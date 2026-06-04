Die WHO-Bilanz 2025: Sparen beim Flugticket, Milliarden für die Agenda

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Ein Blick hinter die Finanzfassade der Weltgesundheitsorganisation

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) spricht im Jahr 2025 von finanziellem Druck, notwendigem Sparen und schwierigen Rahmenbedingungen. Tatsächlich befindet sich die WHO im Umbau. Personal wird reduziert, Reisekosten sinken drastisch und der Wegfall US-amerikanischer Mittel hinterlässt Spuren. Wer jedoch die offiziellen und geprüften Finanzberichte der Organisation genauer studiert, entdeckt ein wesentlich komplexeres Bild als jenes, das öffentliche Verlautbarungen häufig vermitteln.

Hinter der Sprache von Sparmassnahmen und finanzieller Unsicherheit erscheint eine Organisation mit