Kushners verbindung zu Rothschild und das eingefädelte Milliardenprojekt entfacht Massenproteste in Albanien (Videos)

Albanien erhebt sich gegen Kushners Milliardenprojekt: Wie eine Mittelmeerinsel zum Symbol für den Ausverkauf eines Landes wurde

Tausende Albaner gingen in diesen Tagen in Tirana auf die Straße, um gegen ein milliardenschweres Luxusresort-Projekt zu protestieren, das mit Jared Kushners Investmentfirma Affinity Partners verbunden ist. Die Demonstranten werfen der Regierung vor, eine der letzten unberührten Küstenlandschaften des Landes an internationale Investoren und globale Eliten zu verkaufen. Die Proteste richten sich nicht nur gegen das Bauvorhaben selbst, sondern auch gegen die Netzwerke aus politischer Macht, Finanzkapital und internationalem Einfluss, die hinter dem Projekt stehen sollen. Quelle

Besonders brisant wirkt dabei eine Aussage von Jared Kushner selbst. In einem Interview schilderte er, wie die Idee für das Projekt entstand. Demnach befand er sich gemeinsam mit seinem Freund Nat Rothschild auf dessen Yacht im Mittelmeer. Während dieses Urlaubs sei ihm die Insel gezeigt worden. Nach eigenen Angaben fand später sogar ein Treffen mit dem albanischen Premierminister Edi Rama an Bord von Rothschilds Boot statt.

🚨☝️Jared Kushner gibt zu, dass sein Freund Nat Rothschild ihm dabei half, seine abgelegene Privatinsel im Mittelmeer zu finden, während er mit ihm auf dessen Boot im Urlaub war.



Kushner zufolge fand ein privates Treffen mit dem albanischen Premierminister auf Rothschilds Boot… pic.twitter.com/dB94iYsY1J — Don (@Donuncutschweiz) June 3, 2026

Damit erhält die Affäre eine zusätzliche politische Dimension. Kritiker sehen darin ein Beispiel dafür, wie milliardenschwere Investitionsprojekte nicht in öffentlichen Debatten entstehen, sondern in exklusiven Kreisen aus Politik, Finanzwelt und vermögenden Familien vorbereitet werden.

Eine Insel für Superreiche

Im Mittelpunkt steht die Insel Sazan vor der albanischen Küste sowie ein weiterer Küstenabschnitt nahe der geschützten Vjosa-Narta-Lagune. Dort sollen Luxusvillen, Hotels, Ferienanlagen und eine Marina entstehen. Die Investitionssumme wird auf mehrere Milliarden Euro geschätzt. Unterstützt wird das Projekt von der Regierung des albanischen Premierministers Edi Rama, der darin eine Chance sieht, Albanien als Premium-Tourismusdestination zu etablieren.

Für viele Albaner ist die Angelegenheit jedoch weit mehr als ein Tourismusprojekt. Sie sehen darin den Versuch, öffentliches Naturerbe in einen exklusiven Rückzugsort für Milliardäre, Politiker und globale Eliten umzuwandeln.

Protestierende trugen Schilder mit Aufschriften wie „Albanien steht nicht zum Verkauf“ oder „Ich will kein Albanien wie Dubai“. Umweltgruppen warnen, dass eine weitgehend unberührte Küstenlandschaft mit Flamingos, Meeresschildkröten und geschützten Feuchtgebieten dauerhaft zerstört werden könnte.

Die Rothschild-Verbindung

Die Erwähnung von Nat Rothschild sorgt dabei für zusätzliche Aufmerksamkeit. Die Familie Rothschild gehört seit Generationen zu den bekanntesten Finanzdynastien der Welt und ist für ihre Verbindungen zu Banken, Rohstoffen, Investmentgesellschaften und politischen Entscheidungsträgern bekannt.

Zwar gibt es bislang keine Hinweise darauf, dass Rothschild direkt an dem Resortprojekt beteiligt ist. Doch allein die Tatsache, dass Kushner öffentlich schildert, wie die Idee während eines Aufenthalts auf einer Rothschild-Yacht entstand und politische Gespräche dort stattgefunden haben sollen, verstärkt bei Kritikern den Eindruck eines abgeschotteten Machtzirkels.

Für viele Demonstranten steht genau dieses Bild im Mittelpunkt: Entscheidungen über nationale Ressourcen würden nicht in Parlamenten oder Bürgerforen getroffen, sondern in den privaten Netzwerken einer globalen Elite.

Albanians continue to gather in droves to prevent the sale of their lands to Jared and Ivanka Kushner to build Epstein Island 2.0.



We should all be following this example. pic.twitter.com/4kzYvYiCgB — DD Geopolitics (@DD_Geopolitics) June 3, 2026

Wachsende Vorwürfe gegen die Regierung

Zusätzlichen Zündstoff erhält die Affäre durch laufende Untersuchungen der albanischen Anti-Korruptionsbehörden. Dabei geht es unter anderem um mögliche Unregelmäßigkeiten bei Grundstücksübertragungen und Änderungen des Schutzstatus bestimmter Gebiete. Kritiker werfen der Regierung vor, Naturschutzauflagen zugunsten ausländischer Investoren aufgeweicht zu haben. (thetimes.com)

Premierminister Rama weist sämtliche Vorwürfe zurück und verteidigt das Projekt als wichtige Investition für die wirtschaftliche Entwicklung des Landes. Er machte deutlich, dass das Vorhaben seiner Ansicht nach nicht gestoppt werde.

Ein Symbol für den Kampf um nationale Souveränität

Was als Luxusresort begann, entwickelt sich zunehmend zu einer Grundsatzdebatte über Eigentum, Demokratie und nationale Selbstbestimmung. Für die Kritiker geht es längst nicht mehr nur um Hotels oder Ferienvillen.

Die eigentliche Frage lautet: Wem gehört Albanien?

Den Bürgern, die dort leben und arbeiten? Oder internationalen Investoren, die auf exklusiven Yachten mit Politikern über Milliardenprojekte verhandeln?

Die wachsenden Proteste zeigen, dass immer mehr Albaner das Gefühl haben, bei Entscheidungen über ihr eigenes Land außen vor zu bleiben. Gerade deshalb ist die Empörung so groß: Nicht nur die Natur scheint auf dem Spiel zu stehen, sondern auch das Vertrauen in die demokratische Kontrolle über nationale Ressourcen.

Die Bilder aus Tirana machen deutlich, dass viele Menschen den geplanten Ausverkauf ihrer Küstenregionen nicht kampflos hinnehmen wollen. Ob die Proteste das Projekt noch stoppen können, bleibt offen. Sicher ist jedoch: Die Debatte über Kushner, Rothschild und die Zukunft Albaniens hat gerade erst begonnen.