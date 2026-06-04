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„Eurasische Integration“: Kasachstan bindet sich noch stärker an Russland

Vor Kurzem haben Russland und Kasachstan eine Vertiefung ihrer ohnehin sehr engen Partnerschaft angekündigt. Dabei geht es für sie auch um große Integrationsprozesse auf dem eurasischen Kontinent.

Von Alex Männer

Wegen der seit Jahren anhaltenden Konfrontation zwischen dem Westen und Russland sehen sich zahlreiche Länder zunehmend unter Druck gesetzt, sich in dem Konflikt zwischen diesen zwei geopolitischen Großmächten zurechtfinden zu müssen. Dieses Unterfangen ist sehr schwierig, da jeder Schritt gut durchdacht und abgewogen werden muss, vor allem dann, wenn man die Kontakte mit Russland nicht abbrechen und gleichzeitig Spannungen mit den westlichen Staaten vermeiden will.

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