoV-2 hervorgebracht haben könnte. Wie von Public berichtet:

„Andersen erörterte Anfang Februar einige ihrer Arbeiten und äußerte seine Besorgnis über Experimente zur Funktionssteigerung bei MERS- und SARS-Viren. Mitte April stellte er fest, dass Shis Arbeit „der Hauptgrund dafür ist, dass ich so besorgt über das ‚Kultur‘-Szenario bin“. Zellkultivierung ist eine Methode, mit der Viren mehrfach durch Zellen geschleust werden können, um sie infektiöser zu machen, und ist genau die Art von ‚laborgestütztem Szenario‘, die die Autoren in ihrer Arbeit ausschließen.“

Verschwörung aus Gehorsam gegenüber Höhergestellten

Schließlich zeigt die Korrespondenz, dass die Verschwörung zur Irreführung, wenn nicht gar Täuschung der Öffentlichkeit durch Gehorsam gegenüber höheren Stellen innerhalb der amerikanischen und britischen Regierung angetrieben wurde, darunter Farrar, Fauci und Collins, aber möglicherweise auch andere ungenannte Personen innerhalb verschiedener Regierungsbehörden und/oder der Geheimdienste.

Andersen hat zwar öffentlich bestritten, dass Fauci in irgendeiner Weise an der Veröffentlichung beteiligt war, doch in einer E-Mail an die Fachzeitschrift Nature gab Andersen an, dass das Papier von Fauci, Collins und Farrar „veranlasst“ worden sei. Wenn Sie tiefer in die Entstehungsgeschichte des Papiers „Proximal Origin“ eintauchen möchten, lesen Sie die Zeitleiste von U.S. Right to Know.

Wissenschaftler fordern den Rückzug von „Proximal Origin

Basierend auf allen Beweisen, die nun öffentlich zugänglich sind und die zeigen, dass die Autoren von „Proximal Origin“ ihren veröffentlichten Schlussfolgerungen nicht geglaubt haben, hat Biosafety Now! eine Petition gestartet, die Nature Medicine auffordert, die Veröffentlichung zurückzuziehen. Wie von Biosafety Now! festgestellt:

„E-Mail-Nachrichten und Direktnachrichten über das Messaging-Programm Slack zwischen den Autoren des Papiers, die im Rahmen des FOIA oder durch den US-Kongress beschafft und im Juli 2023 in vollem Umfang veröffentlicht wurden, zeigen unwiderlegbar, dass die Autoren die Schlussfolgerungen des Papiers zum Zeitpunkt der Abfassung des Papiers, zum Zeitpunkt der Einreichung des Papiers zur Veröffentlichung und zum Zeitpunkt der Veröffentlichung des Papiers nicht geglaubt haben. Sie zeigen somit, dass das Papier das Produkt eines wissenschaftlichen Betrugs und wissenschaftlichen Fehlverhaltens war und ist. Es ist zwingend erforderlich, dass diese eindeutig betrügerische und eindeutig schädliche Arbeit aus der wissenschaftlichen Literatur entfernt wird.“

Artikel als PDF

Quellen: