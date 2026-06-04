Iran legt Vier-Punkte-Plan für Abkommen mit den USA vor, nachdem die schwersten Gefechte seit April die Spannungen erneut verschärft haben weiter Updates

Von Tyler Durden

Zusammenfassung

Staatliche Medien veröffentlichen einen Vier-Stufen-Vorschlag für ein Abkommen mit den USA und erklären, dass indirekte Gespräche „im Gange“ seien.

und erklären, dass seien. Der Golf-Kooperationsrat (GCC) verurteilt „feige Angriffe“, nachdem der Kuwait International Airport von iranischen Raketen getroffen wurde : ein Toter, 63 Verletzte.

: ein Toter, 63 Verletzte. In der Nacht kam es zu einem Feuergefecht zwischen den USA und dem Iran in der Straße von Hormus – als die USA die Insel Qeshm angriffen – und der Iran weitere Geschosse auf die Golfstaaten abfeuerte. Die heftigsten Kämpfe seit April .

– und der Iran weitere Geschosse auf die Golfstaaten abfeuerte. . IRGC über staatliche Medien: Teheran hat jegliche Hintertür-Kommunikation mit Washington wegen israelischer Operationen im Libanon eingefroren und bezeichnet Trumps Darstellung als Fantasie.

wegen israelischer Operationen im Libanon eingefroren und bezeichnet Trumps Darstellung als Fantasie. Trump sagt, der Iran habe zugestimmt, keine Atomwaffe anzustreben, während er erklärt, die Gespräche seien noch im Gange. Er sagt der NYP, er glaube, die Krise in der Straße von Hormus werde „sich ziemlich schnell von selbst lösen.“

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Trump behauptet, der Iran stehe „theoretisch“ kurz vor der Unterzeichnung eines Abkommens

Die beiden Seiten scheinen einem Abkommen oder auch nur einer Absichtserklärung zur Wiederaufnahme der Verhandlungen nicht wirklich näher gekommen zu sein, doch Präsident Trump gibt sich weiterhin optimistisch:

Trump on Iran:



In theory, they are pretty close to signing the paper.



On what you saw for the last few nights: it takes two to tango. pic.twitter.com/j6z0PjP8ve — Clash Report (@clashreport) June 3, 2026

Übersetzung von „X“: Trump über Iran: In der Theorie sind sie ziemlich nah dran, das Papier zu unterzeichnen. Zu dem, was du in den letzten Nächten gesehen hast: Es braucht zwei, um Tango zu tanzen.

Fars: Überblick über den vierstufigen Vorschlag des Iran für ein Abkommen mit den USA

Fars Politics auf Telegram hat am Mittwoch den folgenden Überblick veröffentlicht (maschinell übersetzt). Im Gegensatz zu teilweise widersprüchlichen Berichten anderer staatlicher Medien hat Fars erklärt, dass die indirekten Gespräche mit Washington noch andauern, jedoch noch keine endgültige Entscheidung über eine Absichtserklärung getroffen wurde.

Phase 1: Beendigung des Krieges und Einstellung militärischer Aktionen.

Phase 2: Konkrete Maßnahmen, darunter: Die Frage der Meerenge und die damit verbundenen Mechanismen, Aufhebung der Blockade, Aufhebung von Beschränkungen und Ölsanktionen, Freigabe eines Teils der eingefrorenen iranischen Vermögenswerte und gesperrten Finanzmittel. Phase 3: Gewidmet den Diskussionen über Sanktionen und die Atomfrage.

Phase 4: Beinhaltet die Einrichtung eines Überwachungsausschusses, der die Umsetzung der Vereinbarung überwacht und die Einhaltung der Verpflichtungen aller Parteien kontrolliert.

Saeed Ajorlou, ein Mitglied des Medienteams der Verhandlungsdelegation, gab über Fars folgenden Kommentar ab:

Phase Eins besteht darin, den Krieg zu beenden und eine vollständige Einstellung der militärischen Aktionen zu erreichen. Dies muss alle Parteien und alle Fronten umfassen – sei es den Iran und die Vereinigten Staaten oder die sogenannte Achse des Widerstands.

Nachdem sich Phase Eins stabilisiert hat, verlagert sich der Fokus auf praktische und konkrete Maßnahmen. In dieser Phase müssen vier Schlüsselthemen behandelt werden:

Die Frage der Meerenge und die damit verbundenen Mechanismen

Aufhebung der Blockade,

Aufhebung von Beschränkungen und Ölsanktionen,

Freigabe eines Teils der eingefrorenen iranischen Vermögenswerte und gesperrten Finanzmittel.

Phase Drei ist den Diskussionen über Sanktionen und die Atomfrage gewidmet. In dieser Phase, nachdem konkrete und überprüfbare Maßnahmen umgesetzt wurden, werden Verhandlungen über eine umfassendere Sanktionserleichterung sowie über Fragen im Zusammenhang mit dem Atomprogramm beginnen.

Phase Vier umfasst die Einrichtung eines Überwachungsausschusses, der die Umsetzung der Vereinbarung überwacht und die Einhaltung der Verpflichtungen aller Parteien kontrolliert. Die Zusammensetzung dieses Ausschusses steht noch nicht endgültig fest, doch der Iran strebt an, befreundete und gleichgesinnte Länder in den Mechanismus einzubeziehen, damit der Umsetzungsprozess über ausreichende Rückendeckung und Unterstützung verfügt.

Nach dem oben dargelegten Vorschlag zu urteilen, scheinen die Konfliktparteien noch immer ganz am Anfang zu stehen.

Staatliche Medien beharren weiterhin darauf, dass die Gespräche eingefroren sind, während die heftigsten Kämpfe seit April toben

Erklärung der staatlichen Medien vom Mittwoch:

Die mit der IRGC verbundene Nachrichtenagentur Tasnim behauptet, Teheran habe alle Hintertür-Kommunikation mit Washington wegen der israelischen Operationen im Libanon eingefroren, was in direktem Widerspruch zu Trumps Behauptung steht, dass täglich Nachrichten aus dem Iran eintreffen. Tasnim: „Trumps Behauptung, der Iran bestätige die Angelegenheit, weicht völlig von der Realität ab.“

Der iranische Außenminister erklärt unterdessen, dass der Iran durch Militärschläge neue rote Linien ziehen werde, die er als „Selbstverteidigung“ bezeichnet…

Our Armed Forces are conducting self-defense strikes on sites the U.S. is permitted to use to attack civilian shipping and violate the ceasefire.



Any hostile act will be met with an immediate, decisive response. What sanctions and war failed to achieve won't be won with more war pic.twitter.com/CwjULJ6PeI — Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) June 3, 2026

Übersetzung von „X“: Unsere Streitkräfte führen Selbstverteidigungsangriffe auf Einrichtungen durch, die die USA nutzen dürfen, um zivile Schifffahrt anzugreifen und den Waffenstillstand zu verletzen. Jeder feindselige Akt wird mit einer unmittelbaren, entschiedenen Reaktion beantwortet. Was Sanktionen und Krieg nicht erreichen konnten, wird nicht durch noch mehr Krieg errungen.

Präsident Donald Trump versucht weiterhin, einige Lichtblicke aufzuzeigen. Gegenüber der „NY Post“ erklärte er, er glaube, dass sich die Lage in der Straße von Hormus „ziemlich schnell von selbst lösen“ werde, und ging sogar so weit zu sagen, er rechne damit, „irgendwann“ mit dem obersten Führer des Iran zusammenzutreffen.

Schwerer Anschlag auf den internationalen Flughafen von Kuwait: Ein Toter, 63 Verletzte

Der internationale Flughafen von Kuwait wurde am Mittwoch Ziel eines iranischen Raketen- und Drohnenangriffs – ein schwerer Angriff, bei dem eine Person ums Leben kam und 63 Menschen verletzt wurden, wie das Gesundheitsministerium des Landes mitteilte; mehrere der Opfer erlitten schwere Verletzungen.

Ein Passagierterminal wurde direkt getroffen, wodurch Einrichtungen, darunter auch diplomatische Vertretungen am Flughafen, beschädigt wurden, wie die kuwaitischen Behörden mitteilten. Die Krankenhäuser in der Umgebung führten nach dem Vorfall sieben größere Notoperationen durch, was deutlich macht, dass es sich um ein Ereignis mit zahlreichen Opfern handelte.

Der Sprecher des kuwaitischen Verteidigungsministeriums, Brigadegeneral Saud Abdulaziz Al-Atwan, bezeichnete den Angriff als „kriminelle iranische Aggression, die zu erheblichen Sachschäden am Gebäude und zu Verletzten geführt hat“. Er bestätigte, dass insgesamt 13 Raketen und 17 Drohnen abgefangen wurden, die aus dem Iran abgefeuert worden waren.

Die Zivilluftfahrtbehörden setzten den Flugverkehr sofort aus und leiteten ankommende Flüge auf andere, nicht betroffene Flughäfen um, nachdem „Terminal 1 unter iranischen Angriffen stand, die Opfer und Schäden verursachten“.

Der grenzüberschreitende Angriff auf den Flughafen erfolgte nach heftigen Feuergefechten zwischen den USA und dem Iran, die zunächst wie begrenzte Einzelfälle aussahen, sich dann aber zu einer ausgedehnten Scharmützel-Aktion entwickelten.

In der Nacht setzte das US-Militär eine Hellfire-Rakete ein, um einen Tanker außer Gefecht zu setzen, der versuchte, die amerikanische Blockade in der Straße von Hormus zu umgehen. Nach der Abfangaktion lieferten sich die amerikanischen Streitkräfte einen umfassenderen Feuerwechsel und erklärten, sie hätten nachfolgende iranische Vergeltungsschläge in der gesamten Region abgewehrt und Vergeltungsangriffe gegen militärische Stellungen auf der iranischen Insel Qeshm gestartet.

Als Reaktion darauf behauptete das Korps der Islamischen Revolutionsgarden (IRGC) des Iran, es habe einen Raketen- und Drohnenangriff auf das Hauptquartier der 5. US-Flotte in Bahrain gestartet – eine Behauptung, die das Central Command (CENTCOM) ausdrücklich dementiert hat. Das IRGC hatte zudem mehrere Raketen auf zwei US-Stützpunkte in Kuwait abgefeuert, die angeblich abgefangen wurden.

Schwerwiegende Schäden und Chaos am internationalen Flughafen von Kuwait:

Der Golf-Kooperationsrat hat daraufhin den Iran wegen seiner „anhaltenden Aggression“ gegen die Mitgliedstaaten Bahrain und Kuwait scharf kritisiert und die „feigen Angriffe auf zivile Ziele“ verurteilt, die eine „gefährliche und beispiellose Eskalation“ darstellen.

Teheran gibt jedoch nicht nach, sondern spricht laut Al Jazeera unter Berufung auf staatliche Medien weitere harte Warnungen und Drohungen aus:

Die iranische Revolutionsgarde erklärt, Vergeltungsschläge „sollten den Vereinigten Staaten als Lehre dienen“, nachdem sie eine Salve von Raketen und Drohnen auf Kuwait und Bahrain abgefeuert hat.

Während das iranische Außenministerium warnt, dass der nächtliche US-Angriff auf die Insel Qeshm einen schweren Verstoß gegen den Waffenstillstand darstellt, sagt Präsident Trump, dass „die Gespräche zwischen uns kontinuierlich weitergehen“ – in Bezug auf die Iraner.

Kuwait's civil aviation authority confirmed Iranian drones and missiles hit the T1 terminal at Kuwait International Airport. Several people were injured and the building sustained severe damage. Commercial flights have been halted. https://t.co/fbFhjSofIY pic.twitter.com/zOz83Ba6cy — Open Source Intel (@Osint613) June 3, 2026

Übersetzung von „X“: Die Behörde für Zivilluftfahrt Kuwaits bestätigte, dass iranische Drohnen und Raketen das Terminal T1 am Flughafen Kuwait International getroffen haben. Mehrere Personen wurden verletzt, und das Gebäude erlitt schwere Schäden. Kommerzielle Flüge wurden eingestellt.

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Weitere aktuelle Entwicklungen über Newsquawk…

Am Mittwochmorgen waren in der Nähe der iranischen Insel Qeshm Explosionen zu hören.

Die kuwaitische Armee gab bekannt, dass ihre Luftabwehr feindliche Raketen- und Drohnenangriffe abwehrte, während Berichten zufolge zwei US-Stützpunkte in Kuwait angegriffen wurden, wobei es zu Explosionen in den Stützpunkten Ali al-Salem und Arifjan kam, in denen US-Soldaten stationiert sind. Zudem heulten in den Vereinigten Arabischen Emiraten und Saudi-Arabien Luftschutzsirenen auf, wobei auch aus Saudi-Arabien Explosionen gemeldet wurden, während in Qamischli, Syrien, Explosionen zu hören waren und frühere Berichte von mehreren Explosionen im Zentrum des irakischen Kurdistans berichteten, bei denen die Hauptquartiere anti-iranischer Separatistengruppen angegriffen wurden.

Die IRGC erklärte, die USA hätten die Insel Qeshm angegriffen, und als Reaktion darauf habe der Iran präzise und intensive Raketenangriffe auf US-Stützpunkte in Kuwait durchgeführt, während sie warnte, dass weitere US-Aggressionen auf eine verheerende, vernichtende und entschlossene Reaktion stoßen würden.

Die IRGC erklärte, das Hauptquartier der 5. US-Flotte in Bahrain sei von Raketen und Drohnen der IRGC Aerospace Force angegriffen worden, während sie ein mit den USA verbundenes Schiff namens Panaya mit Raketen ins Visier genommen habe und klarstellte, der jüngste Angriff sei eine Vergeltungsmaßnahme für den Angriff der USA auf einen Kommunikationsturm der IRGC im Süden der Insel Qeshm gewesen.

Das US-CENTCOM teilte mit, der Iran habe mehrere ballistische Raketen auf Nachbarländer abgefeuert und die Streitkräfte hätten zahlreiche iranische Raketen erfolgreich abgewehrt, während US-Streitkräfte als Reaktion auf versuchte Angriffe des Irans Angriffe auf die Insel Qeshm durchgeführt hätten. Das CENTCOM erklärte, die Streitkräfte hätten drei vom Iran abgefeuerte Einweg-Angriffsdrohnen abgeschossen, die auf zivile Seeleute gerichtet waren, die sich rechtmäßig in den regionalen Gewässern befanden, und US-Streitkräfte hätten zudem Selbstverteidigungsangriffe auf eine iranische militärische Bodenkontrollstation auf der Insel Qeshm durchgeführt. Darüber hinaus wies es Behauptungen der IRGC zurück, der Iran habe das Hauptquartier der 5. Flotte in Bahrain und einen US-Luftwaffenstützpunkt in der Region angegriffen, und erklärte, dass alle iranischen Angriffe auf US-Streitkräfte gescheitert seien.

Das US-CENTCOM teilt mit, dass Streitkräfte am 2. Juni einen unter botswanischer Flagge fahrenden, unbeladenen Öltanker außer Gefecht gesetzt hätten, der versucht habe, in Richtung eines iranischen Hafens am Arabischen Golf zu fahren. Es heißt: US-Flugzeuge setzten das Schiff außer Gefecht, indem sie eine Hellfire-Rakete in den Maschinenraum des Schiffes abfeuerten und so verhinderten, dass der Tanker den Iran erreichte.

US-Präsident Trump drängt den Iran laut ABC News zu festeren nuklearen Verpflichtungen und will schriftliche nukleare Zugeständnisse vom Iran.

US-Außenminister Rubio sagte, der Iran habe große Abschnitte der Straße von Hormus vermint. Rubio erklärte, die Atomverhandlungen mit dem Iran seien äußerst kompliziert und technisch anspruchsvoll, was daher Zeit in Anspruch nehmen werde, während er hinzufügte, dass der Krieg mit dem Iran die Interaktionen mit Teheran erschwert habe, aber auch anmerkte, dass der „Krieg im Iran vorbei“ sei.

Das iranische Außenministerium verurteilte die US-Angriffe auf den iranischen Tanker und die Insel Qeshm. Das Außenministerium „weist auf die direkte und eindeutige Verantwortung der Herrscher von Kuwait und Bahrain für die aggressiven Handlungen der vergangenen Nacht hin“.

Ein iranischer Hardliner forderte laut Al Jazeera eine stärkere militärische Reaktion auf die US-Angriffe.

Die kuwaitische Zivilluftfahrtbehörde teilte mit, dass am internationalen Flughafen von Kuwait ein Notfallplan aktiviert wurde, nachdem Terminal 1 von iranischen Drohnen und Raketen angegriffen worden war.

Die Hisbollah griff laut SNN einen israelischen Kommandoposten im Südlibanon mit einem Drohnenangriff an, bei dem acht israelische Soldaten verletzt wurden.

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