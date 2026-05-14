Die digitale Revolution wird die Menschheit zerstören

Paul Craig Roberts

Seit einigen Jahren weise ich darauf hin, dass die digitale Revolution – ebenso wie Atomwaffen und die Laborherstellung tödlicher Krankheitserreger, die von Regierungen oder Terroristen freigesetzt werden können – eine katastrophale Entwicklung für die Menschheit darstellt.

Es stimmt, dass die digitale Revolution Vorteile mit sich gebracht hat, etwa Sofortnachrichten, Videokonferenzen, Echtzeitzugriff auf Nachrichten aus aller Welt, unmittelbaren Zugang zu Unterhaltung und Live-Auftritten aus vergangenen Jahrzehnten. Die digitale Revolution hat zudem einen geringeren Kraftstoffverbrauch und bessere Leistungen bei Verbrennungsmotoren ermöglicht. Und die Liste ließe sich fortsetzen.

Doch diese Vorteile haben ihren Preis. Vielleicht der höchste Preis ist die totale Kontrolle, die die digitale Revolution Regierungen oder der jeweils herrschenden Macht über die Menschen verleiht. Die Bedrohung geht weit über das chinesische Sozialkreditsystem hinaus, in dem Rechte oder Privilegien vom Verhalten abhängen. Die digitale Revolution ermöglicht es Regierungen, die Entstehung von Wahrheit zu verhindern, indem sie offizielle Narrative an die Stelle der Wahrheit setzen. Den Anfang davon haben wir während der inszenierten „Covid-Pandemie“ erlebt. Durch die Kontrolle der Datenbasis künstlicher Intelligenz können Regierungen jene „Wahrheiten“ erzeugen, die ihren politischen Zielen dienen.

Die Vernetzung von Informationen ist weiter fortgeschritten, als den meisten Menschen bewusst ist. So hat das US-Außenministerium gerade angekündigt, dass Eltern, die mit Unterhaltszahlungen von mehr als 2.500 Dollar im Rückstand sind, automatisch ihren Reisepass verlieren. Wie weiß das Passamt des Außenministeriums überhaupt, wer in allen 50 Bundesstaaten mit Unterhaltszahlungen im Rückstand ist?

Präsident Trump versucht per Executive Order einen US-Reisepass mit digitaler Gesichtserkennung einzuführen, ohne den ein Bürger kein Bankkonto eröffnen, nicht wählen, keinen Führerschein erhalten und im Grunde nichts mehr tun kann.

Digitale Währungen stellen vielleicht die größte Bedrohung für die menschliche Autonomie dar. Digitale Währungen können – anders als Papiergeld oder Gold- und Silbermünzen – nicht in einem Safe eingeschlossen oder auf dem eigenen Grundstück vergraben werden. Sie existieren ausschließlich elektronisch, und der Zugang dazu kann einem entzogen werden, wenn man der herrschenden Autorität missfällt. Damit wird jeder Widerstand der Bevölkerung neutralisiert. Ein Milliardär könnte plötzlich nicht einmal mehr seine Stromrechnung bezahlen.

Die junge Generation, die weder über Bewusstsein noch über Vermögen verfügt, mag diese Bedrohungen im Vergleich zum Vergnügen des endlosen Scrollens im Internet für bedeutungslos halten. Doch früher oder später wird auch sie auf einen weiteren hohen Preis der digitalen Revolution stoßen: das völlige Fehlen von Sicherheit privater Informationen.

In den analogen Zeiten gab es eine solche Bedrohung nicht. Um Informationen zu stehlen, musste man physisch in den Raum eindringen, in dem sie sich befanden, und sie kopieren. Oder man musste mit gerichtlicher Genehmigung einen Telefonmast erklimmen und eine Leitung an das Telefon eines Hauses oder Unternehmens anschließen.

Das Internet wurde als offenes System entwickelt. Deshalb besitzt es keinerlei Sicherheit. Derzeit schützen verschlüsselte Passwörter und Zwei-Faktor-Authentifizierung Informationen. Dennoch sind Sicherheitsverletzungen weit verbreitet und betreffen die größten Unternehmen sowie staatliche Datenbanken. Durch die Sicherheitslücke bei AT&T sind die Sozialversicherungsnummern der meisten Amerikaner im Internet gelandet.

Laut einem aktuellen Bericht sind 100 Millionen Mac-Nutzer gefährdet, weil Hacker Apples „verifizierte Apps“ gekapert haben, um Apples Sicherheitsmechanismen zu umgehen. Den Hackern ist es gelungen, sogenannte „Entwicklerschlüssel“ zu stehlen – digitale Pässe, mit denen Schadsoftware als offiziell von Apple genehmigte Anwendung getarnt werden kann. Man lädt also eine „genehmigte“ App herunter – und die Hacker übernehmen den Computer.

Apple wird natürlich eine Gegenmaßnahme entwickeln, doch diejenigen, die betroffen sind, bevor das Unternehmen reagieren kann, müssen mit erheblichen finanziellen Schäden und frustrierendem Zeitverlust rechnen.

Solche Bedrohungen sind zahllos. Vielleicht die größte Bedrohung ist jedoch das Aufkommen des Quantencomputings. Quantencomputer können verschlüsselte Passwörter knacken. Sie nutzen die Prinzipien der Quantenmechanik, um Informationen mit extrem hoher Geschwindigkeit zu verarbeiten und dadurch Verschlüsselungen schnell zu überwinden.

Sobald Quantencomputer verfügbar sind, gehört die digitale Welt den Hackern. Warum also gibt man Hackern überhaupt diese Waffe? Wo ist eine Regierung, die noch ihre eigentliche Aufgabe erfüllt? Wo ist die Integrität der Konzerne, die eine Herrschaft der Hacker entwickeln? Offenbar interessiert das niemanden.

Hacker, die Quantencomputer erwarten, laden bereits heute verschlüsselte Informationen herunter und speichern sie, bis Quantencomputer einsatzbereit sind. Dann wollen sie Vermögen und Leben der Menschen übernehmen. Ist es nicht großartig, dass man im Internet scrollen kann?

Diese Webseite schlägt zwar Maßnahmen vor, erklärt jedoch nicht, dass Hacker diese Schutzmaßnahmen nicht ebenfalls überwinden könnten.

Sogar Sicherheitsunternehmen werden gehackt. Der Anbieter ADT gab bekannt, Opfer eines schweren Datenlecks geworden zu sein, das von der berüchtigten Erpressergruppe „ShinyHunters“ durchgeführt wurde. Dank eines Dienstes für Datenleck-Benachrichtigungen wissen wir inzwischen, dass 5,5 Millionen Menschen betroffen sind.

Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich würde die digitale Revolution am liebsten komplett versenken. In analogen Zeiten gab es keine Probleme, die einem den ganzen Vormittag oder Nachmittag raubten und einen dazu zwangen, wie gestern bei mir, 36 Minuten lang nach einem Menschen zu suchen, der überhaupt noch in der Lage ist, ein Problem zu verstehen und zu lösen.

Das digitale Zeitalter ist eine Plage für die Menschheit. Ich hätte nichts dagegen, wenn alle Verantwortlichen erschossen und begraben würden.

Die idiotischen Narren, die uns die digitale Revolution gebracht haben, baden zwar im Profit – aber auch sie werden letztlich von ihrer eigenen Schöpfung verschlungen werden.