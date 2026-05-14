Die unsichtbare Besatzung: Wie Palantir und KI ein finanzielles Gefängnis schufen, das die Massen bejubelten

Von Matt Agorist

Da der Staat KI einsetzt, um Ihr Bankkonto zu überwachen, ist es der ultimative Akt friedlichen Widerstands, dem System durch dezentrale Datenschutznetzwerke den Wind aus den Segeln zu nehmen.

Wir leben in einem besetzten Land, doch die Besatzungsmacht ist nicht in Panzern oder Uniformen eingetroffen. Sie kam in Serverracks und Sitzungssälen an und verkaufte uns unsere Versklavung unter dem Deckmantel von Bequemlichkeit und nationaler Sicherheit zurück. Der schleichende Überwachungsstaat wird einer widerständigen Öffentlichkeit nicht aufgezwungen; er wird von einer Bevölkerung, die am Steuer eingeschlafen ist, mit offenen Armen empfangen.

Palantir ist der Lockheed Martin des heimischen Datenkriegs und fungiert als Rüstungsunternehmen für ein unsichtbares Schlachtfeld, doch ihre Verderbtheit reicht weit über die amerikanischen Grenzen hinaus. Sie sitzen nicht bloß am Rande und bauen das übergreifende Raster auf, das nahtlos das Ring-Kamera-Material aufnimmt, das ahnungslose Bürger der örtlichen Polizei übergeben. Sie sind aktive Teilnehmer am globalen Gemetzel. Dies ist genau dasselbe Unternehmen, das die algorithmischen Zielerfassungssysteme und KI-Intelligenz liefert, die vom israelischen Militär eingesetzt werden, um den Völkermord in Palästina zu erleichtern. Sie testen und verfeinern ihre digitalen Kill-Chains an den Leichen Unschuldiger im Ausland, nur um genau dieselben Massenüberwachungswaffen zu verpacken und sie nach innen gegen die amerikanische Öffentlichkeit zu richten. Und um dieses Ungeheuer im Inland zu füttern, verlässt sich Palantir auf weit mehr als freiwillige Hausüberwachung. Sie aggregieren Milliarden von Datenpunkten, die unfreiwillig aus Ihrem Alltag gesammelt werden – sie saugen Daten automatischer Kennzeichenleser, gescrapte Social-Media-Beiträge, gekaufte Handy-Standortdaten und sogar Krankenakten auf – und schaffen so ein unausweichliches digitales Panoptikum, dem Sie nie zugestimmt haben.

Diese Infrastruktur wurde nicht von wohlmeinenden Beamten aufgebaut, sondern von den dunkelsten Kräften der globalen Elite. Laut durchgesickerten Audioaufnahmen riet Jeffrey Epstein dem ehemaligen israelischen Premierminister Ehud Barak bereits 2013 ausdrücklich, sich Palantir „anzusehen“, um Bürger zu überwachen. Darüber hinaus taucht Palantir-Mitbegründer Peter Thiel in den berüchtigten Epstein-Akten häufig auf; Wired berichtet, dass sein Name über zweitausend Mal in den Unterlagen des in Ungnade gefallenen Finanziers vorkommt.

Dies sind die Personen, die die Systeme aufbauen, die darauf ausgelegt sind, jede Ihrer Bewegungen zu überwachen, und ihre Macht ist mittlerweile absolut. Wie wir bei The Free Thought Project ausführlich dokumentiert haben, schreien Whistleblower lautstark, dass Palantir die Dateninfrastruktur der US-Regierung von innen heraus effektiv übernommen hat.

Der erschreckendste Aspekt dieser Übernahme ist, wie das Zweiparteien-Paradigma genutzt wird, um Zustimmung für unsere eigene Unterwerfung zu erzeugen. Die politische Linke, die Palantir nun wegen seiner Verträge mit der ICE anprangert, jubelte dem Überwachungsapparat plötzlich zu, als er während der COVID-19-Panik ihrer biomedizinischen Agenda diente. Palantir entwickelte die Softwareplattform Tiberius für das Ministerium für Gesundheit und Soziales sowie die CDC, die als Rückgrat für die Nachverfolgung und Verteilung von Impfstoffen diente und gleichzeitig immense Mengen an demografischen und Gesundheitsdaten sammelte. Sie lernten den Überwachungsstaat in dem Moment zu lieben, als er ihre Vorgaben durchsetzte.

Nun, da das politische Pendel ausgeschlagen ist, applaudiert die für einen „schlanken Staat“ eintretende Rechte genau diesem Unternehmensgiganten begeistert. Palantir hat kürzlich riesige Aufträge für den Aufbau KI-gesteuerter Plattformen wie „ImmigrationOS“ erhalten, die Daten aus IRS-Aufzeichnungen, Kennzeichenlesegeräten und Quellen des privaten Sektors beziehen, um Bevölkerungsgruppen im Hinblick auf Massenabschiebungen zu verfolgen und zu überwachen. Die Konservativen, die die Gefahr der biomedizinischen Überwachung richtig erkannt haben, schweigen völlig, wenn ein Rüstungsunternehmen eine inländische Überwachungsdatenbank aufbaut – einfach weil diese auf eine Gruppe abzielt, die sie derzeit verachten. Der Staat wird immer größer, und Parteigänger auf beiden Seiten applaudieren ihren eigenen Fesseln.

Und wenn Sie glauben, dass dies nur bei illegalen Einwanderern zum Einsatz kommen wird, denken Sie noch einmal nach. Dieses algorithmische Raster wird nun gegen Ihr Finanzleben als Waffe eingesetzt. Die Small Business Administration arbeitet mit Palantir zusammen, um angeblich Betrug auszumerzen, und schafft damit einen gefährlichen Präzedenzfall für die algorithmische Überwachung des Handels in der Main Street. Dieser finanzielle Würgegriff erstreckt sich bis zur IRS, die Palantirs Data-Mining-Verträge nutzt, um unstrukturierte Daten zu durchforsten, darunter Banktransaktionen, Vermögensbewegungen und sogar soziale Medien. Der Staat gleicht seinen Mangel an menschlichen Prüfern durch ein rücksichtsloses KI-Raster aus, das darauf ausgelegt ist, Bürger automatisch ins Visier zu nehmen.

Der traditionelle Bankensektor beeilt sich, genau diese Technologie zur Verbrechensvorbeugung einzusetzen. Der Finanztechnologieriese FIS setzt nun in Zusammenarbeit mit Anthropic agentische KI ein, um Banktransaktionen in Echtzeit autonom auf mutmaßliche Finanzdelikte zu überprüfen. Dadurch wird die Notwendigkeit eines ordentlichen menschlichen Verfahrens vollständig umgangen, sodass Algorithmen Ihr Leben aus einer Laune heraus lahmlegen können.

Dieser Albtraum erstreckt sich direkt auf den Kryptowährungsbereich und führt faktisch zur Entstehung der digitalen Zentralbankwährung, vor der wir Sie seit Jahren warnen. Zentralisierte Stablecoins wie Tether sind de facto zu einem Instrument der Strafverfolgung geworden, indem sie Tausende von Adressen auf ihre USDT-Blacklist setzen und Hunderte Millionen Dollar ohne ein einziges Gerichtsverfahren einfrieren. Beachten Sie, mit welch exponentieller Geschwindigkeit diese Technokraten den Menschen ihr Geld stehlen.

Quelle: FreedomDollar.com

Wie wir bereits berichtet haben, sind zentralisierte Stablecoins eine Falle: Sie vermitteln die Illusion von Krypto-Freiheit, während sie dem Staat einen Hintertür-Schlüssel in die Hand geben, mit dem er Ihre Gelder beschlagnahmen kann, sobald Sie aus der Reihe tanzen. Man kann ein technologisch fortschrittliches Überwachungsnetzwerk nicht mit dessen Fiat-Währung oder dessen genehmigungsgebundenen digitalen Hauptbüchern bekämpfen. Der Weg, eine Maschine zu besiegen, die auf totaler Überwachung und zentraler Kontrolle basiert, besteht darin, sie nicht mehr zu finanzieren und sich vollständig aus ihren Systemen zurückzuziehen. Wir müssen zu dezentralen, auf Datenschutz ausgerichteten Alternativen übergehen, die nicht durch eine Durchführungsverordnung eingefroren oder von einem skrupellosen KI-Algorithmus markiert werden können.

Genau aus diesem Grund heben wir immer wieder Netzwerke wie Zano hervor, ein Projekt, das perfekt zum Ethos des Voluntaryismus passt. Zano bietet eine vertrauliche Ebene, die Transaktionen für das Raster von Palantir und der IRS völlig unsichtbar macht und den Behörden die Möglichkeit nimmt, Ihre friedlichen, freiwilligen Transaktionen zu verfolgen. Durch die Nutzung ihres Ökosystems können Sie private Stablecoins wie fUSD handeln, die die notwendige Preisstabilität des Dollars bieten, ohne den in Tether eingebauten Hintertür-Kill-Switch.

Die Kombination von Vermögenswerten wie fUSD im Zano-Netzwerk mit bewährten, dezentralen Privacy-Coins wie DASH bietet dir die uneingeschränkte Möglichkeit, sicher Transaktionen durchzuführen. Dein Finanzleben gehört dir, nicht korrupten Rüstungskonzernen und KI-Algorithmen, und der einzige Weg zum Sieg besteht darin, ihre Maschine auszuhungern.

Die Architekten dieses digitalen Gefängnisses sind zur Finanzierung ihrer Gräueltaten vollständig auf deine Mitwirkung und dein Kapital angewiesen. Ob es nun darum geht, algorithmisches Targeting einzusetzen, um Familien im Nahen Osten zu massakrieren, oder autonome KI zu entfesseln, um Ihr Bankkonto in Amerika einzufrieren – der Zwangsapparat des Staates wird durch den Reichtum angetrieben, den er systematisch aus Ihrer Arbeit abschöpft. Die Teilnahme an ihrer Fiat-Matrix oder das Halten ihrer genehmigten Stablecoins ist nicht mehr nur eine schlechte finanzielle Entscheidung – es ist die aktive Subventionierung Ihrer eigenen Versklavung. Endlich verfügen wir über die kryptografischen Werkzeuge, um das Ungeheuer auszuhungern und uns davon abzuwenden. Die Verlagerung Ihres Vermögens in unsichtbare, unveränderliche Netzwerke wie Zano und der Handel mit privaten Vermögenswerten wie fUSD ist der ultimative Akt friedlichen Widerstands. Es ist an der Zeit, die finanziellen Lebensadern des Überwachungsstaates zu durchtrennen, ihm seine Macht zu entziehen und eine Parallelwirtschaft aufzubauen, die vollständig außerhalb der Reichweite seiner blutbefleckten Hände operiert.