Die Corona-Plandemie – Gedanken zu einem möglichen Trauma

Das Potenzial willenloser Staatsdiener ist enorm

Haben Sie auch ein Corona-Trauma? Ich bin mir nicht ganz sicher, aber irgendetwas stimmt noch nicht mit mir. Ich fühle mich in gewisser Weise wie traumatisiert und habe das Gefühl, die letzten drei Jahre noch nicht richtig verarbeitet zu haben. Ob es die fehlende Aufarbeitung ist, die mich nicht zur Ruhe kommen lässt? Oder sind es die neuen Spiele der WHO, die schon die nächste Pandemie in der Pipeline hat und bald eine Gesundheitsdiktatur ausrufen wird?

Natürlich beunruhigen mich aktuelle Entwicklungen, aber ehrlich gesagt bin ich eigentlich nicht schockiert darüber, wie pervers sich Macht durch Herrscher manifestieren kann. Rückwirkend kann es also auch nicht das kaltblütige Vorgehen von Regierungen während der letzten Jahre gewesen sein, denn dies war mir auch vor Corona mehr als bewusst. Was kann dann dieses Trauma in mir ausgelöst haben? Um diese Frage zu beantworten,