Riesige, vom Ausland finanzierte Klimakabale, die die Politik fest im Griff hat, kämpft derzeit mit aller Macht dafür, die Bundesrepublik Deutschland ohne Überlebende zu zerschlagen, und niemand kann etwas dagegen tun

Gedanken zur sich verschlimmernden Katastrophe der deutschen Energiepolitik und wie es dazu kommen konnte.

Die internationale Presse hat den eskalierenden Irrsinn, der sich in Deutschland abspielt, nahezu totgeschwiegen. Die Medien, die routinemäßig die deutschen Fortschritte bei der Energiewende feiern, wollen nicht, dass Sie wissen, dass Europas dominierende Industriemacht in eine zutiefst zerstörerische politische und administrative Spirale geraten ist, von der sie sich möglicherweise nie wieder erholt. Schuld daran ist die selbstzerstörerische und undurchführbare Energiepolitik, die nicht nur die Regierung Scholz, sondern den gesamten Verwaltungsapparat im Würgegriff hat. Nachdem der Atomausstieg inmitten einer anhaltenden Energiekrise vollzogen und die Winterkatastrophe nur dank des Zufalls milden Wetters vermieden wurde, erzwingen unsere Regierenden nun verheerende Änderungen am sogenannten Gebäudeenergiegesetz, das den Energieverbrauch in Wohn- und Gewerbebauten regelt.

Das klingt fad und langweilig, ist es aber nicht. Die jüngste Gesetzesänderung zielt auf die Abschaffung der traditionellen Gas- und Ölheizungen ab, indem sie vorschreibt, dass alle nach 2024 neu installierten Heizungsanlagen mindestens 65 % erneuerbare Energien nutzen müssen. In den meisten Fällen kann dies nur durch den Einbau von elektrisch betriebenen Wärmepumpen erreicht werden. Vor allem bei vielen älteren Gebäuden werden die damit verbundenen Sanierungskosten katastrophal sein, und wenn die Vorschriften nicht drastisch überarbeitet werden, werden sie den Wohnungsmarkt durcheinander bringen und einen großen Teil des privaten Vermögens vernichten. Auch das Stromnetz ist weder jetzt noch in Zukunft in der Lage, diese neuen Wärmequellen zu versorgen.

Inmitten der zunehmenden Beunruhigung und der scheinbaren Aussichtslosigkeit jeglichen Widerstands haben sogar einige deutsche Establishment-Medien begonnen, Unbehagen zu äußern. Heute veröffentlichte der Spiegel (ausgerechnet) einen langen Artikel über die Ursprünge, die Finanzierung und den Aufstieg des „Öko-Netzwerks“, das derzeit die deutsche Energiepolitik kontrolliert, und ich möchte ihn im Detail besprechen, weil er so aufschlussreich ist. Sie führt viele einzelne Fäden zusammen, um zu zeigen, wie politische Giganten in modernen Managerstaaten entstehen und in Gang gesetzt werden, und wie sie selbst in angeblich demokratischen Systemen gegenüber der öffentlichen Meinung unempfindlich bleiben und sich sogar gegen sie stellen können.

Die Spiegel-Berichterstattung wirft einen genauen Blick auf die Karrieren mehrerer Schlüsselfiguren der Energiewende, darunter der Grünen-Politiker Rainer Baake und Robert Habecks skandalumwitterte rechte Hand Patrick Graichen, der als politischer Kopf den größten Teil des aktuellen Wahnsinns vorantreibt.

Der Aufstieg der Klimaschützer im Bundeswirtschaftsministerium beginnt vor gut einer Dekade. Lange hatte in dem Haus an der Scharnhorststraße die Überzeugung dominiert, dass der Staat Unternehmen möglichst wenig Regeln auferlegen sollte. Klimaschutz und Wirtschaftspolitik schließen sich nach dieser Logik fast aus. Erst 2013 beginnt die Vorherrschaft ordoliberaler Beamter zu bröckeln. Es ist die Zeit, in der Sigmar Gabriel von der SPD das Amt übernimmt und einen ungewöhnlichen Energie-Staatssekretär beruft: jenen Rainer Baake, der neuneinhalb Jahre später die globale Klimaschutzelite nach Schloss Elmau einladen sollte.

2012 hat Baake Agora Energiewende gegründet, die wohl einflussreichste Denkfabrik für eine CO 2 -neutrale Gesellschaft im Berliner Politikgeschäft. Patrick Graichen war zu dieser Zeit schon Baakes politischer Ziehsohn.

Als die industriefreundlichen Beamten der alten Garde in der deutschen Bürokratie allmählich in den Ruhestand gingen, besetzte Baake ihre Posten, wo immer es möglich war, mit grünen Technokraten, so dass der Schaden bereits angerichtet war, als die CDU im Jahr 2018 die Kontrolle über das Ministerium übernahm. Das institutionelle Momentum hatte sich bereits in Richtung Klimawandel verlagert und begann, aus eigener Kraft an Stärke zu gewinnen. Das Schlagwort für Baakes politische Vision war die sogenannte „All Electric World“, eine Welt, in der ein Netz, das ausschließlich aus erneuerbaren Energien gespeist wird, Autos antreibt (Elektrofahrzeuge), Gebäude heizt (Wärmepumpen) und sogar die Industrie mit Strom versorgt (obwohl die Lösungen hier viel vager sind).

Während seiner fünfjährigen Amtszeit als Staatssekretär ernannte Baake Graichen zum Leiter des Think-Tanks Agora, der damit begann, politische Papiere zu verfassen, die wissenschaftliche Forschung der Grünen zu fördern und eine immer größer werdende Schar treuer Befürworter und Technokraten um sich zu scharen. Das zahlte sich aus:

Wann immer in Berlin über Energie und Klima diskutiert wurde [in den Jahren nach Baakes Rücktritt aus dem Wirtschaftsministerium 2018], fiel Graichens Name, der oft mit sperrigen Begriffen hausieren ging, die nur Experten verstehen. Das „Merit-Order-Prinzip“ zum Beispiel oder der „Locked-in-Effekt“. Der rothaarige Mann mit der sonoren Stimme kannte sich in dieser Fachwelt aus wie kein anderer. … Die Fähigkeit scheint ihm in die Wiege gelegt worden zu sein. Seine Mutter arbeitete im Ministerium für Entwicklung, sein Vater zeitweise im Verkehrsministerium. Er selbst engagierte sich schon als Schüler für Umweltfragen, zunächst in der Jugendorganisation des BUND. 1993 begann er ein Studium an der Universität Heidelberg. Im Jahr 1996 trat er in die Partei der Grünen ein. Im Jahr 2001 wurde er Berater für internationalen Klimaschutz … und wirkte an der Ausarbeitung des Kyoto-Protokolls mit.

Graichen kommt direkt aus dem deutschen politischen Establishment, und seine Generation war die erste, die in den Jahren um die Jahrtausendwende eine signifikante Durchdringung der Grünen erlebte. Wir sind Zeugen der Früchte eines langjährigen Umweltaktivismus, der bis in die 1970er-Jahre zurückreicht.

Im Jahr 2020 gründete Baake … die Stiftung Klimaneutralität und begann, Studien zur Energiewende zu erstellen. In ihren Papieren berühren Baake und Graichen fast alle Klimathemen. Sie sprechen über den Umbau der Industrie, den Ausbau der Windkraft und die Wärmewende. Finanziert wird die Arbeit von zwei Männern im Hintergrund: Bernhard Lorentz, der als Chef der Mercator-Stiftung die Agora Energiewende mit ins Leben gerufen hat. Und Hal Harvey, einem US-Manager, der seit fast drei Jahrzehnten Umwelt- und Klimaorganisationen auf der ganzen Welt mit Geld versorgt, ausgestattet unter anderem mit den Milliarden philanthropischer Unternehmerfamilien wie den Hewletts.

Dies ist nicht das erste Mal, dass wir unwahrscheinliche amerikanische Aktivisten und Philanthropen hinter europäischem – und speziell deutschem – Klimaaktivismus finden. Der Spiegel erklärt ominös, dass „Harvey Europa als Schlüssel zur Vorbereitung einer klimaneutralen Zukunft sieht“ und dass er deshalb „Millionen … zur Unterstützung von Leuten wie Baake und Graichen bereitstellt“. Dieser Mann, der in englischsprachigen Medien kaum vorkommt und nicht einmal eine englischsprachige Wikipedia-Seite hat, wurde von der Zeit als „der mächtigste grüne Politiker der Welt“ bezeichnet.

Harvey stützt sich vorwiegend auf Think Tanks, um Politik zu entwickeln und politische Kandidaten einzulagern, wenn sie nicht mehr an der Macht sind, und seine immens gut finanzierten Lobbying-Bemühungen können den politischen Diskurs in kleineren Ländern leicht überwältigen, was wahrscheinlich ein Grund für sein großes Interesse an Europa ist.

Deutsche Thinktanks wie Agora Energiewende, Agora Verkehrswende oder die Stiftung Klimaneutralität verfahren nach demselben Muster. Sie rekrutieren mit den Millionenspenden ihrer Förderer Forscher und bauen sich immer mehr Expertenmacht auf. Sie prägen das Denken von Politik und Gesellschaft über Umwelt- und Klimaschutz – und garnieren ihre Studien mit Vorschlägen für Gesetze. Inklusive der von ihnen favorisierten Lösungswege. Der Einfluss der grünen Förderorganisationen ist unbestritten. Sie haben der Partei einen großen Wissensvorsprung in Fragen des Klimaschutzes verschafft. Und mit diesem Wissen wuchs auch die Attraktivität der Partei als Problemlöser für eine der größten Krisen unserer Zeit. … Andere Parteien haben diesen Bereich lange Zeit vernachlässigt.

„Wissen“ ist hier natürlich der falsche Begriff. „Politische Rezepte“ ist viel besser, und wenn der Spiegel nicht so sehr von seinen eigenen ideologischen Vorurteilen verblendet wäre, könnte er klarer darüber schreiben. Es ist ein dreistufiger Prozess. 1) Aktivisten und vom Regime zugelassene Wissenschaftler identifizieren die sich abzeichnenden Probleme und machen sie lautstark publik, und 2) Denkfabriken schreiben seitenweise gesetzliche und regulatorische Lösungen für sie. All dies geschieht weitgehend im Verborgenen, bis 3) die Politiker auf die von den Aktivisten aufgewühlte Nachfrage reagieren, und da sie selbst über keinerlei wirkliche Sachkenntnis oder Verständnis verfügen, haben sie keine andere Wahl, als die Vorschläge zu verabschieden, mit denen Leute wie Graichen sie füttern.

Hier ist also die Erklärung für Robert Habecks hartnäckige Idiotie seit letztem Herbst. Kaum waren die Grünen an der Regierung, machte er Graichen zu seinem Energiestaatssekretär, und Graichen und das von ihm befehligte Heer von Technokraten sind seither für jedes politische Desaster verantwortlich. Die absurde Antwort auf die Energiekrise, bei der diese Leute tatsächlich gezwungen waren, gegen ihre Prinzipien zu arbeiten und enorme Mengen an Kohle (aus Russland) zu kaufen; der verpfuschte, aber dennoch vollzogene Atomausstieg; und schließlich die katastrophalen Änderungen des Gebäudeenergiegesetzes, die Millionen von Deutschen verelenden lassen und absolut nichts an der Temperatur der Erde ändern werden.

Graichens Versäumnisse haben ihm viele Feinde gemacht, nicht zuletzt deshalb steckt er derzeit in einer Vetternwirtschaft-Affäre. Doch all die negativen Schlagzeilen können nichts an dem Wahnsinn ändern, der auf uns zukommt, und zwar aus dem einfachen Grund, dass es keine anderen politischen Maßnahmen und keine anderen wissenschaftlichen oder technokratischen Lösungen gibt, auf die man zurückgreifen könnte. Graichen und seine vermögenden Hintermänner haben zehn Jahre damit verbracht, alle politischen und intellektuellen Leitungen mit ihren bevorzugten Problemen und ihren bevorzugten Lösungen zu füllen.

So setzt man eine Agenda von oben nach unten um, und das ist ein wesentlicher Punkt, in dem sich Corona von der Klimawandel-Farce unterscheidet. Über viele Jahre hinweg hat die Klimabrigade daran gearbeitet, die akademische Welt und die Bürokratie mit ihren Ideen und ihren Anhängern zu füllen. Sie nutzten den Generationswechsel und die Pensionierungen, um ihre Leute zu positionieren, und sie warteten auf eine Wahl, um die richtigen Politiker an die Macht zu bringen und den Kreislauf zu schließen. Die Pandemieforscher gingen natürlich den gleichen Weg, aber ihre milden, meist eigennützigen Lösungen wurden im letzten Moment zugunsten von viel härteren, weitaus gefährlicheren Maßnahmen zur Eindämmung der Massen aufgegeben. Der Eifer für die neuartige Reaktion ging nicht von philanthropischen Verrückten und Denkfabriken aus, sondern von der Bürokratie selbst. Dies verlieh dem Corona-Coup im Moment viel mehr Macht, aber ohne breitere institutionelle oder ideologische Unterstützung zerfielen die schlimmsten Aspekte des Virusunterdrückungsregimes ebenso schnell und werden nun überall leise abgelehnt.

Die grünen Fanatiker hatten nie diesen Grad an wahnsinnigem messianischem Enthusiasmus, aber aus demselben Grund wird es viel, viel schwieriger sein, sie zu vertreiben.