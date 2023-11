Im Kampf um den ukrainischen Thron werden die Messer gezückt.

Verschiedene ukrainische Medien (auf Russisch) berichten von Plänen, diesen oder jenen General zu entlassen. Andrej Jermak, Zelenskis Bürochef und die eigentliche Macht hinter ihm, hält sich derzeit in den USA auf, angeblich um das Okay für die Entlassung des Oberbefehlshabers der ukrainischen Armee, General Zaluzny, einzuholen. Andere ukrainische Medien rufen dazu auf, Zaluzny zum neuen Präsidenten zu machen. Morgen wird CIA-Direktor Burns in Kiew erwartet, um Zelenski mitzuteilen, dass seine Zeit abgelaufen ist und er, Zelenski, gehen muss.

Simplicius schreibt:

Es scheint offensichtlich, dass zwei konkurrierende Fraktionen versuchen, sich in der Sphäre der westlichen Medien gegenseitig zu übertrumpfen. Zaluzhny feuerte seinen Schuss in dem nicht sanktionierten Economist-Artikel ab, und es scheint, dass Zelenskis Unterstützer parallel dazu ihre eigene Gegenarbeit leisten.

Larry Johnson weist auf die größeren Mächte hin, die hinter diesem Kampf stehen:

Ein entscheidender Punkt, den ich in meinem gestrigen Artikel über die konkurrierenden Erzählungen über Zelensky und General Zalushny nicht erwähnt habe – es sieht so aus, als ob die Briten Zalushny unterstützen, während die CIA versucht, Zelensky zu retten und Zalushny loszuwerden. Diese Schlussfolgerung stützt sich auf die Tatsache, dass der Economist, eine britische Publikation mit engen Verbindungen zum MI-6, Zalushny als Prominenten bezeichnete, während die Washington Post, das Sprachrohr der CIA, Zalushny für Nord Stream verantwortlich machte.

Es macht Spaß zuzusehen, es sei denn, man ist an der Frontlinie.

Dort wird es für die ukrainische Armee von Tag zu Tag schlimmer.

Die Ukraine hat so viele Truppen für unmögliche Unternehmungen vergeudet, um Bakhmut zu halten und für ihren sinnlosen ‚Gegenangriff‘ gegen uneinnehmbare russische Linien, dass ihr jetzt die Truppen fehlen, um ihre Verteidigungslinien zu halten.

Vor sechs Wochen forderte der ehemalige britische Verteidigungsminister Ben Wallace die ukrainische Regierung auf, mehr junge Leute einzuberufen, um die Linien zu füllen:

Das Durchschnittsalter der Soldaten an der Front liegt bei über 40 Jahren. Ich verstehe den Wunsch von Präsident Zelensky, die Jugend für die Zukunft zu erhalten, aber Tatsache ist, dass Russland das ganze Land heimlich mobilisiert. Putin weiß, dass eine Pause ihm Zeit verschafft, eine neue Armee aufzubauen. So wie Großbritannien es 1939 und 1941 getan hat, ist es vielleicht an der Zeit, das Ausmaß der ukrainischen Mobilisierung neu zu bewerten.

In einem kürzlichen Interview mit der ukrainischen Pravda vertrat der Economist-Autor Shashank Joshi eine ähnliche Auffassung:

Q: Gibt es Mittel, um die Ausbildung ukrainischer Soldaten im Ausland zu intensivieren? A: Ich würde sagen, dass eine der größten Herausforderungen im Moment vor allem darin besteht, mehr junge Ukrainer zu mobilisieren, was, wie Sie wissen, eine Herausforderung, eine politische und eine soziale Frage ist.

Die Unwissenheit, die in diesen britischen Erklärungen zum Ausdruck kommt, wird deutlich, wenn man sich die demografischen Daten der Ukraine ansieht:

Als sich die Sowjetunion in den späten 1980er Jahren auflöste, geriet die Wirtschaft der Ukraine ins Trudeln. Die Menschen waren plötzlich sehr arm, und es gab keine Arbeit für sie. Deshalb verzichteten sie darauf, Kinder zu bekommen. Andere flohen, als der Krieg begann, und einige der jungen Männer wurden im Krieg getötet.

Während es heute etwa dreihunderttausend ukrainische Männer im Alter von 40 Jahren gibt, sind es weniger als hunderttausend Männer im Alter von 25 Jahren.

Da es nur so wenige Männer und Frauen im fortpflanzungsfähigen Alter gibt, gibt es auch nur wenige Neugeborene. Die Unabhängigkeit war für die Ukraine eine soziodemografische Katastrophe, die das Land in den nächsten hundert Jahren verfolgen wird.

Die ukrainische Armee kann keine jüngeren Soldaten einberufen, weil es einfach keine jüngeren Menschen gibt. Die wenigen Tausend, die sich noch in Kiew herumtreiben, sind eigentlich Universitätsstudenten, deren Wissen und Dienste in den nächsten Jahrzehnten gebraucht werden. Sie einzuziehen würde alle positiven Perspektiven, die die Ukraine noch haben könnte, zunichte machen.

Nachdem die ukrainische Regierung auf Anweisung der USA keinen Frieden mit Russland geschlossen hatte, befahl der russische Präsident Wladimir Putin seinen Truppen, die Ukraine zu „entmilitarisieren und zu entnazifizieren“. Damit war klar, dass die Zermürbung der ukrainischen Armee und nicht die Einnahme ihres Landes der Hauptplan der Russen war.

Die ukrainische politische und militärische Führung hat es versäumt, sich darauf einzustellen. Anstatt sich hinter den zu haltenden Linien zu verteidigen, befahl sie ihren Truppen, die russischen Verteidigungslinien immer wieder anzugreifen. In der Folge waren die russischen Verluste minimal, während die ukrainischen Verluste jede Vorstellungskraft überstiegen.

Dass dies schlimm enden würde, war vorhersehbar.

Es ist vorbei. Die Ukraine und die Mächte, die hinter ihr stehen, haben den Krieg verloren.

Die russischen Streitkräfte führen jetzt entlang der gesamten Frontlinie Sondierungsangriffe durch. Wann immer eine lokale ukrainische Verteidigungslinie versagt, was nur eine Frage der Zeit ist, werden sie durchbrechen und neues Terrain erobern. Die durchdringenden Tropfen werden zu einem Strom, dann zu einem Fluss und zu einer Flut werden, die die ukrainische Armee zum vollständigen Rückzug zwingen wird.

Die ukrainische Regierung und ihre Unterstützer können das noch verhindern.

Dazu muss sie aber die Tatsachen vor Ort anerkennen.

Die Forderung, mehr junge Ukrainer zum Sterben einzuberufen, ist das Gegenteil davon.