Der „Krieg gegen den Klimawandel“ kommt… wieder

Kit Knightly

Vergangene Woche forderte ein ranghoher Abgeordneter der britischen Labour-Partei im Fernsehen, dass das Vereinigte Königreich – vielleicht sogar die ganze Welt – in einen „kriegsähnlichen Zustand“ versetzt werden müsse, um den Klimawandel zu bekämpfen.

In der BBC-Sendung „Newsnight“ plädierte der Abgeordnete Barry Gardiner für ein gemeinsames Vorgehen gegen die „existenzielle Bedrohung“ durch den Klimawandel:

„…wenn dies ein Krieg wäre, würden wir nicht darüber streiten, ob die Labour-Strategie oder die Tory-Strategie besser ist, wir würden zusammenarbeiten, um zu versuchen, zu gewinnen […] Nun, es ist ein Krieg. Es ist ein Krieg ums Überleben, und der Klimawandel bedroht alles […] Anstatt also parteipolitische Spielchen zu spielen, wer oben und wer unten ist, sollten wir sagen: Lasst uns zusammenkommen, lasst uns auf Kriegsfuß mobilisieren, und das ist es, was wir benötigen…“

Zwei Tage später äußerte Camilla Cavendish, ehemalige Leiterin von David Camerons Downing Street Policy Unit und Absolventin der Kennedy School of Government, in einer Kolumne in der Financial Times genau dieselben Gedanken:

Die Antwort liegt sicherlich darin, den Geist des Krieges heraufzubeschwören und den Kampf gegen den Klimawandel zu einem gemeinsamen Unterfangen gegen einen gemeinsamen Feind zu machen. Wenn der öffentliche und politische Wille vorhanden ist, kann sich der menschliche Einfallsreichtum mit bemerkenswerter Geschwindigkeit durchsetzen. Im Zweiten Weltkrieg stellte Amerika seine Produktionsbasis auf die Herstellung von Panzern und Munition um. Die Covid-Pandemie führte zur Entdeckung und Entwicklung von Impfstoffen in großem Maßstab und rettete Millionen von Menschenleben.

Interessant ist der Vergleich mit Covid, aber darauf werden wir noch zurückkommen.

Die Kampagne ist nicht auf das Vereinigte Königreich beschränkt, sondern begann auf der anderen Seite des Atlantiks, wo der Inquirer am 16. Juli einen Artikel mit der Überschrift „President Biden should address the nation and declare war…on climate change“ veröffentlichte, in dem argumentiert wurde:

Biden und seine Berater müssen sich das metaphorische Megafon schnappen und die Fernsehsender anrufen, um vom Oval Office aus eine Ansprache zur Hauptsendezeit zu halten, in der der nationale Notstand – im Wesentlichen der Kriegszustand – zur Bekämpfung des Klimawandels ausgerufen wird.

Joe Biden selbst bezeichnete den Klimawandel am 27. Juli als „existenzielle Bedrohung“.

Die Beschwörung eines metaphorischen Krieges ist natürlich nicht neu.

„Krieg“ ist ein bedeutungsvolles Wort in der Welt der Politik und der Propaganda. Es hat – oder soll haben – eine unmittelbare Wirkung auf das kollektive öffentliche Bewusstsein; es knüpft unmittelbar an Generationen gemeinsamer Erinnerungen an und fördert Gefühle von Konformität und Solidarität.

Einige psychologische Studien oder Fokusgruppen haben das schon vor Jahrzehnten herausgefunden, und so wird das Wort „Krieg“ oft benutzt, um Erzählungen zu steuern.

In den westlichen „Demokratien“ ist der Gebrauch des „K“-Wortes ein Code für eine parteiübergreifende Übereinkunft, die versucht, eine vorgetäuschte Solidarität zwischen denselben Menschen zu erzeugen, die sich zu 90% ihrer Zeit hassen, während alle, die anders denken, als Außenseiter gebrandmarkt werden, die eine Bedrohung für die Sicherheit der Gruppe darstellen.

Pragmatischer ausgedrückt: Der „Krieg“ schafft einen „Ausnahmezustand“, der die „vorübergehende“ Unterdrückung von Menschenrechten und Freiheiten rechtfertigt und die Ausweitung staatlicher Macht ermöglicht.

OffG – und andere – haben dies bis ins Unendliche diskutiert. Ab einem bestimmten Punkt muss jede autoritäre Regierung im Kriegszustand existieren, um einen Zusammenbruch zu vermeiden, und schafft sich so Feinde, die aufgrund ihrer Natur für immer unbesiegt bleiben können.

Siehe: „Der Krieg gegen Drogen“, „Der Krieg gegen den Terror“, „Der Krieg gegen Covid

…und jetzt den Krieg gegen den Klimawandel.

Oder besser: „Der Krieg gegen den Klimawandel … schon wieder“.

Denn weder Barry Gardiner noch Camilla Cavendish sind die ersten, die diesen Gedanken äußern. Nicht einmal annähernd.

Der damalige Prinz und heutige König Charles äußerte in einer Rede auf der COP26 im November 2021 genau dieselben Worte, und die zeitgenössischen Meinungsartikel im Guardian stimmten ihm zu.

Sie spiegelten tatsächlich einen Bericht des University College London vom Mai 2021 wider.

CNN warnte im April 2019, dass wir „den Krieg gegen den Klimawandel verlieren“, und plagiierte damit genau dieselbe Schlagzeile aus dem Economist vom August 2018, ein Jahr zuvor.

Bill McKibben schrieb im August 2016 in der New Republic: „Wir werden vom Klimawandel angegriffen – und unsere einzige Hoffnung ist, uns zu mobilisieren, wie im Zweiten Weltkrieg“.

Venkatesh Rao schrieb „Why Solving Climate Change Will Be Like Mobilizing for War“ (Warum die Lösung des Klimawandels wie die Mobilisierung für den Krieg sein wird) für den Atlantic im Oktober 2015 und wiederholte damit die gleichen Argumente, die in einem CNN-Artikel vier Monate zuvor enthalten waren.

Bereits 2003 veröffentlichte die New York Times einen Leitartikel mit dem Titel „After Iraq: Erklären Sie der globalen Erwärmung den Krieg“.

(Erinnern Sie sich noch an die Zeit, als der Klimawandel noch nicht unumstritten war und nur als „globale Erwärmung“ bezeichnet wurde?)

Im Grunde genommen bringen sie alle paar Monate diese Idee, dem Klimawandel den Krieg zu erklären“, auf den Tisch, bekommen fast keine Reaktion von der Öffentlichkeit und kehren dann für eine Weile zum Alarmismus und Angstporno zurück, bevor sie es wieder versuchen.

Das machen sie seit Jahren. Bis jetzt hat es nicht funktioniert.

… aber diesmal könnte es etwas anders sein.

Und warum? Weil wir jetzt in einer Post-Covid-Gesellschaft leben.

Denken Sie daran, dass mit Ausnahme der Impfstoffe alles, was durch Covid ausgelöst wurde – die Abschottung, der finanzielle Zusammenbruch, der ganze „große Reset“ – ursprünglich als „Antwort“ auf den Klimawandel gedacht war.

Sie hatten ein Paket von „Lösungen“ und warteten auf eine öffentliche „Reaktion“, die nie kam. Die Menschen waren einfach nicht erschrocken genug über die Vorstellung, dass die Welt ein wenig wärmer werden könnte.

Man könnte argumentieren, dass das wiederholte Scheitern der globalen Erwärmung, eine globale Panik auszulösen, der Grund dafür ist, dass sie überhaupt zu „Covid“ gegriffen haben, aber was auch immer die kausale Beziehung sein mag, Tatsache ist, dass Covid eine Grundlage für den „Krieg gegen den Klimawandel“ geschaffen hat, die es vorher nicht gab.

Die „Anti-Covid-Maßnahmen“ liefern einen Präzedenzfall sowohl für den Einsatz extremer „Reaktionen“ als auch für ihre scheinbare „Wirksamkeit“.

Covid schuf genug Angst, um die Klimahysterie zu verstärken, indem der Umweltschutz mit zukünftigen potenziellen „Pandemien“ in Verbindung gebracht wurde

Covid (angeblich) „inspirierte die globale Zusammenarbeit“ und „zeigte, was wir erreichen können, wenn wir alle zusammenarbeiten“.

Die Covid-Abschaltungen haben (angeblich) „gezeigt, wie die Welt durch die Reduzierung von Emissionen geheilt werden kann“.

Und vor allem hat die Verbreitung des Covid-Narrativs gezeigt, dass man den Menschen, wenn sie erst einmal ihre Tugenden oder ihre Persönlichkeit in eine Geschichte investiert haben, fast alles erzählen kann, was mit dieser Geschichte zusammenhängt, und dass sie einen Anreiz haben, einem zu glauben – ganz gleich, wie absurd es ist.

Wir haben bereits darauf hingewiesen, dass in mehreren kürzlich erschienenen Artikeln, die dem Klimawandel den Kampf ansagen, Covid erwähnt wird, und zwar fast immer als globale Erfolgsgeschichte.

Es ist mittlerweile üblich, über die Vermeidung von Klimakatastrophen durch das Medium Covid zu sprechen. Die Vereinten Nationen, der Rat für auswärtige Beziehungen und der Internationale Währungsfonds haben in den vergangenen Jahren Artikel mit fast identischen Titeln veröffentlicht, z. B:

Was uns die Coronavirus-Pandemie über die Bekämpfung des Klimawandels lehrt

Das vielleicht bemerkenswerteste Beispiel für die Verwendung von Covid-Bildern, um Klimawandel und Globalismus zu verkaufen, ist der Aufruf zur Gründung einer „Globalen Klimaorganisation“ von Dr. David King im Independent vor ein paar Tagen (unsere Hervorhebung):

„Wenn es um eine Gesundheitskrise wie die Covid-Krise geht, haben wir eine Weltgesundheitsorganisation mit Sitz in Genf, die Teil der Vereinten Nationen ist. Wir haben keine Weltorganisation für Klimakrisen. Das ist es, was wir benötigen, damit alle Länder der Welt durch eine solche Organisation zusammenkommen können, so wie wir es bei einer Gesundheitskrise tun, wir tragen alle zu den Kosten der WHO bei. Wir benötigen ein globales System, das uns alle zusammenbringt, um diese äußere Bedrohung für unsere überschaubare Zukunft zu bekämpfen.“

Wir wissen, worum es geht, nämlich um den „Übergang von Covid zu Klima“, den sie uns wörtlich angekündigt haben.

Der „Große Reset“ hat gut begonnen, aber sie haben noch eine Reihe lustiger Maßnahmen, die sie einführen wollen (z.B. die Rationierung von Lebensmitteln). In einer Welt nach Covid hoffen sie, den „Klimawandel“ endlich so erschreckend zu machen, dass die Menschen sie anflehen, die Welt nach ihren Vorstellungen umzugestalten.

Das Lustige daran ist, dass es immer noch nicht so aussieht, als würde das passieren.

Außerhalb der Echokammern der Medien und der Tugendwächter, der „erschreckenden“ Temperaturkarten und der Experten, die davor warnen, dass „Millionen von Menschen sofort sterben werden“, wenn sie ihre Klimaanlagen ausschalten, wird das neue Schlagwort vom „globalen Sieden“ mit einem gewissen „meh“ aufgenommen.

Schade für sie, denn sie haben sich selbst eine Frist gesetzt. Jedes Jahr, das ohne Klimakatastrophe vergeht, jeder Sommer, in dem die Eiskappen nicht verschwinden, jeder ungewöhnlich kalte oder nasse Juli ist ein Nagel mehr im Sarg ihres Narrativs, ein paar Normalos mehr, die sich von der Geschichte abwenden.

Das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum die Berichterstattung über „Hitzewellen-Zerberus“ und „globales Sieden“ so leidenschaftlich, ja fieberhaft ist. In jedem Tweet, in jeder Schlagzeile schwingt Verzweiflung mit.

Die Zeit läuft ab.

Die dunkle Konsequenz ist, dass sie es vielleicht bald aufgeben werden, die Menschen zu überzeugen, und versuchen werden, sie zu zwingen.