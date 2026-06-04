Investigativer Journalistin Taylor Hudak hat die Hintergründe der neu ernannten ungarischen Vizepremierministerin und Außenministerin Anita Orbán untersucht. Die Ergebnisse ihrer Recherche zeichnen das Bild einer Politikerin, deren Karriere eng mit dem amerikanischen Sicherheits- und Verteidigungsestablishment verknüpft ist. Laut Hudak reichen die Verbindungen bis zu einflussreichen Institutionen wie der DARPA, dem Council on Foreign Relations (CFR) und der RAND Corporation.

Ausbildung und Förderung im Umfeld des US-Sicherheitsapparats

Anita Orbán – die nicht mit dem langjährigen ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orbán verwandt ist – wurde nach Angaben Hudaks von Persönlichkeiten gefördert und beraten, die aus den höchsten Ebenen des amerikanischen Militär- und Geheimdienstapparates stammen. Viele ihrer Mentoren befanden sich zum Zeitpunkt der Anschläge vom 11. September 2001 auf dem Höhepunkt ihrer beruflichen Laufbahn.

Gerade die Zeit nach den Terroranschlägen markierte einen historischen Wendepunkt für die amerikanische Sicherheitsindustrie. Verteidigungsausgaben stiegen massiv an, neue militärische Programme wurden aufgelegt, und der Einfluss sicherheitspolitischer Denkfabriken nahm weltweit zu. Kritiker sprechen bis heute von einer Phase, in der sich eine dauerhafte Sicherheits- und Kriegsindustrie etablierte, deren Einfluss weit über die Vereinigten Staaten hinausreicht.

Netzwerke mit Verbindungen zu DARPA, CFR und RAND

Besondere Aufmerksamkeit richtet Hudak auf die Institutionen, mit denen Personen aus Orbáns Umfeld verbunden sind.

Die DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency) ist die Forschungsbehörde des US-Verteidigungsministeriums und gilt als eine der wichtigsten Entwicklungsstätten für zukünftige Militärtechnologien. Zahlreiche Innovationen im Bereich Künstliche Intelligenz, Überwachungstechnologie, autonome Systeme und moderne Waffentechnik gehen auf Programme der Behörde zurück.

Der Council on Foreign Relations (CFR) zählt zu den einflussreichsten außenpolitischen Denkfabriken der Vereinigten Staaten. Seit Jahrzehnten treffen dort führende Politiker, Diplomaten, Militärs, Konzernvertreter und Wissenschaftler zusammen, um Strategien für die amerikanische Außenpolitik zu diskutieren.

Die RAND Corporation wiederum berät Regierungen, Militärbehörden und Sicherheitsinstitutionen in strategischen Fragen. Ihre Analysen beeinflussen regelmäßig militärische Planungen und geopolitische Entscheidungen.

Vor diesem Hintergrund wirft Hudak die Frage auf, welche politischen und strategischen Vorstellungen eine Politikerin mit einem derart eng verwobenen Netzwerk in ihr neues Amt einbringen könnte.

Richard Werner spricht von einer schleichenden Machtübernahme

Unterstützung erhält Hudaks Analyse vom deutschen Ökonomen Richard Werner, der durch seine Arbeiten über Zentralbanken und Geldschöpfung internationale Bekanntheit erlangte.

Werner erklärte öffentlich, die Entwicklungen könnten auf eine fortschreitende Einflussnahme amerikanischer Machtstrukturen in Ungarn hindeuten. Er sprach davon, dass die Wahrheit über eine schrittweise Übernahme des Landes durch den amerikanischen „Deep State“ zunehmend sichtbar werde.

Bemerkenswert ist dabei die Deutlichkeit seiner Wortwahl. Werner spricht nicht lediglich von Einfluss oder geopolitischen Interessen, sondern verwendet den Begriff einer gezielten Übernahme. Für Kritiker westlicher Machtpolitik ist dies ein weiterer Hinweis darauf, dass politische Einflussnahme heute nicht nur über Sanktionen, diplomatischen Druck oder Medienkampagnen erfolgt, sondern auch über die Platzierung von Personen mit entsprechenden Netzwerken in Schlüsselpositionen souveräner Staaten.

Ungarns Sonderweg sorgt seit Jahren für Spannungen

Die Debatte erhält zusätzliche Brisanz durch die besondere Rolle Ungarns innerhalb Europas.

Unter Viktor Orbán verfolgte Budapest in den vergangenen Jahren wiederholt einen außenpolitischen Kurs, der von den Positionen Washingtons und Brüssels abwich. Die ungarische Regierung kritisierte Waffenlieferungen an die Ukraine, pflegte pragmatische Beziehungen zu Russland und China und widersetzte sich in verschiedenen Bereichen der Migrations- und Gesellschaftspolitik der Europäischen Union.

Diese Haltung machte Ungarn zu einem häufigen Ziel westlicher Kritik. Medienkampagnen, politische Auseinandersetzungen mit Brüssel sowie Konflikte um EU-Gelder und Rechtsstaatsverfahren prägten die vergangenen Jahre.

Vor diesem Hintergrund sehen Kritiker in der Ernennung Anita Orbáns ein mögliches Indiz für einen Strategiewechsel: Wenn äußerer Druck begrenzte Wirkung zeigt, könnte Einfluss zunehmend über Akteure innerhalb des politischen Systems ausgeübt werden.

Transparenz als Voraussetzung für nationale Souveränität

Die Diskussion um Anita Orbán berührt damit eine grundsätzliche Frage: Welche Rolle spielen internationale Netzwerke, Denkfabriken und sicherheitspolitische Institutionen bei der Besetzung politischer Spitzenämter?

Kritiker argumentieren, dass Regierungen gegenüber ihren Bürgern offenlegen sollten, welche Verbindungen führende Politiker zu ausländischen Militär-, Sicherheits- und Strategienetzwerken unterhalten. Solange Personen mit engen Beziehungen zu solchen Organisationen in höchste Staatsämter aufsteigen, bleibe die Frage nach tatsächlicher politischer Unabhängigkeit und nationaler Souveränität Gegenstand öffentlicher Debatten.

Aus Sicht dieser Kritiker verdient die Bevölkerung politische Entscheidungsträger, deren Loyalitäten und Netzwerke transparent nachvollziehbar sind – insbesondere dann, wenn diese Personen zentrale Positionen in der Außen- und Sicherheitspolitik eines Landes übernehmen.