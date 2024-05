Die COVID-Impfstoffe wurden nicht auf krebserregende Wirkungen getestet.

Im VAERS-System der CDC ist „die Anzahl der Berichte PRO JAHR für COVID-Impfstoffe 18- bis 33-mal höher als die Anzahl der Krebsberichte für alle anderen Impfstoffe in allen anderen Jahren zusammen“. (Hervorhebung hinzugefügt).

Dr. David Wiseman, ein Biowissenschaftler in den Bereichen Pharmazie, Pharmakologie und Immunologie, der auch in experimenteller Pathologie promoviert hat, beschreibt für das texanische Senatskomitee für Gesundheit und menschliche Dienste (14. Mai 2024), wie COVID-Impfungen jetzt mit bis zu 15 Krebsarten im Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) der CDC in Verbindung gebracht werden. Das sind 15 verschiedene Krebsarten.

"[T]he COVID-19 vaccines were not tested for cancer effects."



In the CDC's VAERS system, "the number of reports PER YEAR for COVID vaccines is between 18 and 33 times more than the number of cancer reports for all other vaccines—for all other years—combined." (Emphasis added.)… pic.twitter.com/QgWtWbkl9I