Historischer Protest: Konvoi aus Traktoren und Lastwagen „50 Kilometer“ – Bereits an die zehntausend Bauern in Berlin! Videos

Die Bauernproteste in Deutschland erreichen heute ihren Höhepunkt. Am späten Vormittag beginnt eine Großdemonstration am Brandenburger Tor in Berlin. Nach einer Woche der Proteste sind Bauern und Fernfahrer aus dem ganzen Land in die Hauptstadt gekommen.

NOW – Farmers are rolling into the German capital, Berlin.pic.twitter.com/rKuLp4Q39n — Disclose.tv (@disclosetv) January 14, 2024

Die politische Kommentatorin Eva Vlaardingerbroek ist dabei und berichtet. Immer wieder hat sie am Sonntagabend Traktoren in Berlin einfahren sehen. Heute Morgen filmte sie, wie ein riesiger Konvoi die Stadt lahmlegte. „Wohin man schaut, sieht man Traktoren. Das ist riesig. Unglaublich. So etwas habe ich noch nie gesehen. Sie sind überall.“

CONVOY PARALYZES BERLIN https://t.co/p0PwCRXamn — Eva Vlaardingerbroek (@EvaVlaar) January 15, 2024

Constantly see farmers driving into Berlin on their tractors for the protest tomorrow.



It’s expected to be massive. I’ll be there to report. Stay tuned! 🚜🇩🇪 pic.twitter.com/R4ZyENHvCT — Eva Vlaardingerbroek (@EvaVlaar) January 14, 2024

Anthony Lee, ein Bauer aus Westdeutschland, reiste nach Berlin und berichtete, dass ein 50 Kilometer langer Konvoi auf dem Weg in die Stadt sei.

🇩🇪 German Farmer Anthony Lee @AnthonyLeeLsvD is on his way to Berlin from West Germany.



He is saying Berlin apparently already packed and there’s a 50km convoy of farmers and truckers making its way to the city from where he’s driving right now.



This is crazy. pic.twitter.com/YDKgcjgim5 — Eva Vlaardingerbroek (@EvaVlaar) January 15, 2024

Auch die Journalistin Sietske Bergsma ist in Berlin. Sie erzählt, dass die Bauern die Leute um viertel vor fünf weckten, während andere Traktoren in die Stadt fuhren.

Het is maandag kwart voor 5 in Berlijn en de boeren toeteren de mensen wakker terwijl er nog meer tractoren de stad inrijden. Ik ga ook maar opstaan zo 😉. pic.twitter.com/AwX2k2PBVZ — Sietske Bergsma (@SBergsma) January 15, 2024

Wer nicht dabei sein kann, soll ein Zeichen setzen.

Zwischenzeitlich sollen die Demonstranten umgeleitet worden sein, da Berlin lahmgelegt worden sei.

Aktuell versammeln sich tausende Menschen:

#Bauernproteste 💪🏻👨🏻‍🌾🚜🇩🇪🫶🏻



Bereits an die zehntausend Bauern in Berlin! 🚜



Viele Straßen sind bereits dicht, der Zulauf geht jedoch ungebrochen weiter.



Wird die heutige Demonstration alle Dimensionen sprengen? pic.twitter.com/HqPvhQQ8R1 — AldousHuxley (@AHuxley1963) January 15, 2024