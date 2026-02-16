Von Lincoln Carpenter

Discord „experimentiert“ mit einem Altersverifizierungsanbieter, zu dessen Hauptinvestoren Thiels Founders Fund gehört.

Letzte Woche zog Discord den Unmut seiner Nutzer auf sich, als das Unternehmen ankündigte, im März weltweit Altersverifizierungsbeschränkungen einzuführen. Diese sollen sichtbare Inhalte und Communities für Nutzer einschränken, die weder ihr Gesicht noch einen amtlichen Ausweis scannen und die nicht bereits durch nicht näher bezeichnete Vorhersagealgorithmen als volljährig eingestuft wurden. So gut wie niemand fand das gut.

Unfassbarerweise ist es Discord trotz seiner Versuche, den darauffolgenden Aufschrei mit einer Klarstellung zu besänftigen – wonach lediglich einige Nutzer der Kindererkennungs-Matrix unterzogen werden müssten – gelungen, den weltweiten Rollout seiner Altersverifizierungsrichtlinie noch schmieriger erscheinen zu lassen. Das Unternehmen hat einigen Nutzern im Vereinigten Königreich mitgeteilt, dass sie Teil „eines Experiments“ mit Persona sein könnten, einem Altersverifizierungsanbieter, zu dessen Investoren Peter Thiel gehört, Mitgründer des führenden Überwachungsanbieters von ICE, Palantir.

In den Tagen seit der Ankündigung der Altersverifizierungsrichtlinie von Discord tauchten in sozialen Medien Berichte von Nutzern im Vereinigten Königreich auf – wo Discord infolge des Online Safety Act von 2025 bereits eine Altersverifizierung verlangt –, die aufgefordert wurden, einer von der Firma Persona durchgeführten Altersüberprüfung zuzustimmen.

Tatsächlich enthält der Support-Artikel von Discord, der den Altersverifizierungsprozess beschreibt, nun einen Hinweis für britische Nutzer, dass sie „Teil eines Experiments sein könnten, bei dem deine Informationen von einem Altersverifizierungsanbieter, Persona, verarbeitet werden.“ Und während Discord zuvor darauf bestanden hatte, dass Aufzeichnungen der Gesichtsaltersverifizierung nur lokal gespeichert und verarbeitet würden, heißt es in dem Hinweis zu Persona, dass „die von dir eingereichten Informationen vorübergehend bis zu 7 Tage gespeichert und anschließend gelöscht werden.“

Während einige Nutzer spekulierten, Discord teste alternative Altersverifizierungsanbieter, weil k-ID – sein primärer Partner für Altersauthentifizierung – sich als anfällig für kreative Umgehungen erwiesen habe, gibt Discord nicht an, warum einige Nutzer stattdessen von Persona verarbeitet werden.

Unabhängig von der Begründung hat die Partnerschaft mit Persona aufgrund der Investoren des Unternehmens die Datenschutzbedenken verstärkt. In den beiden jüngsten Finanzierungsrunden war der Hauptinvestor Founders Fund – der Risikokapitalfonds, der von Peter Thiel mitgegründet und geleitet wird.

Thiel, Mitgründer und ehemaliger CEO von PayPal, wird heutzutage häufiger diskutiert – oder verurteilt – wegen seiner Rolle als Mitgründer von Palantir, dem Datenaggregations- und Überwachungstechnologieunternehmen, das die Abschiebungsbemühungen von ICE mit einem digitalen Panoptikum unterstützt und Datenbanken aus den privaten Informationen amerikanischer Bürger zusammenstellt.

Und hört zu, ich weiß, dass die Leute das oft betonen, aber es ist ein Unternehmen, das buchstäblich nach einer Kugel benannt ist, mit der die bösartigste Macht der Welt deine Gedanken ausspionieren kann.

Falls dich das noch nicht beunruhigt, dass Thiels Geld beim Rollout der Altersverifizierung von Discord im Spiel ist: Der Milliardär – der 2009 berüchtigt schrieb „Ich glaube nicht länger, dass Freiheit und Demokratie vereinbar sind“ – tauchte mehr als 2.200 Mal in der jüngsten Veröffentlichung der Epstein-Akten auf, wo er jahrelange Treffen mit dem verurteilten Kinderschänder und Sexhändler koordinierte.

Discord hat die Bedeutung seiner Altersverifizierungsregeln als Reaktion auf öffentliche Befürchtungen heruntergespielt, während Kritiker wie Rindala Alajaji von der Electronic Frontier Foundation argumentieren, dass der Aufschrei aus zahlreichen Gründen berechtigt sei. Eine Figur wie Thiel, die nur wenige Tage später auftaucht, zerstreut diese Sorgen ganz sicher nicht. IRC wirkt von Tag zu Tag attraktiver.