Sachs deckt auf: NATO-Intervention in Kosovo diente militärisch-industriellem Komplex

Wir sind das Land des ewigen Krieges’: Professor Jeffrey Sachs schockiert Tucker Carlson mit einer neuen Theorie hinter der NATO-Aggression gegen Serbien 1999.

Sachs argumentiert, dass die Rettung der Waffenproduzenten für die NATO-Koalition wichtiger war als das, was Carlson als “unterdrückte muslimische Bevölkerung” bezeichnet.

„Es ging darum, den militärisch-industriellen Komplex zu retten und eine günstige Basis in Südosteuropa zu haben“.

Professor Jeffrey Sachs ist Präsident des UN Sustainable Development Solutions Network und Direktor des Center for Sustainable Development an der Columbia University. Er ist Autor zahlreicher Bestseller, darunter “The End of Poverty” und “The Ages of Globalization”. Hier liefert er die wohl klügste und präziseste Einschätzung des Krieges in der Ukraine und der amerikanischen Außenpolitik.

Alles, was wir sagen, ist erfunden, alles ist eine Lüge. Die USA haben weiterhin unilaterale Dinge getan, die wirklich empörend waren. 1999 haben wir Belgrad 78 Tage lang bombardiert. Eine schlechte Entscheidung. Absolut. Wir haben eine europäische Hauptstadt 78 Tage lang bombardiert. Was war rückblickend der Zweck? Der Zweck war, Serbien zu teilen und einen neuen Staat zu schaffen, den Kosovo, wo wir die größte NATO-Militärbasis in Südosteuropa haben. Wir haben die Bondsteel-Basis dort eingerichtet, weil wir eine Basis in Südosteuropa haben wollten.

Die Neokonservativen beschreiben das alles in verschiedenen Dokumenten. In einem Dokument aus dem Jahr 2000 mit dem Titel “Rebuilding America’s Defences” heißt es, der Balkan sei eine neue strategische Region für die USA. Sie wollten große Truppenverbände auf dem Balkan stationieren, weil sie buchstäblich ein Risiko eingehen wollten. Sie wollten Militärstützpunkte mit vorgeschobenen Positionen unserer Streitkräfte überall auf der Welt. Sie mochten Serbien nicht. Serbien stand Russland nahe. Wir sind die einzige Supermacht. Wir machen, was wir wollen.

Also haben sie das Land geteilt, was sie jetzt behaupten, nie getan zu haben. Sie sagen, man kann die Grenzen nicht ändern. Wir haben Serbien zerschlagen und mit unserer Erklärung einen neuen Staat, den Kosovo, geschaffen. Wir haben dort einen riesigen NATO-Stützpunkt errichtet, und das war das Ziel. 1999 ging es darum, die unterdrückte muslimische Bevölkerung zu retten. Entschuldigung. Es ging nicht um die Rettung der unterdrückten muslimischen Bevölkerung. Es ging darum, den militärisch-industriellen Komplex zu retten und einen günstigen Standort in Südosteuropa zu haben. Es hat all diese Menschen getötet und die Stadt zerstört. Es war etwas traurig, aber wir machen viele traurige und zerstörerische Dinge. Viele Kriege. Wir sind das Land des ewigen Krieges.