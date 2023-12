Die dunkle Botschaft von ‚Leave the World Behind‘: Wie Unterhaltung und Manipulation die Gesellschaft formen.

Gestern Abend habe ich endlich „Leave the World Behind“ gesehen, und während sich alle auf die offensichtlichen Vorhersagen über eine Cyber-Pandemie und Schall-/Energiewaffen konzentrieren, die uns in einen systemischen Zusammenbruch führen werden, gibt es einen anderen Punkt, den einige meiner Meinung nach übersehen haben, Und wie sehr dies den Geist der Jugend in die Derealisierung, den Eskapismus und die völlig verzerrte Wahrnehmung dessen, was wichtig ist, hineinzieht, mit diesen seltsamen emotionalen Bindungen an Berühmtheiten und die Charaktere, die sie spielen, als wären sie real.

In den ersten Minuten des Films, nach der Titelszene, sieht man sie im Auto, wie sie Friends auf ihrem iPad schaut, bevor das Internet zusammenbricht, und sie bittet ihren Vater, wenn sie wieder in der Stadt sind, mit ihr in den Coffee Shop von Friends zu gehen, und er antwortet: „Ich glaube nicht, dass das echt ist, Schatz. Das ist nur eine Kulisse.“ Damit gibt er ihr den Ton für den Rest des Films vor.

In der nächsten Szene weckt sie ihre Mutter, um sich darüber zu beschweren, dass das Internet weiterhin nicht funktioniert und sie „unglaubliche Angst davor hat, wie sie die Serie beenden werden“. Auch hier zeigt sich, dass die Jugend so sehr von Unterhaltung und Fernsehen vereinnahmt wird, dass sie psychisch krank wird und sich Sorgen um fiktive Fernsehfiguren und das Ende einer Sendung macht.

Später, gegen Ende des Films, weckt sie ihren Bruder wieder und fragt ihn, ob sie nie erfahren wird, wie es mit Ross und Rachael weitergeht, und ihr Bruder fragt sie, warum sie sich so sehr für Friends interessiert. Sie antwortet, weil sie sie glücklich machen, und „wenn es eine Hoffnung in dieser beschissenen Welt gibt, dann werden wir wenigstens herausfinden, wie es für sie ausgeht. Ich mache mir Sorgen um sie“.

Der Film endet damit, dass GH eine Rede über einen Dreistufenplan hält, den er von seinem Klienten, einem Rüstungsunternehmer, gehört hat, wie man eine Nation stürzen kann, indem man sie so dysfunktional macht, dass sie sich selbst kannibalisiert, bevor er auf die Schlussszene schneidet, in der Rose in ein wohlhabendes Haus einbricht, sich mit giftigem Junkfood und Soda überschüttet, durch das Haus irrt, bis sie den Bunker betritt, und dann einen Fernseher und eine Wand voller DVDs mit ihrer Lieblingsserie Friends findet. In der Schlussszene sieht sie sich die Episode „The Last One“ an und lächelt gedankenverloren in den Fernseher, während gleichzeitig Bomben auf nahegelegene Städte abgeworfen und Schallwaffen im Weltraum gegen die Bevölkerung eingesetzt werden.

Wenn man bedenkt, dass dieser Film von Sam Esmail geschrieben wurde, der auch hinter der Serie Mr. Robot steckt, die voll von den gleichen Ideen ist. Robot steckt, die voll von den gleichen Darstellungen des typischen, gehirngewaschenen, konsumorientierten Amerikaners ist, der auf Starkult, hirnlose Unterhaltung und politisches Theater fixiert ist, wobei die Eliten an der Spitze die Fäden ziehen und das Weltgeschehen und die Erzählungen kontrollieren, denke ich, dass dieser Film versucht, eine ähnliche Botschaft zu vermitteln, die über die vorausschauende Programmierung des Zusammenbruchs hinausgeht, der schon vor Jahren, in den 60er-Jahren, mit der Jugend begonnen hat.

Viele Menschen sind so erschöpft, demoralisiert und desillusioniert von der Welt und all ihren Verrücktheiten, dass sie es vorziehen, sich von all dem abzuschotten, sich in der Unterhaltung zu verlieren und das Leben der anderen stellvertretend zu leben. Dies ist vorwiegend bei Jugendlichen zu beobachten, die vom Handy abhängig sind und deren Intelligenz und schulische Leistungen in der Folge dramatisch abnehmen. Ihr Geist und ihre Seele werden in dieser Aufmerksamkeitsökonomie von kriminellen Unternehmen, die genau wissen, was sie tun und wie sie die Gesellschaft zerstören, eingefangen, zu Geld gemacht und für den Profit gezüchtet.

Der ehemalige Facebook-Manager Chamath Palihapitiya sagte dies vor Jahren in einem viralen Video darüber, wie die sozialen Medien die Gesellschaft auseinanderreißen und dass sie ein Monster erschaffen haben, aber dieses Monster wurde schon vor Jahren mit dem Aufkommen des Fernsehens und Hollywoods erschaffen, von dem wir alle wissen, dass es ein Arm der CIA ist, mit dem ausdrücklichen Ziel der Destabilisierung, Demoralisierung, Degeneration und des endgültigen Zusammenbruchs, damit sie ihre NWO wie ein Phönix aus der Asche wiederauferstehen lassen können.

„Wir werden wissen, dass unser Desinformationsprogramm abgeschlossen ist, wenn alles, was die amerikanische Öffentlichkeit glaubt, falsch ist“. Der ehemalige CIA-Direktor William Casey

Wenn man eine Nation wirklich zerstören und destabilisieren will, dann macht man sich an die Jugend heran und verseucht ihre Köpfe mit Propaganda, die fadenscheinigen Materialismus, sexuelle Degeneration, Wokismus, LGBTQ und alles andere verherrlicht, um ihre Moral zu korrumpieren und ihren Geist zu einem Matsch zu degenerieren, der im Erwachsenenalter leicht zu kontrollieren und zu unterwerfen ist.

Wenn Sie also ein Elternteil sind, das dies liest, und Sie Ihr Kind und die Zukunft der Menschheit vor diesem Monster der umgekehrten Degeneration retten wollen, müssen Sie anfangen zu kontrollieren, was sie mit ihren Geräten machen und welche Inhalte sie konsumieren, denn das hat tiefgreifende und unermessliche Auswirkungen auf sie und auf die Zukunft Amerikas und den Rest der Welt.

**

Schlussszene mit GH:

->Da mein Hauptauftraggeber im Verteidigungsbereich tätig ist, habe ich viel Zeit damit verbracht, die Kosten-Nutzen-Analyse von militärischen Aktionen zu untersuchen. Vor allem ein Programm hat meinen Kunden am meisten erschreckt. Es handelte sich um ein einfaches dreistufiges Manöver, mit dem die Regierung eines Landes von innen gestürzt werden konnte.

Der erste Schritt ist die Isolierung, das Abschneiden der Kommunikations- und Transportmittel. Man macht das Ziel so taub, stumm und gelähmt wie möglich und bereitet es so auf die zweite Stufe vor. Synchronisiertes Chaos. Terrorisierung durch verdeckte Angriffe und Fehlinformationen, die die Verteidigungsfähigkeit überfordern und die Waffensysteme anfällig für Extremisten im eigenen Militär machen.

Ohne einen klaren Feind oder ein klares Motiv würden die Menschen beginnen, sich gegeneinander zu wenden. Im Erfolgsfall würde sich die dritte Stufe von selbst einstellen.

Was ist also die 3. Stufe? Ein Putsch, ein Bürgerkrieg, ein Zusammenbruch. Dieses Programm galt als der billigste Weg, ein Land zu destabilisieren, denn wenn das Zielland dysfunktional genug war, würde es im Grunde die Arbeit für einen erledigen. Wer auch immer das begonnen hat, will, dass wir es beenden.

Dieses Programm wurde als der kostengünstigste Weg angesehen, ein Land zu destabilisieren, denn wenn das Zielland dysfunktional genug war, würde es im Wesentlichen die Arbeit für einen erledigen.