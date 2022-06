Wie kommt Tedros darauf, dass die WHO eine Epidemie besser kontrollieren kann als einzelne Staaten?

Die Meinung des Südafrikaners Dr. EV Rapiti zu WHO, Davos, Big Pharma und dem besseren Weg für die Menschheit

Diese letzte Maiwoche 2022 wird als einer der größten, aber auch traurigsten Momente in der Geschichte der Welt und der Menschheit in Erinnerung bleiben.

In der Stadt Davos in der Schweiz arbeiteten die reichsten Menschen der Welt, die dem WEF angehören, an einer Strategie zur Kolonisierung der gesamten Welt.

Drei Stunden entfernt, in Genf, berief die privat kontrollierte WHO ein Treffen mit Vertretern aus 193 Nationen ein, um die Rolle souveräner Staaten an sich zu reißen und das Management von Gesundheitsnotfällen in den Mitgliedsstaaten ohne die Zustimmung der Mitgliedsstaaten oder ihrer Bürger zu übernehmen.

Dr. Klaus Schwab, Leiter des WEF, und Dr. Tedros Ardenham Ghebreyesus, Leiter der WHO, sind zu selbsternannten zukünftigen Diktatoren geworden, die unsere Länder und das Management von Notfällen in den Mitgliedsstaaten ohne die Zustimmung der Bürger übernehmen sollen, weil unsere Regierungen diesen Feinden der Welt, die davon besessen sind, das gesamte Universum ins Unglück zu stürzen, die Macht überlassen haben.

Klaus Schwab und seine kunterbunte Truppe werden dafür sorgen, dass Sie „nichts besitzen und glücklich sein werden“. Sie werden nichts besitzen, denn sie, die Superreichen, werden mit einem Federstrich unserer Regierung all unser Land und unseren Besitz besitzen. Sie werden glücklich, reich und Herr der Lage sein, während der Rest der Welt in völligem Elend leben wird.

Unsere Welt wird zur reinen Hölle werden, ähnlich wie in China, wo der Staat alles besitzt und Sie nichts. Schauen Sie sich die Menschenrechtsverletzungen an, die von der KPCh in China in Shanghai wegen des Ausbruchs der Rinderseuche begangen werden, und die ganze Welt, einschließlich der WHO, schweigt dazu.

Ein ähnliches Schicksal könnte uns unter Klaus Schwab und seinen reichen Despoten widerfahren.

All Ihre Freiheiten, das Recht auf freie Meinungsäußerung, Privatsphäre und Menschenwürde werden in dieser neuen Weltordnung keinen Platz mehr haben. Unsere wunderbare Verfassung wird in den Schmutz gezogen werden.

Man wird Ihnen einen Mikrochip implantieren, um Ihren Kohlenstoff-Fußabdruck zu registrieren, der ICF (Individual Carbon Footprint) genannt wird, der aufzeichnet, wo Sie übernachtet haben, wohin Sie gegangen sind, was Sie ausgegeben, gekauft und gegessen haben. Dies soll von Ihnen gemessen werden, aber in Wirklichkeit wird es vom Staat gemessen, um jede Ihrer Bewegungen zu kontrollieren und zu überwachen, wie Sie Ihr Geld ausgeben. Der Staat wird alles über Sie wissen, um Sie zu kontrollieren.

Der Staat wird seine Macht nutzen, um Sie zu kontrollieren, indem er Ihre Freiheiten und/oder Ihre Ausgaben einschränkt, wenn er der Meinung ist, dass Sie Ihre Kohlenstoffemissionsgrenzen überschritten haben, während diese superreichen Verbrecher die Atmosphäre mit ihren Privatjets, Yachten und spritfressenden Limousinen verschmutzen.

Klaus Schwab erwähnte, dass die Zukunft von den dreitausend reichen Delegierten im Saal bestimmt werden wird, als ob diese Psychopathen eine speziell auserwählte Gruppe wären, die die Welt führen soll, weil sie alles Geld der Welt haben.

Niemand hat diese reichen Leute ausgewählt, um die Welt zu regieren. Sie sind lediglich ein Haufen psychopathischer Fanatiker, die jedes Quäntchen Moral verloren haben und die Bedürfnisse der normalen Menschen völlig ignorieren, weil ihnen die Milch der menschlichen Güte fehlt.

Genau diese Führer sind durch Vererbung, durch Unterdrückung der Weltbevölkerung durch Hungerlöhne und durch Unterdrückung des Wettbewerbs extrem wohlhabend geworden. Indem sie durch ein kapitalistisches System, das die Superreichen begünstigt, zu Oligarchien wurden, haben sie auf ungerechte Weise den kleinen Unternehmer und den kleinen Lebensmittelhändler zerstört und das gesamte Universum zu ihren Sklaven gemacht.

Heute beschweren sich diese Führer, dass das kapitalistische System, das sie so stinkreich gemacht hat, für die Zerstörung der Weltwirtschaft verantwortlich ist. Wie bizzar.

Während des Lockdowns haben Unternehmen wie Amazon und die großen Supermarktketten und Online-Shops riesige Geldsummen verdient, während Millionen von Kleinunternehmen in den Ruin getrieben wurden, ohne dass die Regierungen, die zu sehr damit beschäftigt waren, die Impfstoffagenda für die korrupte Pharmaindustrie voranzutreiben, auch nur einen Hauch von Hilfe geleistet hätten.

Millionen verloren ihren Arbeitsplatz, und über 1 Milliarde Menschen hungerten aufgrund von Arbeitslosigkeit.

Die Zahl der Todesfälle durch Alkoholkonsum während der Covid-Politik stieg um 40 %, da Alkohol die schnellste Fluchtmöglichkeit vor dem schmerzhaften Leiden an nutzloser Covid-Politik oder psychischen Krankheiten wie Depressionen und Angstzuständen war.

Dr. Tedros, der Chef der in Privatbesitz befindlichen WHO, war in Genf damit beschäftigt, die Mitgliedstaaten zu drängen, ihre Souveränität an die WHO zu übertragen.

Wie kommt Tedros darauf, dass die WHO eine Epidemie besser in den Griff bekommen kann als die einzelnen Staaten? Die WHO hat bei der Verwaltung von Covid eine ekelhafte Arbeit geleistet.

Die WHO unterdrückte die frühzeitige Behandlung von Covid und forcierte die Impfstoff-Agenda. Dies führte dazu, dass Millionen von Menschenleben unnötigerweise verloren gingen, obwohl sie hätten gerettet werden können.

Afrika folgte den Ratschlägen der WHO nicht, weil es sich das nicht leisten konnte. Es verwendete wiederverwendete Medikamente, erwarb eine weit verbreitete natürliche Immunität durch Exposition und hatte die niedrigste Impfrate, und dennoch hatte Afrika im Vergleich zum Rest der Welt die niedrigsten Sterbe- und Hospitalisierungsraten.

Tedros, der unter dem starken Einfluss und der Kontrolle des bösen Bill Gates steht, ist bestrebt, mit Hilfe von Bill Gates‘ 3000 handverlesenen Wissenschaftlern nach Krankheitserregern von internationalem Interesse Ausschau zu halten, um einen Impfstoff zu entwickeln, der die Ausbreitung des potenziellen Erregers verhindert.

Dies ist ein hehres Ideal von Bill Gates, der kein Arzt ist und keine Ahnung von Zellbiologie oder Immunologie hat.

Es sind nicht die Wissenschaftler, die in einem Labor arbeiten, die den Schweregrad eines Erregers bestimmen, sondern die Ärzte in der ersten Reihe, die anhand des klinischen Erscheinungsbildes eines bestimmten Erregers feststellen können, ob ein Erreger schwerwiegend ist oder nicht, wie der Omikron-Stamm gezeigt hat. Nur Ärzte in vorderster Front wissen aus erster Hand, wie sich ein bestimmter Erreger in der klinischen Präsentation verhält.

Ich habe den Omikron-Stamm Ende Oktober 2021 entdeckt, während ein anderer Allgemeinmediziner, Dr. Coetzee, ihn erst im November 2021 identifizierte.

Wir beschrieben beide, dass der Omicron-Stamm mild und ungefährlich sei, so dass es keinen Grund zur Sorge gebe.

Ich beschrieb Omicron als die Antwort der Natur auf die Beendigung der Pandemie im November 2021, und die darauf folgenden Beweise bestätigten meine Meinung dazu.

Die meisten Länder der Welt, mit Ausnahme Chinas und des diktatorischen Südafrikas, haben akzeptiert, dass Omicron sicher und resistent gegen den Impfstoff ist, so dass diese Länder umsichtig alle Beschränkungen, Verbote und Auflagen aufgehoben haben.

Sie alle waren der Meinung, dass die Herdenimmunität durch Omikron die beste und einzige Möglichkeit ist, mit Covid umzugehen, und sie haben Recht.

Südafrika und China folgen nicht der Wissenschaft, sondern der großen Pharmaindustrie und egoistischen Politikern.

Während all diese üblen Pläne in der Schweiz geschmiedet wurden, die beschämenderweise zum Gastland der übelsten Menschen der Welt geworden ist, hielten in einer kleinen Stadt in Bath, England, einige der weltweit führenden Wissenschaftler, Ärzte und ehrliche Medienjournalisten eine Konferenz mit dem Titel „Ein besserer Weg nach vorn“ ab, auf der eine Reihe von Fragen rund um Covid, seine Behandlung, den Impfstoff – seine Wirksamkeit und Sicherheit – auf offene und demokratische Weise heiß diskutiert wurden. So wie die Wissenschaft diskutiert werden sollte.

Diese Wissenschaftler und Medienvertreter waren die wahren Wächter der Bürger der Welt. Die Männer und Frauen auf dieser Konferenz waren Menschen mit einem Gewissen, unbefleckt vom finanziellen Einfluss von Bill Gate und Big Pharma.

Diese großen Seelen deckten die Gefahren des Impfstoffs auf, die unverhohlenen Lügen über die Pandemie durch die Mainstream-Medien, Regierungen und billig eingekaufte medizinische Einrichtungen und die Unterdrückung einer frühzeitigen Behandlung von Covid durch die WHO, DR FAUCI, FDA und CDC.

Die Lügen über die Sicherheit und Wirksamkeit der Impfstoffe und der Betrug durch die Pharmaindustrie bezüglich der Informationen über diese Impfstoffe wurden vollständig aufgedeckt, damit die aufmerksame Öffentlichkeit die Wahrheit erfährt.

Für diejenigen von uns, die in den letzten zwei Jahren ihr Leben der Suche nach der Wahrheit gewidmet haben, war es so erfrischend zu hören, wie der CEO von Moderna auf dem WEF-Treffen wie ein Kind weinte, nachdem er Milliarden von Dollar damit verdient hatte, dass sein Unternehmen 30 Millionen Dosen seines Impfstoffs wegwerfen musste, weil kein Land der Welt ihn wollte.

Er ging zu allen Botschaften der Welt in Washington, wie ein Gebrauchtwagenverkäufer, aber sie alle weigerten sich, seine gescheiterte Behandlung zu kaufen.

In dieser Zeit wurde bekannt, dass 400 Millionen Dosen der in einer Fabrik in Baltimore hergestellten Impfstoffe von Astra Zenica und J&J entsorgt werden mussten, weil sie von einem Ausschuss des Kongresses als unsicher eingestuft worden waren.

Dies muss ein gewaltiger Schlag für die Impfstoff- und geldliebenden Gates, Big Pharma, WHO, WEF, Fauci und all die Leute gewesen sein, die die Impfstoff-Agenda aus persönlichen Gründen/Gewinnen vorantreiben.

Die Mehrheit der Weltbevölkerung, die sich gegen diese Impfstoffe und das WHO-Abkommen ausgesprochen hat, wurde von Schwab wütend als Randgruppe bezeichnet.

Vielleicht ist es an der Zeit, den dummen Gates zu fragen, warum er alle sechs Monate Auffrischungsimpfungen für Menschen über fünfzig propagiert, nachdem er kürzlich in einem Interview gesagt hat, dass Omicron der Impfstoff der Natur ist, der die Welt vor der Pandemie gerettet und den Impfstoff geschlagen hat.

Ich gratuliere den Bürgern der Welt, dass sie sich gegen die Tyrannei einiger weniger herzloser reicher Leute wehren, die versuchen, unsere geschätzten Demokratien in repressive Diktaturen nach chinesischem Vorbild zu verwandeln, in denen man aller Dinge beraubt wird und sich auf ewig unglücklich fühlt.

Dr. E. V. Rapiti

29/05/22

Dr. EV Rapiti ist Hausarzt, Berater für psychische Gesundheit, Autor und Anti-Apartheid-Aktivist aus Südafrika.