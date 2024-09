Die E-ID auf dem Durchmarsch! Schweizer Anwalt warnt vor großen Risiken am Horizont!

Das neue E-ID-Gesetz der Schweiz wird als notwendiger Schritt in die digitale Zukunft verkauft, doch bei genauerem Hinsehen stellt sich die Frage: Braucht wirklich irgendjemand diese digitale ID? Kritiker wie die ABF Schweiz schlagen Alarm und argumentieren, dass das Gesetz mehr Risiken als Vorteile birgt. Trotz der versprochenen Sicherheitsmaßnahmen bleibt die Gefahr groß, dass die E-ID ein weiteres Werkzeug für staatliche Überwachung und die kommerzielle Ausbeutung persönlicher Daten wird. Die Einführung dieser digitalen Identität ist nicht nur überflüssig, sondern potenziell gefährlich. Denn die Mehrheit der Bürger hat kein Bedürfnis nach einer zentralisierten digitalen ID, die in die tiefsten Bereiche des persönlichen Lebens eingreifen könnte. In einer Welt, in der Datenschutz und individuelle Freiheit immer weiter unter Druck geraten, sollten wir uns ernsthaft fragen, ob wir uns freiwillig in die Abhängigkeit von solch fragwürdigen Technologien begeben wollen.

Ein wichtiger Artikel von Philipp Kruse, Rechtsanwalt, LL.M., ABF Schweiz