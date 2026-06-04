Klaus Schwab ist zurück: „Wissen wird überflüssig“ – Algorithmen sollen künftig für uns denken, Bürger sollen Big Tech vertrauen

Von The Sociable

Wenn Intelligenz zu einer Dienstleistung würde, die nach Verbrauch abgerechnet wird, würde das intelligente Zeitalter nur der Elite und denjenigen zugutekommen, die es sich leisten können: eine Perspektive

Das intelligente Zeitalter ersetzt unsere kognitiven Fähigkeiten durch KI, und Universitäten sollten laut WEF-Gründer Klaus Schwab den Schwerpunkt darauf legen, Studierenden den kompetenten Umgang mit Technologie beizubringen, anstatt ihnen reines Wissen zu vermitteln.

In einem heutigen Livestream an der Universität von Johannesburg in Südafrika sprach Schwab ausführlich über das, was er als „das intelligente Zeitalter“ bezeichnet, und darüber, was dies für Arbeitsplätze, Studierende und die Menschheit bedeutet.

Der große Architekt der Agenda des Great Reset verglich frühere industrielle Revolutionen mit dem sogenannten intelligenten Zeitalter und erklärte, dass unsere Denkfähigkeiten nun an künstliche Intelligenz delegiert würden.

„Was bewirkt das intelligente Zeitalter? Es ersetzt unsere kognitiven Fähigkeiten durch Algorithmen oder durch das, was wir als künstliche Intelligenz bezeichnen.“ Klaus Schwab, Das intelligente Zeitalter und die Verantwortung der afrikanischen Führung, Mai 2026

“What is the Intelligent Age doing? It is replacing our cognitive capabilities by algorithm, or by what we call our artificial intelligence” WEF Founder Klaus Schwab, May 29 https://t.co/CBLgLEzDUk pic.twitter.com/oLnZzrmAoZ — Tim Hinchliffe (@TimHinchliffe) May 29, 2026

Übersetzung von „X“: „Was bewirkt das intelligente Zeitalter? Es ersetzt unsere kognitiven Fähigkeiten durch Algorithmen oder durch das, was wir als künstliche Intelligenz bezeichnen.“ WEF-Gründer Klaus Schwab, 29. Mai https://youtube.com/watch?v=wOzCl9

„Kehren wir zurück ins Industriezeitalter; was hat das Industriezeitalter bewirkt? Es hat unsere körperlichen Tätigkeiten durch Maschinen ersetzt,“, sagte Schwab

„Was bewirkt das Zeitalter der Intelligenz? Es ersetzt unsere kognitiven Fähigkeiten durch Algorithmen oder durch das, was wir als künstliche Intelligenz bezeichnen.“

„Um dieses neue Zeitalter der Intelligenz zu meistern, müssen wir uns viel stärker vor Augen führen, was einen Menschen wirklich ausmacht. Was macht uns menschlich?“, fügte er hinzu.

Laut Schwab werden in dieser schönen neuen Welt, in der Intelligenz an Algorithmen delegiert wird, diejenigen die Gewinner sein, die sich anpassen können.

Wir werden jedoch sehen, dass diese Anpassungsfähigkeit – oder wie der gebürtige Deutsche Schwab es nennt: „Adaptility“ [sic] – bedeutet, über genügend Geld zu verfügen, um sich den Zugang zu KI-Wissensdatenbanken leisten zu können, und zu wissen, wie man diese zu seinem Vorteil nutzt.

„Die Menschen verstehen nicht mehr wirklich, was vor sich geht […] Wir haben das Gefühl, keine Kontrolle mehr über das Geschehen zu haben […] Wir haben vielleicht nicht mehr die vollständige Kontrolle über uns selbst, aber wir müssen lernen, uns anzupassen“ Klaus Schwab, Das intelligente Zeitalter und die Verantwortung der afrikanischen Führung, Mai 2026

"With artificial intelligence you have many more capabilities to find out what truth is. If I go today to Claude or to ChatGPT or whatever it is, if I make the necessary efforts, I can find out what the truth is" WEF Founder Klaus Schwab, May 29 https://t.co/EwYgMA8Czh pic.twitter.com/Nmzi3Bbi4q — Tim Hinchliffe (@TimHinchliffe) May 29, 2026

Übersetzung von „X“: „Mit künstlicher Intelligenz hat man viel mehr Möglichkeiten, die Wahrheit herauszufinden. Wenn ich heute zu Claude oder ChatGPT oder was auch immer gehe und mich ein wenig bemühe, kann ich herausfinden, was die Wahrheit ist.“ WEF-Gründer Klaus Schwab, 29. Mai https://youtube.com/watch?v=wOzCl9

Beachten Sie, wie Schwab sagt: „Wenn ich die nötigen Anstrengungen unternehme?“ Warum ist das so? Weil diese KI-Tools das Internet durchforsten und die Ergebnisse mit den höchsten Rankings anzeigen.

Ein hohes Ranking ist nicht immer gleichbedeutend mit der Wahrheit. Die nötigen Anstrengungen beziehen sich daher auf menschliche Recherche.

Man kann sich nicht darauf verlassen, dass ein LLM einem die Wahrheit liefert, denn es wird alles wiedergeben, was irgendein Geheimdienstler in Wikipedia heimlich bearbeitet hat, oder was von den Zensoren bei Reddit zugelassen wurde, oder welche Informationen von den Gatekeepern bei Google und ihren nicht gewählten globalistischen Partnern bei der UNO nicht zugelassen wurden.

Dennoch setzt Schwab sein Vertrauen in KI und die großen Tech-Unternehmen, dass sie uns alles Wissen liefern, das wir brauchen.

In diesem Szenario sind Universitäten überholt, und laut dem WEF-Gründer sollte sich die Hochschulbildung mehr darauf konzentrieren, den Umgang mit neuen Technologien zu vermitteln, anstatt tatsächliches Wissen zu lehren.

„Man muss nicht mehr zur Universität gehen. Bei jeder Wissensfrage kann man sich an Claude wenden, an ChatGPT oder was auch immer. Wissen ist überall um uns herum und kostenlos.“ Klaus Schwab, „Das intelligente Zeitalter und die Verantwortung der afrikanischen Führung“, Mai 2026

"You don't have to go to university anymore. For each knowledge question, you can go to Claude, you can go to ChatGPT or whatever. Knowledge is around us and is free of charge" WEF Founder Klaus Schwab, May 29 https://t.co/EwYgMA8Czh pic.twitter.com/EU2QVAsmhU — Tim Hinchliffe (@TimHinchliffe) May 29, 2026

Übersetzung von „X“: „Du musst nicht mehr zur Universität gehen. Für jede Wissensfrage kannst du zu Claude gehen, du kannst zu ChatGPT gehen oder was auch immer. Wissen ist um uns herum und ist kostenlos“ WEF-Gründer Klaus Schwab, 29. Mai https://youtube.com/watch?v=wOzCl9

„Man muss nicht mehr zur Universität gehen. Bei jeder Wissensfrage kann man sich an Claude wenden, an ChatGPT oder was auch immer. Wissen ist überall um uns herum und kostenlos“, sagte Schwab.

„Sollte man vier Jahre investieren, um etwas zu lernen, das man bei Bedarf jederzeit in Echtzeit auf dem iPad nachlesen kann, anstatt sich mit Wissen vollzustopfen, von dem man vielleicht 90 Prozent in seiner beruflichen Tätigkeit gar nicht braucht?“

Anstatt also nach Wissen zu streben, muss man nur die großen Tech-Unternehmen anrufen, und sie geben einem die richtigen Antworten kostenlos?

Nicht, wenn es nach OpenAI-CEO Sam Altman geht!

Im März erklärte Altman, dass er, nachdem er alle Urheberrechts- und geistigen Eigentumsverletzungen umgangen habe, indem er das gesamte kollektive Wissen der Menschheit aus dem Internet abgegriffen habe, es uns nun nach Verbrauch zurückverkaufen wolle.

„Wir sehen eine Zukunft, in der Intelligenz eine Versorgungsleistung wie Strom oder Wasser ist und die Menschen sie über einen Zähler bei uns beziehen.“ Sam Altman, BlackRock US Infrastructure Summit, März 2026

🚨 SAM ALTMAN: “We see a future where intelligence is a utility, like electricity or water, and people buy it from us on a meter.” pic.twitter.com/KuoMDp1upQ — Chief Nerd (@TheChiefNerd) March 12, 2026

Übersetzung von „X“: SAM ALTMAN: „Wir sehen eine Zukunft, in der Intelligenz eine Versorgungsleistung ist, wie Strom oder Wasser, und die Menschen sie bei uns über einen Zähler beziehen.“

Wenn Intelligenz zu einer Dienstleistung würde, die nach Verbrauch abgerechnet wird, dann würde das Zeitalter der Intelligenz nur jenen zugutekommen, die es sich leisten können.

Alles, was Schwab sagte, wäre der Elite vorbehalten. Die Armen würden weiterhin nicht nur arm, sondern auch dumm bleiben.

Und alles beginnt mit der Bildung.

Laut Schwab sollten wir unser Streben nach Wissen aufgeben. Stattdessen sollten wir uns auf unsere „Fähigkeiten“ konzentrieren.

Und um welche Art von Fähigkeiten handelt es sich dabei?

Die Fähigkeit, mit einem Chatbot zu interagieren, und man sollte jedes Jahr an die Universität zurückkehren, um sein aktualisiertes Zertifikat zu erhalten, als wäre es ein Abonnement, durch das man ein Leben lang der KI und den Big Tech-Unternehmen verpflichtet ist.

Schwab nennt dies einen Übergang vom „Lernen fürs Leben zum lebenslangen Lernen“.

„Natürlich braucht man eine Ausbildung, man braucht Bildung, aber es sollte vor allem eine Ausbildung in Fähigkeiten sein und weniger in Wissen.“ Klaus Schwab, Das intelligente Zeitalter und die Verantwortung der afrikanischen Führung, Mai 2026

🚨 SAM ALTMAN: “We see a future where intelligence is a utility, like electricity or water, and people buy it from us on a meter.” pic.twitter.com/KuoMDp1upQ — Chief Nerd (@TheChiefNerd) March 12, 2026

Übersetzung von „X“: SAM ALTMAN: „Wir sehen eine Zukunft, in der Intelligenz eine Versorgungsleistung ist, wie Strom oder Wasser, und die Menschen sie bei uns über einen Zähler beziehen.“

Da nur die Elite Zugang zu Informationen nach Bedarf und lebenslangem Lernen habe, räumte Schwab ein, dass das WEF seit langem als elitär kritisiert werde.

Er hat jedoch nie wirklich bestritten, ein Elitist zu sein.

Stattdessen bekräftigte er die Vorstellung, dass „wir Teil einer globalen Gemeinschaft sind“, was im Widerspruch zu souveränen Staaten und unterschiedlichen kulturellen Werten steht, die von einer „globalen Gemeinschaft“ nicht geteilt werden.

„Natürlich wurde das Forum sehr oft als elitär kritisiert […] Ich wurde sehr oft als elitärer Globalist oder ähnliches bezeichnet. Globalisierung sollte keine Philosophie oder Ideologie sein. Wir sind Teil einer globalen Gemeinschaft. Wir sind weltweit voneinander abhängig.“ Klaus Schwab, Das Zeitalter der Intelligenz und die Verantwortung der afrikanischen Führung, Mai 2026

The WEF "was very often criticized for being elite.. I was very often called the elite globalist. Globalization should not be a philosophy or an ideology. We are part of a global community. We are globally interdependent" WEF Founder Klaus Schwab, May 29 https://t.co/EwYgMA8Czh pic.twitter.com/ABEynoGdC3 — Tim Hinchliffe (@TimHinchliffe) May 29, 2026

Übersetzung von „X“: Das WEF „wurde sehr oft als elitär kritisiert … Ich wurde sehr oft als elitärer Globalist bezeichnet. Globalisierung sollte keine Philosophie oder Ideologie sein. Wir sind Teil einer globalen Gemeinschaft. Wir sind weltweit voneinander abhängig.“ WEF-Gründer Klaus Schwab, 29. Mai https://youtube.com/watch?v=wOzCl9

Als Schwab über das WEF sprach, erklärte er, er habe es 1971 ins Leben gerufen, um dem Nobelpreisträger und Ökonomen Milton Friedman zu widersprechen, der gesagt hatte, die Aufgabe von Unternehmen sei es, Geschäfte zu machen.

Schwab lehnte dies ab und entwickelte das Konzept des „Stakeholdership“, das dem „Shareholdership“ entgegenstehen sollte, und erklärte, der gesamte Fokus des WEF liege darauf, eine Plattform zur Förderung des Stakeholder-Kapitalismus zu sein.

„Ich war fasziniert von Milton Friedman […] und er hatte in der New York Times einen Leitartikel geschrieben, in dem er sagte: ‚Die Aufgabe der Wirtschaft ist die Wirtschaft, und alles, was sozial ist, überlässt man der Regierung, die es regeln soll.‘ Ich kam zu dem Schluss: ‚Nein! Ein Unternehmen ist nicht nur eine wirtschaftliche Einheit; es ist Teil der Gesellschaft […]‘ Das ist der Grund, warum ich das Weltwirtschaftsforum gegründet habe – als Plattform, um diese Idee des Stakeholder-Kapitalismus weiterzuentwickeln“ Klaus Schwab, Das intelligente Zeitalter und die Verantwortung der afrikanischen Führung, Mai 2026

"I was fascinated by Milton Friedman.. saying the business of business is business.. I came to the conclusion, NO!.. I created the World Economic Forum as a platform to develop this idea of stakeholder capitalism" WEF Founder Klaus Schwab, May 29 https://t.co/EwYgMA8Czh pic.twitter.com/00Ku6lcJY9 — Tim Hinchliffe (@TimHinchliffe) May 29, 2026

Übersetzung von „X“: „Ich war fasziniert von Milton Friedman, der sagte, die Aufgabe der Wirtschaft sei es, Wirtschaft zu betreiben. Ich kam zu dem Schluss: NEIN! Ich habe das Weltwirtschaftsforum als Plattform gegründet, um diese Idee des Stakeholder-Kapitalismus weiterzuentwickeln.“ WEF-Gründer Klaus Schwab, 29. Mai https://youtube.com/watch?v=wOzCl9

Stakeholder-Kapitalismus ist nur durch öffentlich-private Partnerschaften möglich – die Verschmelzung von Unternehmen und Staat. Die Stakeholder sind Regierungen, Unternehmen und die Zivilgesellschaft – wobei letztere aus Wissenschaftlern, NGOs und nicht gewählten globalistischen Thinktanks besteht.

Er wird von den sogenannten Experten- und Technokratenklassen beherrscht, die den Staat bestechen, damit dieser ihnen mehr Macht und Einfluss gewährt, während der Staat das, was er rechtlich nicht tun kann, an die Experten und Technokraten delegiert.

Wenn Sie jedoch nach gut dokumentierten und gründlich zitierten Forschungsergebnissen zu Klaus Schwab und den Ursprüngen des WEF suchen, sind Sie bei dem investigativen Journalisten Johnny Vedmore und seinem Artikel „Dr. Klaus Schwab; oder wie der CFR mich lehrte, mir keine Sorgen mehr zu machen und die Bombe zu lieben.“ genau richtig.

Vedmore leitet seine Untersuchung mit der Zwischenüberschrift ein: „Das Weltwirtschaftsforum war nicht einfach nur die Idee von Klaus Schwab, sondern entstand tatsächlich aus einem von der CIA finanzierten Harvard-Programm unter der Leitung von Henry Kissinger und wurde von John Kenneth Galbraith und dem ‚echten‘ Dr. Strangelove, Herman Kahn, zur Verwirklichung vorangetrieben.“

Nachdem er sich im vergangenen Jahr vom WEF zurückgezogen hatte, gründete der große Architekt des Great Reset die Schwab Academy als Plattform zur Begleitung seiner Buchreihe über das sogenannte intelligente Zeitalter.

Den gesamten Livestream von Klaus Schwab an der Universität von Johannesburg finden Sie auf dem YouTube-Kanal der Schwab Academy unten.