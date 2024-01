Die deutschen Landwirte sind sehr verärgert, und sie sind sehr zahlreich: Ein erster Bericht von der kommenden großen Bauernkundgebung in Berlin

Von Eugyppius

Der große deutsche Bauernprotest dauert nun schon eine Woche an, und die Hauptveranstaltung findet morgen in Berlin statt. Es werden 10.000 Demonstranten erwartet, die Kundgebung beginnt um 11:30 Uhr. Zu den Rednern gehören Johann Rukwied, Präsident des Deutschen Bauernverbandes, und auch Finanzminister Christian Lindner. Ich bezweifle, dass er gut empfangen wird.

Ich bin in die Hauptstadt gereist, um persönlich über diese Ereignisse zu berichten. Auf der Straße des 17. Juni, zwischen Siegessäule und Brandenburger Tor, sammeln sich langsam die Traktoren. Heute Vormittag gegen 11 Uhr waren bereits Hunderte von ihnen eingetroffen:

Es werden noch sehr viele weitere erwartet. Einige Landwirte befürchten, dass die Polizei, die an allen Haupteinfallstraßen in die Stadt eine deutliche Präsenz aufgebaut hat, versuchen könnte, die Ankünfte zu begrenzen, aber ich kann noch keine Bestätigung dafür finden, dass dies der Fall ist. Die Polizei eskortierte den ganzen Nachmittag über Neuankömmlinge auf den verbarrikadierten Boulevard.

Es gibt eine starke Polizeipräsenz …

…aber die Stimmung ist nicht bedrohlich. Zumindest einige der Offiziere sympathisieren mit den Demonstranten, und es sind auch viele einfache Deutsche dabei. Einige waren nur Mütter mit kleinen Jungen, die sich die landwirtschaftlichen Geräte ansehen wollten, aber auch Hunderte Mensch kamen vorbei, um mit den Bauern zu plaudern und ihre Solidarität zu zeigen.

Die Medien hingegen waren durch Abwesenheit glänzen. Ich gehe davon aus, dass morgen viel mehr Presse da sein wird, aber heute ist eine gute Gelegenheit, die Teilnehmer in einer entspannten Umgebung zu interviewen. Ich denke, es ist keine Überraschung, dass unsere Journalisten kein großes Interesse daran haben. Ich habe allerdings ein Kamerateam von CNN Türkei gesehen. Ich habe sie bei einigen ihrer Interviews verfolgt, und alle ihre Fragen schienen offen und unterstützend zu sein. Ich sah auch ein paar Live-Streamer mit ihren Handys an Selfie-Sticks, von denen einer einen feindseligen Kommentar abgab, vermutlich für ein linkes Publikum. Ansonsten gab es keine direkten Gegendemonstranten, obwohl die Grünen heute Nachmittag auf dem Pariser Platz auftauchten, um ein weiteres Mal das Verbot der Alternative für Deutschland zu fordern.

Aus den Schildern und den wenigen kurzen Gesprächen, die ich geführt habe, geht eindeutig hervor, dass der Protest viel, viel größer geworden ist als die Steuererhöhung auf Agrardiesel, die ihn ausgelöst hat. Er hat sich zu einem umfassenderen Anti-Steuer-Protest und zu einem Ausdruck tiefgreifenden Unmuts über die Regierung im Allgemeinen entwickelt. Im Gegensatz zu den meisten linken Demonstranten sind die Landwirte bereit, ihre Missstände zu erläutern, sie lassen sich gerne fotografieren und sind auch sonst sehr auf Öffentlichkeitsarbeit bedacht. Einer von ihnen hatte sogar einen Stand aufgebaut, an dem er kostenlose Würstchen an Passanten verteilte, um mit einfachen Leuten ins Gespräch zu kommen. Politisch sind sie – im Guten wie im Schlechten – sehr lautstark der Mitte zugewandt; über die AfD zu sprechen, macht sie nervös, obwohl sie die wachsende Unterstützung für die Partei gerne als Beweis für die Unzufriedenheit mit der Ampelkoalition anführen. In Anbetracht ihres hohen Organisationsgrades ist dies wahrscheinlich zumindest zum Teil auf eine einfache Messaging-Disziplin zurückzuführen. Rukwied hat viele langwierige Erklärungen abgegeben, in denen er die Proteste von der „Rechten“ distanzierte, und die Demonstranten, die heute Nachmittag vor Ort waren, schienen diese Linie zu unterstützen.

Ein Mann, mit dem ich sprach, versicherte mir, dass eine Kerngruppe von Demonstranten auch nach morgen noch dort bleiben will, wo sie ist. Er sagte, viele von ihnen seien Veteranen früherer Aktionen, einschließlich des niederländischen Bauernprotests, der 2022 seinen Höhepunkt erreichte, und sie hätten Vorräte für viele Wochen mitgebracht. Ich kann bestätigen, dass sie hervorragend vorbereitet zu sein scheinen.

Im Folgenden finden Sie einige Bilder ihrer Schilder und Plakate mit englischen Übersetzungen, um Ihnen einen Eindruck von dem Protest zu vermitteln. Ich habe alle Nummernschilder aus den Fotos herausgeschnitten, weil einige Linke diese bei der Polizei melden, in der Hoffnung, dass ihre Besitzer für den Betrieb auf öffentlichen Straßen eine Geldstrafe erhalten. (Das ist eine ziemlich dumme Kampagne und wird wahrscheinlich keinen Erfolg haben, aber Vorsicht ist besser als Nachsicht). Sie müssen mir glauben, dass sie aus ganz Deutschland kommen; ich habe nach dem versprochenen niederländischen Kontingent gesucht, konnte es aber nicht finden, ich vermute, dass es noch nicht eingetroffen ist. Wenn Sie dies per E-Mail lesen, müssen Sie vielleicht auf meine Website klicken, um alle Fotos zu sehen, da es zu viele für Google Mail und andere E-Mail-Dienste sind.

Alle Bildrechte bei eugyppius.com

„Ohne uns wäre Ricarda nie satt.“ Die Rede ist von der fettleibigen Grünen Co-Chefin Ricarda Lang.

Ich werde morgen einen vollständigen Bericht über die Rallye veröffentlichen. Da ich bis zum bitteren Ende vor Ort sein und so viel wie möglich dokumentieren möchte, kann es sein, dass ich den Bericht erst am Dienstag veröffentlichen kann.