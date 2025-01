Die CDC, Palantir und die KI-Revolution im Gesundheitswesen

Von Max Jones

Das Center for Forecasting and Outbreak Analytics (CFA) der CDC hat sich mit dem mit der CIA verbundenen Unternehmen Palantir zusammengetan, um das öffentlich-private Modell der invasiven Überwachung im Bereich der „öffentlichen Gesundheit“ zu zementieren und gleichzeitig den nationalen Sicherheitsstaat der USA und das Silicon Valley noch enger zusammenzubringen.

Das Pentagon und das Silicon Valley sind dabei, eine noch engere Beziehung zu kultivieren, da das Verteidigungsministerium (DoD) und Big-Tech-Unternehmen gemeinsam versuchen, das amerikanische Gesundheitssystem in ein System umzuwandeln, das von „künstlicher Intelligenz (KI) gesteuert wird“. Die angeblichen Vorteile eines solchen Systems, die von der Armee selbst, von Big-Tech- und Pharma-Führungskräften sowie von Geheimdienstoffizieren angepriesen werden, würden durch die sich rasch entwickelnde Macht der so genannten „prädiktiven Medizin“ oder „eines Zweigs der Medizin, der darauf abzielt, Patienten zu identifizieren, bei denen das Risiko besteht, eine Krankheit zu entwickeln, um so entweder die Prävention oder die frühzeitige Behandlung dieser Krankheit zu ermöglichen“, freigesetzt werden.

Erreicht werden soll dies durch einen massiven behördenübergreifenden Datenaustausch zwischen dem Verteidigungsministerium, dem Gesundheitsministerium (HHS) und dem Privatsektor. Mit anderen Worten, das Militär und die Geheimdienste sowie der öffentliche und private Sektor des US-Gesundheitssystems arbeiten eng mit Big Tech zusammen, um Krankheiten „vorherzusagen“ und zu behandeln, bevor sie auftreten (und sogar bevor Symptome auftreten), mit dem angeblichen Ziel, die zivile und militärische Gesundheitsversorgung zu verbessern.

Dieses sektorübergreifende Team plant diese Umgestaltung des Gesundheitssystems, indem es zunächst den Gesundheitsdatensatz des Verteidigungsministeriums nutzt und weitergibt , der „der umfassendste der Welt“ ist. Ausgehend von den Programmen, die diesen prädiktiven Ansatz bereits nutzen, und der Notwendigkeit des „maschinellen Lernens“ bei der Entwicklung von KI-Technologien, scheint es jedoch, dass diese Partnerschaft auch den Umfang dieses Gesundheitsdatensatzes durch eine Reihe von Technologien, Methoden und Quellen massiv erweitern würde.

Doch wenn die Akteure und Institutionen, die an der Lobbyarbeit für dieses System und dessen Umsetzung beteiligt sind, irgendetwas vermuten lassen, scheint es, dass ein weiterer – wenn nicht sogar der primäre – Zweck dieses Vorstoßes in Richtung einer prädiktiven KI-Gesundheitsinfrastruktur die Wiederbelebung eines von der Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA) geleiteten und von der Central Intelligence Agency (CIA) unterstützten Programms ist, das der Kongress vor Jahrzehnten offiziell „auf Eis gelegt“ hat. Bei diesem Programm, Total Information Awareness (TIA), handelte es sich um eine „Pre-Crime“-Operation nach dem 11. September 2001, die darauf abzielte, Terroristen durch gemeinsame Datenauswertung zwischen dem öffentlichen und dem privaten Sektor zu stoppen, bevor sie Verbrechen begehen .

Während der „Pre-Crime“-Aspekt von TIA die bekannteste Komponente des Programms ist, umfasste es auch eine Komponente, die darauf abzielte, öffentliche und private Gesundheits- und Finanzdaten zu nutzen, um Bioterror-Ereignisse und Pandemien „vorherzusagen“, bevor sie entstehen. Dabei handelte es sich um das TIA-Programm „Bio-Surveillance“, das darauf abzielte, „die erforderlichen Informationstechnologien und einen Prototyp zu entwickeln, der in der Lage ist, die verdeckte Freisetzung eines biologischen Krankheitserregers automatisch und wesentlich früher als herkömmliche Ansätze zu erkennen“. Die Architekten argumentierten, dass dies durch die „Überwachung nicht-traditioneller Datenquellen“, einschließlich „medizinischer Vordiagnosedaten“ und „Verhaltensindikatoren“, erreicht werden sollte. Obwohl das Programm angeblich zur Vereitelung von „Bioterror“-Ereignissen geschaffen wurde, sollten auch Algorithmen zur Erkennung „normaler“ Krankheitsausbrüche entwickelt werden, um die Früherkennung von biologischen Angriffen oder Ausbrüchen natürlicher Krankheitserreger, von Pandemien bis hin zu vermutlich anderen, weniger schweren Krankheitsereignissen, zu automatisieren.

Diagramm zur Bio-Überwachung von TIA – Quelle

Wie bereits von Unlimited Hangout berichtet, überlebte die TIA, nachdem sie vom Kongress aufgelöst worden war, weitgehend durch die Privatisierung ihrer Projekte in das Unternehmen Palantir, das vom Paypal-Mitbegründer Peter Thiel und einigen seiner Mitarbeiter aus seiner Zeit an der Stanford University gegründet wurde. Die Software, die zur Entwicklung des ersten Produkts von Palantir verwendet wurde, war der Algorithmus von Paypal zur Betrugsbekämpfung. Während Palantir die meiste Zeit seiner Geschichte nicht offen versucht hat, das TIA-Bioüberwachungsprogramm wieder aufleben zu lassen, hat sich das nun im Zuge der Covid-19-Krise geändert.

Ende 2022 kündigte Palantir an, dass das Unternehmen und die Centers for Disease Control and Prevention (CDC) ihre laufende Arbeit fortsetzen würden, um „zukünftige Ausbrüche und Vorfälle im Bereich der öffentlichen Gesundheit zu planen, zu verwalten und darauf zu reagieren“, indem sie ihre bestehenden Bioüberwachungsprogramme „in ein einziges, effizientes Instrument“ zusammenführen, um das „Common Operating Picture“ der CDC zu unterstützen. Dieses „Common Operating Picture“ zielt darauf ab, eine „starke Zusammenarbeit zwischen der Bundesregierung, den Gesundheitsämtern der einzelnen Länder, privatwirtschaftlichen Einrichtungen und anderen wichtigen Gesundheitspartnern“ sicherzustellen.

Die CDC und Palantir gaben diese Partnerschaft nur wenige Monate nach der Ankündigung der CDC bekannt, das Center for Forecasting and Outbreak Analytics (CFA) einzurichten. Dieses Büro plant nun, die Bioüberwachungsinfrastruktur über öffentlich-private Partnerschaften im ganzen Land zu erweitern, um sicherzustellen, dass lokale Gemeinschaften den Bundesbehörden ständig einen stetigen Strom von Biodaten liefern, um KI-generierte Pandemie-„Vorhersagen“ oder Vorhersagen von Virusausbrüchen zu entwickeln, die über pandemiepolitische Maßnahmen während der Pandemie und noch vor ihrem Auftreten informieren, theoretisch bevor auch nur ein einziger Mensch an einer bestimmten Ansteckung stirbt.

Oberflächlich betrachtet mag eine solche Aufgabe so klingen, als ob sie der öffentlichen Gesundheit dienen würde; wenn staatliche und private Einrichtungen zusammenarbeiten können, um Pandemien zu verhindern, bevor sie eintreten, warum nicht? Doch auch hier zeigen die Ursprünge von Palantir, dass diese „gesundheitspolitischen“ Überwachungsmaßnahmen in Wirklichkeit mit dem bereits erwähnten, tiefer liegenden Ziel der nationalen Sicherheit im Vorfeld von Verbrechen (TIA) einhergehen, das die Mächte seit Jahrzehnten langsam umsetzen. Das ultimative Ziel scheint darin zu bestehen, ein neues, noch invasiveres Überwachungsparadigma einzuführen, bei dem sowohl die äußere Umgebung als auch die innere Umgebung der Öffentlichkeit (d. h. unsere Körper) auf „abweichende“ Signale überwacht werden.

Der Gründer und größte Anteilseigner von Palantir, Peter Thiel, gründete das Unternehmen unmittelbar nach der Schließung von Total Information Awareness (TIA) – die durch prominente Kritik in den Medien und der Politik ausgelöst wurde – mit erheblichen Mitteln des Risikokapitalarms der CIA, In-Q-Tel, und unter direkter Anleitung der CIA zur Produktentwicklung. Wie Unlimited Hangout in seiner Untersuchung über Donald Trumps Kandidaten für das Jahr 2024, J.D. Vance, und seinen Aufstieg zum MAGA-Star ausführlich darlegte, trafen sich Thiel und Palantir-Mitbegründer Alex Karp kurz nach der Gründung von Palantir mit dem Leiter der TIA bei der DARPA, John Poindexter.

Der Mittelsmann zwischen den Tech-Unternehmern und Poindexter war Poindexters alter Kumpel und Hauptarchitekt des Irak-Krieges, Richard Perle, der den TIA-Leiter anrief und ihm mitteilte, er wolle ihn mit „ein paar Unternehmern aus dem Silicon Valley zusammenbringen, die ein Software-Unternehmen gründen“. Einem Bericht des New York Magazine zufolge war Poindexter „genau die Person“, mit der sich Thiel und Karp treffen wollten, vor allem, weil „ihr neues Unternehmen ähnliche Ambitionen hatte wie das, was Poindexter im Pentagon [d. h. die TIA] zu gründen versucht hatte, und sie wollten das Wissen des Mannes nutzen, der heute weithin als der Pate der modernen Überwachung gilt. Seitdem hat Palantir die „Pre-Crime“-Initiativen von TIA unter dem Deckmantel des „freien Marktes“ umgesetzt, was durch seine Position als Privatunternehmen ermöglicht wurde.

Diese Geschichte sowie die enge Zusammenarbeit mit der CIA bei der Entwicklung der frühen Software von Palantir, der einzigartige Status der CIA als einziger Kunde von Palantir in den ersten Jahren des Bestehens des Unternehmens und die Aussagen der Mitbegründer von Palantir über die ursprünglichen Absichten des Unternehmens (z. B. Alex Karp – CIA-Analysten waren immer die beabsichtigten Kunden von Palantir) zeigen, dass das Unternehmen gegründet wurde, um die TIA-Programme in Zusammenarbeit mit dem Militär und den Geheimdiensten zu privatisieren, für die Palantir ein wichtiger Auftragnehmer ist. Bemerkenswerterweise wurde das Überleben von TIA durch seinen angeblichen Mörder, den US-Kongress, ermöglicht, da der Gesetzgeber einen geheimen Anhang, der die Finanzierung der TIA-Programme sicherstellte, in denselben Gesetzesentwurf aufnahm, der das Unternehmen angeblich „tötete“.

Doch während der nationale Sicherheitsapparat offenbar plant, das kommende KI-Gesundheitssystem zur „Vorbeugung von Verbrechen“ und zur Massenüberwachung amerikanischer Bürger zu nutzen, wird dieser „prädiktive“ Ansatz im Gesundheitswesen auch bedeutende politische Veränderungen für die nächste Pandemie bewirken. Insbesondere wird die nächste Pandemie wahrscheinlich die derzeit expandierende Bioüberwachungsinfrastruktur und die KI-Software zur Vorhersage von Krankheiten nutzen, um „gezielte“ politische Maßnahmen für bestimmte Gemeinschaften und möglicherweise Einzelpersonen während zukünftiger Pandemien zu entwickeln.

Während Palantir an der Spitze dieser technokratischen Umgestaltung des Gesundheitswesens steht, tragen der nationale Sicherheitsapparat in Zusammenarbeit mit Big Healthcare und Big Tech im Allgemeinen dazu bei, diese weniger bekannte „Bioterror“-Komponente der TIA in private Geschäftsmodelle einzubinden, die im Verborgenen die Aufgaben des offiziell „auf Eis gelegten“ Programms weiterführen. Dieses Netzwerk von Institutionen verschweigt konsequent und bequem die Ursprünge seines Ansatzes der prädiktiven Bioüberwachung im Gesundheitswesen – aber die speziellen Interessen, die mit ihren Bemühungen verbunden sind, sowie die auffallenden Ähnlichkeiten zwischen ihren angeblichen Lösungen für die öffentliche Gesundheit und den jahrzehntealten Biokriegsreaktionen/Überwachungsprogrammen des Pentagons offenbaren die Hintergedanken dieser öffentlich-privaten Zusammenarbeit.

Diese Untersuchung wird untersuchen, inwiefern das Center for Forecasting and Outbreak Analytics (CFA) der CDC einen wichtigen Schritt in Richtung eines „KI-gesteuerten Gesundheitssystems“ bedeutet, wie Palantirs Verwaltung der Daten des Programms stark darauf hindeutet, dass diese Partnerschaft die jüngste sektorübergreifende Umsetzung der „Pre-Crime“-Agenda von TIA ist, und welche beängstigenden Möglichkeiten das „KI-gesteuerte Gesundheitssystem“ bei einer künftigen Pandemie und im Gesundheitswesen im Allgemeinen eröffnen könnte. Dieses revolutionäre System rückt die Gesellschaft letztlich noch weiter in das Visier eines digitalen Panoptikums, das die Überwachung und Kontrolle all dessen anstrebt, was den Durchschnittsbürger ausmacht – von außerhalb seines Körpers bis hin zu seinem Inneren.

Was macht das CDC Center for Forecasting and Outbreak Analytics (CFA)?

Das CFA zeigt, dass die KI-Industrie im Gesundheitswesen und in der Pandemieprävention in erheblichem Maße (und stillschweigend) in das öffentliche Leben eingeführt wird. Ihre politischen Maßnahmen erweitern die invasiven Überwachungsmaßnahmen massiv und werden durch die umfassende Sammlung von Biodaten die Art und Weise verändern, wie die öffentliche Gesundheitspolitik bei Pandemien und im Gesundheitswesen im Allgemeinen entwickelt und umgesetzt wird.

Auf der Grundlage der CFA und verwandter Entwicklungen im öffentlichen Sektor und bei staatlichen Auftragnehmern sind die amerikanischen Gesundheitsbehörden in der Lage, die massenhafte Sammlung von Bioüberwachungsdaten für folgende Zwecke zu nutzen: 1) gezielte Impfstoffentwicklung und Verteilung von Krankheitserregern mit „Pandemiepotenzial“, 2) kuratierte Politik und gezielte Abriegelung bestimmter Gemeinschaften und/oder Gruppen auf der Grundlage ihrer „Risikostufen“ und 3) medizinische Priorisierung von Patienten auf der Grundlage ihrer von der KI ermittelten „Bedürfnisse“ und des KI-Krankenhausmanagements.

Die Aufgabe des CFA besteht darin, „die Kapazitäten der USA zur Vorhersage, Analyse von Krankheitsausbrüchen und Überwachung im Zusammenhang mit Krankheitsausbrüchen, Epidemien und Pandemien zu verbessern, um die Reaktion der öffentlichen Gesundheit und die Bereitschaft zu unterstützen“. Diese Aufgabe soll durch verschiedene Methoden erreicht werden, aber die Datenaggregation, die über Palantir-Programme im Rahmen des „Common Operating Picture“ der CDC gesammelt wird, und die Art und Weise, wie diese Daten in die Politik einfließen werden, verbinden alle diese Strategien miteinander.

Der Auftrag und die Vision von CFA sowie die vier unterstützenden Ziele – Quelle

I. Ihre Daten für alle

Von entscheidender Bedeutung für diese Bemühungen ist das (wohl vorrangige) Ziel des CFA, eine konkrete digitale Infrastruktur zu schaffen, die es den verschiedenen Sektoren und Zuständigkeitsbereichen der Regierung ermöglicht, die von ihnen gesammelten Biodaten gemeinsam zu nutzen, darauf zuzugreifen und sie umzusetzen. Eine Aufgabe, die dem Office of Director des Programms zugewiesen wurde, fasst diese Strategie kurz und bündig zusammen; es ist damit beauftragt, „die Erleichterung und Koordinierung“ aller Bioüberwachungsaktivitäten zu leiten, die von der Krankheitsmodellierung bis zur Virusvorhersage und der Datenextraktion und -erfassung reichen, die zur Unterstützung dieser Aktivitäten erforderlich sind – von derlokalen bis zur föderalen Regierungsebene und den Gesundheitseinrichtungen. Einfacher ausgedrückt: Das Büro des Direktors wird dafür sorgen, dass die Institutionen, die das CFA bilden (und mit ihm zusammenarbeiten), dafür sorgen, dass die Absicht des Programms, eine sektorübergreifende, behördenübergreifende Infrastruktur für den gemeinsamen Datenaustausch zu schaffen, umgesetzt wird.

Mehrere andere kodifizierte Ziele des Programms machen deutlich, wie wichtig dieses Element der gemeinsamen Nutzung von Massendaten für die Gesamtaufgabe der CFA ist. So hat die Abteilung Inform beispielsweise die Aufgabe, „zeitnahe, verwertbare“ Daten mit der Bundesregierung, lokalen Verantwortlichen, der Öffentlichkeit und sogar internationalen Verantwortlichen zu teilen. Sie koordiniert auch die Echtzeit-Überwachungstätigkeiten zwischen CDC-Experten und US-Regierungsstellen und unterhält „Verbindungen“ zu CDC-Beamten und -Mitarbeitern, anderen US-Regierungsstellen und Partnern aus dem Privatsektor.

In ähnlicher Weise wird die Predict Division „wissenschaftliche Kooperationen zur Harmonisierung von Analyseansätzen und zur Entwicklung von Instrumenten“ entwickeln, was wahrscheinlich die Bedeutung der Interoperabilität bei der Sammlung und Weitergabe dieser Daten impliziert. Interoperabilität oder „harmonisierte“ analytische Ansätze und Werkzeuge sind eine notwendige Komponente für die Schaffung der sektorübergreifenden, kollaborativen Data-Mining-Infrastruktur, die das CFA anstrebt. Durch die Interoperabilität von Daten und ihren Erfassungswerkzeugen erhalten verschiedene Anbieter und Institutionen die Möglichkeit, nahtlos zusammenzuarbeiten, indem sie den Austausch von Daten zwischen verschiedenen Quellen ermöglichen, sei es beim Militär, in Krankenhäusern, akademischen Zentren oder in anderen Bereichen. Im Grunde genommen zentralisiert die Interoperabilität ein scheinbar dezentralisiertes Netzwerk verschiedener Anbieter und Institutionen, die alle Daten aus unterschiedlichen Quellen sammeln und analysieren.

Ebenso ist das Büro des Direktors mit der Pflege „strategischer Beziehungen zu akademischen, privatwirtschaftlichen und behördenübergreifenden Partnern“ sowie mit der Vermittlung von „Möglichkeiten mit Industriepartnern“ betraut. Und schließlich wird die Innovate Branch „mit akademischen, privatwirtschaftlichen und behördenübergreifenden Partnern“ zusammenarbeiten, um „Produkte, Werkzeuge und Unternehmensverbesserungen“ zu entwickeln, die die Analyse von Pandemiedaten „flexibel, schnell und skalierbar für CFA-Kunden, einschließlich Bundes-, Landes-, Stammes-, Kommunal- oder Territorialbehörden“ machen (Hervorhebung hinzugefügt). Mit anderen Worten: Die Innovate Branch wird sektorübergreifend zusammenarbeiten, um Technologien zu entwickeln und zu verbessern, die den Austausch von Massendaten sowohl für Regierungsbehörden als auch für „Kunden“ umfassender, schneller und einfacher machen.

Tatsächlich wurde dieses Ziel im Jahr 2023 mit der Schaffung des Insight Net der CFA verwirklicht. Es umfasst mehr als „100 Netzwerkteilnehmer“ und erstreckt sich über „24 Staaten und 35 Gesundheitsämter“. Durch das ausgedehnte Netzwerk konnte die CFA „viele wichtige Entscheidungen im Bereich der öffentlichen Gesundheit“ auf staatlicher und lokaler Ebene beeinflussen, und sie rühmt sich, dass ihr Netzwerk integriert und vereinheitlicht ist und „Verbindungen mit staatlichen, lokalen, privaten, öffentlichen und akademischen Partnern nutzt, um ein Konsortium von Mitarbeitern zu schaffen“. Diese Zusammenarbeit, die Insight Net zwischen dem öffentlichen und dem privaten Sektor ermöglicht, manifestiert sich im Leben der Bürger durch die Politik, die sie informiert – ein zentraler Bestandteil des Programms.

Ein statisches Bild, das alle Partner von Insight Net zeigt – Quelle

II. Wenn Daten zur Politik werden

Die CFA plant, diese große Anzahl von Daten zu nutzen, um in Echtzeit politische Entscheidungen im Zusammenhang mit der zukünftigen Pandemieplanung und -reaktion zu treffen. Mehrere Abteilungen innerhalb der CFA werden zu dieser Strategie der Politikgestaltung durch die Umsetzung von Daten in politische Entscheidungen beitragen.

Das Büro des Direktors wird die allgemeine Richtung dieses Ziels überwachen, da es „Ziele und Vorgaben für die Politikgestaltung, die wissenschaftliche Aufsicht und die Anleitung bei der Programmplanung und -entwicklung“ definiert. Das Büro für Politik und Kommunikation wird dann vermutlich daran arbeiten, diese Ziele in konkrete Strategien und Vorschriften umzusetzen, da es für die „Überprüfung, Koordinierung und Vorbereitung von Gesetzen, Briefing-Dokumenten, Stellungnahmen des Kongresses und anderen gesetzgeberischen Angelegenheiten“ sowie für die Koordinierung der „Entwicklung, Überprüfung und Genehmigung von Bundesvorschriften“ zuständig ist, die vermutlich die Pandemiepolitik, Überwachung, Daten und Reaktionsmaßnahmen betreffen.

Die Abteilung für Vorhersagen wird eine entscheidende Rolle bei der Ausarbeitung dieser Strategien spielen, da sie „Vorhersagen und Analysen zur Unterstützung der Bereitschafts- und Reaktionsmaßnahmen bei Ausbrüchen“ erstellt und mit Partnern von der lokalen über die föderale bis hin zur internationalen Ebene „bei der Durchführung von Analysen zur Unterstützung der Entscheidungsfindung“ zusammenarbeitet. Sie wird auch Tabletop-Simulationen durchführen, um „Politiken und Ressourcen mit [ihren KI-generierten] Vorhersagen abzustimmen“, wobei das Schicksal von Gemeinschaften in Bezug auf ihre Freiheit und den Zugang zu medizinischer Versorgung in den Händen von Algorithmen und Datensätzen liegt.

Illustration der Partner von CFA bei der Erkennung und Bekämpfung eines Ausbruchs einer Infektionskrankheit – Quelle

Wichtig ist, dass die CFA diese Daten nicht nur für die langfristige Vorbereitung oder Forschung nutzen wird, sondern auch in kritischen Momenten, die unter hohem Druck stehen. Insbesondere werden die Datensätze und Modelle der Predict Division verwendet, „um Fragen zu beantworten, die sich mit kurzer Latenzzeit stellen“.

Bei Ausbrüchen würden sich solche Fragen, die mit „kurzer Latenzzeit“ auftauchen können, wahrscheinlich auf die Eindämmungsbemühungen und damit auf die Abriegelungspolitik beziehen. Die Analytics Response Branch des CFA, die ihre „analytischen Instrumente“ zur Unterstützung der „Entscheidungsfindung für die wichtigsten Partner“ sowohl während eines potenziellen als auch während eines laufenden Ausbruchs einsetzt, ist auch für die Analyse der „Krankheitsausbreitung anhand vorhandener Datenquellen zur Ermittlung der am stärksten gefährdeten Bevölkerungsgruppen/Gebiete“ verantwortlich und liefert dementsprechend „wichtige Informationen für die wichtigsten Partner bei Entscheidungen über die Migration von Gemeinschaften“ (Hervorhebung hinzugefügt).

Dieser Satz ist zwar etwas vage, lässt aber vermuten, dass eine auf KI basierende Politik bestimmte Gemeinschaften/Personen einem außerordentlichen Maß an Eingriffen unterwerfen wird. Insbesondere scheint es, dass KI-generierte Vorhersagen und „Risikoniveaus“ über eine allgemeinere, übergreifende Pandemiepolitik hinaus die Politik auf lokaler oder vielleicht sogar individueller Ebene diktieren und die Bewegung oder „Migration“ von Gemeinschaften direkt kontrollieren werden.

In der Kooperationsvereinbarung des CFA heißt es, dass die Fähigkeit, datengestützte, „mathematische“ Methoden anzuwenden, um Probleme der gesundheitlichen Chancengleichheit angesichts von Krankheitsausbrüchen anzugehen, „von großem Interesse für das CFA ist“. Der Schlüssel zu diesem Ziel ist die Sammlung von Daten über die sozialen Determinanten der Gesundheit“, die für die Vorhersage von Krankheiten genutzt werden sollen. Zu diesen „sozialen Determinanten“ gehören „Geografie (ländlich/städtisch), Haushaltsdichte, Beschäftigungsstatus, Beruf, Einkommen und Mobilität/Zugang zu Verkehrsmitteln“ sowie Ethnie, sofern Ethnie nicht als „unabhängige Expositionsvariable“ anerkannt, sondern als „Stellvertreter“ für andere soziale Determinanten betrachtet wird.

Auch wenn dieser „gezielte“ Ansatz oberflächlich betrachtet eine Lösung für die zuvor umgesetzte universelle Pandemiepolitik zu sein scheint, birgt die Digitalisierung von Abriegelungen immer noch das Potenzial, die individuelle und kommunale Autonomie ernsthaft zu bedrohen – nur dieses Mal unter der Schirmherrschaft „objektiver“ Daten, die durch KI-Technologie gesammelt und interpretiert werden.

Wer steckt hinter dem KI-Vorstoß im Gesundheitswesen?

Die Tentakel des Biosicherheitsapparats erstrecken sich über mehrere Sektoren von Regierung und Wirtschaft und überschreiten die stark verwischten und im Grunde illusorischen Grenzen zwischen dem öffentlichen und dem privaten Sektor sowie zwischen Big Tech und Big Pharma. Militärs, Techniker und globale Gesundheitsinstitutionen spielen alle eine wichtige Rolle bei der Lobbyarbeit für diese aufstrebende Gesundheitsindustrie und deren Umsetzung.

I. Das Militär

Die Idee, Präventivimpfstoffe zur Behandlung neuartiger Infektionserreger zu entwickeln, geht zwar auf die Reagan-Ära zurück, doch konzentrierten sich diese Ideen zunächst auf die Entwicklung von Präventivimpfstoffen für Krankheiten, die durch eine Biowaffe in der menschlichen Bevölkerung auftraten, so dass die Strategie im Gegensatz zur traditionellen Krankheitsbekämpfung auf die nationale Sicherheit ausgerichtet war. In der heutigen Zeit ist diese militarisierte Herangehensweise an die öffentliche Gesundheit jedoch zur vorherrschenden Ideologie in den etablierten Sektoren des öffentlichen Gesundheitswesens geworden – was durch die Kernideologie, auf der die CFA aufbaut, deutlich gemacht wird.

Das Büro des CFA-Direktors stellt sicher, dass „die CFA-Strategie von der Predict Division ausgeführt und mit den allgemeinen CDC-Zielen in Einklang gebracht wird“ (Hervorhebung hinzugefügt). Die Vagheit dieser Passage lässt zwar die genauen Absichten der erwähnten „CDC-Ziele“ außer Acht, die nationale Strategie der CDC für die biologische Überwachung der menschlichen Gesundheit wirft jedoch ein Licht auf die versteckte Agenda.

Die Strategie ist in „US-Gesetzen und Präsidialdirektiven, einschließlich Homeland Security Presidential Directive-21 (HSPD-21), ‚Public Health and Medical Preparedness‘“ verankert. HSPD-21 ist eine Richtlinie des Heimatschutzministeriums aus der Bush-Ära, die als Leitfaden für die Bemühungen zur Abwehr eines bioterroristischen Angriffs„ dient und auch für ein breites Spektrum natürlicher und vom Menschen verursachter Herausforderungen im Bereich der öffentlichen Gesundheit und der Medizin gilt“. Die Richtlinie zielte darauf ab, Krankheitsausbrüche – natürliche oder durch Biowaffen ausgelöste – durch „Frühwarnung“ und „Früherkennung“ von „Gesundheitsereignissen“ vorherzusagen. Ähnlich wie bei den TIA-Zielen der „Bio-Surveillance“ scheinen diese Werte beim CFA in guten Händen zu sein, denn der Direktor des Zentrums, Dylan George, war zuvor Vizepräsident von In-Q-Tel, dem Risikokapitalzweig der CIA.

Ein Kriegsspiel am US Naval War College im Jahr 1958, bei dem der neu installierte Navy Electronic Warfare Simulator zum Einsatz kam – Quelle

Eine Reise, die Beamte der US-Armee kürzlich ins Silicon Valley unternommen haben, veranschaulicht, wie sich die Ideologie hinter dieser Strategie in den Beziehungen zwischen dem Silicon Valley, der Wissenschaft und dem Pentagon manifestiert hat. Bei diesem „entscheidenden Besuch“ in der San Francisco Bay Area im August 2024 traf die Generalstabschefin der US-Armee, Mary K. Izaguirre, mit Wissenschaftlern der Stanford University und von Google zusammen, um „die Bemühungen der Armee um die Integration von Spitzentechnologie und den Aufbau engerer Beziehungen zu zivilen Sektoren“ zu fördern. Izaguirre traf sich mit zivilen Beratern des Armeesekretärs (Civilian Aides to the Secretary of the Army, CASAs) und Botschaftern der Armeereserve, um deren Bemühungen zu erörtern, „die Kluft zwischen der Armee und der zivilen Gemeinschaft zu überbrücken“.

Bei einem Treffen mit Wissenschaftlern aus Stanford, die „seit langem mit dem Militär zusammenarbeiten, insbesondere im Rahmen von Forschungsinitiativen, die zur Landesverteidigung und zur öffentlichen Gesundheit beitragen“, informierten die Wissenschaftler sie über Fortschritte in der KI, die angeblich die Notfallmedizin „revolutionieren“ könnten. Diese Technologie war Teil der „umfassenderen Mission von Stanford und vermutlich auch des Militärs und der Big Tech, KI in verschiedene Aspekte des Gesundheitswesens zu integrieren…“.

Foto von Sgt. 1st Class Christopher Oposnow | Während eines strategischen Besuchs im Silicon Valley verstärkte U.S. Army Surgeon General Lt. Gen. Mary K. Izaguirre wichtige Partnerschaften mit der Stanford University und Google, um die militärische Gesundheitsversorgung und Bereitschaft zu fördern – Quelle

Von dort aus reiste Izaguirre zum Hauptsitz von Google, wo sie mit den Tech-Experten darüber diskutierte, wie Googles „KI, maschinelles Lernen und Cloud-Computing-Fähigkeiten“ die Ambitionen der Armee im Gesundheitswesen unterstützen könnten. Sie dankte Google auch dafür, dass es Veteranen hilft, nach ihrer Zeit beim Militär „wieder Fuß zu fassen“, und würdigte die Rolle, die das „SkillBridge“-Programm des Unternehmens bei der Unterstützung von Soldaten beim Übergang „in eine zivile Karriere“ spielt – was für glückliche Soldaten einen bequemen Übergang vom Militär ins Silicon Valley darstellt. Der Artikel schloss mit der Bemerkung, dass die Armee durch ihre Zusammenarbeit mit „führenden Wissenschaftlern und Technologieunternehmen ihre Soldaten mit den besten Werkzeugen und der besten Unterstützung für die bevorstehenden Herausforderungen ausstatten will“. Google hat zusammen mit Amazon Web Services (AWS), Microsoft und Oracle einen 9-Milliarden-Dollar-Cloud-Computing-Vertrag mit dem Pentagon für das Joint Warfighting Cloud Capability System (JWCC) des Militärs geschlossen.

Dieses Treffen und die ständig wachsenden Partnerschaften zwischen Big Tech und dem Pentagon finden natürlich nicht im luftleeren Raum statt, sondern stellen einen natürlichen Höhepunkt jahrelanger Pläne der Industrie dar, Daten aus dem Silicon Valley mit militärischen Daten zu verschmelzen. Im März 2019 schrieben beispielsweise die Co-Autoren Dr. Ryan Kappedal, ein ehemaliger Geheimdienstoffizier, dessen beruflicher Werdegang kurz gefasst Folgendes umfasst: leitender Produktmanager für die Defense Innovation Unit (DIU) des Pentagons, Datenwissenschaftler bei Johnson & Johnson und derzeit leitender Manager bei Google, und Dr. Niels Olson, ein Kommandant der US-Marine und Labordirektor am US-Marinekrankenhaus Guam, einen Artikel für die vom Pentagon finanzierte neokonservative Denkfabrik Center for New American Security (CNAS) mit dem Titel „Predictive Medicine: Where the Pentagon and Silicon Valley Could Build a Bridge in Artificial Intelligence“ (Wo das Pentagon und das Silicon Valley eine Brücke in der künstlichen Intelligenz bauen könnten), in dem sie über die Verschmelzung dieser Branchen, aus denen Kappedal stammt, fantasierten:

„Mit dem Gesundheitssystem des Department of Veterans Affairs (VA) verfügt die Bundesregierung über das größte Gesundheitssystem der Welt. Im Zeitalter des maschinellen Lernens bedeutet dies den umfassendsten Gesundheitsdatensatz der Welt. Die Größe des DoD-Datensatzes in Kombination mit dem Engagement des Ministeriums für die grundlegende biologische Überwachung bietet eine einzigartige Gelegenheit, das beste durch künstliche Intelligenz gesteuerte Gesundheitssystem der Welt zu schaffen. (Hervorhebung hinzugefügt).

Während die CNAS-Autoren behaupten, dass das Pentagon und das Silicon Valley mit diesem KI-Gesundheitssystem lediglich die zivile und militärische Gesundheitsversorgung verbessern wollen, stellt diese technokratische Entwicklung des Gesundheitswesens eine für beide Seiten vorteilhafte Gelegenheit für jede dieser Institutionen dar. Für den privaten Sektor, so heißt es in dem CNAS-Artikel, verfügt das DoD über eine Fülle von Daten mit „intrinsischem Handelswert“. Für das Pentagon würde eine solche Beziehung mit dem Silicon Valley seine Data-Mining-Bemühungen auf den Körper ausdehnen und eine breitere Palette wertvoller Daten für die nationale Sicherheit verfügbar machen.

Darüber hinaus bietet die Implementierung einer Infrastruktur für prädiktive Medizin beiden Sektoren den Vorwand, mehr Gesundheitsdaten zu sammeln und dies kontinuierlich zu tun, um die prädiktive KI-Technologie zu trainieren. Dies hat dem Pentagon bereits den Vorwand geliefert, im Namen der Schaffung dieses KI-Gesundheitssystems mehr Daten zu sammeln, was möglicherweise die Schaffung von Programmen für prädiktive Gesundheit wie ARPA-H und KI-Prognoseinfrastrukturen wie die CFA der CDC erklärt. Wichtig ist auch, dass die größten Befürworter der Bioüberwachung seit langem die Bedeutung eines massiven behördenübergreifenden Datenaustauschs, auch zwischen dem öffentlichen und dem privaten Sektor, betonen – was wiederum das sektorübergreifende Engagement für die Nutzung dieser Daten sowohl für den Profit als auch für die nationale Sicherheit unterstreicht.

II. Big Pharma

Während die CNAS-Autoren ihren Artikel „Predictive Medicine“ vor der Covid-19-Pandemie geschrieben haben, haben die prominentesten Institutionen im Bereich der Pandemievorsorge/Bioüberwachung bereits damit begonnen, den „prädiktiven“ Ansatz für die öffentliche Gesundheit als Lösung für die „nächste Pandemie“ zu verkaufen. Einer der bekanntesten Aspekte der prädiktiven Gesundheit ist die Verwendung von Bioüberwachungsdaten für die Erforschung und Verteilung medizinischer Gegenmaßnahmen – eine Politik, die von der CFA der CDC verfolgt wird:

„[Die Abteilung für analytische Reaktionen] arbeitet mit wichtigen Partnern zusammen, um Entscheidungen über medizinische Gegenmaßnahmen während eines aktiven Ausbruchs zu treffen.“

Es überrascht nicht, dass diese Politik von der Industrie unterstützt wird, die am meisten davon profitiert: Big Pharma. Im Jahr 2023 schrieben Wissenschaftler der Abteilung mRNA Commercial Strategy & Innovation von Pfizer (von denen einer von der John Hopkins Bloomberg School of Public Health kommt) einen Artikel mit dem Titel „Outlook of pandemic preparedness in a post-COVID-19 world“ (Ausblick auf die Pandemiebereitschaft in einer Welt nach COVID-19), in dem sie auf die Verwendung von prädiktiver KI-Technologie drängten, um die Politik während der „nächsten Pandemie“ in Echtzeit zu informieren. Die Wissenschaftler propagieren KI-gestützte politische Entscheidungen als Lösung für die Nachteile einer universellen Pandemiepolitik, insbesondere durch einen „gezielteren“ Ansatz für die Pandemiepolitik.

Das Papier plädiert für die Entwicklung von Präventivimpfstoffen, d. h. von Impfstoffen, die für Viren entwickelt werden, die sich noch nicht in der menschlichen Bevölkerung ausbreiten. Die Überwachungsdaten von Krankheitserregern mit Pandemiepotenzial sind die Grundlage für diese Forschung, denn in dem Papier wird festgestellt, dass die Vorteile der Impfung dank der ständigen Bioüberwachung und der beschleunigten Herstellung „immer weiter zunehmen“, wie die Entwicklung „aktualisierter Impfstoffe für die sich entwickelnden Varianten von SARS-CoV-2“ zeigt.

In ähnlicher Weise preisen die Autoren die Fähigkeit dieser Präventivimpfstoffe an, schnell verbreitet zu werden, um die Bevölkerung vor Ausbrüchen von Krankheitserregern mit pandemischem Potenzial zu schützen, wenn der Erreger mit einem präventiv entwickelten Impfstoffvorrat „eng übereinstimmt“. Diese Präventivimpfstoffe würden jedoch nur einen vorübergehenden Schutz bieten, bis „maßgeschneiderte Maßnahmen“ entwickelt werden, falls dies als notwendig erachtet wird.

Dies ist ein Echo auf die langjährigen Forderungen anderer globaler Gesundheitsinstitutionen, präventive Impfstoffe zu entwickeln. Wie in einer früheren Unlimited Hangout-Untersuchung berichtet, zielt das 2014 von der WHO in Zusammenarbeit mit dem CEPI aufgelegte Programm Research and Development Blueprint for Emerging Pathogens (R&D Blueprint) darauf ab, die Zeit zu verkürzen“, bis Impfstoffe nach der Ausrufung einer Pandemie auf den Markt kommen können. Dies geschieht jedoch nicht nur durch die Erforschung von Krankheitserregern, die bereits den Status einer Pandemie erreicht haben, sondern auch durch die Erforschung von Krankheiten, die in der Zukunft wahrscheinlich Epidemien verursachen werden. CEPI selbst – gegründet mit Investitionen der Bill & Melinda Gates Foundation und des Wellcome Trust – wurde gegründet, um „Impfstoffe gegen bekannte Infektionskrankheiten zu entwickeln, die schnell eingesetzt werden können, um Ausbrüche einzudämmen, bevor sie zu globalen Gesundheitsnotfällen werden“.

CEPI unterstützt derzeit den Aufbau eines Apparats von Forschungs- und Privatunternehmen, die sich mit der Entwicklung von prädiktiven Impfstoffen befassen. Diese könnten am Ende einige der „Schlüsselpartner“ sein, mit denen die CFA zusammenarbeiten will, um „Entscheidungen über medizinische Gegenmaßnahmen während eines aktiven Ausbruchs zu informieren“, angesichts der engen Partnerschaft von CEPI mit der Gates-Stiftung über deren Gavi, der Geschichte der Gates-Stiftung bei der Finanzierung der CDC und des potenziellen Einflusses von Gates innerhalb der CFA (wie später in diesem Artikel gezeigt wird). CEPI hat diese Investitionen getätigt, um seine „100-Tage-Mission“ voranzutreiben, die darauf abzielt, „die Zeit für die Entwicklung sicherer, wirksamer und weltweit zugänglicher Impfstoffe gegen neu auftretende Krankheitsausbrüche auf 100 Tage zu verkürzen“.

Interessanterweise behauptet CEPI, dass der Aufbau einer „Globalen Impfstoffbibliothek“ für den Erfolg der 100-Tage-Mission entscheidend ist. Die Bibliothek soll mithilfe von KI-Technologie vorhersagen, wie „virale Bedrohungen mutieren könnten, um sich unserem Immunsystem zu entziehen“, um so spezifische „Impfstoffziele“ zu identifizieren. Richard Hatchett, der CEO von CEPI (früher bei der US-amerikanischen Biomedical Advanced Research and Development Authority (BARDA)), erklärte, dass der Aufbau der Globalen Impfstoffbibliothek „koordinierte Investitionen in die Entwicklung von Gegenmaßnahmen und in Ausbruchssituationen einen schnellen Datenaustausch“ erfordern wird. Vielleicht könnten die Datensätze, die die CFA nutzen und erweitern wird, bei der Erstellung dieser Globalen Impfstoffbibliothek helfen, indem sie den von CEPI geforderten „schnellen Datenaustausch“ ermöglichen.

Ein Bild von Impfstoffvorräten, das von CEPI in einem Beitrag veröffentlicht wurde, in dem das Ziel beschrieben wurde, eine „Impfstoffbibliothek“ zu schaffen, um sich gegen die Bedrohung durch „Krankheit X“ abzusichern – Quelle

III. Aufbauend auf Tiberius

Ein weiteres Element der Information über medizinische Gegenmaßnahmen durch Daten ist die Verteilung – etwas, mit dem Palantir während der COVID-19-Pandemie direkte Erfahrungen gesammelt hat. Das CFA plant nun, seine Daten und Analysetools zu nutzen, um seine „Schlüsselpartner“ über „Entscheidungen zu medizinischen Gegenmaßnahmen während eines aktiven Ausbruchs“ zu informieren.

Während COVID-19 initiierte die vom Pentagon geführte Operation Warp Speed ihre Impfstoffverteilungspolitik in direkter Zusammenarbeit mit Palantir durch das Palantir-Programm Tiberius„, das die CDC seitdem mit anderen Palantir-Bioüberwachungsprogrammen als Teil ihres Common Operating Picture“ zu vereinen zugesagt hat. Tiberius verwendet ein Palantir-Softwareprodukt namens Gotham, das auch ein anderes von Palantir betriebenes Regierungsprogramm namens Health and Human Services (HHS) Protect verwaltet, „eine geheime Datenbank, die Informationen über die Verbreitung von COVID-19 hortet, die aus ‚mehr als 225 Datensätzen, einschließlich demografischer Statistiken, gemeindebasierter Tests und einer breiten Palette staatlicher Daten‘ gesammelt wurden. Die Datenbank enthält vor allem geschützte Gesundheitsdaten, was demokratische Senatoren und Abgeordnete dazu veranlasste, vor den „ernsten Datenschutzbedenken“ des Programms zu warnen:

„Weder das HHS noch Palantir haben öffentlich dargelegt, was sie mit diesen PHI zu tun gedenken oder welche Datenschutzvorkehrungen sie getroffen haben, wenn überhaupt. Wir sind besorgt, dass die Daten in HHS Protect ohne Schutzmaßnahmen von anderen Bundesbehörden auf unerwartete, unregulierte und potenziell schädliche Weise verwendet werden könnten, beispielsweise im Zusammenhang mit der Durchsetzung von Gesetzen und Einwanderung.“

Während der Pandemie griff Tiberius auf diese Gesundheitsdaten zurück, um „die Bevölkerungsgruppen mit dem höchsten Infektionsrisiko zu ermitteln“. Tiberius ermittelte die Risikostufen dieser Bevölkerungsgruppen, um „Zeitpläne und Orte für die Verabreichung von Impfstoffen“ zu entwickeln, damit bestimmte „gefährdete“ Bevölkerungsgruppen vorrangig geimpft werden konnten. In den meisten Fällen handelte es sich bei diesen Bevölkerungsgruppen um Minderheiten, und insbesondere die COVID-19-Impfstoffe sind mit einem erhöhten Risiko schwerer unerwünschter Wirkungen verbunden und können eine tödliche Myokarditis verursachen.

Wie in einer früheren Unlimited-Hangout-Untersuchung von festgestellt wurde, nutzen auch Nachrichtendienste und Strafverfolgungsbehörden wie die Polizeibehörden von Los Angeles und New Orleans Gotham für „Predictive Policing“ (vorausschauende Polizeiarbeit) oder Initiativen zur Verbrechensvorbeugung, von denen Minderheitengemeinschaften unverhältnismäßig stark betroffen sind (auch die ICE nutzte die digitale Profilerstellungstechnologie von Palantir, um illegale Einwanderer festzunehmen und abzuschieben). Auch das Forschungslabor der US-Armee fand Gotham nützlich, wie sein 91-Millionen-Dollar-Vertrag mit Palantir „zur Beschleunigung und Verbesserung“ der Forschungsarbeit der Armee beweist. Kürzlich hat sich Palantir mit Microsoft zusammengetan, um führenden Vertretern der nationalen Sicherheit die Möglichkeit zu geben, ein „einzigartiges integriertes Technologiepaket“ zu nutzen, das neben anderen Produkten auch die Gotham-Software für die „Einsatzplanung“ umfasst (das Militär verwendet Gotham auch für die „Feindbekämpfung“ durch seine „KI-gestützte Kill Chain“). Diese lukrativen Verträge mit dem Geheimdienst/Militär unterstreichen den doppelten Verwendungszweck der Technologie, die hinter der „KI-Gesundheitsrevolution“ steht, und werfen daher die Frage auf: Werden Palantir und andere Regierungsbehörden die Gesundheitsdaten, auf die CFA zugreifen kann, für „doppelte Verwendungszwecke“ und die nationale Sicherheit nutzen?

Ein Polizeibeamter aus Los Angeles, der der Southeast Division zugeteilt ist, reagiert auf einen Notruf des Los Angeles Police Department, Los Angeles – Quelle

Die Digitalisierung des Gesundheitswesens: Kinsa, Palantir und die „gezielte“ Natur der zukünftigen Pandemiebekämpfung

Einige prominente Institutionen innerhalb des Biosicherheitsapparats haben bereits damit begonnen, eine „gezielte“ Pandemiepolitik als Lösung für die inzwischen weithin anerkannten Versäumnisse der universelleren nicht-pharmazeutischen Interventionsmaßnahmen (NPI) von COVID-19 zu propagieren, wie z. B. Abriegelungen, soziale Distanzierung und Schulschließungen, die bei vielen Bevölkerungsgruppen wirtschaftliche Verwüstung, physischen Tod und eine Verschlechterung der psychischen Gesundheit zur Folge hatten .

In dem bereits erwähnten Pfizer-Papier„Outlook of pandemic preparedness in a post-COVID-19 world“ wird beispielsweise vermutet, dass die negativen Auswirkungen von NPIs wie Schulschließungen, Abriegelungen und Krankenhausmaßnahmen noch Jahre in der Zukunft spürbar sein könnten und sich bei weiteren Untersuchungen sogar noch verstärken. Die Autoren stellen fest, dass insbesondere die Schließung von Schulen zu erheblichen wirtschaftlichen, sozialen und gesundheitlichen Kosten geführt hat, und sie stellen sogar fest, dass die Auswirkungen der sozialen Distanzierung auf die psychische Gesundheit von Kindern und Jugendlichen nach wie vor schwer zu messen sind. Aus bürokratischer Sicht räumt das Papier auch ein, dass die konsequente und langfristige Verwendung von NPIs „eine Herausforderung sein kann, weil die Menschen ihnen gegenüber müde und apathisch werden“.

Die Lösung, die die Pfizer-Wissenschaftler vorschlagen, ist „frühzeitiges Handeln“, um „alle verfügbaren Interventionen so schnell wie möglich bei der Pandemiebekämpfung zu nutzen“, und vor allem „geografisch spezifische und informierte NPI-Richtlinien“. Es scheint, dass zumindest eine der Lösungen, die das Papier vorschlägt, um sowohl „frühzeitige Maßnahmen“ als auch „geografisch spezifische“ Politiken umzusetzen, darin besteht, „eine Abstufung von Warnungen zu haben, die gefährliche Pandemien von besser kontrollierbaren Ausbrüchen trennen…“. Diese vorgeschlagene Politik erinnert an die CFA-Maßnahme, die „die Ausbreitung von Krankheiten anhand vorhandener Datenquellen analysiert , um die am stärksten gefährdeten Bevölkerungsgruppen/Gebiete zu ermitteln“ (Hervorhebung hinzugefügt).

Das Papier fährt fort:

„Im Gesundheitswesen könnte eine Plattform mit künstlicher Intelligenz dabei helfen, Patienten auf der Grundlage ihrer medizinischen Bedürfnisse nach Prioritäten zu ordnen und Ressourcen in Triage-Situationen effektiv zu verwalten. In ähnlicher Weise könnte ein gradientenbasiertes Warnsystem für Pandemien geeignete Reaktionen auf verschiedenen Bedrohungsstufen einleiten , wobei jede Stufe mit spezifischen Maßnahmen verbunden ist. Eine Frühwarnung oder Stufe 1 könnte eine verstärkte Überwachung und den Austausch von Informationen beinhalten, während höhere Stufen drastischere Maßnahmen wie regionale Abschaltungen oder weltweite Reisebeschränkungen auslösen könnten.“ (Hervorhebung hinzugefügt)

Ein derart umfangreiches Überwachungssystem könnte nur durch die „Erleichterung und Koordinierung“ aller Bioüberwachungsaktivitäten – von der lokalen bis zur föderalen Ebene der Regierung und der Gesundheitseinrichtungen – erreicht werden, die das CFA durchführen wird.

Andere von der Pharmaindustrie unterstützte Organisationen haben ebenfalls eine gezielte Pandemiebekämpfungspolitik gefordert, wie z. B. das Committee to Unleash Prosperity, das erklärte, dass „die Identifizierung der am stärksten gefährdeten Gruppen und die Konzentration der Ressourcen auf ihren Schutz für jede vernünftige Krisenbekämpfung von entscheidender Bedeutung sein werden“. Das Committee to Unleash Prosperity wird von der Pharmaceutical Research and Manufacturers of America finanziert, zu deren Mitgliedern neben anderen großen Pharmaunternehmen auch Pfizer, Johnson & Johnson, Glaxosmithkline, Merck und Sanofi gehören. Die Gruppe wurde auch von Larry Kudlow mitbegründet, der früher einer von Trumps Top-Wirtschaftsberatern war und während seiner ersten Amtszeit den Nationalen Wirtschaftsrat leitete. Er gehörte zu der Gruppe, die während der Covid-19-Krise beschloss, die fiskalische Reaktion der USA auf die Krise effektiv an Larry Finks BlackRock auszulagern.

Der Vorstoß für solche „gezielten“ Maßnahmen ist darüber hinaus ein Hinweis auf einen noch größeren Systemwandel, der im Gesundheitssystem stattfindet. Die Forderung, „die Priorisierung von Patienten auf der Grundlage ihrer medizinischen Bedürfnisse zu unterstützen“, um „Ressourcen in Triage-Situationen effektiv zu verwalten“, spielt auf die Bemühungen der Industrie an, das Krankenhausmanagement, die Ressourcenzuteilung und die Patientenversorgung zu digitalisieren und damit die Gesundheitsdaten des Biosicherheitsapparats zu erweitern. Wie sich herausstellt, spielen private Unternehmen wie Palantir und andere bereits eine entscheidende Rolle bei dieser KI-Krankenhausrevolution.

Bildschirmausschnitt aus dem Video auf der Palantir AI Hospitals-Seite – Quelle

In der Zwischenzeit kodifiziert das CFA den Vorstoß in Richtung dieses KI-Systems durch mehrere Maßnahmen:

„[Die Abteilung für Vorhersagen] hilft bei Tabletop-Übungen, um Strategien und Ressourcen mit Prognosen abzugleichen.“ „[Das Office of Management Services] bietet Orientierung, Strategie, Analyse und operative Unterstützung in allen Aspekten des Personalmanagements, einschließlich der Personal- und Laufbahnentwicklung und der Personalarbeit.“

Das erste Unternehmen, das an dieser Entwicklung beteiligt ist, ist Kinsa Health – ein Unternehmen, das „mit dem Internet verbundene Thermometer verwendet, um die Ausbreitung der Grippe vorherzusagen“ – das die Art von Data Mining durchführt, die diese Art von prädiktiver und gezielter Pandemiepolitik, die CFA anstrebt, ermöglichen würde. Der New York Times zufolge ist Kinsain der einzigartigen Lage, ungewöhnliche Fiebercluster zu identifizieren, da das Unternehmen über jahrelange Daten zu den erwarteten Grippefällen in jeder Postleitzahl verfügt. Während der COVID-19-Pandemie war Kinsa angeblich in der Lage, vorherzusagen, welche Orte zu „COVID-19-Epizentren“ werden würden, bevor herkömmliche Überwachungssysteme dies konnten.

Die Thermometer liefern Daten, indem sie sich mit einer Handy-App verbinden, die ihre Messwerte sofort an das Unternehmen übermittelt. Interessanterweise „können die Nutzer auch andere Symptome eingeben, die sie empfinden. Die App gibt ihnen dann allgemeine Ratschläge, wann sie einen Arzt aufsuchen sollten.“

Das Kinsa Smart Thermometer und die mobile App – Quelle

Nach der COVID-19-Pandemie hat sich Kinsa als aufsteigender Stern in der prädiktiven Gesundheitsbranche entpuppt, da das Unternehmen einen bedeutenden Vertrag mit dem Gesundheitsunternehmen Highmark Health abgeschlossen hat, um „die Inanspruchnahme des Gesundheitswesens vorherzusagen, den Personalbedarf zu erkennen und die Bettenkapazitäten in Notaufnahmen und Intensivstationen zu planen, wenn Infektionskrankheiten wie COVID-19 und Grippe ausbrechen“. Die Initiative ist „das erste Gesundheitssystem, das das Frühwarnsystem von Kinsa nutzt, um den Personalbedarf und die Bettenkapazität zu modellieren“ – ein Zeichen für die zunehmende Rolle von Kinsa in diesem Wandel im Gesundheitswesen.

Dies ging der Übernahme von Kinsa durch das Gesundheitstechnologieunternehmen Healthy Together im Jahr 2024 voraus, die einen bedeutenden Schritt für das Thermometerunternehmen darstellte, da die Übernahme die Ausweitung der Vorhersagefähigkeiten und Datensätze von Kinsa auf den öffentlichen Sektor bedeutet. In der Ankündigung hieß es, dass „die Synergie zwischen den beiden Unternehmen Pharmaunternehmen, Gesundheitsdienstleistern, Medicaid-Agenturen, Versicherungsgesellschaften und öffentlichen Gesundheitsämtern KI-gesteuerte Werkzeuge an die Hand geben wird, um proaktiv auf Krankheiten zu reagieren und diese zu bekämpfen.“ Die kühne Vision ist vielleicht nicht überraschend – allerdings nur, wenn man die besonderen Verbindungen von Healthy Together zu Regierungs- und Thiel-nahen Persönlichkeiten und seine größere Vision versteht.

Healthy Together ist eine Software as a Service (SaaS) oder ein Dienst, der es Benutzern ermöglicht, über das Internet eine Verbindung zu Cloud-basierten Anwendungen herzustellen und diese zu nutzen. Das Unternehmen ist stolz darauf, „die Ziele von Regierungsprogrammen und die Bedürfnisse der Einwohner in einer einzigen Plattform“ zu vereinen. Dies geschieht durch den „One Door“-Ansatz, d. h. durch die Bereitstellung von Gesundheitsdaten und Impfungen an einem einzigen Ort, und zwar über die eigene App. Tatsächlich ist Healthy Together bereits eine Partnerschaft mit dem Lighthouse-Programm des Department of Veterans Affairs (VA) eingegangen, um auf die Gesundheitsdaten von Veteranen zuzugreifen, die von Impfungen, Testergebnissen, Allergien, klinischen Werten, medizinischen Bedingungen und Terminen reichen. Diese Konnektivität wurde über die Anwendungsprogrammierschnittstelle (API) des VA erreicht, da Veteranen, die die Healthy Together-App nutzen, über die VA-API, die verschiedene Computerprogramme miteinander verbindet, auf ihre medizinischen Daten zugreifen. Dies ist ein kleines Beispiel für die zunehmende Harmonisierung zwischen Militär- und Big-Tech-Daten.

Zusätzlich zu den Gesundheitsdaten will das Unternehmen auch Sozialdaten und den Zugang zu seiner App verknüpfen – eine besonders besorgniserregende Funktion, wenn man bedenkt, dass einige US-Gesundheitsexperten, die mit dem In-Q-Tel der CIA und der offiziellen Regierungspolitik zur Bekämpfung von Covid-19 in Verbindung stehen, während der Covid-19-Krise die Verknüpfung von Sozialleistungen mit dem Impfstatus vorgeschlagen haben.

Als Healthy Together eine Partnerschaft mit Amazon Web Services (AWS) einging, um dem AWS Partner Network (APN) beizutreten, schuf es ein Programm, das diese Verknüpfung von Sozialdaten mit seiner App ermöglicht. Es wurde „Women, Infants, and Children (WIC) Management Information System (MIS)“ oder Luna MIS genannt. WIC ist ein Hilfsprogramm des US-Landwirtschaftsministeriums (USDA), das einkommensschwachen schwangeren Frauen und Kindern unter fünf Jahren Dienstleistungen wie EBT-Karten zur Verfügung stellt, damit sie sich Lebensmittel leisten können. Luna MIS rationalisiert die Verwaltung von WIC-Leistungen, von der Beantragung und Einschreibung bis hin zur Ausgabe und Einlösung von Leistungen“, d. h. es überträgt die gesamte Interaktion der Nutzer mit WIC-Leistungen, von der Registrierung bis zur Zuteilung, in die Healthy Together-App. Das Unternehmen unterstützt diesen „One Door“-Ansatz auch für die Anspruchsberechtigung, Anmeldung und Rezertifizierung für andere Sozialprogramme wie „Medicaid, SNAP, TANF … sowie Verhaltensgesundheit, Krankheitsüberwachung, Vitaldaten, Kinderfürsorge und mehr.“

Es bleibt abzuwarten, ob die Daten, die mit Hilfe von Technologien wie Kinsa-Thermometern oder Gesundheitsdaten wie dem Impfstatus gesammelt werden, in Zukunft über die Anspruchsberechtigung oder die Einschreibung für Sozialprogramme informieren werden. So oder so arbeitet das Unternehmen bereits direkt mit dem Florida Department of Agriculture and Consumer Services, der Chickasaw Nation in Oklahoma, dem Missouri Department of Social Services, Maryland Market Money und dem Maryland Department of Agriculture und anderen zusammen. Da das Unternehmen bereits große Mengen an medizinischen Daten, einschließlich Impfdaten, sammelt, dürfte es für das Unternehmen ein Leichtes sein, diese Daten mit Sozialleistungen zu verknüpfen.

Es gibt zwar nicht viele öffentliche Informationen über den Vorstand oder die Finanzierung von Healthy Together, aber es hat den Anschein, dass der „One Door“-Dienst aus einer anderen App namens Twenty hervorgegangen ist, die nicht mehr verfügbar ist (da eine beträchtliche Anzahl der Mitbegründer/CEOs von Healthy Together offenbar immer noch bei Twenty arbeitet und in beiden Unternehmen genau dieselben Positionen innehat).

Nach Angaben der Salt Lake Tribune wurde Healthy Together in den ersten Tagen der Pandemie entwickelt, als der Staat Utah „einen Vertrag mit dem Entwickler der mobilen App Twenty abschloss, um Healthy Together auf den Markt zu bringen“, um die „Bewegungen“ der Einwohner Utahs zu verfolgen und die Mitarbeiter des öffentlichen Gesundheitswesens mit einem digitalen Kontaktverfolgungsinstrument auszustatten, um herauszufinden, „wo sich ihre Wege mit anderen Nutzern gekreuzt haben“. Wie die Tribune berichtet, erhielt Twenty von Utah einen Vertrag über 1,75 Millionen Dollar sowie eine zusätzliche Million Dollar für die weitere Entwicklung von [Healthy Together]. Mit anderen Worten: Healthy Together wurde als öffentlich-private App zur „Kontaktverfolgung“ (d. h. Überwachung) entwickelt.

Twenty war laut LinkedIn eine App, die darauf abzielte, „mehr menschliche Verbindungen zu schaffen“, indem sie es Freunden erleichterte, sich zu treffen und Pläne zu machen. Dies geschieht jedoch dadurch, dass die Nutzer die Standorte von Freunden in der Nähe sehen können und sogar in die Pläne ihrer Freunde eingeweiht werden und Veranstaltungen anpinnen, bei denen sie sich treffen können. Obwohl es sich bei Healthy Together und Twenty um getrennte Apps handelt, wurde die scheinbar soziale, standortbezogene Tracking-Technologie, die für Twenty verwendet wurde, anscheinend schnell für die Erstellung der App Healthy Together verwendet, die sich auf die Ermittlung von Kontakten und die Gesundheit konzentriert, wie der Mitbegründer und Co-CEO von Twenty und Healthy Together, Jared Allgood, erklärte:

„…zu Beginn der Pandemie wurden wir von einigen Landesregierungen kontaktiert , die daran interessiert waren, einen Teil der von uns entwickelten Technologie für mobile Plattformen zu nutzen, um eine Verbindung zwischen dem Gesundheitsamt und den Einwohnern in ihrem Land herzustellen…“ (Hervorhebung hinzugefügt)

Die Salt Lake Tribune erläuterte das Verfahren zur Ermittlung von Kontaktpersonen, das der Staat mit Hilfe der wiederverwendeten Technologie von Healthy Together erreichen konnte:

„Die App nutzt Bluetooth und Ortungsdienste, um aufzuzeichnen, wenn sich ihre Nutzer in der Nähe befinden. Wenn sich ein Nutzer krank fühlt, kann er oder sie die Symptome in die App eingeben, die dann Hinweise auf Tests gibt.“ Die staatliche Epidemiologin Angela Dunn erläuterte den Prozess weiter… „Wenn Sie sich also dafür entscheiden, Ihre Daten mit unseren Kontaktpersonen zu teilen“, indem Sie die App benutzen, sagte sie, „werden sie in der Lage sein, über die Orte Bescheid zu wissen, an denen Sie sich aufgehalten haben, während Sie infektiös waren, und es wird unseren Kontaktpersonen auch einen Schnappschuss von anderen App-Nutzern liefern, mit denen Sie signifikanten Kontakt hatten und möglicherweise auch mit COVID-19 in Kontakt gekommen sind“…. So können die Kontaktpersonen direkt mit diesen Personen Kontakt aufnehmen und ihnen Informationen darüber geben, wie sie sich und andere schützen können“, sagte sie.

Nun scheinen sich die Ziele und Funktionen von Healthy Together mit der Übernahme von Kinsa auf die KI-Virusprognose und das Krankenhausmanagement auszudehnen, was das Privatunternehmen zu einem potenziellen Aktivposten für die CDC CFA macht, da es aufgrund seiner Erfahrung in der Arbeit mit Gesundheitsdaten eine passende „bestehende Datenquelle“ für das Programm zu sein scheint.

Aber auch die Menschen, die hinter diesen Unternehmen stehen, machen Kinsa und Healthy Together nicht zu weit entfernt von den anderen Partnern der CFA im privaten Sektor. Healthy Together wurde von SV Angel finanziert, der Risikokapitalgesellschaft, die von Ron Conway, dem „Paten des Silicon Valley“, gegründet wurde. Conway war ein früher Investor in das von Elon Musk und Peter Thiel gegründete Paypal und auch in das von Peter Thiel unterstützte Facebook (Thiel und Conway gehörten zu den frühesten Geldgebern des sozialen Netzwerks).

Ron Conway – Quelle

Ein weiterer Mitbegründer und Co-CEO von Healthy Together and Twenty, Diesel Peltz, hat über seinen Vater, den Milliardär und emeritierten Vorsitzenden der Wendy’s Company, Nelson Peltz, interessante Verbindungen zur künftigen Trump-Regierung. Nelson Peltz behauptet, für die Wiederherstellung der Verbindung zwischen Elon Musk und Trump verantwortlich zu sein, was dazu führte, dass Musk die Trump-Kampagne 2024 finanziell und sehr öffentlich unterstützte. Seit der Wahl ist Musks überragende Rolle bei der Festlegung der künftigen Regierungspolitik sowohl offensichtlich als auch umstritten geworden. Variety berichtete Folgendes über die Rolle der Familie Peltz bei der Zusammenführung von Musk und Trump:

„[Peltz] sagte, Musk habe zusammen mit Peltz‘ Sohn Diesel… ‚ein Frühstück im Haus gehabt, wir haben Donald zum Frühstück eingeladen, und sie [Musk und Trump] haben sich sozusagen wieder getroffen … Ich hoffe, es ist gut, wissen Sie. Ich war ein Heiratsvermittler.’“ (Hervorhebung hinzugefügt)

Wichtig ist, dass sowohl Thiel als auch Musk eine entscheidende Rolle bei der erfolgreichen Lobbyarbeit für die Ernennung des Thiel-Schützlings JD Vance zu Trumps Vizepräsidentschaftskandidaten gespielt haben. Nun soll Musk zusammen mit Vivek Ramaswamy, dem Gründer des Biotech-Unternehmens Roivant (das zusammen mit Pfizer Biotech-Tochterunternehmen gegründet und stark in die mRNA-Technologie investiert hat), Trumps Beratungsgruppe „Department of Government Efficiency“ leiten, um „Regierungsbürokratie abzubauen, überflüssige Vorschriften zu streichen, verschwenderische Ausgaben zu reduzieren und Bundesbehörden umzustrukturieren“.

Das Treffen zwischen den beiden Peltz-Männern, Musk und dem designierten Präsidenten fand im späten Frühjahr statt, und nur wenige Monate später kündigten Palantir und die Wendy’s Supply Chain Co-op eine Partnerschaft an, um [die Co-op] zu einem vollständig integrierten Supply Chain Network mit Möglichkeiten für KI-gesteuerte, automatisierte Arbeitsabläufe zu führen“, indem die Lieferkette auf die Plattform für künstliche Intelligenz von Palantir umgestellt wird. Die Plattform wurde entwickelt, um unterschiedliche Datenquellen zu einem gemeinsamen Betriebsbild zu verbinden…“. Wendy’s wird Palantir schließlich für das Management seiner Lieferkette und die Abfallvermeidung nutzen, unter anderem durch „Demand Deviation and Allocation“. All dies wird das Fast-Food-Unternehmen mit seiner ansonsten volkstümlichen Ästhetik, verkörpert durch sein rothaariges, sommersprossiges Maskottchen Wendy, in Richtung des zunehmend technokratischen neuen Zeitalters drängen – und die Familie Peltz näher an das Thiel-Versum heranführen.

Ebenfalls erwähnenswert ist der Sitz von Arianna Huffington im Vorstand von Twenty. Huffingtons Ernennung ist nur deshalb erwähnenswert, weil sie mit einem anderen Schützling von Peter Thiel, dem CEO von OpenAI, Sam Altman, liiert ist. Der Medienmogul und der Tech-Unternehmer haben sich kürzlich zusammengetan, um die Fitness-App Thrive AI Health zu entwickeln, die den Nutzern einen „hyper-personalisierten“ KI-Gesundheitscoach zur Seite stellt.

Thiel wird als Altmans „langjähriger Mentor“ beschrieben, und offenbar sah Thiel zu Beginn von Altmans Karriere in Altman eine magische Figur, die den Ansatz des Tech-Sektors auf die ganze Welt ausweiten könnte. Thiels rosige Sicht auf den OpenAI-CEO wird durch die für beide Seiten vorteilhafte Beziehung belegt, die zwischen den beiden heranreifte, nachdem Altman sein Unternehmen Loopt verkauft hatte, und Thiel den Großteil der 21 Millionen Dollar aufbrachte, die Altman später für seine eigene Risikokapitalfirma Hydrazine Capital sammelte, so die Washington Post. Bald darauf „blühte Altmans Verbindung zu Thiel auf: Er half Thiels Risikofirma Founder’s Fund, Zugang zu heißen Start-ups zu bekommen, und die Männer reisten manchmal zusammen, um auf Veranstaltungen zu sprechen.“

Sam Altman (rechts) – Quelle

Kürzlich haben sich Palantir und ein weiteres von Thiel unterstütztes Unternehmen, Anduril, im Auftrag des Pentagon zusammengeschlossen , um „das volle Potenzial der KI für die nationale Sicherheit zu erschließen“, insbesondere durch die Speicherung von Daten am „taktischen Rand“ des Schlachtfelds, Daten, die normalerweise „nie gespeichert werden“. Offenbar wird diese neue Partnerschaft die Sammlung dieser „taktischen Randdaten“ ermöglichen, die zum Training von KI-Modellen verwendet werden und „den USA einen Vorteil gegenüber ihren Gegnern verschaffen“. Sie wird auch die „Zusammenarbeit mit führenden KI-Entwicklern, einschließlich [Sam Altmans] OpenAI“ ermöglichen (Hervorhebung hinzugefügt).

Es scheint nun, dass Thiel durch die oben erwähnten Beziehungen nicht allzu weit von Healthy Together und Kinsa entfernt ist (wenn auch nicht direkt mit ihnen verflochten), während Palantir seine Beziehungen zur CDC (und zum Verteidigungsministerium) weiter ausbaut und sich als Gesundheitsdatenimperium positioniert.

Die Verbindungen von Kinsa zu Bill Gates

Der CEO und Gründer von Kinsa, Inder Singh, kommt aus der Clinton Health Access Initiative (CHAI), wo er früher als Executive Vice President tätig war. CHAI wurde unter maßgeblicher Beteiligung von Jeffrey Epstein, dem inzwischen berüchtigten Pädophilen, Sexhändler und Geheimdienstmitarbeiter, gegründet, und Epstein war im selben Zeitraum auch mit Bill Gates zusammen, einschließlich der Philanthropie der Familie Gates (Epstein war insbesondere ein Verfechter des Transhumanismus und der Eugenik, was einen Großteil seiner „philanthropischen“ Aktivitäten und der Finanzierung prominenter Wissenschaftler beeinflusste). Es überrascht nicht, dass CHAI von niemand Geringerem als der Bill & Melinda Gates Foundation mit zweistelligen Millionenbeträgen finanziert wird (siehe hier und hier) und auch mit seinem Partner Bill Gates‘ Gavi, der Vaccine Alliance, ein fast identisches Ziel verfolgt, nämlich „so viele Kinder wie möglich zu impfen“, indem „dramatische und nachhaltige Verbesserungen auf den Impfstoffmärkten und in den nationalen Immunisierungsprogrammen geschaffen werden“. Die Gates Foundation sieht KI als zentrales Element ihrer globalen Gesundheitsziele an, da sie die United States Agency for International Development (USAID) finanziert hat – eine Organisation, die oft als CIA-Front agiert – um die globale Implementierung von KI im Gesundheitswesen voranzutreiben.

Wie in einer früheren Unlimited Hangout-Untersuchung festgestellt wurde, ist es das erklärte Ziel von Gavi, „gesunde Märkte“ für Impfstoffe zu schaffen, indem „Hersteller ermutigt werden, die Impfstoffpreise für die ärmsten Länder im Gegenzug für eine langfristige, großvolumige und vorhersehbare Nachfrage für diese Länder zu senken“.

Um den Kreis dieser Beziehungen wieder zu schließen, schloss sich Palantir 2020 „The Trinity Challenge“ an, „einer globalen Koalition prominenter akademischer Einrichtungen und Stiftungen sowie führender Technologie-, Gesundheits- und Versicherungsunternehmen mit dem Ziel, die Widerstandsfähigkeit der Welt gegen die Pandemien der Zukunft durch die Nutzung der Macht von Daten und Analysen zu erhöhen.“ Zu den Mitgliedern gehörten Google, Microsoft, Facebook, McKinsey & Company und die Gates Foundation. Die Trinity Challenge wurde dafür kritisiert, dass sie invasive Überwachung und neomalthusianische Maßnahmen als „Lösungen“ für die „nächste“ Pandemie und als vorteilhaft für die globale öffentliche Gesundheit darstellt.

In der Tat könnte der Einfluss von Gates seinen Weg in die CFA selbst gefunden haben, da der CFA-Direktor Dylan George zuvor als Vizepräsident des Biotech-Unternehmens Ginkgo Bioworks tätig war. Ginkgo Bioworks, ein Partner des Weltwirtschaftsforums, wurde beim Börsengang stark von Cascade Investment finanziert, einer von Bill Gates kontrollierten Investmentfirma. Durch die Nutzung einer „Konstellation“ von Mantelgesellschaften, die alle auf Cascade zurückgehen, häufte Gates außerdem so viel Grundbesitz an, dass er während der Covid-Ära der größte Ackerlandbesitzer in den Vereinigten Staaten war. Cascade ist immer noch der größte Aktionär von Ginkgo Bioworks.

Es sollte auch erwähnt werden, dass Gates die Bemühungen der Vereinten Nationen (UN) unterstützt, eine universelle digitale ID als „Menschenrecht“ oder in Wirklichkeit als Voraussetzung für den Zugang zu anderen Menschenrechten für die gesamte Weltbevölkerung bis 2030 im Rahmen des UN-Ziels für nachhaltige Entwicklung 16.9 einzuführen. Zuvor ermöglichte es das digitale Covid-Zertifikat der EU den Regierungen, wie in dem Pfizer-Papier „Outlook“ befürwortet, den weltweiten Reiseverkehr auf der Grundlage einer digitalen ID einzuschränken, die vor allem mit Gesundheitsdaten verknüpft war (in diesem Fall nur mit dem COVID-19-Impfstatus, Testergebnissen und Aufzeichnungen über frühere Infektionen). Mehrere Gruppen, die versuchen, die digitale ID-Infrastruktur weltweit durchzusetzen, waren während der Covid-19-Krise eng in die Produktion digitaler Impfpässe eingebunden.

Es ist wichtig, sich daran zu erinnern, dass lokale Reisebeschränkungen oder „Entscheidungen über die Migration von Gemeinschaften“ während der COVID-19-Pandemie sowohl mit physischen als auch mit digitalen Impfnachweisen durchgesetzt wurden – eine Form des Ausweises, die „Gesundheitsdaten“ an den Ausweis anhängt, wobei diese „Gesundheitsdaten“ dann verwendet werden, um den Zugang zu bestimmten Menschenrechten zu bestimmen (z. B. Zugang zu bestimmten Geschäften/Veranstaltungen oder Zugang zum Arbeitsmarkt).

Gates‘ Finanzierung der CDC sowie seine Verbindung zum CFA und die erklärten politischen Ziele des Programms, die Ausbreitung von Krankheiten zu analysieren, um die Schlüsselgruppen mit dem höchsten Risiko„ zu identifizieren, und die Daten zu nutzen, um die Rechte auf Gemeinschaftsmigration“ zu beeinflussen, wirft eine wichtige Frage auf: Werden CFA-Daten an eine digitale ID angehängt, und wie könnten diese Daten verwendet werden, um die Menschenrechte einer Person (wie z. B. Gemeinschaftsmigration) während einer erklärten oder erwarteten öffentlichen Gesundheitskrise zu bestimmen?

KI-Krankenhäuser

Palantirs jüngster Einstieg in das KI-Krankenhausmanagement ist zwar kein genaues Abbild des Lebens mit der digitalen ID, aber einige seiner Merkmale lassen erahnen, wie eine Zukunft aussehen könnte, die von ständiger Überwachung und KI-Entscheidungen geprägt ist – nicht nur im Gesundheitswesen, sondern am Arbeitsplatz im Allgemeinen.

Laut der Seite „Hospitals for Palantir“ auf der Palantir-Website ist Palantir bereits in mehr als 15 % der US-amerikanischen Krankenhäuser für die Planung von Krankenschwestern und -pflegern, die Optimierung von Verlegungszentren, das Entlassungsmanagement und andere wichtige Arbeitsabläufe zuständig. Die „Healthcare Engineers“ von Palantir arbeiten „direkt mit dem Pflegepersonal und den Krankenhausbetreibern zusammen, um Arbeitsabläufe zu erstellen und anzupassen, wobei Geschwindigkeit, Effektivität und Benutzerfreundlichkeit im Vordergrund stehen“.

Das Technologieunternehmen hat „die erste Anwendung ihrer Art entwickelt, die die Präferenzen des Pflegepersonals, granulare Prognosen des Patientenbedarfs, die Kompetenzen des Personals und vorhandene Personalinformationen berücksichtigt, um automatisch KI-gesteuerte, optimale Pflegepläne zu erstellen“ – ein scheinbar harmloses Projekt. Doch der Einfluss, den diese „erste Anwendung ihrer Art“ in amerikanischen Krankenhäusern bereits auszuüben scheint, ist ein beunruhigender Präzedenzfall für die Menschlichkeit am Arbeitsplatz – insbesondere durch die Entmenschlichung des logistischen und bürokratischen Charakters von Krankenhäusern durch KI-Ersatz unter dem Deckmantel der „objektiven“ maschinellen Entscheidungsfindung.

Palantir’s Foundry prognostiziert bereits „die Patientenzahl für ein Krankenhaus auf der Grundlage von Daten aus der Notaufnahme, den Operationssälen, Verlegungen, Entlassungen und mehr“. Die technischen Systeme verfolgen auch die Fähigkeiten und Informationen für jede Krankenschwester in einem Krankenhaus, „einschließlich (aber nicht beschränkt auf) Kompetenzen, Sprachen, Fähigkeiten, Zertifizierungen, Betriebszugehörigkeit und andere Informationen zum Talentprofil.“ Beide Arten von Daten generieren offenbar den wichtigsten Pflegeplan für das gesamte Krankenhaus, bis hin zu jeder einzelnen „Einheit, Etage, Abteilung [oder] Einrichtung“.

Während diese Systeme den Anschein eines altruistischen Produkts erwecken, das Patienten und Krankenhausmitarbeitern gleichermaßen eine nahtlosere Erfahrung bieten soll, erklärte der kritische Medienwissenschaftler Dr. Nolan Higdon, Mitverfasser des Buches „Surveillance Education“, das die invasive Natur von Überwachungstechnologien in Schulen (sowie die Überschneidung zwischen Big Tech und dem militärisch-industriellen Komplex) untersucht, gegenüber Unlimited Hangout, dass Big Tech-Unternehmen diese Altruismus-Propaganda immer und immer wieder als eine Möglichkeit zur Verschleierung ihrer Hintergedanken verwenden:

„Wann immer diese Unternehmen Datenerhebungsmechanismen unter dem Vorwand einsetzen, das Leben der Kunden zu verbessern, handelt es sich letztlich um einen Plan, um mehr Geld zu verdienen, und zwar auf Kosten der Arbeitnehmer und der Kunden. Wir haben immer wieder festgestellt, dass die Daten, die sie auslesen, als Vorwand dienen, um Arbeitsplätze abzubauen, Menschen zu überlasten, Dienstleistungen und den Zugang zu Dienstleistungen zu minimieren, um Kosten zu sparen… Es geht also darum: Wenn wir Daten sammeln, wie viel mehr Arbeit können wir dieser Krankenschwester aufhalsen? Können wir dieser Krankenschwester so viel Arbeit aufbürden, dass sich die Patienten beschweren und wir ein oder zwei weitere Stellen streichen können? Das sind die Fragen, bei deren Beantwortung diese Daten helfen sollen.“

Higdon befürchtet jedoch, dass dieses Ziel der Gewinnsteigerung auch eine noch brutalere Preisabzocke von Patienten ermöglichen könnte, wie sie die Gesundheitsbranche bereits mit wenig Transparenz betreibt. Palantir behauptet, dass seine Technologie in Echtzeit empfehlen kann, wo ein Krankenhaus ankommende Patienten auf der Grundlage „patientenspezifischer Kriterien“ und „aktueller und künftiger [Krankenhaus-]Kapazitäten“ unterbringen sollte, was natürlich den Zugang zu einer Vielzahl von Patientendaten erfordert. Higdon fragt sich, ob Versicherungsanbieter diese Daten nicht gegen Patienten einsetzen könnten, indem sie ihre Prämien auf der Grundlage der Lebensentscheidungen des Patienten erhöhen:

„Nicht jeder ist seinem Versicherer gegenüber völlig ehrlich, was die Schlafdauer, den Alkoholkonsum, die Partys oder was auch immer betrifft, nicht wahr? Diese Werkzeuge können eine Möglichkeit sein, Menschen zu überwachen, um diese Informationen herauszufinden und Prämien festzulegen, die darauf abzielen, den Geldbetrag zu maximieren, den man von den Kunden erhält, und den Geldbetrag für die Versicherungsgesellschaft zu sparen. Je mehr sie über Ihr Leben wissen, desto mehr Rechtfertigungen können sie bei der Festlegung der Prämien vorbringen. Wenn Sie vielleicht sechs statt acht Stunden pro Nacht schlafen, ist es wahrscheinlicher, dass Sie diese gesundheitlichen Probleme haben, und die Algorithmen berechnen das. Also wird man Ihnen jetzt mehr Geld berechnen, bis sich Ihr Schlafverhalten ändert. Oder vielleicht essen Sie eine bestimmte Menge an verarbeiteten Lebensmitteln, und das wird mit diesen Folgen in Verbindung gebracht. Also werden sie mehr Geld für diese Prämie verlangen. Es gibt so viele Beweise, die gegen die Leute verwendet werden können, und sie haben keine Möglichkeit, dagegen vorzugehen. Denn wieder heißt es: „Nun, der objektive Algorithmus hat uns dieses Ergebnis geliefert.“

Palantir beteuert zwar, dass „der Schutz der Privatsphäre der Patienten und die Informationsverwaltung oberste Priorität haben“, aber solche Versprechungen sind nur ein Vorwand für Technologieunternehmen, um die enorme Menge an Daten zu verschleiern, die sie weitergeben. Higdon behauptet, dass viele Unternehmen wie Palantir ihren Nutzern zwar versprechen, dass sie keine Kundendaten verkaufen, diese aber dennoch zwischen den Institutionen, mit denen sie Vereinbarungen getroffen haben, weitergeben. Auf dem Medium-Blog von Palantir zum Beispiel verspricht das Unternehmen seinen Lesern, dass es seine Daten nicht an andere Kunden verkauft oder weitergibt, „es sei denn, diese speziellen Kunden haben untereinander eine Vereinbarung getroffen“.

Ob dies jedoch speziell für Palantirs ersten und ältesten Kunden, die CIA, gilt, bleibt fraglich. In den vergangenen Jahren wurde aufgedeckt, dass viele Tech-Unternehmen, insbesondere Social-Media-Giganten und Suchmaschinen, illegal Nutzerdaten an US-Geheimdienste weitergegeben haben, um umfangreiche Überwachungsprogramme von zweifelhafter Legalität nach dem 11. September zu ermöglichen. Bemerkenswert ist, dass die Gründer von Palantir mit dem Geheimdienst zusammenarbeiteten, um ein DARPA-CIA-Überwachungsprogramm wiederzubeleben, das darauf abzielte, bestehende Datenbanken zu einer „virtuellen, zentralisierten, großen Datenbank“ zusammenzuführen. In Anbetracht dessen erscheint es mehr als plausibel, dass Palantir den US-Geheimdiensten Zugang zu mehr Daten gewährt, als das Unternehmen öffentlich zugibt.

Palantir erstellt auch Profile amerikanischer Bürger für die CIA auf der Grundlage ihrer Online-Aktivitäten (und anderer Aktivitäten, die überwacht werden können). Wenn Higdons Bedenken hinsichtlich der gemeinsamen Nutzung von Daten tatsächlich auf Palantir zutreffen, dann könnte Palantir seinen Bestand an amerikanischen Gesundheitsdaten leicht in solche Profile einfügen. Tatsächlich verlangt die CFA von Organisationen, die sich als Partner für das Programm bewerben, dass sie beschreiben, wie sie neue Datenquellen nutzen wollen, um neue Analyseprodukte zu erstellen. Ein Beispiel, das den Bewerbern zur Verfügung gestellt wird, ist die Verwendung von „Datenfusionstechniken“ zur Zusammenführung von Daten aus dem Internet mit „bestehenden Datenströmen des öffentlichen Gesundheitswesens“, um detaillierte Vorhersagen über gegenwärtige (oder zukünftige) Ereignisse zu erstellen, die „die Latenzzeit verringern“.

Dies ist besonders besorgniserregend, wenn man bedenkt, dass Palantir in den Vereinigten Staaten eine Rolle bei der Einführung von „Predictive Policing“, d. h. der Vorbeugung von Verbrechen, spielt und dass Strafverfolgungsbehörden und Nachrichtendienste insbesondere Daten zur psychischen Gesundheit als Waffe einsetzen könnten, um Verbrechen zu verhindern, bevor sie geschehen. Auch wenn einige dieses Szenario für weit hergeholt halten mögen, sollte man bedenken, dass die vorherige Trump-Regierung eine Politik in Erwägung zog, die KI zu nutzen, um die Social-Media-Profile unschuldiger Amerikaner auf Beiträge zu analysieren, die auf „Frühwarnzeichen neuropsychiatrischer Gewalt“ hinweisen könnten, um Massenerschießungen zu verhindern, bevor sie geschehen. Im Rahmen dieses Programms würde die Regierung Amerikaner, die von der KI erkannt werden, verschiedenen obligatorischen psychiatrischen Behandlungen oder präventivem Hausarrest unterziehen. Es ist nicht schwer, sich ein Szenario vorzustellen, in dem die Strafverfolgungsbehörden Daten zur psychischen Gesundheit aus Gesundheitseinrichtungen, die mit Palantir verbunden sind, anstelle von oder in Kombination mit Posts in sozialen Medien nutzen.

Obwohl Palantir behauptet, dass der Schutz der Privatsphäre der Patienten „höchste Priorität“ hat, haben die Aufsichtsbehörden bisher keine sinnvolle Kontrolle über das Unternehmen ausgeübt, um zu verhindern, dass es diese Daten an andere Organisationen weitergibt, geschweige denn an sich selbst und damit an die anderen Regierungsstellen, mit denen es aktiv zusammenarbeitet. Dieser Mangel an Transparenz schafft ein „Spiegelkabinett“, das die Grenzen zwischen den Organisationen verwischt und damit auch die Frage, wem welche Daten gehören. Auf diese Weise werden im Verborgenen alle Rechte auf Privatsphäre beseitigt, während die Unternehmen gleichzeitig ein digitalisiertes globales Bewusstsein aufbauen, das aus den Daten unwissentlicher Zivilisten besteht – in diesem Fall alles im Namen der „öffentlichen Gesundheit“.

Das Spiegelkabinett

Das angebliche Engagement der CDC CFA, bahnbrechende Methoden zur Verbesserung der öffentlichen Gesundheit einzusetzen, bleibt abzuwarten. Was dieser Artikel jedoch definitiv zeigt, ist, dass die CFA sowohl den öffentlichen als auch den privaten Flügel des öffentlichen Gesundheitsapparats weiter in das „Spiegelkabinett“ der mit den Geheimdiensten verbundenen Unternehmen und öffentlichen Einrichtungen einbindet. Hinter diesen Organisationen sitzen einige der einflussreichsten Entscheidungsträger Washingtons, die aus dem Silicon Valley stammen und scheinbar jede Branche oder Katastrophe nutzen wollen, um ihre Überwachung der menschlichen Körper auszuweiten und sie mit dem Kapital auszustatten, das sie zu den Raubrittern des digitalen Zeitalters macht.

Wichtig ist jedoch, dass die CFA keinen Wandel in der öffentlichen Gesundheitspolitik bedeutet, sondern vielmehr einen festen Schritt vorwärts in einem jahrelangen Bestreben, den gesamten öffentlichen Gesundheitsapparat in die Hände falkenhafter nationaler Sicherheitsideologen und ihrer oligarchischen, technokratischen Wohltäter zu treiben. Für normale Menschen können die Auswirkungen solcher politischen Bestrebungen erheblich sein. Während der „zukünftigen Pandemien“, auf die sich diese ganze Industrie bereits mit Milliarden von Dollar vorbereitet – mit den erwarteten Erträgen im Hinterkopf -, kann die Überwachung durch die CFA die weltweiten Reiserechte der durchschnittlichen Zivilisten diktieren, sogar ihre Fähigkeit, sich in ihren eigenen Gemeinden zu bewegen, welche Medikamente sie einnehmen/zu welchen sie Zugang haben und ob sie als „hohes Risiko“ eingestuft werden oder nicht.

Die Akteure, die hinter diesem System stehen, sind wenig überraschend dieselben, die die halbwegs digitalisierten COVID-19-Iterationen einer ähnlichen Biosicherheitspolitik geplant, geleitet und durchgeführt haben. Die Fingerabdrücke von Persönlichkeiten wie Gates – der Leiter des CFA stammt aus dem von Gates finanzierten Unternehmen Gingko Bioworks – sowie von Big Pharma und dem Pentagon sind überall auf der Doktrin des Programms zu finden.

Kritisch sollte die Existenz des Programms im Kontext der kommenden Trump-Administration betrachtet werden, die enge Verbindungen zu ihren prominentesten Vertretern unterhält. Die Thiel-Familie hat ihren Einfluss auf die Politik in Washington klug genutzt, was sich nicht nur an der Vielzahl von Regierungsaufträgen zeigt, die von Unternehmen mit Thiel-Verbindungen in verschiedenen Behörden vergeben wurden, sondern auch an der Aufnahme von Thiel-Vertretern wie dem Founders Fund-Absolventen J.D. Vance in Trumps Kabinett.

Wie Stavroula Pabst kürzlich in Responsible Statecraft feststellte, „finanzierte Thiel den erfolgreichen Senatswahlkampf 2022 in Ohio seines Risikokapitalgeberkollegen und jetzigen Vizepräsidenten J.D. Vance mit 15 Millionen Dollar – so viel wie noch niemand einem Senatskandidaten gegeben hat. Thiel und Vance sind in der Tat seit langem befreundet, wobei Thiel zuvor Vances eigene Risikokapitalkarriere unterstützte.“ Während Trump schließlich den Milliardär Stephen Feinberg als stellvertretenden Verteidigungsminister auswählte, hatte er Trae Stephens für den Posten im Auge, einen ehemaligen Mitarbeiter von Palantir und „langjährigen Partner von Thiels Founders Fund sowie Mitbegründer und Executive Chairman von Anduril“, was zeigt, dass die Beziehung zwischen Thiel und Trump weiterhin Bestand hat. Darüber hinaus wurde ein weiterer Thiel-Vertreter – Jim O’Neill, der sich seiner engen Verbindungen zu mRNA-Tech rühmt – für den Posten der Nummer 2 im HHS nominiert und wird wahrscheinlich als HHS-Sekretär fungieren, wenn der Senat die Bestätigung von Robert F. Kennedy Jr. ablehnt. O’Neills bevorstehende Rolle im HHS kündigt nicht nur eine Fortsetzung, sondern wahrscheinlich eine Vertiefung der Beteiligung von Palantir an HHS-Unterbehörden wie der CDC an.

Unternehmen wie Kinsa und Healthy Together sind als potenzielle Nutznießer dieser Thiel-freundlichen Beziehung zur kommenden Trump-Administration gut positioniert, nicht nur wegen der Verbindungen, die Diesel Peltz zu PayPal-Mafia-Mitglied Elon Musk, Trump selbst und dem frühen PayPal-Investor Ron Conway unterhält, sondern auch, weil ihre Produkte sie zu einem prominenten Datenschürfer an der Schnittstelle zwischen Gesundheitswesen und Big Tech gemacht haben. Unter diesem Gesichtspunkt befinden sich zahlreiche andere Unternehmen, darunter die Verteidigungsunternehmen Amazon Web Services, Microsoft und Google, in einer ähnlichen Position.

Welche Unternehmen genau mit der Erfüllung bestimmter Aufgaben betraut werden, bleibt abzuwarten, aber die Agenda im Großen und Ganzen bleibt dieselbe: massive Ausweitung der Überwachungsbefugnisse dieses Bioüberwachungsapparats und anschließende Nutzung dieser Befugnisse zur Beeinflussung der öffentlichen Politik, verstärkte Kontrolle der Freizügigkeit und des Zugangs zu Rechten der Zivilbevölkerung, Sicherung der deregulierten Märkte für Biotechnologie und, was am wichtigsten ist, Unterwerfung aller Informationen über den einzelnen Zivilisten unter die Überwachung und Kontrolle durch die schattenhaften Organisationen, die den Wachturm des digitalen Panoptikums besetzen.

Die Privatisierung und damit vordergründige „Dezentralisierung“ dieses Programms verleiht ihm den Anschein einer natürlichen Entwicklung des freien Marktes. Die Ursprünge von Palantir im DARPA/CIA-Programm Total Information Awareness (TIA) sowie die Verschmelzung dieser drei Sektoren und die eindeutigen Gewinne, die sie alle zu erzielen versprechen, deuten jedoch auf eine organisiertere und zynischere Verfolgung der Politik hin, die CFA zu verwirklichen scheint. Zusammen bilden diese Branchen eine technokratische Variante des Mighty Wurlitzer. Jede Melodie, die dieser Apparat dem Zielpublikum vorspielt, sei es die altruistische Vorstellung von der öffentlichen Gesundheit, das beängstigende Potenzial eines unkontrollierten inländischen Terrorismus oder Bioterrorismus, die Katastrophe globaler Pandemien oder auch nur die Effizienz am Arbeitsplatz, dient dazu, die Zustimmung zu einer immer weiter gehenden Überwachung aller Menschen herzustellen. Dies macht die erklärten Ziele des Bioüberwachungsapparats im Hinblick auf die „öffentliche Gesundheit“ höchst fragwürdig.

Schließlich verspricht das KI-Gesundheitssystem ein effizienteres, bequemeres und effektiveres Gesundheitssystem – doch die Mittel, mit denen dieses System die Öffentlichkeit zu einer prädiktiven Gesundheitsutopie führen soll, beinhalten die Abschaffung der Privatsphäre und die Entmenschlichung des Gesundheitswesens selbst. Überlässt man sie den Algorithmen, die von Unternehmenshaien und nationalen Sicherheitsfanatikern kontrolliert werden, sind Profite, Überwachung und Einflussnahme von oben ein fast garantiertes Ergebnis. Vielleicht sind diese Menschen – abgesehen von den Daten, die die Unternehmen aus ihnen herausholen können – für diejenigen, die hinter der KI-Gesundheitsrevolution stehen, eine Nebensächlichkeit.