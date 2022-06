Die endlose Propaganda hinter dem Dollar

armstrongeconomics.com

FRAGE:

Marty, die Gold-Propaganda nimmt dramatisch zu. Sie behaupten jetzt, dass es fünf Zeichen gibt, die besagen, dass der Dollar jeden Tag zusammenbrechen wird.

Warnzeichen Nr. 1: Russland-Sanktionen beweisen, dass Dollar-Reserven „kein echtes Geld“ sind

Warnzeichen Nr. 2: Rubel, Gold und Bitcoin für Gas, Öl und andere Rohstoffe

Warnzeichen Nr. 3: Das Petrodollar-System steht kurz vor dem Zusammenbruch

Warnzeichen Nr. 4: Unkontrolliertes Gelddrucken und Rekordpreissteigerungen

Warnzeichen Nr. 5: Der Fed-Vorsitzende gibt zu, dass die Vorherrschaft des Dollars tot ist

Meine Freundin ist aus Brasilien angekommen, und sie wurde angehalten und ihr gesamter Schmuck überprüft. Ich glaube, Sie hatten gesagt, dass sie das letzte Jahr in Italien gemacht haben. Das war in New York am JFK. Kryptowährungen sind keine Währungen, und der Verkauf von Öl in Bitcoin, der gerade abstürzt, ergibt keinen Sinn, wenn auch er durch nichts gedeckt ist. Das sind die gleichen alten Behauptungen der letzten 20 Jahre, soweit ich mich erinnern kann. Ihre Lösung lautet immer: Kaufen, kaufen, kaufen Sie Gold. Meine Frage ist: Wenn man jetzt auf Reisen wegen Schmuck angehalten wird, hat Gold im Vergleich zu Aktien und sogar zum Dollar 30 Jahre lang eine unterdurchschnittliche Performance gezeigt. Wird Gold in dieser verrückten Welt überhaupt überleben?

Danke, dass Sie immer die Stimme der Vernunft sind.

ANTWORT:

Diese Ideen und Behauptungen sind alt und ändern sich nie. Jahrelang wurde behauptet, der Dollar sei nur wegen des Öls die Reservewährung, doch der Anteil des Öls an der Weltwirtschaft betrug bestenfalls 5 %. Dann behaupteten sie, Bitcoin würde den Dollar als Reservewährung ersetzen. Das war nur ein weiterer Betrug und basierte auf der gleichen alten Theorie der Geldmenge, die auf das Greshamsche Gesetz zurückgeht. Diese Theorie ist so tot, dass es verrückt ist, aber sie ist wie einer dieser Zombie-Filme, die immer wieder zum Leben erwachen.

Gresham beriet Königin Elisabeth aufgrund der Entwertung, die er in der Münzprägung ihres Vaters Heinrich VIII. sah. Er entwertete seine Währung, weil Spanien das auch tat und er dachte, dass dies eine Möglichkeit sei, freies Geld zu schaffen. Die Franzosen taten dies im 13. Jahrhundert, indem sie das Verhältnis von Silber zu Gold änderten, was das Finanzsystem in Italien in die Luft sprengte und vielen Bankhäusern das Ende bereitete. Diejenigen, die ihre gesamte Theorie auf diesen Zeitraum stützen, haben den Kontext dieser Zeit überhaupt nicht begriffen.

Es gab KEINE Reservewährung. Alle Währungen der verschiedenen Nationen wurden an der ersten Währungsbörse in Amsterdam gehandelt. Sie wurden gegeneinander gehandelt, und zwar AUSSCHLIESSLICH aufgrund des Metallgehalts. Das bestimmte den Wert ihrer Währungen.

Nach dem finsteren Mittelalter war der Goldgulden von Florenz, Italien, die erste Münze, die tatsächlich eine universelle Akzeptanz erreichte und die erste Stufe einer Reservewährung darstellte. Ermöglicht wurde dies durch den Aufstieg des italienischen Bankwesens und der Medici in Florenz. Andere Länder ahmten den Florin nach, denn er wurde als Standard akzeptiert.

Nachahmungen der allgemein akzeptierten Währung erfolgten mit den athenischen Eulen, der Tetradrachme Alexanders des Großen und dann dem römischen Silberdenar und Gold-Aureus. Die stärkste Wirtschaftsmacht sah, dass ihre Währung die Welt beherrschte, so dass andere Münzen ausgaben, die sie nachahmten, da ein römischer Gold-Aureus einen höheren Wert hatte als ein einfacher Goldklumpen. Ägypten gab bis zur Eroberung durch Alexander den Großen nicht einmal Münzen aus, doch um den Handel zu erleichtern, gab es Nachahmungen der silbernen Athener Eule heraus, die tatsächlich die erste etablierte Weltwährung war.

Ich habe jedoch davor gewarnt, dass es bei der Analyse zwei Ansätze gibt. Erstens geht man von einer Theorie aus und pickt sich dann die Fakten heraus, um seine Theorie zu stützen, wie es beim Klimawandel der Fall ist. Dort werden alle Daten vor 1850 ignoriert und die Erwärmung seit der letzten kleinen Eiszeit nur auf die industrielle Revolution zurückgeführt.

Sie haben einen natürlichen Zyklus genommen, der wieder nach oben oszilliert, was historisch gesehen immer der Fall ist, wenn eine wirtschaftliche Expansion stattfindet. Dies wurde einzig und allein dazu benutzt, ihre Eine-Welt-Regierung zu rechtfertigen, weil keine einzelne Nation die globale Erwärmung besiegen kann.

Hier haben wir das Titelblatt des Time Magazine, das den Klimawandel auf eine Eiszeit zurückführt. Es wurde auf den 31. Januar 1977 datiert und entsprach dem starken Anstieg der negativen Arktischen Oszillation im Jahr 1977. In der Ausgabe der Newsweek vom 28. April 1975 wurden sogar Lösungen für den Klimawandel vorgeschlagen, die das Verbot von Verbrennungsmotoren beinhalteten.

Dann kam Al Gore zur Rettung. So wie sich die Pole auf der Sonne alle 11 Jahre umdrehen, drehte Al Gore das Argument von der vom Menschen verursachten Abkühlung zur vom Menschen verursachten Erwärmung um, um das Endziel zu retten – die Abschaffung aller fossilen Brennstoffe, ungeachtet der Beweise. Wer braucht schon Wissenschaft, wenn man sich die Studien einfach ausdenken und die Fakten herauspicken kann, um zu unterstützen, was man will. Sie haben genau die gleiche Übung mit dieser Vorhersage gemacht, die sich auf Gold konzentriert und darauf, wie der Dollar kollabieren wird, alles wegen Fiat, was jede Währung vom ersten Tag an war, als Lydia zum ersten Mal Münzen schuf und ihren Wert deklarierte, der immer über dem Metallgehalt lag.

Sogar die Propaganda des Petrodollars war verblüffend. Die Leute, die diese Theorie propagieren, wissen nicht, was in den 1970er Jahren wirklich geschah. Im Jahr 1976 schlossen die USA und Saudi-Arabien Absprachen, um die Ölpreise zu drücken, was ungewollt eine Finanzkrise im Iran auslöste, die die Wirtschaft des Landes destabilisierte und die Macht des Schahs untergrub. Dies geht aus freigegebenen Dokumenten von Brent Scowcroft hervor, der sowohl in der Nixon- als auch in der Ford-Regierung im Weißen Haus tätig war. Ihr Versuch, den Ölpreis nach unten zu manipulieren, löste die iranische Revolution aus. Die religiöse Gruppierung nutzte den Rückgang des Ölpreises und die wirtschaftliche Rezession, um den Schah zu stürzen. OOPS!

Diese seltsame Theorie, dass der Dollar durch Öl gestützt wird, ist einfach nicht haltbar. Selbst wenn wir nur die Hochs und Tiefs zwischen dem Dollar und dem Öl vergleichen, hält sie nicht stand. Im Jahr 2008 erreichte der Dollar seinen Tiefpunkt gegenüber dem Euro, während der Ölpreis seinen Höchststand erreichte. Der Tiefpunkt des Dollars wurde 2016 erreicht, der Tiefpunkt des Rohöls aber erst 2020. Der Höchststand des Dollars im Jahr 1985 fiel mit dem Tiefststand des Rohöls 1986 zusammen. Wie bei der globalen Erwärmung konzentrieren sie sich nur auf einen Aspekt und ignorieren die Tatsache, dass der Dollar NIE aufgegeben wurde und dass er aufgrund dieser Tatsache zur Weltreservewährung geworden ist, und dass er die dominierende Wirtschaft ist, genau wie Rom, Athen und Mazedonien zu ihrer Zeit.

Vor dem Ersten Weltkrieg gaben die Schwellenländer ihre Schulden in britischen Pfund aus. Nach dem Zweiten Weltkrieg, als das gesamte Kapital nach Amerika flüchtete, weil in Europa Panzer durch die Straßen rollten, gaben die Schwellenländer ihre Schulden in Dollar aus – nicht mehr in britischen Pfund. Diese Leute konzentrieren sich nur auf Gold, die Geldmenge und alte tote Theorien über Petrodollars und ignorieren völlig die Tatsache, dass die Vereinigten Staaten die größte konsumorientierte Wirtschaft der Welt haben. So sind China, Japan und Deutschland alle ohne Goldreserven aus der Asche auferstanden. Sie waren exportorientierte Volkswirtschaften, die Produkte an Amerikaner verkauften. Keine dieser Theorien hat jemals eine Rolle gespielt, und deshalb hört man seit 1971 immer wieder dieselbe Geschichte, und jeder, der dieser Vorhersage gefolgt ist, hat bei allem anderen ein Vermögen verloren.

Die Definition von Fiat-Währung ist sehr voreingenommen. Investopedia sagt:

„Fiat-Geld ist eine von der Regierung ausgegebene Währung, die nicht durch ein physisches Gut wie Gold oder Silber gedeckt ist, sondern durch die Regierung, die sie ausgegeben hat. Der Wert von Fiat-Geld ergibt sich aus dem Verhältnis zwischen Angebot und Nachfrage und der Stabilität der emittierenden Regierung, und nicht aus dem Wert eines Rohstoffs, der es stützt. Die meisten modernen Papierwährungen sind Fiat-Währungen, einschließlich des US-Dollars, des Euro und anderer wichtiger globaler Währungen.“

Britannica sagt:

„Fiat-Geld, im weitesten Sinne, alle Arten von Geld, die durch einen Regierungserlass oder ein Fiat zum gesetzlichen Zahlungsmittel gemacht werden. Der Begriff ist jedoch in der Regel für Papiergeld oder Münzen mit gesetzlichem Zahlungsmittel reserviert, deren Nennwert weit über ihrem Warenwert liegt und die nicht in Gold oder Silber einlösbar sind.

Vor der Zeit der Münzen heißt es sogar in der Bibel in Genesis 23,16: „Abraham stimmte den Bedingungen Ephrons zu und wog für ihn den Preis ab, den er vor den Hethitern genannt hatte: vierhundert Schekel Silber, nach dem unter den Kaufleuten üblichen Gewicht.“ Das allererste, was geschah, war, dass man sich auf die Normierung des Gewichts einigte.

Daher begann der König in Lydien, diesen genormten Werten sein Zeichen aufzudrücken. Er übernahm praktisch die Geldschöpfung. Der von ihm festgelegte Wert lag über dem bisherigen Rohwert des Metalls. So entstand das Fiat-Geld, das Münzsammler als „Seignorage“ bezeichnen, also den Gewinn, der über den Metallgehalt hinausgeht.

Als der Krieg ausbrach, war Lydia die erste, die die Währung abwertete, indem sie den Wert beibehielt, aber das Gewicht reduzierte. Die Vorstellung, dass das System ehrlich wird, wenn das Geld aus Gold besteht, ist nichts als Propaganda.

Auch unter einem Goldstandard gab es Zeiten der Inflation und Deflation. Lesen Sie die Geschichte des kalifornischen Goldrausches. Während des Goldrausches in Kalifornien 1849 kam der Journalist der New York Tribune, Bayard Taylor (1825-1878), im Sommer 1849 mit dem Schiff in San Francisco an. Er war schockiert über das, was er vorfand, und glaubte nicht, dass irgendjemand glauben würde, was er schreiben würde. Seine Berichte über die Goldgräberwirtschaft in Kalifornien verblüfften viele und trugen dazu bei, den Goldrausch von 1849 auszulösen. Der Durchschnittslohn für einen Arbeiter in New York betrug etwa ein bis zwei Dollar pro Tag. In Kalifornien wurden einzelne Hotelzimmer an professionelle Glücksspieler für mehr als 10.000 Dollar pro Monat vermietet, was heute etwa 300.000 Dollar entspricht. Das Ausmaß der Inflation in Form von Gold war erstaunlich und sucht in der heutigen Zeit seinesgleichen. Es war so viel Gold vorhanden, dass der Wert der Waren stieg, obwohl dies in New York nicht der Fall war. Die Inflation war ein lokales Phänomen.

Gold wurde so weit verbreitet, dass in Kalifornien sogar 50-Dollar-Goldmünzen geprägt wurden, während anderswo 20 Dollar der höchste Nennwert waren, und 1-Dollar-Münzen bis hinunter zu 25 Cent, alles in Gold. Schließlich wurden in den Vereinigten Staaten 1-Dollar-Goldmünzen für den allgemeinen Umlauf in den USA geprägt. In der Tat, Taylor schrieb:

„[Ein] Bürger von San Francisco starb im vergangenen Herbst zahlungsunfähig in Höhe von einundvierzigtausend Dollar. Seine Verwalter waren mit der Regelung seiner Angelegenheiten im Verzug, und sein Grundbesitz stieg in der Zwischenzeit so schnell im Wert, dass seine Erben nach Begleichung seiner Schulden ein jährliches Einkommen von 40.000 Dollar [heute 1,2 Millionen Dollar] hatten.

„Diese Tatsachen waren unzweifelhaft bezeugt; jeder glaubte sie, doch wenn man sie täglich als Selbstverständlichkeiten hörte, konnte man sich anfangs des Gefühls nicht erwehren

als ob man ‚von der verrückten Wurzel‘ gegessen hätte.“

Was die Fiat-Währung betrifft, so ist die wahre Definition, dass der Wert einer Währung von der Regierung festgelegt wird, die alles Geld ist, auch wenn es aus Gold oder Silber besteht. Hier sind zwei Silberdollar, die 1873 ausgegeben wurden. Der inländische Silberdollar-Standard nahm Silber im Wert von 70 Cents und nannte es einen Dollar mit einem Gewicht von 26,73 Gramm. Gleichzeitig wurde dies in Asien nicht anerkannt, so dass ein Handelsdollar mit einem Gewicht von 27,22 Gramm für den externen Gebrauch ausgegeben wurde. Der Wert des Metalls richtet sich ausschließlich nach dem Erlass der Regierung. In den 1890er Jahren hatten die Vereinigten Staaten die Welt mit Silber überschwemmt, was zur Panik von 1893 führte. Zu diesem Zeitpunkt betrug der Wert des Silbers vielleicht 60 Cent, die man als Dollar bezeichnete.

Diese Leute verwechseln oft BETRUG mit dem Geldsystem. Schweden ist die älteste Zentralbank. Dort begann der Betrug. Die ersten echten Banknoten, die in Umlauf gebracht wurden, erschienen in Schweden, und diese wurden von der Regierung zur Unterstützung ihrer Kriege mit Deutschland verwendet. Im Jahr 1661 erteilte die Regierung ihrer Stockholmer Banco ein 30-jähriges Monopol für die Ausgabe dieser als „Akkreditive“ bezeichneten Banknoten, die in schwedischem Kupferblechgeld zu bezahlen waren, das mit einem Gewicht von fast 15 Kilo extrem schwer war. Es war nicht sehr praktisch, dass diese riesigen Platten tatsächlich im Umlauf verwendet wurden.

Dennoch begann diese Praxis des Betrugs, bei der das System missbraucht wurde. Sie begannen, mehr Papierscheine ohne die Kupferplatten in der Bank auszugeben. Das ist etwas völlig anderes als Fiat-Währung. Hier sagten sie, sie seien durch die Kupferplatten gedeckt, aber sie brauchten mehr Geld, also gaben sie betrügerisch Geldscheine ohne die angebliche Deckung aus. Das ist KEIN Fiat-System – es ist Betrug.

Dieser Betrug wurde aufgedeckt und führte 1663 zur ersten Bankenpanik, als es mehr Verpflichtungen als Kupferplatten zur Einlösung der Banknoten gab. Die Bank war gezwungen, 1664 zu schließen.

Ich habe die Geschichte schon einmal erzählt, weil sie so KRITISCH ist, um den gesamten Kontext der Geschichte zu verstehen. William Penn nahm den Begriff Philadelphos aus dem Altgriechischen, der Bruderliebe bedeutet. Er interpretierte dies in einem christlichen Sinne: Ich liebe meinen Bruder. So nannte er seine Stadt Philadelphia – die Stadt der brüderlichen Liebe. Nun, für diejenigen unter uns, die alte Kulturen und Sprachen studiert haben, war das immer einer der lustigsten Witze. Bruderliebe bedeutete, dass man seine Schwester heiratete.

Diese Leute interpretieren Gold als Geld und Fiat und all den anderen Unsinn mit Petrodollars usw. Sie haben sich das herausgesucht, was sie wollen, um eine Theorie zu unterstützen, mit der sie angefangen haben. Alles, was sie den Menschen seit Jahrzehnten erzählen, hat dazu geführt, dass viele Menschen ein Vermögen und einige sogar ihr Zuhause verloren haben.

Sie sind nicht daran interessiert, der Wahrheit auf den Grund zu gehen. Für sie ist alles Papiergeld, und nur eine Rückkehr zum Goldstandard wird die Inflation stoppen und die perfekte Welt schaffen, die demselben gefährlichen Weg wie Kark Marx folgt.

Das System ist viel komplexer und man kann NICHT alles auf eine einzige Ursache und Wirkung reduzieren. Das ist es, was andere mit CO2 machen. Es ist an der Zeit, aufzuwachen und an den Rosen zu riechen. Müll rein = Müll raus.

Ich habe davor gewarnt, dass die russischen Sanktionen den Niedergang und den Fall NICHT des Dollars – sondern der gesamten Weltwirtschaft eingeleitet haben. Als Biden SWIFT benutzte, um Russland auszuschalten, war das das Ende der Globalisierung. Es hat NICHTS mit dem Öl oder irgendetwas anderem zu tun. Die Sanktionen haben Russland von der westlichen Wirtschaft abgetrennt und China in Alarmbereitschaft versetzt, dass sie auch auf es zukommen werden. Wenn China seine Alternative zu SWIFT einrichtet, versucht es nicht direkt, den Dollar zu zerstören. Es erkennt an, dass die Weltwirtschaft unter Belagerung steht und was sich in der Zukunft durch den Zusammenbruch aller Regierungen entwickeln wird, aber die größte Bedrohung sind die Sanktionen, die alles verändert haben – nicht Fiat-Währungen und Gold.

Der Weltfrieden wird dadurch geschaffen, dass jeder von einer globalen Wirtschaft profitiert. Die Zerstörung der Globalisierung führt zu nichts anderem als zu Krieg, denn diese Hand füttert euch nicht mehr, also macht weiter und beißt sie.