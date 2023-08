Neue Beweise für die Übertragung von Aerosolen aus der COVID-mRNA-Injektion von Geimpften auf Ungeimpfte

Megan Redshaw, J.D.

Neue Erkenntnisse deuten darauf hin, dass geimpfte Personen durch Aerosole Antikörper, die durch eine mRNA-COVID-19-Impfung erzeugt wurden, auf ungeimpfte Personen übertragen können. Dies geht aus einer von Experten begutachteten Studie hervor, die in ImmunoHorizons veröffentlicht wurde.

Dank erweiterter Maskenanforderungen konnten Wissenschaftler der University of Colorado untersuchen, ob geimpfte Personen aerosolierte Antikörper aus COVID-19-Impfstoffen übertragen können. Bei Aerosolen handelt es sich um eine hergestellte oder natürlich vorkommende Suspension von Partikeln oder Tröpfchen in der Luft, wie z. B. Staub, Nebel, Dämpfe oder Rauch, die über die Haut aufgenommen oder eingeatmet werden können.

Die Forscher wendeten eine Kombination von Tests an, um SARS-CoV-2-spezifische Antikörper von Masken nachzuweisen, die geimpfte Labormitglieder trugen und am Ende des Tages anonym gespendet hatten. Antikörper sind vom Immunsystem produzierte Proteine, die im Blut zirkulieren und Fremdstoffe wie Bakterien und Viren neutralisieren.

Im Einklang mit den Ergebnissen anderer Studien wiesen die Forscher sowohl Immunglobulin G (IgG) als auch Immunglobulin A (IgA) Antikörper im Speichel der geimpften Personen und auf deren Masken nach.

Aufgrund ihrer Beobachtungen stellten die Forscher die Hypothese auf, dass eine Übertragung von Antikörpern durch Tröpfchen oder Aerosole zwischen Personen stattfinden könnte, ähnlich wie Tröpfchen und aerosolisierte Viruspartikel auf demselben Weg übertragen werden.

Um ihre Hypothese zu testen, entnahmen sie Nasenabstriche von ungeimpften Kindern, die in geimpften, ungeimpften und COVID-19-positiven Haushalten lebten, und verglichen diese.

Die Ergebnisse zeigten, dass ein hoher IgG-Gehalt in den Nasen geimpfter Eltern „signifikant“ mit einem Anstieg des intranasalen IgG-Gehalts bei ungeimpften Kindern aus demselben Haushalt verbunden war, insbesondere im Vergleich zu dem „völligen Mangel an SARS-CoV-2-spezifischen Antikörpern“, der in Nasenabstrichen von Kindern aus nicht geimpften Familien festgestellt wurde. Ein ähnlicher Trend wurde bei IgA in denselben Proben festgestellt.

Mit anderen Worten: Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass eine Übertragung von Antikörpern über Aerosole zwischen COVID-19-geimpften Eltern und ihren Kindern stattfinden kann – und dass die Tendenz zu dieser Übertragung direkt mit der Menge der nasalen oder oralen Antikörper zusammenhängt, die bei den Geimpften gefunden wurden.

Diese Art der Übertragung wird als „passive Immunisierung“ bezeichnet, bei der Antikörper – vorwiegend IgA – durch Tröpfchen in der Atemluft zwischen Personen ausgetauscht werden, schrieb Brian Hooker, wissenschaftlicher Leiter von Children’s Health Defense und promovierter Bioingenieur, in einer E-Mail an The Epoch Times. Dies würde jedoch nur eine minimale Immunität für die „Umstehenden“ bieten, da die ursprünglichen mRNA-Impfstoffe so wenig Schutz bieten.

Hooker sagte, dass die passive Immunisierung bei den Umstehenden aufgrund einer ähnlichen „molekularen Mimikry zwischen den COVID-19 Ig [Immunglobulin]-Antikörpern und menschlichen Proteinen“ Autoimmunität und „alle möglichen Reaktionen“ auslösen könnte.

Studien haben gezeigt, dass die molekulare Mimikry zwischen den fremden Molekülen und den menschlichen Molekülen zu einer Autoimmunreaktion führen kann, bei der die Antikörper falsch funktionieren und gegen menschliche Proteine interagieren. Autoimmunität bezeichnet eine Immunreaktion, bei der der Körper sein eigenes Gewebe angreift, was zu Schäden oder Krankheiten führt.

Laut Hooker deutet die Studie darauf hin, dass, wenn Ig-Antikörper von Mensch zu Mensch übertragen werden können, die Möglichkeit besteht, dass auch das von COVID-19-Impfstoffen erzeugte Spike-Protein übertragen werden kann.

„Dies könnte zu einer Immunisierung der Umstehenden sowie zu Problemen führen, die mit der Toxizität des Spike-Proteins für Komponenten des Blutkreislaufs und andere Gewebe verbunden sind“, fügte er hinzu.

COVID-19-Impfstoffe wurden ohne Studien zur Bewertung der Übertragung zugelassen

COVID-19-Impfstoffe, die wie Pfizer und Moderna die mRNA-Technologie verwenden, wurden weltweit zugelassen, ohne dass Studien zur möglichen Expression von Lipid-Nanopartikeln (LNP), die die mRNA enthalten, oder des Spike-Proteins, das von den Zellen einer kürzlich geimpften Person hergestellt wird, durchgeführt wurden.

Ein vertrauliches Pfizer-Dokument (pdf), das durch einen Antrag auf Informationsfreiheit offengelegt wurde, legt nahe, dass eine ungeimpfte Person über die Luft oder die Haut einer geimpften Person dem Inhalt von COVID-19-Impfstoffen ausgesetzt sein könnte, und verweist auf die Möglichkeit, dass eine solche Exposition zu einer unerwünschten Impfstoffreaktion führen könnte.

Eine von Pfizer in Japan durchgeführte Biodistributionsstudie hat gezeigt, dass das Spike-Protein des COVID-19-Impfstoffs von der Injektionsstelle durch das Blut wandern und sich in Organen und Geweben wie Milz, Knochenmark, Leber, Nebennieren und Eierstöcken anreichern kann. Die mRNA des Impfstoffs ist ab dem Tag der Impfung vorhanden und kann noch Wochen nach der Impfung im Blut zirkulieren.

Laut einem Artikel der französischen Pharmazeutin und Biologin Hélène Banoun, der 2022 in der Fachzeitschrift Infectious Diseases Research (pdf) veröffentlicht wurde, können LNPs aus mRNA-COVID-19-Impfstoffen über Körperflüssigkeiten ausgeschieden werden und die transplazentare Barriere passieren.

Spike-Proteine, die der Körper nach Aufnahme eines COVID-19-Impfstoffs produziert, zirkulieren als Exosomen oder extrazelluläre Vesikel, die von Zellen freigesetzt werden, die das Spike-Protein durch den Blutkreislauf transportieren, so Banoun. Exosomen kommen in Speichel, Blut, Urin und Rückenmarksflüssigkeit vor. Angesichts der weiten Verbreitung von mRNA-Impfstoffen seien pharmakokinetische Studien gerechtfertigt, um festzustellen, wie sie aus dem Körper ausgeschieden und welche Bestandteile der COVID-19-Impfstoffe von einer geimpften Person übertragen werden können, sagte sie.