Gegen Armut hilft in erster Linie mehr Geld. Echt?

Egon W. Kreutzer

Der Paritätische Wohlfahrtsverband hat wieder einmal seinen Armutsbericht veröffentlicht. Dieses Dokument gibt einen guten Einblick in die finanzielle Lage von 16,1 Prozent der Bevölkerung (rund 13,5 Millionen Menschen). Das sollte niemanden wirklich kalt lassen.

Dummerweise zieht der Verband daraus jedoch verheerende Fehlschlüsse.

Mehr Umverteilung, mehr Geld, mehr Transferleistungen, mehr Mietendeckel …

„Gegen Armut hilft in erster Linie mehr Geld“, meint der Paritätische