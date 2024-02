Der Chefdiplomat der Europäischen Union, Josep Borrell, hat eingeräumt, dass „die Ära der westlichen Dominanz in der Tat endgültig vorbei ist“. Er warnte, dass die EU die Welt nicht in „den Westen gegen den Rest“ einteilen dürfe, da „viele im ‚globalen Süden‘ uns der ‚Doppelmoral‘ beschuldigen“.

Europas Spitzendiplomat räumte ein, dass „die Ära der westlichen Dominanz tatsächlich endgültig vorbei ist“.

Josep Borrell, der Hohe Vertreter der Europäischen Union für Außenpolitik, schrieb dies am 25. Februar in einem Blogeintrag auf der offiziellen Website des diplomatischen Dienstes der EU.

„Wenn sich die derzeitigen globalen geopolitischen Spannungen weiter in Richtung ‚Westen gegen den Rest‘ entwickeln, droht die Zukunft Europas düster zu werden“, warnte er.

Die Kriege in der Ukraine und im Gazastreifen sowie die antikolonialen Aufstände in der afrikanischen Sahelzone haben das Risiko, dass Europa geopolitisch irrelevant wird, deutlich erhöht“, sagte Borrell und bedauerte, dass es Russland gelungen sei, die Situation auszunutzen“.

Die Verbesserung unserer Beziehungen mit dem ‚globalen Süden'“ sei eine der vier Hauptaufgaben auf der geopolitischen Agenda der EU.

„Viele im ‚globalen Süden‘ werfen uns vor, mit ‚zweierlei Maß‘ zu messen“, räumte er ein.

Borrell ist bekannt für seine gelegentlichen offenen Kommentare und das Eingeständnis unbequemer Wahrheiten, die die meisten europäischen Diplomaten verschweigen.

Im Jahr 2022 gestand der Chef der EU-Außenpolitik: „Unser Wohlstand basiert auf China und Russland – Energie und Markt“, wobei „billige Energie aus Russland“ und „Zugang zum großen chinesischen Markt“ die Eckpfeiler der europäischen Wirtschaft seien.

Borrells Beharren darauf, dass Europa die Welt nicht in „den Westen gegen den Rest“ einteilen dürfe, stand jedoch im Widerspruch zu seiner Forderung im selben Artikel vom Februar 2024, dass die EU ihre „Zusammenarbeit mit wichtigen Partnern, insbesondere den USA“ ausbauen müsse.

Die letzten Monate haben uns daran erinnert, wie wichtig die NATO für unsere kollektive Verteidigung bleibt“, schrieb der europäische Spitzendiplomat und forderte eine Stärkung des US-geführten Militärblocks.

2023 veröffentlichte der einflussreiche Think Tank European Council on Foreign Relations ein Weißbuch mit dem Titel „Die Kunst der Vasallentreue“. Darin wird davor gewarnt, dass „Europa ein amerikanischer Vasall wird“, und darauf hingewiesen, dass der Krieg in der Ukraine „die tiefe Abhängigkeit der Europäer von den USA offenbart“ habe.

Der Chef der EU-Außenpolitik räumt zwar ein, dass es ein Fehler wäre, „den Westen gegen den Rest“ auszuspielen, fordert aber gleichzeitig eine Vertiefung des transatlantischen Bündnisses zwischen den USA und Europa, was diese geopolitische Spaltung nur noch verschärft.

Der Westen gegen den Rest in der UN

Auf der Weltbühne stellt sich Europa oft gemeinsam mit den USA gegen den Willen der internationalen Gemeinschaft.

In den Vereinten Nationen stimmen die USA und Europa oft gemeinsam ab, während die große Mehrheit der Mitgliedsstaaten des globalen Südens gegen sie stimmt.

Von 1983 bis 2012 stimmten die USA in der UN-Generalversammlung nur in 32,7 % der Fälle mit der Mehrheit der Welt.

Im Jahr 1988 stimmten die USA nur in 15,4 % aller Abstimmungen in der UN-Generalversammlung mit.

Europa ist die einzige Region der Welt, die regelmäßig mit den USA abstimmt.

Im November 2023 stimmte der Westen in der UN-Generalversammlung für Resolutionen zu Demokratie, Menschenrechten und kultureller Vielfalt, zu Söldnern und einseitigen Zwangsmaßnahmen (Sanktionen) gegen die große Mehrheit der Welt.

Im April 2023 stimmte der Westen im UN-Menschenrechtsrat erneut geschlossen gegen andere Länder und verteidigte völkerrechtswidrige unilaterale Sanktionen.

Im Dezember 2022 stimmte der Westen in der UN-Generalversammlung gegen den Rest der Welt und forderte eine neue internationale Wirtschaftsordnung.