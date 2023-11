Viren wurden niemals nachgewiesen: Immer noch die größte unterdrückte Geschichte unserer Zeit

Bereits im Frühjahr 2020, als ich begann, über COVID zu schreiben, habe ich argumentiert, dass SARS-CoV-2 nicht nachgewiesen wurde.

Dann traf ich Tom Cowan, Andrew Kaufman und Christine Massey. Ich wurde auf die Arbeit von Stefan Lanka aufmerksam. Sie stellten eine breite Herausforderung in Bezug auf Viren im Allgemeinen dar:

Keine tatsächliche Isolierung; kein Beweis für das Vorhandensein; stattdessen eine Parade von falschen Behauptungen und Verschleierungen seitens offizieller Quellen.

Ein paar Jahre später… und die Anzahl ernsthafter Forscher, die zu derselben Schlussfolgerung kommen, hat signifikant zugenommen. (Links zu einigen dieser Forscher finden Sie auf Christine Masseys Substack-Seite)

Die neuen Arbeiten beschränken sich nicht nur auf die ursprüngliche Herausforderung der offiziellen Autorität. Sie greifen gefälschte Viren aus verschiedenen Blickwinkeln an. Die Überraschungen hören nicht auf.

Diese Geschichte verschwindet nicht. Sie wächst.

Es erinnert mich an die Geschichte der Impfstoffe. Als ich 1987 begann, über gefährliche und ineffektive Impfstoffe zu schreiben, gab es Dutzende von Autoren, damals und heute, die ähnliche Themen behandelt hatten – bis viele Jahrzehnte zurück. Aber das ist nichts im Vergleich zu…

Der Stärke dieser Geschichte heute, im Jahr 2023, nach der Katastrophe der COVID-Impfstoffe.

Das ist meiner Meinung nach das, was mit der Geschichte der falschen Viren passieren wird – gegen noch größere Widerstände. Ich sage „größere“, weil die Beweise dafür, dass Viren nach wissenschaftlichen Maßstäben nicht existieren, das medizinische Kartell in seiner Mitte untergraben und zum Explodieren bringen werden, das alles auf der Keimtheorie basiert.

Die Keimtheorie ist Marketing. Die Vermarktung von (toxischen) Medikamenten und Impfstoffen für Tausende sogenannter unterschiedlicher Krankheiten, von denen jede angeblich durch einen einzigartigen Keim verursacht wird.

Wenn diese Fiktion fällt, bricht das ganze System zusammen.

Schon zu Beginn des 20. Jahrhunderts (und davor) tauchte ein weiteres Paradigma zur Krankheit auf. Es wurde als „ganzheitlich“ bezeichnet. Wahrscheinlich nicht das beste Etikett. Aber die Idee war: Betrachten Sie den gesamten Körper, die gesamte Person. Betrachten Sie Körperprozesse als miteinander verbunden und verwandt. Verstehen Sie Krankheit und Gesundheit in diesen größeren Begriffen. Beziehen Sie Umwelteinflüsse mit ein – grundlegende Hygiene, Umweltverschmutzung, giftige Chemikalien, Ernährung, der Aufstieg der Mittelschicht aus der Armut.

Hier muss etwas klargestellt werden. Das ganzheitliche Paradigma ist ein sehr schwieriger Ansatz, wenn es darum geht, ihn in echte Heilungen umzusetzen. Das war es schon immer. Tausende Methoden wurden vorgeschlagen. Viele von ihnen neigen dazu, der medizinischen Strategie zu ähneln: magische Lösungen finden, Abkürzungen nehmen. Vermarkten sie. Behaupten, temporäre Lösungen seien dauerhaft.

Den Körper und die Person als Ganzes zu behandeln, die Verbindung von Körper und Geist einzubeziehen – das ist keineswegs einfach.

Daher greifen früher oder später viele Menschen, entmutigt, auf medizinische Antworten und die Keimtheorie zurück.

Die Arbeit der No-Virus-Pioniere liefert ein absolut unverzichtbares Gegenmittel zu dieser Kapitulation.

Denn wovor kapitulieren die Menschen? Vor der bequemen Fiktion, dass Viren überall sind und separate Krankheiten verursachen. Bequeme Fiktion war, wie Viren überhaupt erst ins Dasein gewollt wurden:

Ärzte konnten ihre Patienten nicht heilen. Also suchten sie nach „etwas, das fehlte“. Ein Loch in ihren Hypothesen. Und sie behaupteten, sie hätten es gefunden.

Winzige Partikel, die niemand je gesehen hatte. Die niemand je isoliert hatte. „Das ist der Schlüssel. Das ist die große Entdeckung.“ Es war ein eigennütziges Märchen. Eine Ausrede für den Misserfolg der Behandlung.

Es löste Millionen von Anstrengungen aus, um jedem zu versichern, dass Viren real sind. Marketing, das als Wissenschaft auftritt.

Wo wurden diese Viren entdeckt? In privaten Labors. Keine Zivilisten zugelassen. Türen verschlossen. Nur die Experten konnten die Details ihrer eigenen Isolierung der winzigen Partikel verstehen.

Der Partikel, der ins Dasein fantasiert wurde.

Tatsächlich betrachten wir hier eine Zauber-Mythen-Geschichte. Forscher-Ritter (Ärzte, Forscher) suchen nach einem unsichtbaren Drachenobjekt, das die Bevölkerung lahmlegt. Diese Helden haben es schließlich eingekreist, isoliert und begonnen, es und all seine Varianten zu dezimieren.

Aber das wirkliche Ende dieser Geschichte wird jetzt von der wachsenden Zahl unabhängiger Forscher geliefert, die beweisen, dass das unsichtbare Drachenobjekt nie eingekreist, identifiziert oder isoliert wurde.

Stattdessen haben die so genannten Forscher-Ritter die Idee des Objekts von Anfang an erfunden.

Das ist die Magie. Taschenspielertrick. Das ist der Mythos. Geheime Laborverfahren, die sich, wenn sie aufgedeckt werden, als Annahmen herausstellen, die sie zu beweisen versuchen. Auch als zirkuläres Denken bekannt.

Die ganze Geschichte ist auseinandergefallen.

Vorerst werde ich mit diesem Vergleich abschließen. Eine Gruppe von Elite-Forschern behauptet, dass es 49 Billionen Lichtjahre von der Erde entfernt einen flammenden Stern in der Größe der Milchstraße gibt. In der Mitte dieses Sterns, in einem übernatürlichen Tresor vergraben, gibt es einen winzigen, winzigen lila Mann mit grünen Zehen und orangefarbenem Haar, der all das Unheil und alle Zerstörung verursacht, die im gesamten Universum kursieren. Er ist da. Er wurde „isoliert“.

Angesichts dieser unglaublichen Geschichte würden Sie erwarten, würden Sie wirklich erwarten, dass irgendeine Art von Test existieren könnte, der die Existenz dieses winzigen Mannes beweisen würde?

Könnte irgendein Test authentisch sein?

In Bezug auf das wilde Virusmärchen, betrachten wir Beweise für Existenz und Isolation, die verbessert werden müssen, um sie zu akzeptieren?

Oder betrachten wir stattdessen den winzigen lila Mann, von dessen Existenz es überhaupt keine möglichen Beweise gibt?

Denn die Geschichte ist so absurd ungeheuerlich.

Ich denke, wir haben es mit dem winzigen lila Mann zu tun. Und dies könnte das nächste Kapitel in der Offenbarung ohne Viren sein:

Die ursprüngliche Erfindung von Viren war so verrückt, dass jeder sogenannte Beweis zirkulär, sinnlos und vergeblich sein wird.

Es gibt nichts zu erreichen.

Bleiben Sie dran.