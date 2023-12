Vorbereitung auf „Krankheit X“: Gates-Stiftung finanziert nadelfreie mRNA-Impfstoff-Wafer-Technologie

Mit finanzieller Unterstützung der Bill & Melinda Gates Foundation investiert die Coalition for Epidemic Preparedness Innovations 1,2 Millionen Dollar in ein Start-up-Unternehmen, das Impfstoff-Wafer entwickelt, die unter der Zunge getragen und bei jeder Temperatur gelagert werden können. Kritiker bezweifeln die Zuverlässigkeit der Technologie und die Sicherheit der mRNA-Plattform.

Die Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI) kooperiert mit Jurata Thin Film Inc. bei der Entwicklung eines waferartigen mRNA-Films, der bei Raumtemperatur gelagert und unter die Zunge gelegt werden kann, um Impfstoffe nadelfrei zu verabreichen.

Die Partnerschaft beginnt mit einer Investition von 1,2 Millionen US-Dollar, um Jurata bei der Entwicklung seiner proprietären Impfstoffplattform zu unterstützen, die nach Angaben des Unternehmens mRNA-haltige Lipid-Nanopartikel-Impfstofftechnologien in einem dünnen Film stabilisiert.

Jurata behauptet, der Film sei „thermostabil“, d.h. er kann bei Raumtemperatur hergestellt und gelagert werden und bleibt drei Jahre lang stabil, wodurch die energieintensive Kühllagerung entfällt, die bei den derzeitigen mRNA-Impfstoffen erforderlich ist.

Die Folie kann auf die Wange oder unter die Zunge gelegt werden, um den Impfstoff zu verabreichen. Er kann auch mit einer wässrigen Lösung rehydriert und nasal oder auf eine andere Weise verabreicht werden, die keine Passage durch den Verdauungstrakt erfordert.

Jurata und CEPI preisen diese Technologie als Schlüssel für die Bereitstellung von Impfstoffen für arme Menschen auf der ganzen Welt. „Wenn sich die Technologie als erfolgreich erweist“, so CEPI in einer Pressemitteilung, „wird sie dazu beitragen, den Zugang zu mRNA-Impfstoffen in unterversorgten Regionen zu erweitern und die globale Reaktion auf zukünftige Ausbrüche von Infektionskrankheiten zu verbessern.

Wissenschaftler, die mit The Defender sprachen, sagten jedoch, dass ein „Erfolg“ zeitnah unwahrscheinlich sei. Sie sagten auch, dass die Technologie Probleme aufwerfen könnte, die über die ernsten bekannten Risiken der bestehenden mRNA-Transfektionstechnologie hinausgehen.

Brian Hooker, Ph.D., leitender Direktor für Wissenschaft und Forschung bei Children’s Health Defense (CHD), sagte

Impfstoffe müssen kühl gelagert werden (in der Regel gekühlt), und mRNA-Impfstoffe sind besonders anfällig für Hitzeschäden während des Transports und der Lagerung. Eine thermostabile Plattform würde eine Kühlung überflüssig machen und wäre ein enormer Durchbruch bei der Beseitigung der Anforderungen an die Kühlkette bei der Lieferung von Impfstoffen in Entwicklungsländer und würde auch insgesamt zu erheblichen Kosteneinsparungen bei der Bereitstellung führen.

Abgesehen von den anderen offensichtlichen Problemen mit mRNA-Impfstoffen würde ich mir Sorgen machen, dass die mRNA nicht so thermostabil ist, wie behauptet wird, und dies zu Sequenzmutationen und anderen Schäden am genetischen Code führen könnte.

Jurata ist ein kleines Biotech-Unternehmen, das Filme für die Verabreichung von Impfstoffen und anderen Therapeutika entwickelt. Die Gründer haben auch Bamboo Therapeutics gegründet, ein Biotech-Unternehmen für Gentherapie, das 2016 von Pfizer für 827 Mio. USD übernommen wurde.

Thermostabile, nadelfreie Impfstoffe als „Ablenkungsmanöver“

Jurata ist der fünfte Partner, der im Rahmen der CEPI-Ausschreibung vom Januar 2022 für Innovationen bei der Herstellung thermostabiler Impfstoffe bekannt gegeben wurde. Nach Angaben des Unternehmens stehen weitere Ankündigungen bevor.

Kürzlich haben Organisationen wie die Weltgesundheitsorganisation (WHO), Gavi, die Vaccine Alliance und die Bill & Melinda Gates Foundation die potenziellen Vorteile von Technologien zur nadelfreien Verabreichung von Impfstoffen, darunter Mikroarray-Pflaster, Stifte und jetzt auch Mikrofilme, als „bahnbrechend“, „wegweisend“ und „die Zukunft des Impfens“ bezeichnet.

Sie behaupten, dass diese Technologien das Potenzial haben, Impfstoffe in entlegenen Gebieten zugänglich zu machen, insbesondere im globalen Süden, wo die Infrastruktur für die notwendige Kühllagerung von Impfstoffen fehlt, insbesondere für mRNA-Impfstoffe, die ultrakalte Temperaturen von -20 Grad Celsius bis -80 Grad Celsius benötigen.

Sie sagen auch, dass diese Technologien dazu beitragen können, die Aufnahme von Impfstoffen in Gebieten zu fördern, in denen Impfungen nur zögerlich durchgeführt werden, und den Bedarf an Impfstofflieferanten zu verringern, indem sie es den Menschen ermöglichen, sich selbst zu impfen.

Im Rahmen der Vereinbarung mit CEPI hat sich Jurata verpflichtet, die Impfstoffversorgung in der südlichen Hemisphäre sicherzustellen, indem das Unternehmen die zur Deckung des öffentlichen Gesundheitsbedarfs erforderliche Menge an Impfstoffen herstellt, erschwingliche Preise für die Länder der südlichen Hemisphäre festlegt und gegebenenfalls die Technologie an Hersteller in der südlichen Hemisphäre weitergibt.

Thermostabile nadelfreie Technologien werden weithin beworben, obwohl nur wenige klinische Studien zu diesen Technologien abgeschlossen sind und noch kein Impfstoff dieser Art von den Behörden zugelassen wurde.

Der CHD-Wissenschaftler J. Jay Couey, Ph.D., sagte gegenüber The Defender, dass er den Wirbel um diese Technologien für ein „Ablenkungsmanöver“ hält, das die Öffentlichkeit glauben machen soll, die Probleme mit diesen Impfstoffen seien technische Probleme der Lagerung oder der Verabreichungsmethode – und nicht die viel ernstere Bedrohung, die von den mRNA-Transfektionstechnologien selbst ausgeht.

Trotz aller Aufregung um neue Verabreichungswege für Impfstoffe wurde die erste klinische Studie mit Impfpflastern bei Kindern für den in Gambia getesteten Masern-Röteln-Impfstoff erst im Mai von Micron Biomedical auf der Konferenz Microneedles 2023 in Seattle vorgestellt.

Die Phase-1/2-Studie lieferte „vielversprechende“ Ergebnisse, obwohl die Studienergebnisse bisher nicht in einer Peer-Review-Publikation veröffentlicht wurden.

Trotz der begrenzten Forschungsergebnisse bewilligte die Gates-Stiftung Micron Biomedical im November 23,6 Millionen Dollar, um die erste Massenproduktion der nadelfreien Impfstofftechnologie zu finanzieren. Die Centers for Disease Control and Prevention sind ebenfalls eine Partnerschaft mit Micron eingegangen.

CEPI hofft, mit der Finanzierung die Entwicklung solcher Impfstoffe vorantreiben zu können.

„Wir sind wirklich auf der Suche nach einer Veränderung in der Art und Weise, wie einige dieser Impfstoffe gelagert und geliefert werden können“, sagte Ingrid Kromann, stellvertretende Direktorin für Impfstoffherstellung und Lieferkette bei CEPI, in einer Pressemitteilung über die Finanzierungsmöglichkeit.

Von den 17,5 Millionen Dollar, die CEPI für die Entwicklung thermostabiler Impfstoffe bereitstellt, wurden bereits 2 Millionen Dollar an Tiba Biotech für die RNA-Nanopartikel-Verabreichungsplattform und 4,3 Millionen Dollar an Vaxxas für präklinische Versuche mit einem Microarray-Pflaster vergeben, 3,6 Mio. USD an Gennova Biopharmaceuticals für eine selbstverstärkende mRNA-Plattform und 1,6 Mio. USD an AvaxziPen – eine nadelfreie Plattform zur Verabreichung von Festdosis-Impfstoffformulierungen über einen Pen-Applikator.

Im Falle des Mikrofilms von Jurata wird die CEPI-Finanzierung präklinische Studien unterstützen.

Da die mRNA-Technologie während der COVID-19-Pandemie „einer der technologischen ‚Leuchtsterne‘ war“, so Kromman, werden thermostabile, einfach zu verabreichende Impfstoffe wie der von Jurata der Schlüssel sein, um „den Pandemie-Bereitschaftsplan des CEPI voranzubringen, um die Geschwindigkeit und den Umfang unserer Reaktion auf künftige Epidemien und Pandemien zu beschleunigen und den Zugang zu Impfstoffdosen zu verbessern“.

Eine weitere Initiative, die von den Kontrollligurchen unterstützt wird.

CEPI beschreibt sich selbst als „eine innovative globale Partnerschaft zwischen öffentlichen, privaten, philanthropischen und zivilgesellschaftlichen Organisationen“, die 2017 auf dem Weltwirtschaftsforum (WEF) in Davos ins Leben gerufen wurde, „um die Reaktionszeit auf Epidemien zu verkürzen, indem Impfstoffe entwickelt werden, die im Falle eines Ausbruchs schnell freigesetzt werden können“.

Die Gates-Stiftung hat CEPI mit einer Investition von 460 Millionen Dollar mitbegründet. Weitere Geldgeber sind der Wellcome Trust und der WEF. Der CEO von CEPI, Dr. Richard J. Hatchett, war zuvor amtierender Direktor der U.S. Biomedical Advanced Research and Development Authority.

Bill Gates erklärte, warum er CEPI gegründet hat:

Leider gibt es keinen natürlichen Markt für Impfstoffe, obwohl die Gefahr von Epidemien groß ist. Wir müssen die Regierungen dazu bringen, die richtige Anreizstruktur zu schaffen. Wenn man vorhersagen kann, welche Erreger auftauchen werden, und Impfstoffe vorrätig hat, wäre das eine ausgezeichnete Antwort.

Im Vorstand der CEPI sind Mitarbeiter der Gates-Stiftung mit und ohne Stimmrecht vertreten, ebenso wie Mitarbeiter der WHO.

Die CEPI ist eine weitere Initiative, die von den „Kontrollgiganten“ unterstützt wird, die unter dem Deckmantel der Philanthropie und der Rettung von Leben versuchen, die nationale Souveränität und die individuelle Autonomie zu untergraben“, sagte Seamus Bruner, Autor von „Controligarchs: Exposing the Billionaire Class, their Secret Deals, and the Globalist Plot to Dominate Your Life“, gegenüber The Defender.

„Sie tun dies, indem sie Krisen ausnutzen – echte und inszenierte – um die Entscheidungsfindung weg von gewählten Vertretern hin zu sogenannten Experten und supranationalen Organisationen wie der Weltgesundheitsorganisation zu verlagern, die von einer nicht gewählten – und daher nicht rechenschaftspflichtigen – Elite finanziert und kontrolliert werden“, sagte Bruner.

Die aktuelle Finanzierung ist Teil des 3,5 Milliarden Dollar schweren Pandemievorsorgeplans des CEPI, der im März 2021 ins Leben gerufen wurde, um Technologien zu entwickeln, die die Geschwindigkeit und den Umfang der Impfstoffentwicklung für aufkommende Pandemien erhöhen und die Entwicklungszeit für Impfstoffe auf 100 Tage verkürzen.

In der Vergangenheit dauerte die Entwicklung von Impfstoffen 10 bis 15 Jahre. Der mRNA-Impfstoff COVID-19 wurde im Rahmen der Operation Warp Speed in weniger als einem Jahr entwickelt.

Die Zahl der unerwünschten Ereignisse, die im Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) allein für die COVID-19-Impfstoffe gemeldet wurden, ist beispiellos in der Geschichte der Impfstoffe: Bis zum 24. November wurden 1 872 034 Ereignisse gemeldet.

Forscher von Correlation Research in the Public Interest (CEPI) schätzen, dass die Impfstoffe kausal mit etwa 17 Millionen Todesfällen weltweit in Verbindung stehen.

Die Aufgabe von CEPI im Rahmen des Bereitschaftsplans besteht darin, die Entwicklung von „Rapid Response Platforms for the Development of Vaccines against ‚Disease X'“ zu finanzieren – der Platzhaltername der WHO für eine derzeit unbekannte oder nicht existierende Krankheit, die jedoch das Potenzial hat, verheerende Auswirkungen auf die Menschheit zu haben.

Das Schreckgespenst „Krankheit X“ war Teil der Begründung, mit der die Weltgesundheitsversammlung im Juni die Erhöhung des WHO-Budgets um 20% rechtfertigte.

CEPI argumentiert: „Je schneller ein wirksamer Impfstoff entwickelt und eingesetzt wird, desto schneller kann eine potenzielle Pandemie-Bedrohung eingedämmt und unter Kontrolle gebracht werden, wenn der Impfstoff eingesetzt wird“.

„Das endlose Regime von Medikamenten und Gentherapien, an dem CEPI arbeitet – verabreicht durch Injektionen und andere Mechanismen – mag am Ende freiwillig sein. Aber wenn die Kontrolleure, wie Bill Gates, der Hauptgeldgeber von CEPI, ihren Willen durchsetzen, wird es obligatorisch“, sagt Bruner.