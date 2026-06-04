Affenpocken im Koffer: NIH-Forscher beim Einschmuggeln von Virusproben erwischt

„Das muss erst einmal sacken“: US-Behörden klagen zwei NIH-Forscher wegen Schmuggels von Mpox in die USA an

Von Henrick Karoliszyn, DSW

Zwei NIH-Forscher werden beschuldigt, sich verschworen zu haben, um biologisches Material, darunter inaktivierte Proben des Affenpocken-Virus, aus Afrika in die USA zu schmuggeln. Die Forscher arbeiten in einem Labor der Biosicherheitsstufe 4 in Montana. Die Anklage hat zu einer erneuten Überprüfung der Sicherheitsvorkehrungen beim Umgang mit potenziell gefährlichen Krankheitserregern geführt.

Zwei Forschern der National Institutes of Health (NIH) wird vorgeworfen, sich verschworen zu haben, um biologisches Material, darunter inaktivierte Proben des Affenpocken-Virus, aus Afrika in die USA zu schmuggeln. Den Forschern wird zudem vorgeworfen, die Bundesbehörden über den Inhalt ihres Gepäcks belogen zu haben, wie aus einer Strafanzeige hervorgeht, die am Dienstag vor einem Bundesgericht in Detroit veröffentlicht wurde.

Dr. Vincent Munster, niederländischer Staatsbürger und Leiter der Abteilung für Virusökologie an den Rocky Mountain Laboratories der NIH in Hamilton, Montana, sowie Dr. Claude Kwe Yinda, ein kamerunischer Forschungsstipendiat, werden der Verschwörung zum Schmuggel von Waren in die USA und der Abgabe falscher Aussagen gegenüber Bundesermittlern beschuldigt.

Beide Männer arbeiten in einem Labor der Biosicherheitsstufe 4, der höchsten Sicherheitsstufe für Forschungsarbeiten mit gefährlichen Krankheitserregern.

Nach Angaben der Bundesstaatsanwaltschaft trafen die Forscher am 25. Januar am Detroit Metropolitan Airport ein, nachdem sie aus der Demokratischen Republik Kongo angereist waren, wo zu diesem Zeitpunkt ein Ausbruch von Affenpocken herrschte.

Beamte der Zoll- und Grenzschutzbehörde (CBP) befragten die beiden Männer zu einem großen schwarzen Koffer, den sie bei sich trugen. Die Staatsanwaltschaft behauptet, die Männer hätten den Beamten gesagt, der Koffer enthalte Diagnose- und Testgeräte, doch Ermittler stellten später fest, dass er 113 in Styropor-Kühlboxen gelagerte Fläschchen enthielt.

Bei der Untersuchung eines Teils der Proben wurden in 17 Fläschchen inaktivierte Affenpockenviren, in einem Fläschchen Windpockenviren und in zwei weiteren menschliche DNA gefunden.

„Diese NIH-Experten haben offenbar gegen unsere Gesetze verstoßen, indem sie virale Krankheitserreger in einem vollbesetzten Verkehrsflugzeug aus einem Ausbruchsgebiet in der Republik Kongo eingeschmuggelt haben“, sagte US-Staatsanwalt Jerome F. Gorgon Jr. bei der Bekanntgabe der Anklage. „Lassen Sie das auf sich wirken.“

Die Bundesbehörden betonten, dass der Fall sich auf mutmaßliche Verstöße gegen Einfuhr- und Offenlegungspflichten konzentriere. Die Staatsanwaltschaft warf den Angeklagten nicht vor, Krankheitserreger absichtlich freigesetzt oder der Öffentlichkeit Schaden zugefügt zu haben.

Jennifer Runyan, die leitende FBI-Sonderermittlerin in Detroit, sagte, die Vorwürfe zeigten, dass wissenschaftliche Qualifikationen Forscher nicht von Bundesgesetzen befreien.

„Kein Forscher sollte glauben, dass seine Position, seine Qualifikationen oder sein beruflicher Status ihn über das Gesetz stellen“, sagte Runyan.

Marcus L. Sykes, leitender Sonderermittler des Office of Inspector General des US-Gesundheitsministeriums, bezeichnete das mutmaßliche Verhalten als „Verletzung des öffentlichen Vertrauens“ und sagte, der unerlaubte Transport von biologischem Material „hätte die Öffentlichkeit gefährden können“.

In der Anklageschrift wird behauptet, Munster habe „vehement bestritten“, biologische Proben mit sich zu führen, und den Ermittlern gegenüber einmal erklärt, alle erforderlichen Unterlagen befänden sich auf seinem Laptop. „Ich mache das ständig“, sagte er laut einer eidesstattlichen Erklärung des FBI. Die Behörden gaben an, Munster habe die Unterlagen, die er angeblich besaß, nicht vorgelegt.

Keiner der Angeklagten reagierte auf E-Mails mit der Bitte um Stellungnahme.

Untersuchung des Kongresses zu früheren Forschungsbeziehungen

Munster wurde bereits im Rahmen von Kontrolluntersuchungen des Kongresses im Zusammenhang mit der COVID-19-Forschung erwähnt.

In einem Schreiben aus dem Jahr 2024 von Senator Rand Paul (R-Ky.), dem damaligen ranghöchsten Mitglied des Senatsausschusses für innere Sicherheit und Regierungsangelegenheiten, an die damalige NIH-Direktorin Monica Bertagnolli hieß es, dass Ermittler des Ausschusses Dokumente geprüft hätten, die ihrer Ansicht nach eine Zusammenarbeit zwischen Forschern des NIH, der EcoHealth Alliance, der University of North Carolina und des Wuhan Institute of Virology bei Studien zu SARS-verwandten Coronaviren belegten.

In dem Schreiben wurde Munster als Teilnehmer an der Arbeit genannt, zusammen mit Dr. Peter Daszak von der EcoHealth Alliance, dem Virologen Dr. Ralph Baric von der University of North Carolina und der Wissenschaftlerin Dr. Zhengli Shi vom Wuhan Institute of Virology.

In dem Schreiben wurde kein Fehlverhalten festgestellt, aber es hieß, die Unterlagen „deuten“ auf eine Beteiligung an Coronavirus-Forschungsprojekten hin, die vom Kongress geprüft werden.

Dr. Richard Ebright, Molekularbiologe an der Rutgers University in New Brunswick, New Jersey, sagte, der Brief werfe weitere Fragen zu Munsters früheren Verbindungen zum medizinischen Bereich auf.

„Wenn der Brief zutrifft, umfasst Munsters Akte wahrscheinlich nicht nur die Vorfälle der illegalen Einfuhr und der falschen Angaben, wegen derer er verhaftet wurde, sondern auch eine Mitschuld an der Entstehung von COVID“, sagte Ebright.

„Experimentelle Laboransätze“

In einem LinkedIn-Beitrag Anfang dieses Jahres verwies Munster auf einen Artikel über die Übertragung des Affenpocken-Virus (auch als Mpox bezeichnet) und erklärte, dass „unsere Arbeit in der Republik Kongo in experimentelle Laboransätze umgesetzt wird“.

Munster und Yinda verfassten zudem gemeinsam einen Artikel, der Anfang dieses Jahres in „The Lancet“ veröffentlicht wurde und in dem sie davor warnten, dass sich die Ausbreitung von Affenpocken zu einer „globalen Bedrohung“ entwickle.

Sie erklärten, dass die in mehreren Regionen festgestellten Fälle auf eine anhaltende internationale Ausbreitung hindeuten, und forderten eine Ausweitung der Überwachung, eine verstärkte Kontaktnachverfolgung sowie weitere Forschungen dazu, wie effizient sich das Virus überträgt und ob eine anhaltende Ausbreitung in der Bevölkerung außerhalb Afrikas möglich ist.

NIH „kooperiert uneingeschränkt mit den Strafverfolgungsbehörden“

Das NIH hat sich zu den Vorwürfen nicht geäußert, aber die Behörde erklärte, sie werde die Justizbehörden in diesem Fall unterstützen.

„Diese Angelegenheit wird derzeit untersucht, und das NIH kooperiert uneingeschränkt mit den Strafverfolgungsbehörden und den zuständigen Stellen“, erklärte die Behörde in einer Stellungnahme.

Die Vorwürfe tauchen auf, während Berichte kursieren, wonach ein Mitarbeiter der Rocky Mountain Laboratories Ende 2025 möglicherweise dem Krim-Kongo-Fieber (CCHF) ausgesetzt war.

Bundesbeamte erklärten, der Austritt sei eingedämmt worden und stelle kein Risiko für die öffentliche Gesundheit dar, während einige Rechtsexperten gegenüber The Defender angaben, solche Vorfälle seien „überraschend häufig“.

Munster und Yinda sollen vor einem Bundesgericht in Montana erscheinen. Im Falle einer Verurteilung drohen ihnen bis zu fünf Jahre Haft.