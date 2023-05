Fox News, Tucker Carlson und das amerikanische Empire

Die dunkle Hintergrundgeschichte von Fox News und Tucker Carlson. Eine unparteiische Analyse.

Nach der kürzlichen Entlassung von Amerikas meistgesehenem Kabelnachrichtenmoderator durch Fox News fragen sich viele Menschen: Wer ist Tucker Carlson wirklich und warum wurde er gefeuert?

Von William Fox über Marc Rich bis Rupert Murdoch

Fox News gehört zur Fox Corporation von Rupert Murdoch, die auf die ursprüngliche Fox Film Corporation (auch bekannt als Fox Film Studios ) zurückgeht . Wie die meisten Hollywood-Filmstudios wurde Fox Film 1915 von einem jüdischen Einwanderer aus Osteuropa gegründet: dem Ungarn Wilhelm Fuchs (alias William Fox ).

Nach einer langen Reihe von Fusionen und Übernahmen wurde das Filmstudio 20th Century Fox 1981 vom amerikanisch-jüdischen milliardenschweren Industriellen Marvin Davis und dem amerikanisch-israelischen milliardenschweren Rohstoffhändler und Mossad-Agenten Marcell David Reich (alias Marc Rich) übernommen.

1983 wurde Marc Rich von der US-Regierung wegen 65 Straftaten angeklagt und floh in die Schweiz. So erwarb der australische Medienmogul Rupert Murdoch 1985 das Fox-Filmstudio und begann mit der Entwicklung des Fox-TV-Netzwerks, was 1996 zur Gründung von Fox News führte.

Murdoch selbst ist kein Jude, aber er ist ein engagierter Unterstützer Israels, und wie die jüdische Zeitung Algemeiner 2011 feststellte , „wird man kaum einen Nichtjuden finden, der von mehr jüdischen Organisationen geehrt wurde als Rupert Murdoch“. Dennoch wurde Murdoch 2012 dafür kritisiert , dass er fragte: „Warum ist die jüdische Presse in jeder Krise so konsequent antiisraelisch?“

„Wahrnehmungsmanagement“

1983 bat Reagans CIA-Direktor William Casey Murdoch