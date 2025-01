Washingtons Vertreter greifen TurkStream an, während Trump sich den Waffenstillstand als Verdienst anrechnet

Von Mike Whitney

Am vergangenen Wochenende führten US-amerikanische Stellvertreter einen Drohnenangriff auf einen wichtigen Teil der TurkStream-Gaspipeline im Südwesten Russlands durch. Der Vorfall wurde von den Mainstream-Medien weitgehend ignoriert, aber seine Bedeutung für die unter Energieknappheit leidenden Europäer kann nicht hoch genug eingeschätzt werden. Der Angriff ist eindeutig eine Fortsetzung derselben feindlichen Politik, die zur Sabotage der NordStream-Pipeline führte. (Anmerkung: Der größte Akt des industriellen Terrorismus in der Geschichte.) Das strategische Ziel dieser Angriffe besteht darin, Russland zu isolieren, indem alle Versuche einer wirtschaftlichen Integration blockiert werden, um die Welt in verfeindete Blöcke zu teilen. Dieser Prozess der „Entkopplung“ soll Russland als aufkommende Bedrohung für den Westen darstellen und damit die verdeckten Operationen Washingtons rechtfertigen. Dies ist einem Artikel der Asia Times entnommen:

Die Ukrainer schickten neun Drohnen, um eine Erdgasverdichterstation in der südrussischen Region Krasnodar anzugreifen. Die Verdichterstation war Teil der TurkStream-Pipeline. Berichten zufolge wurden alle Drohnen abgeschossen. Es gab einige kleinere Schäden, aber die Verdichterstation funktioniert normal. Die Pipeline verläuft von Russland in die Türkei (mit) Ein Teil des Gases fließt weiter in die Europäische Union. Einem wichtigen Bericht zufolge „erreichte russisches Gas Europa im Jahr 2024 über drei Routen: Transit durch die Ukraine (30 %), über die Türkei und die Turkstream-Pipeline (31 %) und als LNG (39 %).“ LNG-Lieferungen kommen hauptsächlich aus den USA und Russland. Weder die USA noch Russland können die LNG-Lieferungen erhöhen, um den Ausfall des Transports durch die Ukraine auszugleichen. Wäre der Angriff der Ukraine auf TurkStream erfolgreich gewesen, wären über 60 % der europäischen Erdgasimporte abgeschnitten worden. Flüssigerdgas ist teurer als Pipelinegas, und es gibt Probleme beim Transport und bei der Übertragung über Land. Die Zerstörung der meisten Nord-Stream-Pipelines, die Abschaltung durch die Ukraine und die Angriffe der Ukraine auf TurkStream könnten sehr wohl die Fähigkeit Europas zerstören, seine Fabriken am Laufen zu halten und Häuser und Unternehmen zu heizen. Die wirtschaftlichen Auswirkungen haben Deutschland bereits in eine Rezession gestürzt und zum Sturz der Koalitionsregierung von Olaf Scholz beigetragen. Die Einstellung der Gaslieferungen und Angriffe auf Pipelines, die Europa versorgen, könnten Europa in eine Todesspirale stürzen, aber den Herren von Kiew ist das entweder egal oder sie versuchen, den Europäern zu zeigen, dass sie besser helfen sollten, die Ukraine zu retten, oder sie werden die Hand beißen, die sie füttert. Der Angriff auf die TurkStream-Pipeline der Ukraine sendet eine Botschaft an Europa, Asia Times

Natürlich hätte eine terroristische Bedrohung dieser Größenordnung Schlagzeilen machen müssen, aber stattdessen wurde die Geschichte auf die hinteren Seiten verbannt, wo sie weitgehend unbemerkt blieb. Wir müssen jedoch davon ausgehen, dass US-Beamte die ukrainischen Stellvertreter entweder öffentlich zurechtgewiesen oder mit Konsequenzen gedroht hätten, wenn sie nicht auf ausdrückliche Anweisung aus Washington gehandelt hätten. Aber nichts dergleichen ist geschehen. Stattdessen tat das Weiße Haus den Vorfall ab, als wäre nichts geschehen. Das ist doch seltsam, oder? Die Energielieferung der EU stand kurz vor der Einstellung und die Biden-Crew zeigte nicht das geringste Interesse. Man kann nur zu dem Schluss kommen, dass ihr Schweigen ein Schuldeingeständnis ist. Auf jeden Fall ließ sich der russische Top-Diplomat Sergej Lawrow von Washingtons Auftritt nicht täuschen und zögerte auch nicht, die Vereinigten Staaten als verantwortliche Partei zu benennen. Auf einer Pressekonferenz am Dienstag erklärte Lawrow unverblümt:

Die USA dulden in keinem Bereich Konkurrenz, auch nicht im Energiesektor. Sie unterstützen rücksichtslos terroristische Aktivitäten, die darauf abzielen, die Energieversorgung der Europäischen Union zu untergraben. Sie ermutigen ihre ukrainischen Handlanger, TurkStream nach der Sabotage von Nord Stream zu deaktivieren.

Lawrows Behauptungen wurden von den westlichen Medien ignoriert, ebenso wie ähnliche Behauptungen während des NordStream-Eklats im Jahr 2022. Dennoch lohnt es sich, auf die Unbekümmertheit zu achten, mit der Washington seine EU-Verbündeten behandelt, deren langfristige wirtschaftliche Lebensfähigkeit geopfert wird, damit die USA Russland eine „strategische Niederlage“ zufügen können. Das scheint ein hoher Preis für ein Ziel zu sein, das keinen greifbaren Nutzen bringt. Hier ist mehr von Aljazeera:

Russland gab am Montag bekannt, dass es neun ukrainische Drohnen abgeschossen habe, die versucht hätten, einen Teil der Infrastruktur von TurkStream anzugreifen. Die Pipeline ist die letzte, die russisches Gas in die EU transportiert, nachdem die Ukraine sich geweigert hat, einen Ende 2024 auslaufenden Transitvertrag zu verlängern. Die Unterbrechung dieser Route hat die Einheit der EU in Bezug auf den Krieg weiter gestört, da die Slowakei behauptet, dies werde eine Krise auslösen, und droht, die EU-Unterstützung für Kiew zu blockieren. Russland bezeichnete den Angriff auf die Pipeline, die unter dem Schwarzen Meer hindurch nach Türkei verläuft, bevor das Gas nach Ungarn und Österreich weitergeleitet wird, als „Akt des Energieterrorismus“. Moskau beschuldigte von den USA unterstützte ukrainische Agenten, Nord Stream sabotiert zu haben. Die Pipeline unter der Ostsee explodierte im September 2022. Russland beschuldigt die USA und die Ukraine, die TurkStream-Gaspipeline ins Visier genommen zu haben, Aljazeera

Diese beispiellosen Akte der Industriesabotage zeigen die Verzweiflung der westlichen Eliten, die verdeckte Terrorakte als einziges Mittel gegen den Verfall ihrer globalen Macht und ihren beschleunigten Weg in den wirtschaftlichen Zusammenbruch betrachten. Die starke Eskalation der Feindseligkeiten in der Ukraine, im Nahen Osten und in der Taiwanstraße deuten darauf hin, dass die US-Außenpolitik den Krieg als einziges Mittel gegen ihre zunehmend prekäre Finanzlage ansieht. Wir erwarten, dass sich die Lage nach Trumps Amtsantritt am Montag und dem Beginn der medialen Vorbereitung auf einen Krieg mit dem Iran noch deutlich verschlechtern wird.

Wenn wir uns die Überlegungen im Zusammenhang mit den Waffenstillstandsverhandlungen genau ansehen, erkennen wir, dass Israels eigentliche Absicht nicht darin besteht, die Feindseligkeiten einzustellen, sondern eine vorübergehende Waffenruhe zu erreichen, die den Beamten der scheidenden Regierung einen rechtlichen Schutz bietet und gleichzeitig Trumps Image als „starker Führer“ aufpoliert. (Zwei Fliegen mit einer Klappe.) Und obwohl Netanjahu nicht die Absicht hat, den Krieg zu beenden, bevor sein Plan für Großisrael verwirklicht ist, muss er sich doch den politischen (und rechtlichen) Anforderungen seiner Gönner stellen, um seine Dankbarkeit für ihre „bedingungslose“ Unterstützung zum Ausdruck zu bringen. Dies ist ein Auszug aus einem Artikel auf antiwar.com mit dem Titel „Trumps Gesandter setzte Netanjahu unter Druck, um Waffenstillstandsabkommen für Gaza voranzutreiben“:

Israelische Medienexperten beschweren sich über den Druck der neuen Trump-Regierung… Der designierte Nahost-Gesandte des Präsidenten Donald Trump, Steve Witkoff, übte starken Druck auf den israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu aus, um ihn dazu zu bringen, Kompromissen zuzustimmen, um ein Abkommen über eine Geisel und einen Waffenstillstand im Gazastreifen voranzutreiben, berichteten israelische Medien am Montag. Witkoff, ein Immobilieninvestor, flog am Samstag von Katar nach Israel, um sich mit Netanjahu zu treffen. Der Druck, den Witkoff auf Netanjahu ausübte, wird für den Fortschritt bei den Verhandlungen in den letzten Tagen verantwortlich gemacht, und Beamte aller Seiten sagen nun, dass eine Einigung in greifbarer Nähe ist. Laut Haaretz hat Witkoff „Israel gezwungen, einen Plan zu akzeptieren, den Netanjahu im vergangenen halben Jahr wiederholt abgelehnt hatte.“ Netanjahu hatte auf ein Abkommen gedrängt, das nur einen vorübergehenden Waffenstillstand vorsah, aber Berichten zufolge würde der neue Plan einen vollständigen Rückzug Israels beinhalten. Reuters berichtete am Montag, dass Vermittler Israel und der Hamas nach einem „Durchbruch“ in den Gesprächen einen endgültigen Vertragsentwurf vorgelegt hätten und dass Beamte diesen am Dienstag erörtern würden. Es ist unklar, wie Witkoff Druck auf Netanjahu ausgeübt hat oder ob er damit gedroht hat, die Militärhilfe einzustellen. antiwar.com

Das ist Unsinn. Niemand setzt Bibi unter Druck, am allerwenigsten jemand aus dem Übergangsteam von Trump. Wie jeder, der sich mit Politik auskennt, weiß, hat Israel das Weiße Haus, das außenpolitische Establishment und beide Häuser des Kongresses im Würgegriff. Denken Sie daran, dass Netanjahu, als Biden Bibi letztes Jahr aufforderte, nicht in Rafah einzumarschieren, ihm eine lange Nase drehte und trotzdem ohne Konsequenzen weitermachte. Er hat also sicherlich nicht vor dem Neuling Witkoff nachgegeben. Außerdem hätten wir, wenn Trump wirklich Druck auf Netanjahu ausgeübt hätte, von der großen Versammlung fanatischer Siedler, die er zu seiner Amtseinführung eingeladen hatte, Protestgeschrei gehört. Aber das ist nicht geschehen. Sehen Sie selbst:

Eine Delegation extremistischer israelisch-jüdischer Siedlerführer wurde eingeladen, an der Amtseinführung des designierten US-Präsidenten Donald Trump am kommenden Montag in Washington teilzunehmen, berichtete Israel Hayom am 13. Januar. Die Gruppe wird als offizielle Gäste an der Amtseinführung teilnehmen und Treffen mit Beamten der neuen Regierung und führenden Vertretern der jüdischen und evangelikalen christlichen Gemeinden in den USA abhalten. „Unser Ziel ist es, bestehende Verbindungen zu stärken und neue zu knüpfen. Washingtons Aufmerksamkeit ist derzeit anderweitig gerichtet. Trump konzentriert sich auf Fragen der grönländischen Souveränität, nicht auf die Anliegen Israels in Judäa und Samaria. Der Zeitpunkt ist entscheidend. Wir müssen strategisch und angemessen vorgehen“, sagte ein Ratsbeamter der hebräischen Zeitung. Die israelische Siedlerbewegung genießt starken Einfluss in der Republikanischen Partei der USA und bei dem gewählten Präsidenten Trump. Der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu und seine Anhänger aus den Siedlungsgebieten vergleichen Trump oft mit dem biblischen persischen König Cyrus, der den Juden half, von Babylon nach Jerusalem zurückzukehren und den Tempel wieder aufzubauen. Während seiner ersten Amtszeit als Präsident erkannte Trump die israelische Souveränität über die besetzten syrischen Golanhöhen an. Israel hält die Golanhöhen seit 1967 illegal besetzt und hat dort unmittelbar nach dem Sturz der syrischen Regierung im vergangenen Monat weiteres Land besetzt. Jüdische Siedlerführer gehen davon aus, dass Trump ihnen helfen wird, ihr Ziel der Annexion des Westjordanlands zu erreichen, das Israel ebenfalls 1967 illegal besetzt hat, und die einheimische palästinensische Bevölkerung gewaltsam zu vertreiben. Diese Erwartung beruht zum Teil auf einer Spende von 100 Millionen US-Dollar, die die US-israelische Milliardärin Mariam Adelson für seine Kampagne bereitgestellt hat. Extremisten nehmen an Trumps Amtseinführung teil, The Cradle

Trump ist der zionistischste Präsident in der Geschichte der USA. Er wird Bibi zu nichts zwingen. Die Aufführung von Witkoff sollte die MAGA-Anhänger davon überzeugen, dass Trump „der Boss“ ist. Aber das ist alles nur Show. Trump hat Netanjahu bereits grünes Licht gegeben, um „den Job“ in Gaza und im Westjordanland zu beenden; ebenso wie er bereits öffentlich gesagt hat, dass Israel iranische Nuklearanlagen angreifen sollte, was der schnellste Weg in einen Dritten Weltkrieg ist. Mit anderen Worten: Trump wird seine Marschbefehle aus Tel Aviv erhalten, wie jeder andere Präsident in den letzten 50 Jahren.

Dies ist ein Auszug aus einem Artikel, der am Mittwoch in The Hill erschienen ist:

Der designierte Präsident Trump lobte das am Mittwoch geschlossene Waffenstillstandsabkommen zwischen Israel und der Hamas und sagte, dass es ohne seinen Sieg im November über Vizepräsidentin Harris nicht zustande gekommen wäre. „Dieses EPISCHE Waffenstillstandsabkommen konnte nur als Ergebnis unseres historischen Sieges im November zustande kommen, da es der ganzen Welt signalisierte, dass meine Regierung den Frieden anstreben und Abkommen aushandeln würde, um die Sicherheit aller Amerikaner und unserer Verbündeten zu gewährleisten“, sagte er in einem Beitrag auf Truth Social. Trump sagte, sein Sonderbeauftragter für den Nahen Osten, Steve Witkoff, habe eng mit den Unterhändlern von Präsident Biden zusammengearbeitet, um eine Einigung über das Abkommen zu erzielen. Trump sagte, Witkoff und sein neues nationales Sicherheitsteam würden „weiterhin eng mit Israel und unseren Verbündeten zusammenarbeiten, um sicherzustellen, dass Gaza NIE wieder zu einem sicheren Hafen für Terroristen wird“. „Wir werden weiterhin in der gesamten Region für FRIEDEN DURCH STÄRKE eintreten und dabei auf der Dynamik dieses Waffenstillstands aufbauen, um die historischen Abraham-Abkommen weiter auszubauen. Dies ist erst der Anfang von großartigen Dingen, die Amerika und in der Tat die Welt erwarten!“, fügte er hinzu. Trump hatte davor gewarnt, dass im Nahen Osten „die Hölle losbrechen“ würde, wenn die Hamas die Geiseln nicht freilässt, bevor er am Montag sein Amt antritt. Trump: Mein Wahlsieg führte zu einem Waffenstillstand zwischen Israel und der Hamas, The Hill

Offensichtlich wurde dieser politische Stunt vor einiger Zeit mit der Absicht ausgeheckt, Trumps Image als starker und weiser Anführer aufzublähen. Die ganze Inszenierung scheint ein Remake der iranischen Geiselkrise zu sein, bei der Teheran dazu überredet wurde, die Geiseln festzuhalten, bis Jimmy Carter aus dem Amt schied. Das ließ Reagan wie einen großen Helden aussehen, der Amerikas Feinde in die Knie zwang. Dieses alberne Waffenstillstands-Kabuki ähnelt der Originalversion zu sehr, um mehr als ein PR-Schwindel zu sein. Es zeigt uns, dass die Drahtzieher in Tel Aviv Trumps Zustimmungswerte in der Öffentlichkeit in die Höhe treiben wollen, bevor er das Land in einen Krieg mit dem Iran zieht.

Es ist erwähnenswert, dass Israel die Palästinenser noch nicht aus dem Gazastreifen vertrieben hat, was bedeutet, dass der Konflikt noch einige Zeit andauern wird. Deshalb sollten wir die „Waffenstillstands“-Tarnung ignorieren und uns auf die Entwicklungen im Sinai konzentrieren, dem einzigen Gebiet, das groß genug ist, um 2 Millionen Flüchtlinge aufzunehmen. Lesen Sie diesen Auszug aus einem Artikel in The Cradle:

Während Israel Ägypten der militärischen Aufrüstung auf der Sinai-Halbinsel beschuldigt, erreichen die Spannungen zwischen den beiden Staaten … einen Siedepunkt. Israelische Beamte und verbündete neokonservative Denkfabriken verschärfen nun aktiv die Rhetorik, in der sie Kairo einen Verstoß gegen den Friedensvertrag vorwerfen und gleichzeitig auf die Ambitionen Tel Avivs hinweisen, auf ägyptisches Gebiet zu expandieren. Im September 2024 veröffentlichte die in Washington ansässige Foundation for the Defense of Democracies (FDD) einen Bericht, in dem Ägypten beschuldigt wird, die Hamas durch Tunnel, die nach Gaza führen, zu unterstützen, um der palästinensischen Widerstandsbewegung den Aufbau ihrer militärischen Fähigkeiten zu ermöglichen. Die Anschuldigungen sind angesichts der seit langem bestehenden Feindseligkeit Kairos gegenüber Organisationen, die mit der Muslimbruderschaft in Verbindung stehen, weit hergeholt. Normalisierung der Expansion: Israel nimmt Ägyptens Sinai ins Visier, The Cradle

Ägyptische Grenzmauer

„Hamas-Tunnel“ ist die beliebteste Rechtfertigung Israels für die Bombardierung von Krankenhäusern, Moscheen, Schulen, Universitäten und ziviler Infrastruktur. Jetzt erwarten wir, dass sie genutzt wird, um die Grenze zu durchbrechen und die Palästinenser in Ägypten zu vertreiben. Und es kommt noch schlimmer:

… im September gab der israelische Militäranalyst Alon Ben-David in den Channel 13 News zu, dass „kein einziger offener Tunnel auf ägyptischem Gebiet gefunden wurde. Unter dem Philadelphi-Korridor wurde kein einziger nutzbarer Tunnel entdeckt.“ Die Vorwürfe Tel Avivs endeten jedoch nicht damit. Der ehemalige israelische Botschafter in Ägypten, David Govrin, hat Kairo nun beschuldigt, durch die Verstärkung seiner Militärpräsenz auf dem Sinai gegen das Normalisierungsabkommen zu verstoßen. In der Zeitung Yedioth Aharonoth wurde er mit den Worten zitiert: „Nach all den Jahren und sogar nach dem 7. Oktober 2023 bleiben Fragen offen, ob Ägypten Israel innerhalb seiner Grenzen von 1948 wirklich anerkennt.“ Am 7. Januar forderte der Besatzerstaat Ägypten offiziell auf, seine militärischen Aktivitäten auf dem Sinai zu erklären, und verwies dabei auf Vertragsverletzungen im Zusammenhang mit der Entmilitarisierung. Normalisierung der Expansion: Israel hat es auf den ägyptischen Sinai abgesehen, The Cradle

Israel sucht also eindeutig nach einem Vorwand, um seinen Plan umzusetzen, die einheimische Bevölkerung in den Sinai zu drängen. Das ist das Endspiel der Zionisten, die vollständige Kontrolle über das gesamte Land zwischen dem Fluss und dem Meer. Dieses Ziel kann nicht erreicht werden, wenn der Waffenstillstand hält, also wird der Waffenstillstand nicht halten. So viel ist sicher. Und es kommt noch schlimmer:

Nach der Operation „Al-Aqsa Flood“ verschlechterten sich die Beziehungen zwischen Kairo und Tel Aviv erheblich. Der Besatzerstaat schlug zunächst vor, dass Ägypten eine ethnische Säuberung durch eine Massenvertreibung der Bevölkerung des Gazastreifens in den Sinai erleichtert, um eine Pufferzone zwischen dem Gazastreifen und dem besetzten Palästina zu schaffen. Präsident Sisi lehnte den Plan rundheraus ab, was zu weiteren Spannungen führte. Die zionistische Vision einer Expansion nach Ägypten Im vergangenen Jahr gaben aufgedeckte Dokumente in den British National Archives Aufschluss über die historische Kampagne Israels zur Legitimierung seines Anspruchs auf die Sinai-Halbinsel. Während der Besetzung des Sinai durch Israel nach dem Krieg von 1967 verbreiteten pro-israelische Lobbyisten und Denkfabriken im Westen Narrative, um die ägyptische Souveränität über die strategische Region zu delegitimieren... … ähnliche Argumente sind wieder aufgetaucht, um Israels expansionistische Ambitionen zu rechtfertigen. Am 6. Januar veröffentlichten israelisch-arabische Social-Media-Konten eine Karte, auf der die angeblichen Gebiete der alten Königreiche Juda und Israel dargestellt sind … diese Behauptungen … schließen auf subtile Weise Teile des modernen Ägypten ein, insbesondere den Sinai. Expansion normalisieren: Israel hat es auf den ägyptischen Sinai abgesehen, The Cradle

Während also der Völkermord in Gaza weitergeht, die israelischen Luftangriffe im Libanon andauern, der sektiererische Krieg in Syrien eskaliert und die USA und Großbritannien ihre Bombenangriffe auf den Jemen fortsetzen, wird das Schlachtfeld für ein noch größeres und verheerenderes Ereignis vorbereitet: Präventivschläge gegen iranische Ölfelder, Nuklearanlagen und kritische Infrastrukturen. Das steht uns allen in den kommenden Monaten und Jahren bevor, wenn Israel nicht aufgehalten wird. Und mit Trumps Amtsantritt am Montag stehen die Chancen, Israel aufzuhalten, schlechter denn je.