Die CDU will nicht mehr in einem Rechtsstaat sein – Das BSW möchte keine Opposition sein

Nach der Landtagswahl in Thüringen kam es bei der Wahl des Landtagspräsidenten zum Eklat. Hierbei entstand eine Koalition bestehend ausgerechnet aus CDU und BSW um die AfD zu bekämpfen. Das entstandene Manöver ist gleichzeitig höchst fragwürdig und offensichtlich vorher abgesprochen.

Die erste Sitzung

Am 26. September 2024 trat der neu gewählte Thüringer Landtag zum ersten Mal zusammen. Üblich ist es in allen deutschen Landtagen in im Bundestag dass der Alterspräsident die konstituierende Sitzung eröffnet und den Landtagspräsident wählen lässt. Das Amt des Landtagspräsidenten ist eine eher zeremonielle und organisatorische Funktion. Er leitet im Wechsel mit