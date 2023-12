Vom Fluss zum (Roten) Meer: Warum die USA einen neuen Marine-Einsatzverband bilden

Der Jemen hat Israels Gaza-Krieg ins Wanken gebracht, indem er Schiffe angegriffen hat, die auf dem Weg in den Besatzungsstaat waren. Die USA und ihre Verbündeten drohen nun damit, als Reaktion darauf einen Marine-Einsatzverband zu gründen – ein Schritt, der wahrscheinlich nach hinten losgehen und den Konflikt noch weiter anheizen wird.

Anstatt Druck auf Israel auszuüben, damit es seinen brutalen Angriff auf den Gazastreifen einstellt, mobilisiert die Regierung Biden jetzt arabische und westliche Flotten – und vielleicht auch eine israelische -, um die wirtschaftlichen, politischen und militärischen Interessen von Tel Aviv zu schützen.

Inmitten verstärkter Seeoperationen der mit den Ansarallahs verbündeten jemenitischen Streitkräfte gegen Schiffe, die nach Israel fahren, findet diese Mobilisierung der USA unter dem Deckmantel der Wahrung der Schifffahrtsfreiheit im Roten Meer und im Bab al-Mandab statt.

Offiziell behauptet Washington, es tue sein Möglichstes, um zu verhindern, dass sich Israels Krieg zu einer regionalen Konfrontation ausweitet, und hat Tel Aviv öffentlich aufgefordert, seine wahllosen Angriffe auf die Zivilbevölkerung in dem belagerten Streifen einzustellen.

In Wirklichkeit aber versucht das Weiße Haus mit leerer Rhetorik, Israel mehr Zeit zu verschaffen, um einen Sieg in Gaza zu erringen und den palästinensischen Widerstand zu zerschlagen.

Der Vorschlag der USA, eine internationale Seestreitkraft zum Schutz der Schifffahrt im Roten Meer aufzustellen, kann nur im Kontext der bedingungslosen Unterstützung Israels durch die USA verstanden werden. Als der nationale Sicherheitsberater Jake Sullivan am 4. Dezember Gespräche über die Bildung einer Marine-Einsatztruppe ankündigte, verschärfte Tel Aviv prompt seine Drohungen mit militärischen Vergeltungsmaßnahmen gegen den Jemen wegen der Behinderung israelischer Schiffe und solcher, die mit israelischen Interessen im Bab al-Mandab in Verbindung stehen.

USA streben größere Rolle im Roten Meer an

Anstatt auf die wiederholten Warnungen des Ansarallah-Führers Abdulmalik al-Houthi zu hören, Washington solle Israels Krieg gegen den Gazastreifen nach der Al-Aqsa-Flut-Operation des palästinensischen Widerstands am 7. Oktober nicht länger unterstützen, scheint die Regierung Biden ein Auge zuzudrücken.

Anstatt Druck auf Tel Aviv auszuüben, um eine regionale Eskalation zu verhindern, hat Washington eine Luftbrücke für Waffen nach Israel eröffnet, die weit über die Waffenlieferungen an die Ukraine in einem ähnlichen Zeitraum hinausgeht. Die USA haben sogar ihren Militäreinsatz in der Region ausgeweitet und sich direkt gegen die jemenitischen Raketen und Drohnen gestellt, die auf die Stadt Umm al-Rashrash (Eilat) im Süden Israels gerichtet waren.

Trotz des seit zwei Monaten andauernden beispiellosen Gemetzels an der Zivilbevölkerung des Gazastreifens, das die Meinung der Weltöffentlichkeit gegen Tel Aviv auf den Kopf gestellt hat, scheinen die USA nicht gewillt zu sein, Israels Entscheidung, einen langwierigen Krieg zu führen, zu konfrontieren. Das Weiße Haus konzentriert sich stattdessen auf den Schutz der israelischen Handelsinteressen im Roten Meer und hat die USA in die Bildung einer äußerst umstrittenen Marine-Einsatzgruppe in Westasien verwickelt.

Letzte Woche, nachdem die Militärkampagne des Jemen zur Unterbindung der israelischen Schifffahrt an Fahrt gewonnen hatte, erklärte der Leiter des israelischen Nationalen Sicherheitsrats, Tzachi Hanegbi: “Wenn die Welt sich nicht darum kümmert, werden wir handeln”. Dies geschah, nachdem US-Verteidigungsminister Lloyd Austin Anfang des Monats mit seinem saudischen Amtskollegen Khalid bin Salman über die “Bedrohung der Freiheit der Schifffahrt im Roten Meer durch die Houthi” gesprochen hatte.

Sullivan machte die Sache noch deutlicher, als er ankündigte, dass derzeit Gespräche über die Bildung einer maritimen Task Force “irgendeiner Art” geführt würden, um die sichere Durchfahrt von Schiffen in der Wasserstraße zu gewährleisten.

Der Ausdruck “eine Art” von Truppe deutet darauf hin, dass Washington nicht beabsichtigt, sich auf die sogenannte “Joint Task Force 153” zu beschränken, die vor zwei Jahren zur “Bekämpfung von Terrorismus und Schmuggelaktivitäten” im Roten Meer und im Golf von Aden gebildet wurde. Dieser Truppe gehören 15 Länder an, darunter die Vereinigten Staaten, Saudi-Arabien, Ägypten und Jordanien, aber nicht Israel.

Tatsächlich sieht die neue “Task Force” immer mehr wie ein amerikanischer Schachzug aus, um den Jemen nach einem achtjährigen Krieg, den die saudischen und emiratischen Verbündeten nicht gewinnen konnten, direkter anzugreifen. Sie ist auch eine Gelegenheit, den westasiatischen Staaten die regionale Integration Israels aufzuzwingen, indem Tel Aviv in eine militärische Mission mit größeren Befugnissen, größerer Bewaffnung und multinationalem Charakter eingebunden wird.

Ansarallah-Herausforderung für CTF 153

Die Absichten Washingtons sind spätestens seit Februar 2022 klar, als die USA militärische Marineübungen beaufsichtigten, an denen 60 Länder teilnahmen, darunter auch Israel – das erste Mal, dass der Besatzungsstaat an Übungen an der Seite arabischer Länder teilnahm, zu denen er keine formellen diplomatischen Beziehungen unterhält.

Die CTF 153 ist die vierte Truppe ihrer Art im Rahmen der “Combined Maritime Force” (CMF), einem Bündnis multinationaler Streitkräfte aus 39 Ländern, das 2002 unter dem Kommando der Fünften Flotte in Bahrain gegründet wurde, um angeblich die Aktivitäten illegaler Akteure und des internationalen Terrorismus auf See zu bekämpfen.

Die CMF umfasst drei weitere Einsatzgruppen (150, 151 und 152). Zu den teilnehmenden Ländern gehören Australien, Belgien, Brasilien, Frankreich, Deutschland, Griechenland, Indien, Irak, Italien, Japan, Südkorea, Norwegen, Kuwait, Portugal, Katar, Singapur, Spanien, Thailand, die Türkei und Großbritannien.

Nach Angaben von Defense News brauchen die USA jedoch “keine neue Task Force zu schaffen; es gibt eine bestehende Task Force innerhalb der Combined Maritime Forces, nämlich CTF 153, die als Starthilfe dienen kann”.

Denn der bisherige Auftrag der CTF 153 besteht darin, “sich auf die internationale maritime Sicherheit und den Aufbau von Kapazitäten im Roten Meer, Bab al-Mandeb und im Golf von Aden zu konzentrieren”.

In der Tat haben amerikanische und französische Streitkräfte in den letzten Tagen Drohnen und Raketen der jemenitischen Seite abgewehrt.

Eine mögliche Eskalation der Angriffe der Ansarallah auf Schiffe, die mit Israel in Verbindung stehen, könnte jedoch eine große Herausforderung für die CTF 153 darstellen. Aufgrund der großen Zahl von Schiffen, die die jemenitischen Gewässer vom Golf von Aden bis Bab al-Mandab und das Rote Meer durchqueren, müsste die Seestreitkraft mit etwa 21.000 Schiffen rechnen.

Geopolitische Ziele und Energiesicherheit

Insbesondere Bab al-Mandab gilt als verwundbarer Punkt, über den jährlich 12 Prozent des gesamten weltweiten Seehandels abgewickelt werden. Dies wirft einige wichtige Überlegungen für Parteien auf, die die Fähigkeiten der Ansarallah einschränken wollen:

Die USA zum Beispiel werden gezwungen sein, eine große Anzahl von militärischen Mehrzweckschiffen für ausgedehnte Gewässer bereitzustellen. In dem Bericht von Defense News wird betont, dass Israel neben Ägypten, Saudi-Arabien, den Vereinigten Arabischen Emiraten und Bahrain in der geplanten Seestreitmacht vertreten sein muss, zusätzlich zu den G7-Ländern, zu denen Kanada, Frankreich, Deutschland, Italien, Japan und Großbritannien gehören.

Washington wird eine große Anzahl regionaler – und sogar entfernter – Länder in diese Truppe einbeziehen müssen, was effektiv zu einer Militarisierung ganzer Seegebiete vom Mittelmeer über den Suezkanal, den Golf von Akaba, das Rote Meer, den Golf von Aden, das Arabische Meer bis hin zum Persischen Golf führen wird.

Als Konkurrenten Chinas und Russlands ist es das übergeordnete Ziel der USA, die Vorherrschaft über internationale Korridore zu behaupten, die Energiesicherheit zu stärken und geopolitische Konflikte in Westasien zu bewältigen. Die Eskalation der USA zur Wahrung der Interessen Israels lässt jedoch das Gespenst eines regionalen Krieges aufkommen, was im Widerspruch zu Washingtons Behauptungen steht, ein solches Szenario vermeiden zu wollen.

Die erhöhten Spannungen lassen mögliche US-Angriffe auf den Jemen befürchten, die den fragilen Waffenstillstand gefährden könnten, der den von Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten geführten siebenjährigen Krieg beendet hat. Außerdem besteht die Gefahr, dass die von den Vereinten Nationen vermittelten Bemühungen zur Konsolidierung des Waffenstillstands untergraben werden.

Nachrichtenberichten zufolge üben die USA bereits Druck auf Riad aus, die Unterzeichnung eines Friedensabkommens mit dem Jemen zu verzögern. Stattdessen drängt Washington die Saudis, ihre Konfrontation mit dem Jemen zu erneuern, indem sie sich der erweiterten Task Force zum Schutz der Meere anschließen.

Eine solche Beteiligung impliziert militärische Aktionen der USA, des Westens, der arabischen Welt oder Israels bei der Aggression gegen Jemen und verstärkt den regionalen Unmut über die vermeintliche Voreingenommenheit der USA zugunsten Israels.

Koalition der Eindämmung

Als Reaktion auf die Herausforderung, die der Jemen für das amerikanisch-arabisch-israelische Bündnis darstellt, werden verschiedene Ideen und Vorschläge unterbreitet, darunter:

Raketen- und Drohnenabschussrampen sowie Radaranlagen im Jemen ins Visier zu nehmen; die Ansarallah als terroristische Organisation einzustufen und Sanktionen zu verhängen, einschließlich eines Waffenembargos;

Verstärkung der Bewaffnung der “Küstenwache”, die dem von den Vereinigten Arabischen Emiraten unterstützten Südlichen Übergangsrat angegliedert ist; Überwachung der Bewegungen der iranischen Seestreitkräfte und Aufbau eines Luft- und Raketenabwehrnetzes in der Region; Prüfung der Nutzung der Fähigkeiten Israels und Saudi-Arabiens zur Bildung einer “Eindämmungskoalition”, wie vom Washington Institute vorgeschlagen.

Die Schritte der Biden-Regierung, die als Bemühungen um den Schutz internationaler Interessen dargestellt werden, lassen die Frage nach den wahren Motiven für die Schaffung einer neuen Marine-Taskforce und den möglichen Auswirkungen auf Frieden und Stabilität in Westasien aufkommen.

Da die USA ihre strategischen Ziele verfolgen, besteht die berechtigte Sorge, dass sie eine bereits instabile geopolitische Lage destabilisieren und andere Großmächte ins Spiel bringen könnten.

Es ist wichtig, sich an die Maxime zu erinnern, dass keine Aktion ohne Reaktion bleibt. Wie auch immer die amerikanischen und israelischen Pläne zur Konfrontation mit der Ansarallah aussehen mögen, sie werden eine Reaktion nach sich ziehen. Wie die Geschichte lehrt, sind Washingtons Auslandsabenteuer voller unbeabsichtigter Folgen, die die Feinde stärken.

Wenn der Plan darin besteht, die militärischen Kapazitäten des Jemen zu zerstören, wird Sanaa mit aller Härte reagieren und könnte “das Rote Meer für Jahre schließen”, so offizielle jemenitische Quellen gegenüber The Cradle. Den Quellen zufolge hat die Ansarallah ihre “defensiven Drohungen” an Washington geschickt, um auf die Drohungen der USA zu reagieren, die sie über Mittelsmänner erhalten hat. Dementsprechend scheinen die Möglichkeiten Washingtons und Tel Avivs in der Auseinandersetzung mit dem Jemen sehr begrenzt zu sein.