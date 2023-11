Israels Ministerpräsident Netanjahu warnt den Westen: „Wenn wir jetzt nicht gewinnen, seid ihr die Nächsten“.

Wie schon die Ukraine die Demokratie des Westens verteidigt und für „DEN FREIEN WESTEN“ kämpft.

Der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu hat das amerikanische Volk gewarnt, dass die Vereinigten Staaten und Europa „die Nächsten“ sein werden, wenn die islamischen Terrorgruppen nicht „jetzt“ ausgeschaltet werden.

In einem Interview mit Sean Hannity von Fox News warnte Netanjahu eindringlich vor den Folgen, wenn die Bedrohung durch die Hamas ignoriert werde.

Netanyahu sagte:

„Wir müssen gewinnen, nicht nur für uns, sondern für den Nahen Osten, für unsere arabischen Nachbarn.

„Wir müssen siegen, nicht nur für uns, sondern auch für unsere arabischen Nachbarn und für die Menschen in Gaza, die unter dieser dunklen Tyrannei leiden, die ihnen nichts als Blutvergießen, Armut und Elend gebracht hat.

„Wir müssen siegen, um Israel zu schützen. Wir müssen siegen, um den Nahen Osten zu schützen.

„Wir müssen um der zivilisierten Welt willen siegen.

„Das ist der Kampf, den wir führen, und er findet jetzt statt.

„Es gibt keinen Ersatz für diesen Sieg.

„Wenn wir jetzt nicht gewinnen, dann ist Europa der Nächste und Sie sind der Nächste. Und wir müssen gewinnen“, fügte er später hinzu.

Netanyahu betonte, dass „unser Kampf auch euer Kampf ist“.

Es gebe „keinen Ersatz für den Sieg“.

„Wir müssen die Kräfte der Zivilisation dazu bringen, diese Barbaren zu besiegen, sonst wird sich diese Barbarei ausbreiten und die ganze Welt bedrohen“, sagte der israelische Staatschef.

„Jedes amerikanische Land, jedes zivilisierte Land wird in Gefahr sein.

„Wir müssen gewinnen. Es gibt keinen Ersatz für den Sieg. Totalen Sieg.“

Netanjahu nannte die „Achse des Terrors“, die seiner Meinung nach vom Iran kontrolliert wird.

Als weitere „Günstlinge“ der „Achse des Terrors“ nannte er die Hamas im Gazastreifen, die Hisbollah im Libanon und die Huthis im Jemen.

„Sie wollen den Nahen Osten, die Welt, ins finstere Mittelalter zurückwerfen“, sagte Netanjahu.

„Und auf der anderen Seite stehen Israel, die modernen arabischen Staaten und natürlich die Vereinigten Staaten, alle Kräfte, die Frieden und Wohlstand für den Nahen Osten und die Welt wollen.

„Und das ist der Kampf, der jetzt geführt wird.“

Netanyahu betonte erneut, dass der demokratische Präsident Biden und seine Regierung Israel im Krieg gegen die Hamas „sehr unterstützt“ hätten.

Er wies auch darauf hin, dass Israel den Forderungen nach einem sicheren Korridor für die palästinensische Zivilbevölkerung zum Verlassen des Gazastreifens und nach humanitärer Hilfe nachgekommen sei.

Er wiederholte aber auch seine Ablehnung eines „Waffenstillstands“ ohne Freilassung der Geiseln.

Er bezeichnete die Idee eines Waffenstillstands als „Kapitulation vor der Hamas“, wenn die israelischen Geiseln nicht sicher zurückgebracht würden.

Netanyahu wandte sich auch gegen die „fehlgeleiteten“ Demonstranten, die im ganzen Land für eine Waffenruhe auf die Straße gehen.

Der Premier betonte, dass diese anti-israelischen Demonstranten nicht die Mehrheit der Amerikaner repräsentierten.

„Wir werden uns von diesen Demonstrationen nicht unter Druck setzen lassen“, sagte Netanyahu.

„Wir werden das Richtige tun und diesen Krieg für uns, für die Menschheit und für die Zivilisation gewinnen“.

