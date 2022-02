Die Covid-19-Impfstoffe verursachen AIDS; hier sind alle Beweise…

Es gibt immer mehr Beweise dafür, dass die „Impfstoffe“ gegen Covid-19 AIDS auslösen.

Das durch den Covid-19-Impfstoff induzierte erworbene Immunschwächesyndrom (VAIDS) scheint eine der schwerwiegenderen langfristigen Nebenwirkungen der Impfungen zu sein. Im Wesentlichen zerstören die Impfungen im Laufe der Zeit das Immunsystem der Menschen und machen sie anfällig für Infektionen aller Art.

Es geht nicht so sehr darum, dass die Wirksamkeit der Injektionen mit der Zeit nachlässt, wie manche behaupten, sondern vielmehr darum, dass die Leistung des Immunsystems abnimmt. Die Fauci-Grippeimpfung wirkt sozusagen als Sensenmann für das Immunsystem.

Die Wirksamkeit der Impfungen ist in Bezug auf den Immunschutz, den sie bieten, negativ. Die Daten zeigen, dass die Immunfunktion nach der Injektion netto abnimmt, was das Gegenteil von dem ist, was ein Impfstoff bewirken soll.

„Eine Impfeffektivität von +50% würde bedeuten, dass die vollständig Geimpften 50% mehr gegen Covid-19 geschützt sind als die Ungeimpften“, berichtet das Daily Exposé. Mit anderen Worten: Die Geimpften haben ein Immunsystem, das Covid-19 zu 50 % besser bekämpfen kann.

„Eine Impfeffektivität von -50% würde aber bedeuten, dass die Ungeimpften 50% mehr gegen Covid-19 geschützt wären als die Geimpften. Mit anderen Worten, die Leistung des Immunsystems der Geimpften ist 50 % schlechter als die natürliche Leistung des Immunsystems der Ungeimpften. Daher haben die Covid-19-Impfstoffe das Immunsystem geschädigt.“

Die durchschnittliche doppelt geimpfte Person hat nur noch 35% ihrer Immunfunktion

Die britische Gesundheitsbehörde (UKHSA) veröffentlicht wöchentlich einen Impfüberwachungsbericht, der die Daten von vier Wochen über „Fälle“, Krankenhausaufenthalte und Todesfälle nach Impfstatus enthält. Aus diesen Berichten geht weiterhin hervor, dass die am stärksten geimpften Menschen am schlimmsten betroffen sind.

Der jüngste Bericht zeigt deutlich, dass die Fallrate bei den Ungeimpften am niedrigsten und bei den Geimpften am höchsten ist. Bei den dreifach Geimpften ist die Zahl der Fälle doppelt so hoch wie bei den Ungeimpften, bei den doppelt Geimpften sogar dreimal so hoch.

„Diese Daten allein sollten selbst die eifrigsten Impfbefürworter zutiefst beunruhigen“, berichtet das Exposé.

Unter Verwendung der von Pfizer entwickelten Formel für die Wirksamkeit von Impfstoffen fand das Exposé heraus, dass die tatsächliche Wirksamkeit der Impfungen im Durchschnitt bei -183 Prozent liegt. Dies ist absolut verblüffend und höchst beunruhigend.

„Die niedrigste Wirksamkeit des Covid-19-Impfstoffs wurde im Januar 2022 in England in der Altersgruppe der 40- bis 49-Jährigen mit minus 209,4 % festgestellt, und die Altersgruppe der 50- bis 59-Jährigen lag nicht weit dahinter“, heißt es in dem Exposé.

Die Daten aus Großbritannien gehen sogar noch weiter und zeigen, dass die vollständig Geimpften jetzt eine negative Immunleistung haben. Die durchschnittliche doppelt geimpfte Person in England verfügt nur noch über 35 Prozent ihrer normalen Immunkapazität, die im Laufe der Zeit weiter abnimmt.

Das bedeutet, dass die vollständig Geimpften in Bezug auf die Fähigkeit ihres Körpers, Viren, Bakterien und sogar Krebs zu bekämpfen, auf Sparflamme laufen.

Die am stärksten betroffene Gruppe ist wieder einmal die Altersgruppe der 40- bis 49-Jährigen, die zum 30. Januar auf -67,7 Prozent gesunken ist. Dies beweist, dass die Covid-Injektionen die natürliche Immunität der Menschen schädigen, die sich im Laufe der Zeit weiter verschlechtert.

„Die reale Wirksamkeit des Covid-19-Impfstoffs gegen den Tod lag in England zwischen dem 3. Januar und dem 30. Januar 22 bei den über 80-Jährigen bei -110,24%, bei den 70-79-Jährigen bei -97% und bei allen Erwachsenen über 18 Jahren im Durchschnitt bei -98,14%“, berichtet das Exposé.

Die vollständig geimpften Älteren haben den Daten zufolge möglicherweise bereits ein ausgewachsenes VAIDS entwickelt. In der Altersgruppe der 70- bis 79-Jährigen liegt die Immunleistung jetzt bei -49,2 Prozent, während die über 80-Jährigen eine Immunleistung von -52,4 Prozent aufweisen.

„In der letzten Woche, die am 21. Januar endete, war die Wahrscheinlichkeit, an Covid-19 zu sterben, bei den vollständig Geimpften statistisch gesehen mehr als doppelt so hoch wie bei den Ungeimpften“, warnt das Exposé.

Der detaillierte und vollständige Bericht hier. Oder von Google übersetzt hier.