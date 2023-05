Warum ist Bakhmut die weltweit wichtigste Stadt

Phil Butler

Die weltweit größte Show ist jetzt ein Zirkus der Doppelzüngigkeit und Taschenspielertricks in der Geopolitik. Im Westen kündigen sogenannte Experten eine Gegenoffensive der Ukraine an, als handele es sich um einen bevorstehenden Sportwettbewerb. In den Schützengräben der Ukraine hingegen sorgt der Leiter der Wagner-Gruppe, Jewgeni Prigoschin, für die Einmischung in eine von Russland geplante Gegenoffensive. Tucker Carlson von Fox News wird gefeuert, weil er der Welt erzählt hat, wie die amerikanischen Medien wirklich funktionieren, und ukrainische Nazis ermorden russische Medienvertreter mit echten Bomben.

Niemand in Amerika kann russische Nachrichtensender lesen, hören oder sehen, und alles, was die Russen zu sehen bekommen, ist der Hass und der lausige Sportsgeist der westlichen Medien/Analysen. In der Zwischenzeit bläst die NATO in ihr Horn und weckt jeden Soldaten in Europa auf. Kein Witz, die Militärpräsenz wird auf Griechenlands größter Insel, Kreta, drastisch erhöht. Es ist, als ob die Griechen jede Minute russische Kriegsschiffe vor der Küste erwarten. Ein Wahnsinn. Wir sollten uns inzwischen daran gewöhnt haben, aber die Zensur und die Propaganda werden immer schlimmer, auch wenn wir glauben, dass es nicht mehr schlimmer werden kann.

Das Foreign Policy Magazine verschickt täglich SPAM an mich, zuletzt mit der Schlagzeile „You’re Invited: Ukraine’s Spring Counteroffensive“. Ich erwarte fast, dass Rocky Balboa und Ivan Drago inmitten der Ruinen von Bakhmut gegeneinander antreten, anstatt das zu tun, was gerade passiert. Ist es nicht offensichtlich, was die Russen mit dieser Nirgendwo-Stadt vorhaben? Diese lästigen Russen haben eine Seite aus Washingtons Spielbuch übernommen, um mehr Kämpfer in einer zivilisationsfreien Zone zu fangen. Lassen Sie mich das erklären.

Foreign Policy sendet eine bestandsverbessernde Irreführung durch den „Experten“-Rat von Dara Massicot von der Rand Corporation und Ravi Agrawal von der FP. Massicot, eine Expertin für russische Militärstrategie im US-Verteidigungsministerium, sitzt jetzt an ihrer Tastatur und diskutiert Dinge wie die pränukleare Phase von Konflikten. Wie bei allen Positionen bei Rand besteht ihre Aufgabe darin, dafür zu sorgen, dass der militärisch-industrielle Komplex der USA und seine Investoren einen Haufen Geld verdienen.

Bevor die Biden-Administration Zelensky Patriot-Raketensysteme versprach, schrieb Massicot im Januar 2022 für Defense One „Ukraine Needs Help Surviving Airstrikes, Not Just Killing Tanks“. Einige Monate später wurden die Raketenabwehrsysteme für den Transport in die Ukraine vorbereitet. Dieses ehrwürdige Boden-Luft-Raketensystem (SAM) wird von den US-amerikanischen Rüstungsunternehmen Raytheon, Lockheed Martin und Boeing hergestellt. Es sei darauf hingewiesen, dass die Aktien von Raytheon in der Zeit unmittelbar vor der Ankündigung der Lieferung der Patriots an die Ukraine und nach Bekanntwerden der Meldung Ende Dezember 2022 um 20 Dollar pro Aktie gestiegen sind. Die Aktien von Lockheed Martin legten im gleichen Zeitraum um fast 100 Dollar pro Aktie zu, und Boeing gewann etwa 70 Dollar pro Aktie.

Das Geld, das durch den Krieg des Westens gegen Russland auf breiter Front verdient wird, ist die einzige faktische Wahrheit, der die Bürger jeder Nation vertrauen können. Alles andere ist als „fabrizierte Zustimmung“ bekannt, für das, was nach Meinung vieler Experten die heiße Phase des Dritten Weltkriegs sein wird. Aber natürlich hat Wladimir Putin bereits gesagt, dass die USA und ihre Verbündeten Russland in einen echten Krieg verwickelt haben. Alles, worauf alle zu warten scheinen, ist der Teil, in dem die Atomraketen fliegen. Aber bis dahin spielen Putin und seine Kollegen das Spiel auf eine spannende Art und Weise.

Die russischen Streitkräfte, die auf drei Seiten der Ukraine stehen, reichen aus, um alles zu vernichten, was von Zelenskis Kriegsführungsfähigkeit übrig ist. Die Ukraine hat bereits zwischen 300 000 und 500 000 Soldaten verloren und etwa 40.000 zivile Opfer zu beklagen. Eine Million Zivilisten wären wahrscheinlich gestorben, wenn Russland hart durchgegriffen hätte, und die ukrainischen Städte wären in Schutt und Asche gelegt worden. Tucker Carlson, der verehrte Colonel Douglass Magregor und ein Dutzend anderer Wahrheitsverkünder können immer noch ihre Meinung äußern, und die Nachrichten haben schon oft auf Putins „sanfte Invasion“ hingewiesen. Die westlichen Mainstream-Medien können jedoch immer noch das Lächerliche fabrizieren.

Nehmen wir die Bedeutung der kleinen Stadt Bakhmut. Abgesehen davon, dass sie ein wichtiger Verkehrsknotenpunkt ist, hat die Stadt keine strategische Bedeutung. Die westlichen Medien haben dies aufgegriffen, um sich über die russische Militärstrategie lustig zu machen, aber die Analysten in diesen Medien sind nicht sehr klug. Was Bakhmut aus Sicht der neuen Kriegsführung so wichtig und interessant macht, sind die Zehntausende von Soldaten, die Präsident Zelensky und seine Berater in Washington dort verschwendet haben. Wagner und die Russen haben sie dorthin gelockt, und Präsident Putins Plan, die Ukraine mit möglichst wenig zivilen Verlusten zu entmilitarisieren, wird umgesetzt. Die Russen haben eine relativ unbedeutende Stadt mitten im Nirgendwo in die Luft gesprengt, wobei es nur minimale zivile Kollateralschäden gab. Die meisten der 40.000 in diesem Konflikt getöteten Zivilisten wurden an Orten wie Mariupol getötet, wo die ukrainischen Nazis sie als menschliche Schutzschilde benutzten.

Jewgeni Prigoschin schreit von den Dächern der Ostukraine: „Keine Munition“. Amerikanische, britische und EU-Medien drehen durch und berichten, wie „Putins Chefkoch“ den russischen Verteidigungsminister Sergej Kuschugetowitsch Schoigu wegen des Versagens der Wagner-Agenten anpöbelt. Heute Morgen wurde unter anderem behauptet, die russischen Truppen seien desertiert.

Die Russen wollen keine Speerspitze einer lahmen Gegenoffensive, die auf Cherson oder die Krim abzielt, und sie würden es vorziehen, wenn Zelenski noch mehr ukrainisches Blut mitten im Nirgendwo vergießen würde. Prigoschin bettelt um eine Speerspitze der Gegenoffensive, die sich gegen seine Streitkräfte richtet. Wenn der Plan aufgeht, wird Zelenski innerhalb eines Monats nach Miami verbannt, und die russischen Streitkräfte können bis nach Kiew vorrücken und das gesamte Ostufer des Dnjepr besetzen. Die Amerikaner werden um eine Teilung der Ukraine betteln, und der Kalte Krieg 2 wird in vollem Gange sein.

Joe Biden wird seine Arbeit getan haben. Ebenso die Experten von Rand. Amerikanische Investoren in Rohstoffe von Raketen über Weizen bis zu Öl und Gas werden weiterhin Hunderte Milliarden scheffeln, und die Verlierer werden die Menschen in allen Ländern der Welt sein. Schlimmer noch: Wenn die Bürger der Vereinigten Staaten auf die vollständige Übernahme der Medien und die Kontrolle ihres Lebens durch den tiefen Staat hereinfallen, wird für die Leute, die hinter den Politikern stehen, nichts mehr vom Tisch sein. Das ist das Spiel. Und jetzt beurteilen Sie, wie wichtig Bakhmut ist.

Phil Butler, ist Politikwissenschaftler und Osteuropaexperte, Autor des Bestsellers „Putins Prätorianer“ und anderer Bücher. Er schreibt exklusiv für das Online-Magazin „New Eastern Outlook“.