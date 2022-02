Die Markenpräsidentin von Levi’s sagt, dass ihr eine Million Dollar angeboten wurden, um die Klappe zu halten, weil sie wegen ihrer Kritik an den COVID-Maßnahmen gefeuert wurde

Jennifer Sey wurde vom Mob gefeuert, weil sie sich gegen das Tragen von Kindermasken und Schulschließungen ausgesprochen hatte.

Die ehemalige Levi’s-Markenchefin Jennifer Sey behauptet, dass ihr das Unternehmen 1 Million Dollar angeboten hat, damit sie über die Gründe ihrer Entlassung schweigt – wegen ihrer Kritik an den COVID-Beschränkungen und insbesondere an der Schließung von Schulen.

Sey machte diese Behauptung in einem Artikel, der auf dem von Bari Weiss betriebenen Kanal Common Sense auf Substack veröffentlicht wurde.

Die Turnerin hatte zwei Jahrzehnte lang mit Levi’s zusammengearbeitet und zuvor an den Goodwill Games 1986 in Russland teilgenommen.

Sie wurde jedoch entlassen, nachdem sie von einer Mob-Kampagne angegriffen wurde, weil sie es gewagt hatte, zu behaupten, dass es schädlich sein könnte, Kinder Masken tragen zu lassen und sie zu zwingen, die Schule zu verpassen.

„Anonyme Trolle auf Twitter, von denen einige fast eine halbe Million Follower hatten, sagten, die Leute sollten Levi’s boykottieren, bis ich gefeuert worden sei“, schrieb Sey. „Das taten auch einige meiner alten Gymnastikfans. Sie riefen die Ethik-Hotline des Unternehmens an und schickten E-Mails.“

Wie wir bereits hervorgehoben haben, hat Sey mit ihrer Kritik völlig Recht, wenn man bedenkt, dass Logopäden inzwischen einen fast vierfachen Anstieg der Patientenüberweisungen von Säuglingen und Kleinkindern wegen Entwicklungsstörungen durch das Tragen von Masken melden.

Nachdem der Vorstandsvorsitzende Charles Bergh Sey gesagt hatte, dass sie die nächste Vorstandsvorsitzende des Unternehmens werden würde, wenn sie aufhörte, ihre Meinung zu äußern, ließ Sey kurzzeitig von ihrer Kritik ab.

Dank des Drucks der Mafia wurde Sey jedoch mitgeteilt, dass ihre Position „unhaltbar“ sei, und man bot ihr 1 Million Dollar an, damit sie nicht verrät, warum sie gefeuert wurde.

„Das Geld wäre sehr schön. Aber ich kann es einfach nicht tun. Tut mir leid, Levi’s“, schrieb Sey.

„Ich hatte nie vor, ein Querulant zu sein. Ich mag es nicht zu kämpfen. Ich liebe Levi’s und seinen Platz im amerikanischen Erbe als Lieferant von robusten Hosen für hart arbeitende, wagemutige Menschen, die nach Westen zogen und von Gold träumten, das im Dreck vergraben war.

„Aber das Unternehmen glaubt nicht mehr daran.“

„Es ist gefangen in dem Versuch, es dem Mob recht zu machen – und jede abweichende Meinung innerhalb der Organisation zum Schweigen zu bringen. In dieser Hinsicht ist es wie so viele andere amerikanische Unternehmen: in Geiselhaft von intoleranten Ideologen, die nicht an echte Einbeziehung oder Vielfalt glauben.“

Sey enthüllte, dass sie auch als „rassistisch“ bezeichnet wurde, weil sie sich gegen die COVID-Beschränkungen ausgesprochen hatte, und schrieb, dass sie sich entschieden habe, ihre Stimme zu behalten, anstatt das Geld zu nehmen.

„Zu Beginn der Pandemie habe ich öffentlich in Frage gestellt, ob Schulen geschlossen werden müssen.“

„Das schien mir überhaupt nicht kontrovers zu sein. Ich war der Meinung – und bin es immer noch -, dass die drakonischen Maßnahmen denjenigen am meisten schaden würden, die am wenigsten gefährdet sind, und dass die Last am stärksten auf benachteiligte Kinder in öffentlichen Schulen fallen würde, die die Sicherheit und Routine der Schule am meisten brauchen.“

„Im Sommer 2020 erhielt ich schließlich den Anruf.“

„‚Sie wissen doch, dass Sie im Namen des Unternehmens sprechen‘, sagte unser Leiter der Unternehmenskommunikation zu mir und forderte mich auf, den Mund zu halten.“

Obwohl sie sich darauf berief, dass sie lediglich in ihrer persönlichen Eigenschaft als „Mutter von vier Kindern an einer öffentlichen Schule“ gesprochen habe, sagte Sey, der letzte Strohhalm sei gewesen, als sie auf Fox News bei Laura Ingraham auftrat und weitere Schulschließungen kritisierte.

Levi Strauss & Co. veröffentlichte daraufhin eine falsche Erklärung, in der behauptet wurde, Sey sei „aus dem Unternehmen ausgetreten“.

In Wirklichkeit wurde sie nach intensivem Druck und unablässigen Anrufen von Leuten auf allen Ebenen des Unternehmens, bis hin zum CEO, entlassen.

Aber denken Sie daran, Leute, eine Kündigungskultur gibt es nicht!