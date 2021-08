Die „Null-Covid-Politik“ ist ein Abstieg in die schlimmste Hölle, die die Menschheit je erlebt hat.

Obwohl es in Canberra keine „positiven Fälle“ gibt, wurde einer Frau die sichere Durchreise nach Queensland verweigert, um ihren sterbenden Vater ein letztes Mal zu besuchen.

Letztes Jahr verlor eine Frau in New South Wales ihr Neugeborenes, als sie in Brisbane nicht rechtzeitig medizinisch behandelt werden konnte, weil die Verfahren, die erforderlich waren, um die Staatsgrenze zu überqueren und für eine Notfallbehandlung ins Krankenhaus zu gelangen, unendlich viel Zeit in Anspruch nahmen.

Einer vollständig geimpften Großmutter aus Sydney wurde ebenfalls die Erlaubnis verweigert, nach Melbourne zu reisen, um sich um ihre Enkelkinder zu kümmern, während ihre Tochter mit fortgeschrittenem Brustkrebs kämpfte.

Wie wir im Februar berichteten, postete eine schwangere Frau in einer australischen Outback-Stadt auf Facebook ihre Unterstützung für einen Protest gegen die Zwangseinweisung in Victoria. Sie wurde in den frühen Morgenstunden von der Polizei vor den Augen ihrer Kinder in ihrer Wohnung in Handschellen abgeführt und festgenommen.

Gladys Berejiklian, die Premierministerin von New South Wales, hat angekündigt, dass die Bevölkerung von Sydney bis Oktober eingeschlossen bleiben wird.

Soldaten und Polizeihubschrauber patrouillieren auf Sydneys Straßen und am Himmel, um die Einhaltung der Abriegelung durch die Bewohner zu überwachen. Am 14. August erklärte der Premierminister des größten australischen Bundesstaates, die aktuelle Pandemie sei „buchstäblich ein Krieg“.

In einigen Vororten von Sydney wurde eine Ausgangssperre von 21.00 bis 5.00 Uhr verhängt, und die Bewegung im Freien ist auf eine Stunde pro Tag beschränkt.

Die Bewohner der australischen Hauptstadt wurden über die Erpressung informiert: Die Beschränkungen werden erst dann aufgehoben, wenn mindestens 70 Prozent der Bevölkerung vollständig geimpft sind.

In Australien hat es keine Epidemien gegeben. Die Zahl der Todesfälle, die offiziell dem Coronavirus zugeschrieben werden, liegt bei weniger als 1.000 bei einer Bevölkerung von mehr als 25 Millionen.

Auch in Neuseeland hat es keine Pandemie gegeben. Offiziell werden nur 26 Todesfälle auf das Coronavirus zurückgeführt, und das bei einer Bevölkerung von fünf Millionen.

Die neuseeländische Premierministerin Jacinda Arden verfolgt dieselbe „Null-Covid“-Politik wie die Australier, indem sie strenge Grenzschließungen und Eindämmungsmaßnahmen durchführt.

Die wahnhafte „Null-Covid“-Politik bedeutet, dass ein einziger „positiver Fall“ zu einer Pauschalverurteilung führen kann. Anfang dieser Woche kündigte die Premierministerin eine dreitägige Eindämmung an, doch am Freitag verlängerte sie diese auf eine ganze Woche.

Da es keine Pandemie gab, waren Australien und Neuseeland im vergangenen Jahr die „Erfolgsmodelle“, die die Medien ihren Lesern vor Augen führten. Es sei eine „starke Hand“ erforderlich, um die Ausbreitung des Virus einzudämmen, hieß es.

Jetzt reißen sie die Hände in die Luft. Die Brutalität der auferlegten Sozialmaßnahmen hat viele Missstände in den beiden südlichen Gesellschaften aufgedeckt. Ja, die Pandemie ist in der Tat ein Krieg, aber nicht gegen irgendein Virus.