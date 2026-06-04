NASA-Daten zeigen beispiellose Begrünung der Erde

Während Regierungen weltweit Billionen ausgeben, um den CO₂-Ausstoß zu reduzieren, verweisen einige Wissenschaftler auf eine Entwicklung, die in der öffentlichen Klimadebatte nur selten im Mittelpunkt steht: Die Erde wird grüner.

Satellitendaten der NASA zeigen, dass die globale Vegetationsfläche zwischen 1982 und 2023 deutlich zugenommen hat. Besonders stark fiel die Begrünung in Ländern wie China und Indien aus. Forscher führen einen wesentlichen Teil dieses Effekts auf die sogenannte CO₂-Düngung zurück – die Tatsache, dass Pflanzen Kohlendioxid als Grundbaustein für ihr Wachstum benötigen.

The Earth is greening at a rate never seen before in all recorded history, according to NASA satellite records from 1982–2023.



Global crop yields have risen 15–20% since 1960, almost entirely attributable to CO₂ fertilisation (Idso, 2013; IPCC AR6 WG1 Ch5). Famine deaths have… pic.twitter.com/cEcGlh0JVR — Peter Clack (@PeterDClack) May 31, 2026

Nach verschiedenen wissenschaftlichen Untersuchungen ist die globale Blattfläche in den vergangenen Jahrzehnten um mehr als 18 Prozent gewachsen. Parallel dazu stiegen die landwirtschaftlichen Erträge weltweit deutlich an, obwohl sich die Weltbevölkerung seit den 1960er-Jahren mehr als verdoppelt hat.

Befürworter dieser Sichtweise argumentieren, dass Kohlendioxid nicht nur als Klimagas betrachtet werden dürfe, sondern auch als unverzichtbarer Nährstoff für die Pflanzenwelt. Tatsächlich wird CO₂ in kommerziellen Gewächshäusern seit Jahrzehnten gezielt eingesetzt. Dort erhöhen Betreiber die Konzentration häufig auf 1.000 bis 1.500 ppm, um Wachstum und Erträge von Gemüse, Obst und Zierpflanzen zu steigern.

Aus dieser Perspektive erscheint die aktuelle Konzentration von rund 420 ppm nicht als Bedrohung, sondern als Faktor, der zur globalen Ausweitung der Vegetation beiträgt.

Anhänger dieser These verweisen zudem auf Metaanalysen hunderter wissenschaftlicher Studien, die unter kontrollierten Bedingungen erhebliche Wachstumssteigerungen bei höheren CO₂-Werten dokumentieren. Demnach könnten viele Pflanzenarten bei Konzentrationen zwischen 550 und 1.000 ppm deutlich mehr Biomasse produzieren als heute.

Auch die Landwirtschaft habe davon profitiert. Höhere CO₂-Werte verbessern bei vielen Pflanzen die Wassernutzungseffizienz und können unter günstigen Bedingungen zu höheren Erträgen führen. Gleichzeitig verlängern wärmere Temperaturen in manchen Regionen die Vegetationsperioden.

Für Kritiker der gegenwärtigen Klimapolitik ist dies ein Hinweis darauf, dass die öffentliche Debatte einseitig geführt werde. Während die Risiken steigender CO₂-Konzentrationen intensiv diskutiert würden, erhielten mögliche positive Effekte auf Pflanzenwachstum, Ernteerträge und globale Begrünung deutlich weniger Aufmerksamkeit.

Sie argumentieren, dass die Menschheit keinen „Krieg gegen CO₂“ führen sollte, sondern eine nüchterne Kosten-Nutzen-Abwägung vornehmen müsse. Kohlendioxid sei schließlich kein Schadstoff im klassischen Sinn, sondern ein natürliches Spurengas, das die Grundlage nahezu allen pflanzlichen Lebens bilde.

Gleichzeitig bleibt die Frage umstritten. Während zahlreiche Studien positive Auswirkungen höherer CO₂-Konzentrationen auf das Pflanzenwachstum bestätigen, weisen andere Forscher darauf hin, dass diese Vorteile durch Hitzestress, Dürren, Extremwetterereignisse oder Veränderungen von Ökosystemen teilweise wieder aufgehoben werden könnten.

Unabhängig von dieser Debatte zeigen die Satellitenbilder jedoch eine Entwicklung, die selbst viele Klimaforscher anerkennen: Die Erde ist heute deutlich grüner als noch vor vier Jahrzehnten. Und ein wesentlicher Treiber dieser globalen Begrünung scheint genau jener Stoff zu sein, der gleichzeitig als Hauptverursacher der Erderwärmung gilt – Kohlendioxid.