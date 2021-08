Die CDC erfasst nur einen Bruchteil der COVID-19-Durchbruchsinfektionen, obwohl die Zahl der Fälle steigt

Die Entscheidung der CDC vom 1. Mai, nur die Durchbruchsinfektionen zu erfassen, die zu einem Krankenhausaufenthalt oder zum Tod führen, hat dazu geführt, dass die Nation die Auswirkungen von COVID-19 auf die Geimpften nicht richtig einschätzen kann.

Meggan Ingram war vollständig geimpft, als sie Anfang des Monats positiv auf COVID-19 getestet wurde. Das Fieber der 37-Jährigen war auf 39,5 Grad gestiegen, und sie atmete stoßweise, als der Krankenwagen sie am 10. August in eine Notaufnahme in Pasco, Washington, brachte. Drei Stunden lang erhielt sie Sauerstoff und intravenöse Steroide, wurde aber schließlich ohne Einweisung nach Hause geschickt.

Sieben Personen in ihrem Haus sind inzwischen positiv getestet worden. Fünf von ihnen waren vollständig geimpft, und zwei der Kinder sind zu jung, um geimpft zu werden.

Während die Pandemie in eine neue kritische Phase eintritt, fehlen den Gesundheitsbehörden nach wie vor Daten zu entscheidenden Fragen, genau wie damals, als COVID-19 im Frühjahr 2020 erstmals die Vereinigten Staaten heimsuchte. Bis heute ist nicht vollständig geklärt, wie sich die aggressiv ansteckende Delta-Variante unter den fast 200 Millionen teilweise oder vollständig geimpften Amerikanern wie Ingram ausbreitet und wie viele von ihnen krank werden.

Die Nation fliegt wieder einmal im Blindflug, sagen Kritiker, denn am 1. Mai dieses Jahres – als die neue Variante in den USA Fuß fasste – hörten die Zentren für Krankheitskontrolle und -prävention größtenteils auf, COVID-19 bei geimpften Menschen zu verfolgen, auch bekannt als Durchbruchsfälle, es sei denn, die Krankheit war schwer genug, um einen Krankenhausaufenthalt oder den Tod zu verursachen.

Die einzelnen Bundesstaaten legen nun ihre eigenen Kriterien für die Erhebung von Daten über Durchbruchsfälle fest, was dazu führt, dass die Auswirkungen von COVID-19 nur unzureichend erfasst werden und Experten im Unklaren darüber gelassen werden, wie hoch die tatsächliche Zahl der Infektionen bei Geimpften ist, ob Geimpfte eine Langzeiterkrankung entwickeln können und welche Risiken für ungeimpfte Kinder bestehen, wenn sie wieder zur Schule gehen.

„Das ist so, als würde man sagen, wir zählen nicht“, sagte Ingram, nachdem sie von der Änderung der CDC-Politik erfahren hatte. COVID-19 wütete in ihrem Haushalt, doch es ist unwahrscheinlich, dass einer dieser Fälle in den Bundesdaten auftaucht, da niemand starb oder in ein Krankenhaus eingeliefert wurde.

Das CDC teilte ProPublica in einer E-Mail mit, dass es weiterhin Durchbruchsfälle untersucht, nur auf eine andere Art und Weise. „Diese Verschiebung wird dazu beitragen, die Qualität der gesammelten Daten über Fälle von größter klinischer und gesundheitspolitischer Bedeutung zu maximieren“, heißt es in der E-Mail.

Zusätzlich zu den Informationen über Krankenhausaufenthalte und Todesfälle arbeitet die CDC mit Standorten des Emerging Infections Program in 10 Staaten zusammen, um Durchbruchsfälle zu untersuchen, darunter auch einige leichte und asymptomatische Fälle, heißt es in der E-Mail der Behörde.

Auf Druck einiger Gesundheitsexperten kündigte die CDC am Mittwoch an, dass sie ein neues Zentrum für die Analyse und Vorhersage von Krankheitsausbrüchen einrichten wird, das von Experten aus dem privaten Sektor und dem öffentlichen Gesundheitswesen angeleitet werden soll, um besser vorhersagen zu können, wie sich Krankheiten ausbreiten, und um während eines Ausbruchs schnell handeln zu können.

Die Tatsache, dass nur einige Daten erfasst und nicht früher oder umfassender veröffentlicht werden, hinterlässt nach Ansicht von Kritikern eine klaffende Lücke im Wissen der Nation über die Krankheit, und das zu einem Zeitpunkt, an dem sie Informationen am dringendsten benötigt.

„Ihnen entgeht ein großer Teil der Infizierten“, sagte Dr. Randall Olsen, medizinischer Leiter der Molekulardiagnostik am Houston Methodist Hospital in Texas. „Wenn man sich auf eine kleine Teilpopulation mit nur Krankenhausaufenthalten und Todesfällen beschränkt, riskiert man eine verzerrte Sichtweise.“

Am Mittwoch veröffentlichte die CDC drei Berichte, aus denen hervorging, dass der Impfstoff zwar nach wie vor wirksam ist, wenn es darum geht, geimpfte Personen vor Krankenhausaufenthalten zu bewahren, dass aber der Gesamtschutz mit der Zeit nachzulassen scheint, insbesondere gegen die Delta-Variante.

Bei Pflegeheimbewohnern zeigte eine der Studien, dass die Wirksamkeit des Impfstoffs von 74,7 % im Frühjahr auf nur noch 53,1 % im Hochsommer zurückging. In einem anderen Bericht wurde festgestellt, dass die Gesamtwirksamkeit bei geimpften New Yorker Erwachsenen zwischen Mai und Juli von 91,7 % auf knapp 80 % zurückging.

Aufgrund dieser neuen Erkenntnisse kündigte die Regierung Biden am Mittwoch an, dass Personen, die einen Moderna- oder Pfizer-Impfstoff erhalten haben, acht Monate nach ihrer zweiten Dosis eine Auffrischungsimpfung angeboten wird. Das Programm soll in der Woche vom 20. September beginnen, muss aber noch von der Food and Drug Administration und einem beratenden Ausschuss der CDC genehmigt werden.

Diese jüngste Entwicklung wird von einigen als ein weiteres Beispiel für die wechselnden Botschaften im Bereich der öffentlichen Gesundheit und den Rückzieher, der jede Phase der Pandemie seit 19 Monaten durch zwei Regierungen hindurch begleitet hat, gesehen. Vor etwas mehr als einem Monat gaben die CDC und die FDA eine gemeinsame Erklärung heraus, in der es hieß, dass diejenigen, die bereits vollständig geimpft sind, zu diesem Zeitpunkt keine Auffrischungsimpfung benötigen“.

Die Einführung des Impfstoffs Ende letzten Jahres erfolgte mit vorsichtigem Optimismus. Kein Impfstoff ist zu 100 % wirksam gegen die Übertragung, warnten die Gesundheitsbehörden, aber die drei zugelassenen Impfstoffe erwiesen sich als äußerst wirksam gegen den ursprünglichen COVID-19-Stamm. Die CDC meldete für die Monate zwischen Januar und Ende April eine Durchbruchsinfektionsrate von 0,01 %, räumte aber ein, dass es sich dabei um eine Untererfassung handeln könnte.

Als sich der Sommer näherte, signalisierte das Weiße Haus, dass es für die Geimpften an der Zeit sei, zu feiern und ihr Leben vor der Pandemie wieder aufzunehmen.

Doch es drohte Ungemach. Im Frühjahr brach in Indien und bald auch in anderen Ländern eine neue, hoch ansteckende Variante der Krankheit aus. Es war nur eine Frage der Zeit, bis sie auch bei uns ausbrechen würde.

„Die Welt hat sich verändert“, sagte Dr. Eric Topol, Direktor des Scripps Research Translational Institute, „als Delta eindrang.

Die derzeitige Flut von Fällen in den USA – weit über 100.000 pro Tag – trifft die Ungeimpften bei weitem am härtesten und setzt sie einem höheren Risiko für schwere Erkrankungen oder den Tod aus. Die Delta-Variante gilt als mindestens zwei- bis dreimal so ansteckend wie der ursprüngliche Stamm des Coronavirus. Monatelang haben sich die Gesundheitsbehörden und das Weiße Haus darauf konzentriert, die Widerstandsfähigen davon zu überzeugen, sich impfen zu lassen – eine Anstrengung, die bisher gemischte Ergebnisse erbracht hat.

Doch als der Frühling in den Sommer überging, tauchten vereinzelte Berichte über Gruppen von geimpften Personen auf, die positiv auf das Coronavirus getestet wurden. Im Mai wurden acht geimpfte Mitglieder der New York Yankees positiv getestet. Im Juni infizierten sich 11 Mitarbeiter eines Krankenhauses in Las Vegas, von denen acht vollständig geimpft waren. Und dann infizierten sich 469 Personen, die zwischen dem 3. und 17. Juli die Gegend von Provincetown, Massachusetts, besuchten, obwohl 74 % von ihnen vollständig geimpft waren, wie aus dem Morbidity and Mortality Weekly Report der CDC hervorgeht.

Obwohl die überwiegende Mehrheit dieser Fälle relativ glimpflich verlief, trug der Ausbruch in Massachusetts dazu bei, dass die CDC am 27. Juli eine Kehrtwende vollzog und empfahl, dass selbst geimpfte Personen in Innenräumen Masken tragen sollten – 11 Wochen, nachdem sie ihnen gesagt hatte, sie könnten den Schutz ablegen.

Und wie die neuen Daten der CDC zeigen, schützen die Impfstoffe geimpfte Menschen weiterhin wirksam vor den schlimmsten Folgen. Diejenigen, die sich mit dem Virus infizieren, sind jedoch oft schwer krank und ärgern sich vielleicht darüber, dass ihre Fälle nicht vollständig erfasst werden.

„Die Geimpften sind nicht so geschützt, wie sie glauben“, sagte Topol, „sie sind immer noch gefährdet.“

Die CDC verfolgte alle Durchbruchsfälle bis Ende April und hörte dann abrupt damit auf, ohne eine offizielle Ankündigung zu machen. Im Mai erschien auf der Website der Behörde etwa auf halber Höhe der Startseite ein Hinweis auf die Änderung der Politik.

„Ich war schockiert“, sagte Dr. Leana Wen, eine Ärztin und Gastprofessorin für Gesundheitspolitik und -management an der George Washington University. „Ich habe noch keine schlüssige Erklärung dafür gehört, warum sie diese Informationen nicht mehr verfolgen“.

Die CDC sagte in einer per E-Mail an ProPublica gesendeten Erklärung, dass sie sich auf die schwersten Fälle konzentriere, weil die Beamten glaubten, dass eine gezieltere Datenerfassung besser über „Reaktionsforschung, Entscheidungen und Politik“ informieren würde.

Senator Edward Markey (Massachusetts) war nach dem Ausbruch in Provincetown alarmiert und schrieb am 22. Juli an CDC-Direktorin Dr. Rochelle Walensky, um die Entscheidung zu hinterfragen, die Untersuchung von Durchbruchsfällen zu begrenzen. Er fragte, welche Art von Daten zusammengestellt werden und wie diese öffentlich zugänglich gemacht werden sollen.

„Die amerikanische Öffentlichkeit muss über das anhaltende Risiko durch COVID-19 und seine Varianten informiert werden, und Beamte des öffentlichen Gesundheitswesens und der Medizin sowie Gesundheitsdienstleister müssen über solide Daten und Informationen verfügen, um ihre Entscheidungen über Maßnahmen im Bereich der öffentlichen Gesundheit zu treffen“, heißt es in dem Schreiben.

Markey bat die Behörde um eine Antwort bis zum 12. August. Bisher hat der Senator noch keine Antwort erhalten, und die CDC hat die Frage von ProPublica dazu nicht beantwortet.

Als die CDC die Verfolgung aller außer den schwersten Fällen einstellte, mussten die lokalen und staatlichen Gesundheitsämter ihre eigenen Regeln aufstellen.

Es gibt jetzt wenig Übereinstimmung zwischen den einzelnen Bundesstaaten oder sogar zwischen den einzelnen Bezirken darüber, welche Informationen über Durchbruchsfälle gesammelt werden, wie oft sie der Öffentlichkeit mitgeteilt werden oder ob sie überhaupt mitgeteilt werden.

„Wir haben seit Beginn der Pandemie einen Flickenteppich von Informationen zwischen den Staaten“, sagt Jen Kates, Senior Vice President und Direktorin für globale Gesundheit und HIV-Politik bei der Kaiser Family Foundation.

Sie ist Mitautorin einer Studie vom 30. Juli, in der festgestellt wurde, dass bahnbrechende Fälle in den USA nach wie vor selten sind, insbesondere solche, die zu Krankenhausaufenthalten oder zum Tod führen. In der Studie wird jedoch eingeräumt, dass die Informationen begrenzt sind, da die Berichterstattung der Bundesstaaten lückenhaft ist. Nur die Hälfte der Bundesstaaten liefert einige Daten über COVID-19-Erkrankungen bei geimpften Personen.

„Es gibt keine einzige öffentliche Quelle für Daten nach Bundesstaaten oder für Daten über Durchbruchsinfektionen, da die CDC die Überwachung eingestellt hat“, heißt es in dem Bericht.

In Texas, wo die COVID-19-Fälle sprunghaft ansteigen, teilte ein Sprecher der staatlichen Gesundheitsbehörde ProPublica in einer E-Mail mit, dass die staatliche Behörde nur COVID-19-Impfstoff-Durchbruchsfälle von erhöhtem Interesse für die öffentliche Gesundheit sammelt, die zu Krankenhausaufenthalten oder Todesfällen führen.

Andere Durchbruchsfälle werden vom Staat nicht erfasst, so dass es unklar ist, wie oft Durchbrüche auftreten oder wie weit sich die Fälle unter den Geimpften verbreiten. Und obwohl Texas der CDC Todesfälle und Krankenhausaufenthalte meldet, werden diese Informationen nicht in das öffentliche Dashboard des Staates aufgenommen.

„Wir werden einige Ergänzungen zu den Daten vornehmen, die wir veröffentlichen, und diese Daten könnten in Zukunft aufgenommen werden“, sagte der Sprecher.

South Carolina hingegen veröffentlicht seine Durchbruchszahlen zu Krankenhausaufenthalten und Todesfällen. Mildere Durchbruchsfälle können in die COVID-19-Gesamtzahlen des Bundesstaates einfließen, werden aber nicht als solche gekennzeichnet, sagte Jane Kelly, Epidemiologin beim South Carolina Department of Health and Environmental Control.

„Wir stimmen mit der CDC überein“, sagte sie, „es besteht keine Notwendigkeit, Ressourcen des öffentlichen Gesundheitswesens für die Untersuchung jeder asymptomatischen oder leichten Infektion aufzuwenden.

In Utah vertreten die staatlichen Gesundheitsbeamten eine andere Auffassung. „Von Beginn der Pandemie an haben wir uns für eine transparente Datenberichterstattung eingesetzt, und … die Entscheidung, Daten über Durchbruchsfälle auf unserer Website zu veröffentlichen, steht im Einklang mit diesem Ansatz“, sagte Tom Hudachko, Kommunikationsdirektor des Gesundheitsministeriums von Utah.

Einige Beamte auf Bezirksebene sagten, dass sie so viele Durchbruchsfälle wie möglich verfolgen, auch wenn ihr Staat und die CDC dies nicht tun.

In Clark County, Nevada, der Heimatstadt von Las Vegas, berichtete die Website des öffentlichen Gesundheitswesens beispielsweise, dass es in der vergangenen Woche 225 hospitalisierte Durchbruchsfälle gab, aber insgesamt 4.377 geimpfte Personen, die positiv auf das Coronavirus getestet wurden.

Das bedeutet, dass weniger als 5 % der gemeldeten Durchbruchsfälle zu einem Krankenhausaufenthalt führten. „Der Southern Nevada Health District verfolgt die Gesamtzahl der vollständig geimpften Personen, die positiv auf COVID-19 getestet wurden, und es ist eine Methode, um ein umfassenderes Bild von dem zu erhalten, was in unserer Gemeinschaft passiert“, sagte Stephanie Bethel, eine Sprecherin des Gesundheitsbezirks in einer E-Mail.

Sara Schmidt, eine 44-jährige Grundschullehrerin in Alton, Illinois, ist eine weitere Person, die wahrscheinlich durch das Datenloch gefallen ist.

„Ich dachte: ‚COVID ist vorbei und ich fahre nach Disney World'“, sagte sie. Sie plante für Ende Juli eine fünftägige Reise mit ihren Eltern. Sie war nicht nur vollständig geimpft und hatte im März die zweite Impfung erhalten, sie ist sich auch sicher, dass sie im Sommer 2020 COVID-19 hatte. Damals hatte sie alle Symptome, aber es fiel ihr schwer, sich testen zu lassen. Als sie sich schließlich testen ließ, war das Ergebnis negativ, aber ihr Arzt sagte ihr, sie solle davon ausgehen, dass es ungenau sei.

„Ich war unvorsichtig“, sagte sie. Sie war weniger wachsam, was das Tragen einer Maske in der Sommerhitze Floridas anging, da sie davon ausging, dass sie durch die Impfung und ihre mutmaßliche frühere Infektion geschützt war.

Auf dem Rückflug am 29. Juli fühlte sie sich leicht krank. Innerhalb weniger Tage ging es ihr „absolut miserabel“. Ihr Husten wurde immer schlimmer, und jedes Mal, wenn sie hustete, pochte ihr Kopf. Am 1. August wurde sie positiv getestet. Ihre Eltern waren negativ.

Jetzt, drei Wochen später, hat sie sich noch lange nicht vollständig erholt, und der Unterricht an ihrer Schule beginnt bald. Es gibt eine Impfpflicht für Schulen, aber ihre Schüler sind zu jung, um geimpft zu werden. „Ich mache mir Sorgen, dass ich sie anstecke oder dass ich mich ein drittes Mal anstecke“, sagte sie.

Aber es ist zweifelhaft, dass ihr Fall weiterverfolgt wird, da sie nie in ein Krankenhaus eingeliefert wurde. Das macht sie wütend, sagte sie, weil es herunterspielt, was passiert ist.

„Jeder hat das Recht zu wissen, wie viele Durchbruchsfälle es gibt“, sagte sie. „Ich hatte den Eindruck, dass, wenn ich einen Durchbruchsfall hätte, es nur ein Schnupfen wäre. Sie lassen es so klingen, als sei alles unter Kontrolle, aber das ist es nicht“.