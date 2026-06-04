Von Jon Fleetwood

Außenminister Marco Rubio erklärt vor dem Ausschuss für auswärtige Angelegenheiten des Senats.

Außenminister Marco Rubio erklärte am Dienstag, die Vereinigten Staaten würden ihre Zusammenarbeit mit Gavi, der Impfstoffallianz, „wieder aufnehmen“, und führte als Begründung den Ebola-Ausbruch in Afrika an.

Gavi wurde vom Milliardär Bill Gates gegründet und finanziert und ist die größte Organisation ihrer Art, die international Impfstoffe verteilt.

Impfstoffe wurden laut Daten des Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) der CDC, das seit 1990 Impfschäden erfasst, mit Millionen von unerwünschten Ereignissen in Verbindung gebracht.

Vor einem Jahr zog der Minister für Gesundheit und Soziales (HHS), Robert F. Kennedy Jr., die amerikanischen Finanzmittel in Höhe von mehreren hundert Millionen Dollar aus dem Gavi-Programm zurück und begründete dies mit Todesfällen bei Kindern im Zusammenhang mit der DTP-Impfung.

Damals sagte Minister Kennedy über Gavi:

„Leider hat Gavi in seinem Eifer, die flächendeckende Impfung zu fördern, das zentrale Thema der Impfstoffsicherheit vernachlässigt. Wenn Fragen zur Impfstoffsicherheit bei Gavi zur Sprache kamen, hat Gavi diese nicht als ein Problem für die Gesundheit der Patienten, sondern als ein PR-Problem behandelt.“ „Ein Beispiel ist der DTP-Impfstoff, den die Industrieländer schon vor langer Zeit durch einen wesentlich sichereren DTP-Impfstoff ersetzt haben. Eine bahnbrechende Studie aus dem Jahr 2017 von fünf hoch angesehenen Mainstream-Impfstoffexperten ergab, dass mit DTP geimpfte Mädchen in den ersten sechs Lebensmonaten ein zehnmal höheres Risiko hatten, an jeglicher Ursache zu sterben, als ungeimpfte Kinder.“

Kennedy forderte Gavi auf, „das Vertrauen der Öffentlichkeit zurückzugewinnen und die 8 Milliarden Dollar zu rechtfertigen, die Amerika seit 2001 an Finanzmitteln bereitgestellt hat“.

Minister Rubio teilte dem Ausschuss für auswärtige Angelegenheiten des Senats nun jedoch mit, dass bereits vor einigen Wochen die Entscheidung getroffen worden sei, die Zusammenarbeit mit Gavi wieder aufzunehmen – ohne zu erläutern, wie Gavi das Vertrauen der Öffentlichkeit zurückgewonnen oder die Finanzierung gerechtfertigt habe:

„Ich würde sagen, der Präsident hatte darum gebeten, dass wir Minister Kennedy eine führende Rolle bei der Gavi-Entscheidung einräumen, da er sehr entschiedene Ansichten zur Impfstoffsicherheit vertritt. Und er wollte, dass sie einige Reformen durchführen“, sagte Rubio gestern. „Und so wird sich das Außenministerium wieder engagieren. Ich bin nicht hier, um Ihnen zu sagen, dass wir diese Sache einfach so abbrechen und nicht auf seine Standpunkte hören werden. Aber das Außenministerium hat vor einigen Wochen die Entscheidung getroffen, dass wir uns in dieser Gavi-Frage wieder engagieren werden, wobei wir auch die Ansichten des HHS dazu respektieren. Und wir wollen ihre Beiträge berücksichtigen.“ „Aber wir möchten diese Angelegenheit zu einem Ergebnis bringen, das sowohl für den Kongress als auch für unsere Ziele im Bereich der globalen Gesundheit akzeptabel ist. Es ist also ein Thema, bei dem ich, wie gesagt, nicht das Wort ‚aufschieben‘ verwenden würde, aber wir haben ihm sicherlich erlaubt, eine führende Rolle dabei zu spielen, zu bestimmen, wie wir weiter vorgehen werden. Doch im Moment befinden wir uns gewissermaßen in einer Phase, in der wir uns wieder engagieren werden.“

Unten können Sie sich Rubios Stellungnahme vor dem Senat ansehen.

Hier können Sie das Außenministerium kontaktieren.