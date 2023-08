Das Reisen ohne Erlaubnis wird bald Vergangenheit sein.

Für die globalen Technokraten-Kontrolleure ist die Verfolgung und Einschränkung der Bewegungsfreiheit der Menschen von entscheidender Bedeutung. Bis 2024 wird in allen wichtigen Ländern der Welt eine Reisegenehmigung erforderlich sein. Damit verbunden sind Visumsanträge, Gebühren und lange Wartezeiten bis zur Genehmigung. Später wird sich dieser Trend auch auf die einzelnen US-Bundesstaaten auswirken, wo Reisen zwischen den Bundesstaaten genehmigungspflichtig werden. Die Technokratie hat Zähne. ⁃ TN-Redakteur

Amerikaner werden 2024 ein Visum benötigen, um Europa zu besuchen. In der Zwischenzeit stellen Europäer, die in Kuba waren, fest, dass sie wegen Terrorismus nicht in die USA einreisen können.

Es gab eine Zeit, in der die Bürger der Vereinigten Staaten 90 Tage lang in fast jedes Land der Europäischen Union reisen konnten, ohne eine Genehmigung ihrer Regierung einholen zu müssen, abgesehen von der Vorlage ihres Reisepasses bei der ersten Einreise. Dies war – und ist noch für einige Monate – eine wunderbare, wenn auch unterschätzte Errungenschaft der Freiheit.

Leider werden die Tage des problemlosen Reisens bald der Vergangenheit angehören. Ab einem noch nicht festgelegten Datum Anfang 2024 werden Amerikaner und Bürger aus 62 anderen Ländern, die derzeit ohne Visum in die USA einreisen können, in den Schengen-Raum einreisen können, während EU-Bürger eine Gebühr entrichten und einen Online-Antrag (einschließlich biometrischer Daten, Arbeitserfahrung, Gesundheitszustand und ursprünglicher Reiseroute) ausfüllen müssen, um in den Genuss eines Croissants im Gay Paree zu kommen. Das gruselig benannte European Travel Information and Authorisation System (ETIAS) soll 7 Euro pro Antrag kosten und bis zu 14 Tage dauern, bis eine Entscheidung getroffen wird.

Bevor Sie jetzt die Faust gegen die freiheitshassenden Eurokraten machen, sollten Sie wissen, dass ETIAS die späte kontinentale Antwort auf ein System ist, das die USA seit 2009 den Einwohnern befreundeter Länder aufzwingen: das Electronic System for Travel Authorization, kurz ESTA. Wie das ETIAS ist auch das ESTA eine Antwort auf die Terroranschläge des 21. Jahrhunderts und kombiniert bescheidene Gebühren (21 US-Dollar) mit weniger als sofortigen Bearbeitungszeiten (72 Stunden versprochen). Beide optimieren oder torpedieren (je nach Standpunkt) das Konzept der Gegenseitigkeit.Visumbefreiung „Reisen zwischen Ländern mit hohem Vertrauen“.

Amerikanische Pässe sind seit Langem mit der Behandlung auf dem roten Teppich weltweit ausgestattet, aufgrund der wirtschaftlichen Stärke des Landes und seiner traditionellen Führungsrolle bei der Überwindung von internationalen Hindernissen für den Personen- (und Waren-) Verkehr. Die letztgenannte Ethik begann sich nach dem Kalten Krieg mit dem Aufkommen der überparteilichen Politik gegen illegale Einwanderung in den frühen 1990er-Jahren zu verschlechtern und wurde dann ernsthaft, nachdem saudische Staatsbürger das World Trade Center am 11. September 2001 mit entführten Flugzeugen in die Luft jagten.

Die Durchführungsempfehlungen des 9/11 Commission Act von 2007 verlangen von Reisenden aus visumfreien Ländern (derzeit 40), einen Antrag mit einem maschinenlesbaren Reisepass zu stellen, freiwillig viele persönliche Informationen zu geben und eine Reihe potenziell disqualifizierender Fragen korrekt zu beantworten. Wie einige von uns damals sagten: „Was immer wir der Welt auferlegen, die Welt wird es auch uns auferlegen“.

Seitdem haben wir noch mehr Einschränkungen auferlegt, wie viele Europäer in diesem Sommer zu ihrem Leidwesen feststellen mussten. Zuerst wurde im Jahr 2015 (mit Unterstützung mehrerer libertär orientierter Gesetzgeber) die doppelte Staatsbürgerschaft sowohl eines bestehenden visumfreien Landes als auch Irans, Iraks, Sudans oder Syriens sowie aller Personen (mit Ausnahme derjenigen, die bestimmte Berufe ausüben), die seit 2011 eines dieser Länder besucht haben, ausgeschlossen. Im Jahr 2016 hat das Department of Homeland Security (DHS) die Liste um Libyen, Somalia und Jemen erweitert.

Präsident Donald Trump, der von der Regierung Barack Obamas auf diese Weise ermutigt wurde, wählte in seinen ersten Tagen im Amt genau diese sieben Länder aus, um Reisen und Flüchtlinge zu verbieten. Und damit nicht genug. Alles, was es braucht, ist ein Beamter (wenn politisch und willkürlich) Benennung eines Landes als staatlicher Sponsor des Terrorismus durch die US-Regierung, die rückwirkend als für potenzielle visafreie Besucher in die USA gesperrt erklärt werden.

Ab 2019 hatten Bürger aus visumfreien Ländern, die Nordkorea seit 2011 besucht hatten, keinen Anspruch mehr auf visumfreies Reisen. Dann, im August 2022 (basierend auf einer späten Entscheidung der Trump-Administration), wurde Kuba rückwirkend zum Jahr 2021 auf die „Don’t go there“-Liste gesetzt; das ESTA-Antragssystem wurde erst in diesem Monat mit einer Reisefrage zu Kuba aktualisiert.

Was den Europäern wie ein routinemäßiger Fragebogen erschien, der hauptsächlich von Fluggesellschaften verwaltet wird, hat nun das schockierende Ergebnis hervorgebracht, dass sie 160 Dollar ausgeben und viele, viele Monate warten müssen, um vielleicht (oder auch nicht!) die Erlaubnis zu erhalten, in die Vereinigten Staaten zu reisen. So besuchten allein im vergangenen Jahr mehr als 2022 Europäer aus Spanien, Deutschland, Großbritannien, Frankreich, Italien und Portugal Kuba.

Nach dem 11. September, den weltweiten Terroranschlägen von 2014 und der parteiischen Politik gegenüber dem kommunistischen Kuba werden friedliche Europäer, die in den USA Geld ausgeben wollen, im Namen der Terrorismusbekämpfung ausgebremst. Das ist eine törichte Politik, die Amerika auf jeden Fall ärmer machen wird, während sie nur wenig (wenn überhaupt) zur Sicherheit beiträgt.

Könnte die EU Vergeltung üben, indem sie noch mehr Inhaber von US-Pässen aus dem bereits modifizierten System des visumfreien Reisens ausschließt? Einerseits beruht die Visapolitik per definitionem auf Gegenseitigkeit, andererseits hat Washington mehr Einfluss und kann bürokratisch viel schneller handeln als Brüssel. Die wahrscheinlichsten Ziele künftiger Vergeltungsmaßnahmen wären Amerikaner, die eine doppelte Staatsbürgerschaft in missliebigen Ländern besitzen, oder vielleicht sogar diejenigen, die in Länder gereist sind, die von den Eurokraten als inakzeptabel eingestuft wurden. Denken Sie immer daran, dass es hier passiert ist.

Regierungen lieben es, wenn Menschen in Datenbanken mit digitalisierten Ausweispapieren maximal durchsuchbar sind. Lange Zeit waren es die schrulligen Amerikaner mit ihren starrköpfigen Vorstellungen von Privatsphäre und Freiheit – dem Recht, sich frei zu bewegen, ohne bewaffneten Männern Papiere zeigen zu müssen -, die den Widerstand dagegen anführten, dass man Rechenschaft ablegen muss, dass man Beamte um Erlaubnis fragen muss. Jetzt sind wir es, die den Rest der „freien Welt“ dazu drängen, globale biometrische und Bankdaten nur einen Mausklick von der Regierung entfernt zu haben. Das ist eine Schande.