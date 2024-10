Die digitale Revolution war ein verhängnisvoller Irrtum

Paul Craig Roberts

Die verheerenden Folgen der digitalen Revolution nehmen rasant zu. Ihr Gesicht kann in einen Pornofilm eingefügt werden, ein harmloses Foto von Ihnen im Internet kann plötzlich nackt erscheinen. Malwarebytes thematisiert diese Gefahren oft aus einer politisch korrekten, linken Perspektive, wie beispielsweise die Objektivierung von Frauen. Doch die größte Bedrohung liegt darin, dass das FBI und andere Polizeibehörden gefälschte Bilder erstellen könnten, die Sie bei Straftaten oder sogar beim Sex mit Minderjährigen zeigen. Ihre Stimme kann aufgezeichnet und synchronisiert werden, sodass Ihre Lippen zu Worten bewegt werden, die Ihnen in den Mund gelegt werden. Das bedeutet, dass in der digitalen Welt nicht nur Ihr Bankkonto, Ihre Anlagen und Ihre E-Mails gehackt und unsicher sind – es können auch belastende Beweise gegen Sie konstruiert werden.

Ein weiteres Opfer der digitalen Revolution ist der Kundendienst. Denken Sie daran, wie schwierig es ist, einen Kundendienstmitarbeiter zu erreichen, und wie schwierig es ist, ein Problem zu lösen. Denken Sie an die zunehmenden Genehmigungen, die Sie durchlaufen müssen, da die Dienstanbieter in dem sinnlosen Bemühen, ein von Natur aus unsicheres System sicher zu machen, weitere Sicherheitsstufen hinzufügen. Betrachten Sie die Frustration, den Stress und die verschwendete Zeit. In der analogen Zeit konnte ein Telefonanruf die Situation in wenigen Minuten lösen. Jetzt kann die Behebung eines Problems Stunden, ja sogar Tage dauern.

Es ist erstaunlich, dass die Menschen so dumm waren, die digitale Revolution für eine gute Sache zu halten. Die digitale Revolution ist unvereinbar mit Sicherheit und Freiheit. Die digitale Revolution ermöglicht Tyrannei. Warum wurde sie uns aufgezwungen?

Die digitale Revolution hat sogar Ihren Staubsauger unzuverlässig gemacht.