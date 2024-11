Die dunkle Agenda der UN: Was sie über die Agenda 2030 verschweigen

Heutzutage sind sie allgegenwärtig: Sie prägten die Fußball-Europameisterschaft und die Olympischen Spiele, finden sich in jedem Firmenhandbuch und auf fast jeder Website. Auf neuen Smartphones sind sie bereits als Apps vorinstalliert – auch wenn niemand ausdrücklich danach gefragt hat.

Die Rede ist von den 17 nachhaltigen Entwicklungszielen (SDGs) der UN.

„Diese utopischen Ideale lassen sich nur durch eine Umverteilung von Nahrungsmitteln, Gütern, Eigentum und Rechten erreichen“, sagte Beverley Turner im britischen Sender GB News. Mit anderen Worten: Kommunismus.

"The UN's Agenda 2030 is all about control."



English broadcaster Beverley Turner: "It is not possible to achieve these utopian ideals without a deliberate, perhaps forceful, redistribution of food, goods, property and rights."



